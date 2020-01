Slavnostní otevření nové ulice Bradyových

KDY: pátek 10. ledna v 14.30

KDE: Nové Město na Moravě, před ZUŠ

ZA KOLIK: zdarma

Slavnostní otevření nové ulice Bradyových v Novém Městě na Moravě začne v pátek 10. ledna ve 14.30 hodin před budovou Základní umělecké školy Jana Štursy. V programu je hudební vystoupení a instalace květů žlutých krokusů, promluva starosty Michala Šmardy a kulturní vystoupení – literární pásmo z veršů, které psaly děti z Terezína. Poté se uskuteční samotné oficiální otevření ulice Bradyových, položení květin k rodnému domu Bradyových a beseda o holocaustu v divadelním sále základní umělecké školy.

Dny otevřených dveří v gymnáziu

KDY: pátek 10. ledna od 14.00 do 18.00 a sobota 11. ledna od 9.00 do 12.00

KDE: Nové Město na Moravě, gymnázium

ZA KOLIK: zdarma

Navštívit a prohlédnout si Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami v Novém Městě na Moravě mají zájemci možnost v pátek 10. ledna v době od 14 do 18 hodin a v sobotu 11. ledna od 9 do 12 hodin. Na co se mohou těšit? Je to přípravný kurz ke strategii řešení jednotných testů z českého jazyka a matematiky, dále na informace o studiu, ukázky výuky v jednotlivých učebnách, sportovní aktivity v tělocvičnách, přírodovědné pokusy v laboratořích, ukázky robotiky a 3D tisku v informatice. Vstup je zdarma.

Vánoční koncert dětského pěveckého sboru Labyrint

KDY: sobota 11. ledna v 16.00

KDE: Zvole nad Pernštejnem, kostel sv. Václava

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

Základní a Mateřská škola Štěpánov nad Svratkou zve na vánoční koncert dětského pěveckého sboru Labyrint. Ten se uskuteční v sobotu 11. ledna v kostele svatého Václava ve Zvoli nad Pernštejnem. Začátek vystoupení je v 16 hodin, vstupné je dobrovolné.







Zimní pohádky

KDY: sobota 11. ledna v 11.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

ZA KOLIK: 20/40 Kč

Loutkové divadlo s loutkami javajkami čeká návštěvníky představení s názvem Zimní pohádky, které se v sobotu 11. ledna odehraje na malé scéně velkomeziříčského Jupiter clubu. Pohádka určená pro děti a rodiče začne v 11 hodin. Vstupné činí 40 korun (vstupenka s místenkou), 20 korun bez nároku na místo (dítě na klíně). Nevyzvednuté rezervované vstupenky budou dány v pátek 10. ledna do volného prodeje.

Tříkrálový koncert

KDY: neděle 12. ledna v 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, kostel sv. Kunhuty

ZA KOLIK: zdarma

Oblastní charita Žďár nad Sázavou zve veřejnost na již XIV. Tříkrálový koncert, který se uskuteční v neděli 12. ledna od 17 hodin v kostele svaté Kunhuty na novoměstském Vratislavově náměstí. Posluchači se mohou těšit na Smyčcový orchestr Něhoslava Kyjovského (SONK) a komorní sbory ALTER EGO a C-VOX. Vstup na koncert je zdarma.

Mezigenerační kviz retro

KDY: neděle 12. ledna v 16.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

Příznivci kvizů, luštění či hádanek se mohou v neděli 12. ledna zúčastnit druhého mezigeneračního kvizu, který se od 16 hodin odehraje v novoměstském kulturním domě. Tentokrát bude hlavním tématem kvizu retro. Stačí vytvořit 4-8 členný tým, zvolit si jméno a přihlásit jej přes facebook MAPII NMnM nebo e-mail nkz@nmnm.cz

Když stromeček zazáří

KDY: do neděle 12. ledna

KDE: Žďár nad Sázavou, regionální muzeum

ZA KOLIK: 5/10 Kč

Výstavu Když stromeček zazáří je možné do neděle 12. ledna navštívit ve žďárském regionálním muzeu, přibližuje vánoční atmosféru 70. a 80. let 20. století. Těšit se můžete na nejrůznější dárky pro malé i velké včetně Rubikovy kostky, plyšáků, panenek, autíček, stolních her, dárkového balení šeříkového mýdla, nebo i ne vždy oblíbených „měkkejšů“. Dozvíte se, na co se před svátky stávala fronta, čemu se říkalo podpulťák a kde byste našli nejbližší Tuzex. Chybět nebude ani tradiční expozice horáckých Vánoc a vánočně vyzdobený Moučkův dům. Vstupné na výstavu je 5 a 10 korun.