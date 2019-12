Vánoční trh

KDY: pátek 13. prosince od 8.00 do 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma

Přijďte nasát vánoční atmosféru na tradiční vánoční trh na Vratislavově náměstí. Těšit se můžete na originální vánoční dárečky, teplou medovinu, svařené víno, punč perníčky, adventní věnce a mnoho dalšího.

Vánoční jarmark

KDY: pátek 13. prosince od 8.00 do 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácké muzeum

ZA KOLIK: zdarma

Vánoční dekorace v tradičním lidovém stylu. Jejich výrobu předvedou a ke koupi nabídnou dráteníci, řezbáři, košíkáři… Medovinou akci doprovodí místní včelaři. Výtvarná dílna společnosti Chaloupky předvede horácké vánoční dekorace.

Listování.cz: Losos v kaluži

KDY: pátek 13. prosince od 8.00 do 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, K CLUB

ZA KOLIK: 100 Kč

Cynická Bára není typ holky, která se ráno probudí se sexy rozcuchem, protáhne se a na první pokus vyfotí #nomakeup selfie, za kterou dostane 200 lajků, než dojde do koupelny. Je spíš ten typ holky, která se ráno bojí podívat do zrcadla, na zůstatek účtu a do lednice. Její život se otočí vzhůru nohama, když jí umře babička a „odejde do nebe“. Bára ale zjistí, že smrtí nic nekončí, naopak jí všechno začíná! Tohle bude v LiStOVáNí ryzí dámská jízda. Markéta Lukášková nebude chybět na žádném z představení, po diskuzi si budete moci koupit jakoukoliv z třech jejích knih. Do té doby ji sledujte třeba na sítích @pandikralovna.

Ostrov pohody - Revoluce

KDY: pátek 13. prosince od 16.00 do 18.00, sobota 14. a neděle 15. prosince vždy od 14.00

KDE: Žďár nad Sázavou, divadlo

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

Až do 15. prosince mohou zájemci navštívit tradiční žďárskou předvánoční akci s názvem Ostrov pohody, tentokrát na téma třicáté výročí sametové revoluce. Nebudou chybět divadelní představení, hry, soutěže, výstavy, vánoční tvoření a legrace.

Slavnost světla ke cti svaté Lucie

KDY: pátek 13. prosince v 18.30

KDE: Žďár nad Sázavou, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého

ZA KOLIK: zdarma

Slavnost světla ke cti svaté Lucie připravuje žďárská „zámecká“ farnost. Odehraje se v pátek 13. prosince v ambitech a v kostele svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře. Ambity kolem památky na seznamu UNESCO projde průvod, dále vystoupí trumpetisté ze Základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou. V rámci adventního koncertu v prostorách kostela se představí sopranistka Barbora Mičková, mezzosopranistka Michaela Štefáčková a klavíristka Hana Loubková.

Farmářský trh

KDY: sobota 14. prosince od 8.00 do 11.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma

Zimní nabídka – uzeniny, maso, sýry, vejce, včelařské produkty, pečivo, koření…

Adventní koncerty Školy umění v Měříně

KDY: sobota 14. prosince, neděle 15. prosince

KDE: Kozlov, Měřín, Radostín nad Oslavou, Kamenice (tamní kostely)

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Hned čtyři adventní koncerty, z nichž jeden bude charitativní, připravuje v roce oslav dvacátého výročí svého založení Škola umění v Měříně. Dvě z akcí, kde vystoupí žáci, lektoři a hosté, se uskuteční 14. a dvě 15. prosince. První z nich začne 14. prosince od 14.30 hodin v kostele Jana a Pavla v Kozlově, druhý tentýž den od 17 hodin v kostele svatého Jana Křtitele v Měříně, přičemž právě výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován dvouleté Barunce z Velkého Meziříčí trpící BVVL syndromem. Třetí adventní koncert se odehraje 15. prosince od 14.30 hodin v kostele svatého Bartoloměje v Radostíně nad Oslavou a poslední, čtvrtý, pak přijde na řadu ve stejný den od 17 hodin v kostele svatého Jakuba Staršího v Kamenici na Jihlavsku.

Předvánoční zámecký kemp

KDY: sobota 14. prosince od 9.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: 550 Kč/dítě

Potřebujete čas na předvánoční úklid, pečení cukroví nebo si potřebujete promluvit s Ježíškem? Využijte předvánoční zámecký kemp, který pro děti ve věku od 4 do 10 let v sobotu 14. prosince v době od 9 do 16 hodin pořádá žďárský zámek. Kapacita kempu je maximálně 25 míst. Děti se naučí spoustu nových věcí, potkají nové kamarády a zažijí spoustu legrace. Pobyt jednoho dítěte vyjde na 550 korun, dvou na 900 korun.

Veřejné bruslení

KDY: neděle 15. prosince od 16.15

KDE: Žďár nad Sázavou, zimní stadion

ZA KOLIK: od 20 Kč

Na žďárský zimní stadion na veřejné bruslení mohou zájemci přijít v neděli 15. prosince. Umělá ledová plocha jim bude k dispozici v době od 16.15 do 17.45 hodin. Vstupné činí 40 korun, děti do výšky 120 centimetrů zaplatí 30 korun a doprovod bez bruslí dvacetikorunu.

Koncert BROLNu a křest knihy o historii novoměstské nemocnice

KDY: neděle 15. prosince v 16.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

ZA KOLIK: 99 Kč

Nemocnice v Novém Městě na Moravě vydala u příležitosti 80. výročí založení knihu o své historii. Zástupci novoměstské nemocnice ji slavnostně představí na Adventním koncertu 15. prosince v Horácké galerii v Novém Městě na Moravě. Koncert a křest knihy začíná v 16 hodin. Třetí adventní neděli pod střechou galerie zahraje Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů (BROLN).