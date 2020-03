Večerní prohlídky 2020 II

KDY: pátek 28. února od 16.00 do 21.30

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: 160/110/380 Kč

Kouzlo barokního zámku. Oblíbené večerní prohlídky vás tentokrát zavedou do období pozdního baroka a seznámí vás s barokním odíváním, šermem nebo hudbou. Prohlídky začínají každou půlhodinu. Vzhledem k velkému zájmu si je potřeba večerní prohlídku rezervovat na webových stránkách zámku.

Ples Beaty Rajské V žitě - Woman Icon 2020

KDY: sobota 29. února v 18.30

KDE: Žďár nad Sázavou, městské divadlo

Tradiční ples módní návrhářky Beaty Rajské. Jako první vystoupí Martina Pártlová, předtančení se ujme Veronika Arichteva, představí se rovněž Václav „Noid“ Bárta a Monika Absolonová. Nebude chybět cimbálová muzika a také módní přehlídka na téma women icon, neboť žena je ikonou v každé době.

Othmar Müller / Pódium NMNM

KDY: sobota 29. února od 17.00 do 18.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

ZA KOLIK: od 300 Kč

Rakouský violoncellista Othmar Müller je spoluzakladatelem oceňovaného uskupení Artis-Quartett. Tento soubor účinkuje v nejpřednějších koncertních domech světa, nahrává u nejprestižnějších firem, je držitelem dlouhé řady ocenění (Grand Prix du Disque, Prix Caecilia, Diapason d’Or, Wiener Flötenuhr, Echo 2000…). Těžištěm sólistické a ostatní komorní činnosti Othamara Müllera je oblast soudobé hudby a hudby 20. století. Tato díla pravidelně provádí na světových pódiích a nahrává. Věnuje se i pedagogické činnosti – je profesorem na Konzervatoři Josepha Haydna v Eisenstadtu a pravidelně vede mistrovské kursy nejen v Evropě, ale i v USA, Honkongu a Japonsku. Othmar Müller hraje na nástroj Andrea Amati z roku 1573, zapůjčený ze sbírek Rakouské národní banky. Othmar Müller vystoupí za klavírní spolupráce Luďka Šabaky. Na programu novoměstského koncertu jsou díla Clauda Debussyho, Bohuslava Martinů a Dmitrije Šostakoviče.

Inspektor má těžkosti

KDY: sobota 29. února v 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, městské divadlo

ZA KOLIK:180 Kč přízemí, 150 Kč balkon

Detektivní hra s prvky komedie francouzského autora Roberta Thomase v překladu Jana Cimického v podání Divadelního spolku Žďár. V režii Martina Blažíčka v hlavních rolích hrají Tamara Pecková Homolová - telefonistka Alice, Adam Šteidl - inspektor Grandin. Dále hrají Dana Bučková, Nikola Topinková, Alena Stejskalová, Vít Schafferhans, Pavel Musil, Václav Košťál, Marie Blažíčková, Jiří Maruš a Martin Blažíček.

Film na slepo pro děti

KDY: neděle 1. března v 14.30

KDE: Žďár nad Sázavou, Kino Vysočina

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Nevíte, na co jdete, nic neplatíte, můžete odejít. Kdo zůstane do konce, zaplatí do klobouku částku, na kterou si film sám cení.

Můj nejlepší kamarád

KDY: neděle 1. března v 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, městské divadlo

ZA KOLIK: 350/400 Kč

Divadelní kus v podání herců pražského Divadla v Rytířské. Autor: EricAssous, režie: Jakub Nvota, hrají: Aleš Háma, Petr Motloch, Tereza Kostková, Nela Boudová, Michaela Sejnová/Lucie Okonová.