Čiperkové - Nová show 2020

KDY: sobota 1. února v 15.30

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

Populární dětská skupina Čiperkové zpívá písničky, které baví děti, rodiče, babičky i dědy. Čiperkové zpívají dětské písničky, jak z vlastní tvorby, tak převzaté. Na svých vystoupeních po celé republice učí malé diváky říkánky a tancovat. Po vystoupení bude možné se s Čiperky vyfotit a nechat si je podepsat. Prodej vstupenek na www.ticketart.cz

Tukiho jízda

KDY: sobota 1. února od 11.00

KDE: Nové Město na Moravě, Harusův kopec

Stejně jako minulé ročníky akce určené pro veřejnost si budou moci děti i dospělí zapůjčit speciální kluzák na sníh Tuki, užít si zábavu při bobování a závodit o zajímané ceny.

66. zemědělský ples

KDY: sobota 1. února v 20.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

Bystřická zemědělská škola se může chlubit nejenom dlouhou existencí, ale i dlouhou tradicí zemědělského plesu. Přijďte se pobavit, zatančit si, případně vyhrát v tradiční tombole.

Házenkářský ples

KDY: sobota 1. února v 20.00

KDE: Velké Meziříčí, sál hasičské zbrojnice

ZA KOLIK: 150 Kč

Oddíl házené TJ Sokol Velké Meziříčí vás srdečně zve na již na 12. ročník Házenkářského plesu. Ten se uskuteční v sobotu 1. února od 20 hodin v sále hasičské zbrojnice ve Velkém Meziříčí. K tanci a poslechu zahraje hudební skupina F-BOX. Součástí programu bude také tombola, ve které každý lístek vyhrává. Kromě občerstvení a míchaných drinků každý návštěvník obdrží u vstupu welcome drink. Vstupenky jsou za 150 korun včetně místenky,

Cesta do včelího města

KDY: do 13. dubna

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: 300/100/70/60 Kč

Výstavu Včela – Cesta do včelího města si ve žďárském zámku mohou lidé prohlédnout do 13. dubna. Je určena rodinám s dětmi a pochází z dílny písecké Sladovny, galerie hrou, která válcuje český muzejní svět svojí oblibou mezi dětmi. Co se ukrývá v úlu a neuvěřitelně zajímavý život včel mohou poznat nejenom rodiny, ale také skupiny dětí z mateřských a základních škol, které provedou „zámecké“ lektorky. Na interaktivní výstavě nebudou chybět ani zvukové a vizuální efekty, dobrodružství, zábava, hra a mnoho nových informací. Vstupné je 100 korun plné, 70 korun snížené, 300 korun rodinné a 60 korun za žáka ve školních kolektivech.

Buďte v obraze

KDY: do 12. dubna

KDE: Žďár nad Sázavou, regionální muzeum

ZA KOLIK: 5/10 Kč

Netradičně pojatá výstava obrazů ze sbírek žďárského regionálního muzea, která je tam k vidění až do 12. dubna, představí umělecká díla z poněkud jiné stránky. Při klasické výstavě obrazů se dozvíte, že obraz interiéru žďárského konventního kostela namaloval Alois Podloucký. Zjistíte možná i techniku malby, určení podkladu, případně její rozměry. Víte, k čemu sloužila na obraze vymalovaná chórová přepážka, kde ji dnes najdete a co má autor společného se Zelenou horou? A co byste našli ve výtopně u starého nádraží, zachycené na obraze od Václava Süsse z roku 1908? A která velká zvířata by na vás kdysi mohla vykouknout zpoza stromů v pralese na Žákově hoře, do nějž můžete nahlédnout prostřednictvím obrazu Jaroslava Bureše? Vstupné je 5 a 10 korun.