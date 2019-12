Janek Ledecký – Vánoční turné

KDY: pátek 27. prosince v 19.00

KDE: Velká Bíteš, kulturní dům

ZA KOLIK: 490 Kč

Vánoční turné Janka Ledeckého nabízí sérii koncertů s pravou sváteční atmosférou. Klasické vánoční písničky, ale i hity jako Budu všechno, co si budeš přát, Proklínám nebo Pěkná, pěkná, pěkná a samozřejmě Sliby se maj plnit o Vánocích.

Když stromeček zazáří

KDY: do 12. ledna

KDE: Žďár nad Sázavou, regionální muzeum

ZA KOLIK: 5/10 Kč

Výstavu Když stromeček zazáří je možné navštívit ve žďárském regionálním muzeu až do 12. ledna, přibližuje vánoční atmosféru 70. a 80. let 20. století. Těšit se můžete na nejrůznější dárky pro malé i velké včetně Rubikovy kostky, plyšáků, panenek, autíček, stolních her, dárkového balení šeříkového mýdla, nebo i ne vždy oblíbených „měkkejšů“. Dozvíte se, na co se před svátky stávala fronta, čemu se říkalo podpulťák a kde byste našli nejbližší Tuzex. Chybět nebude ani tradiční expozice horáckých Vánoc a vánočně vyzdobený Moučkův dům. Vstupné na výstavu je 5 a 10 korun.

Vánoční kufrování

KDY: pátek 27. prosince od 13.00

KDE: Žďár nad Sázavou, DDM Horní ulice

ZA KOLIK: dobrovolné startovné

Provětrat se po vánočních hodech v ulicích Žďáru mohou přijít zájemci v pátek 27. prosince. Tradiční mírně orientační proběhnutí (procházku) pro veřejnost v prostoru sídliště Žďár nad Sázavou 4 pořádá oddíl orientačního běhu UNITOP Sportovní klub policie Žďár nad Sázavou. Na trať se lidé mohou vydat mezi 13. a 15. hodinou od domu dětí a mládeže v Horní ulici. Mezi připravenými trasami si vyberou jak děti s rodiči i bez nich, tak ambiciózní běžci. Dobrovolné startovné bude věnováno na charitu.

Krajinný betlém Hlinné – zpívání koled

KDY: sobota 28. prosince ve 14.00

KDE: Hlinné, u kaple

ZA KOLIK: zdarma

Na rozšířený betlém do Hlinného u Nového Města na Moravě, kde přibylo na pět desítek figurek, takže jich je tam už stovka, se mohou zájemci přijít podívat k tamní kapli. Na sobotu 28. prosince je tam od 14 do 15.30 naplánováno zpívání koled u kaple.

Svatopluk – Světové Vánoce

KDY: sobota 28. prosince v 16.00

KDE: Žďár nad Sázavou, kostel svatého Prokopa

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

Tradiční vánoční koncert nejstaršího žďárského pěveckého sboru Svatopluk se odehraje v sobotu 28. prosince od 16 hodin v kostele svatého Prokopa na náměstí Republiky ve Žďáře. Jako host tentokrát vystoupí pěvecký sbor Alou Vivat z Ústí nad Orlicí, vstupné je dobrovolné.

Novoměstské kufrování s Chaloupkami

KDY: neděle 29. prosince v 10.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácké muzeum

ZA KOLIK: 30 Kč

Novoměstské kufrování neboli bloudění se uskuteční v neděli 29. prosince, start a cíl bude v Horáckém muzeu. Začátek je v 10 hodin, akce potrvá do 14 hodin. Účastníci se mohou těšit na pobíhání nebo procházky zimním městem, přičemž na konci je čeká hrnek voňavého čaje z bylin nasbíraných na lukách Žďárských vrchů. Trasy budou připravené pro začátečníky, rodiny s dětmi i zdatnější běžce, pro zájemce bude k zapůjčení buzola a nabídnuto změření času. Startovné činí 30 korun.

Pojďme spolu do Betléma

KDY: do 8. ledna

KDE: Velké Meziříčí, muzeum

Výstavu betlémů s názvem Pojďme spolu do Betléma mohou až do 8. ledna zhlédnout zájemci ve výstavním sále meziříčského muzea. K vidění jsou vyřezávané a papírové jesličky, ale také třeba betlém, nad nímž drží hlídku jednotka rychlého nasazení včetně bojového vrtulníku. Kromě tradičních zhotovení zahrnujících třeba skříňkové betlémy či již zmíněné papírové bude představena také moderní tvorba Josefa Macholána ze Sudic na Třebíčsku. Převážnou část exponátů si muzeum zapůjčilo z Muzea Vysočiny Třebíč, chybět ovšem nebudou ani sbírkové předměty z depozitáře meziříčského muzea.