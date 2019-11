Travesti skupina Screamers

KDY: pátek 25. října v 19.30

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

ZA KOLIK: 270 Kč

Travesti skupina Screamers vás baví…

Na jedné lodi: známe se?

KDY: pátek 25. října od 8.00 do 23.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

ZA KOLIK: 350/300 Kč (za divadelní představení)

Benefice společnosti Portimo s bohatým programem pro malé i velké, letos s tématem mezigenerační vztahy. Součástí akce bude od 19 hodin rovněž divadelní představení herců Divadla Ungelt s názvem Máma říkala, že bych neměla.

Roh hojnosti

KDY: sobota 26. října 2019

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, centrum Eden

ZA KOLIK:

Gastronomická akce inspirovaná antickým Rohem hojnosti, který symbolizuje hojnost a blahobyt jídla. V letošním roce bude akce pojata jako soutěžní prezentace gastronomických škol. Studenti připraví soutěžní menu na téma podzimní sklizeň, přičemž návštěvníci centra Eden ochutnají toto menu ve formě degustačních porcí. K vidění bude rovněž food carving – ukázky vyřezávání dýní s možností vyzkoušet si vyřezávání pod vedením lektora, dílničky pro děti a další zábava, komentovaná prohlídka minipivovaru s ochutnávkou piva v ceně vstupného, prodej regionálních výrobků a domácích produktů či třeba soutěž o nejchutnější domácí paštiku.

Dívka na koštěti

KDY: sobota 26. října v 18.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Páté benefiční divadelní představení ve prospěch spolku Usměváčci přináší opět známou českou komedii. Tentokrát jde o hru inspirovanou filmem režiséra Václava Vorlíčka a knihou spisovatelky Hermíny Frankové. K vidění bude spousta divadelních triků, přeměn herců v králíky, kuřata, sovy nebo krávy. Uslyšíte písničky s živou hudbou, ale také společně s čarodějnicí Saxanou zažijete, jaké je to být 300 let po škole, naučíte se spoustu kouzel a zjistíte, co je to mít rád… a to je přece v našem životě velmi důležité.

Kdokoli může dělat cokoli

KDY: neděle 27. října ve 14.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Městské divadlo

ZA KOLIK: přízemí 1360 Kč, balkon 1200 Kč (předplatné komorní)

Jak si nezoufat, když kolem vás zuří hospodářská krize, vy nemáte žádnou kvalifikaci, zato povinnost uživit dvě děti? Stačí stejně mít podnikavou sestru, svéráznou maminku, milující rodinu a uvěřit, že když jde do tuhého, může opravdu kdokoli dělat cokoli.

Country jam session

KDY: neděle 27. října od 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Jazzmine club

ZA KOLIK: zdarma

Neformální setkání muzikantů pro všechny, kdo mají chuť si zahrát, anebo si jen poslechnout hudbu, jejíž základní složka je country. Cílem těchto setkání je poznat se, zazpívat si nebo si jen užít hezký nedělní večer. Přijďte si zahrát, zazpívat nebo jen poslechnout dobré country.