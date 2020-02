Ples Medinu a novoměstské nemocnice

KDY: pátek 7. února od 19.30

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

Tradiční ples firmy Medin a novoměstské nemocnice začne dnes o půl osmé večer v kulturním domě. Návštěvníci se mohou těšit například na bubenickou show Wildstick či předtančení v podání žďárské taneční skupiny Smyk, hrát bude kapela Na šikmé ploše.

Maškarní ples muzea

KDY: pátek 7. února v 20.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, městské muzeum

Tradiční maškarní ples muzea proběhne v prostorách městského muzea v Bystřici.

Ochutnávka vín

KDY: pátek 7. února v 19.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům (malý sál)

ZA KOLIK:100 Kč

72. ochutnávka vín – tentokrát budou prezentována vína z Francie. Zahraje cimbálová muzika Hudci z Kyjova.

Večerní prohlídky

KDY: pátek 7. února – sobota 8. února, prohlídky začínají každou půlhodinu od 16.00 do 21.30

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK:

Vůně a chutě barokní kuchyně, barokní hudba, malířství nebo honosné barokní kostýmy… To jsou hlavní lákadla nové prohlídky Kouzlo barokního zámku, kterou připravili na Zámku Žďár nad Sázavou na druhý únorový víkend. Téměř všechny hrané scény se tentokrát odehrají v interiérech zámku a lidé zavítají do míst, které prozatím nebyly součástí žádné prohlídkové trasy. Obdivovat mohou třeba barokní sály s freskovou výzdobou, které se využívají pro pořádání svateb nebo firemních akcí. Součástí prohlídky bude rovněž návštěva výstavy nazvané Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze. Barokní prohlídky budou začínat vždy každou půlhodinu od 16 do 21.30 hodin a místo na nich si je třeba předem rezervovat prostřednictvím webu www.zamekzdar.cz. Po oba prohlídkové dny bude až do nočních hodin otevřena také zámecká kavárna, dárkový obchůdek, interaktivní výstava Včela i multimediální Muzeum nové generace.

Reprezentační ples První brněnské strojírny Velká Bíteš

KDY: sobota 8. února ve 20.00

KDE: Velká Bíteš, kulturní dům

ZA KOLIK: 500 Kč

Hostem večera bude Marta Jandová s kapelou, k dispozici bude vinný raut i půlnoční překvapení. K tanci a poslechu hraje Vysočinka a cimbálová muzika Kyničan.

Karneval na ledě

KDY: sobota 8. února od 13.30 do 15.00

KDE: Velká Bíteš, zimní stadion

ZA KOLIK: masky mají vstup zdarma

Bohatá tombola, příjemná zábava, chutné občerstvení.

Masopust

KDY: sobota 8. února v 14.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí, kulturní dům, K club

ZA KOLIK: vstup zdarma

Masopustní akce v maskách. Program: ve 14 hodin bude sraz na Vratislavově náměstí u kašny za kostelem a v 14.15 hodin projde průvod masek okolo náměstí se zastávkami a za doprovodu kapely Zelenohorští muzikanti. Od 15.30 hodin se pak uskuteční masopustní karneval pro děti v kulturním domě, v K clubu zahrají Zelenohorští muzikanti. Zábava bude pokračovat v kulturním domě, kde bude připraveno občerstvení.

Charitativní ples Mamma Mia

KDY: sobota 8. února v 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Dům kultury

ZA KOLIK: 390 Kč

Charitativní ples s podtitulem Mamma Mia se v sobotu 8. února uskuteční ve žďárském Domě kultury. Začátek je od 19 hodin, vystoupí Blue Band a ABBA Stars, vstupné je 390 korun. Společenskou akci bude moderovat Pavel Řezníček. Dobročinný ples pořádají místní firmy DEL, Gremis, Hetich a Tokoz, přičemž veškerý výtěžek bude věnován neziskové organizaci Popálky se sídlem ve Žďáře nad Sázavou, která se věnuje pomoci lidem s popáleninami. Předprodej vstupenek je možný v informačním centru ve Staré radnici.



Dětský karneval KD, DDM a Usměváčků

KDY: neděle 9. února v 15.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

Tradiční dětský karneval pořádaný bystřickými organizacemi.

Mrazík

KDY: sobota 8. února v 18.00 a neděle 9. února ve 14.00

KDE: Bohdalov, kulturní dům

ZA KOLIK: 60/40 Kč

Divadelní soubor pohádkáři zve na pohádku Mrazík. Občerstvení na místě zajištěno.