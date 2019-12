Přednáška o životě v dodávce na Novém Zélandu

KDY: pátek 6. prosince Křižanov v 19.30

KDE: Katolický dům

Přednáška a půlroční cestě napříč Novým Zélandem, kde cestovatelka a dobrodružka Vendula Žáková posluchačům přiblíží, jaké to je žít ve staré dodávce, kterou si za pět měsíců s australským přítelem Marcelem přebudovali na dřevem obložený domov na kolech. Měli s sebou surfy, kajak a díky potápění, lovu harpunou a rybolovu si jídlo sami chytali. Do toho pracovali na dálku a objevovali krásy mimo turistické trasy. Že je takzvaný vanlife (život v dodávce) spojený s ultimátní svobodou a skvělými zážitky, to už dnes každý ví. Vendula Žáková chce ukázat, jaký je tenhle životní styl doopravdy, nejenom jak vypadá na sociálních sítích. Pohovoří i o negativních stránkách života v dodávce spolu se všemi jeho problémy.

Předvánoční prodejní výstava výrobků denního stacionáře Nesa

KDY: pátek 6. prosince od 9.00

KDE: Velké Meziříčí, denní stacionář Nesa

Předvánoční prodejní výstava výrobků klientů denního stacionáře Nesa předznamená atmosféru Vánoc. Vánoční zpívání s Radkou Uchytilovou ml. bude ve stacionáři připraveno na 10., 12. a 14 hodinu. Po celý den bude pro návštěvníky akce k dispozici čerstvě napečené cukroví a vánoční punč.

3. společenský a trochu myslivecký ples

KDY: sobota 7. prosince od 19.30

KDE: Žďár nad Sázavou, Dům kultury

ZA KOLIK: 300 – 350 Kč

3. společenským a trochu mysliveckým plesem bude provázet herec, zpěvák, muzikant a moderátor Aleš Háma, několikrát vystoupí skupina Hamleti ve složení Aleš Háma, Dalibor Gondík, Jakub Wehrenberg a Hardi Marzuki. Dále se návštěvníci mohou těšit na Jitku Zelenkovou a k tanci a poslechu bude hrát skupina Kvatro, která doprovází Michala Davida na jeho koncertech. Společenská událost nabízí i bohatou tombolu. V tombole nebude chybět zvěřina, jako jsou třeba bažanti, zajíci a spárkatá zvěř, a další zajímavé ceny, k občerstvení v restauraci Krystal připraví zvěřinové speciality.

Vánoce na huti

KDY: sobota 7. prosince od 7.00 do 14.00

KDE: Karlov, sklárna

ZA KOLIK: 100 Kč (malování na sklo)

Sklárna Svoboda Karlov a sklářští mistři pod vedením Lukáše Vernera připravili pro veřejnost akci s názvem Vánoce na huti. Přímo u rozžhavené pece bude možné vidět vznik unikátních vánočních dekorací, svícnů, andělů, čertů, zvonků či baněk. Návštěvníci si mohou domů odnést vlastnoručně malovanou vánoční ozdobu.

Balady & Romance - ROCK for PORTIMO

KDY: neděle 8. prosince v 18.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

ZA KOLIK: 150 Kč

Na charitativní koncert Balady a romance – rock for Portimo mohou lidé přijít do novoměstského kulturního domu. Posluchači si budou moci vychutnat Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského při ZUŠ v Bystřici nad Pernštejnem pod taktovkou dirigentky Lenky Macháčkové v netradičním spojení s rockovou formací. Zazní hity a písně kapel Arakain, Traktor, Nightwish, U2 a další, výtěžek podpoří sociální služby a programy novoměstské neziskové organizace Portimo.

Norsko – promítání fotek

KDY: neděle 8. prosince v 18.00

KDE: Velká Bíteš, ZUŠ

Lukáš Kratochvíl a Eliška Brázdilová jsou studenti z Velké Bíteše, oba absolvovali studijní pobyt v Norsku. Eliška na oboru Business Management Universitet i Sørøst-Norge a Lukáš obor automatizace na Norwegian University of Science and Technology. Přijďte si v neděli 8. prosince od 18 hodin do bítešské základní umělecké školy poslechnout, jak vypadá Norsko očima mladých Čechů a seznámit se prostřednictvím fotek s krásami této severské země.