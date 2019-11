Předvánoční prodejní výstava

KDY: od pátku 22. listopadu do pondělí 2. prosince, od 9.00 do 17.00

KDE: Velká Bíteš, Klub kultury

ZA KOLIK: vstup zdarma

Proč přijít: Na předvánoční prodejní výstavu, která se uskuteční od 22. listopadu do 2. prosince, a to vždy od 9 do 17 hodin (v pondělí 2. prosince pouze do 12 hodin), mohou zájemci zavítat do výstavní síně bítešského klubu kultury Klubu kultury. K zakoupení budou dárky z pedigu a papíru, korálky, pletené a háčkované výrobky, keramika, patchwork, suchá vazba, perníčky, obrazy a obrázky, výrobky dětí z DD Březejc, dřevěné výrobky a mnoho dalších drobností.

Via Dinarica – 1400 km pěšky balkánskou divočinou

KDY: pátek 22. listopadu od 19.30

KDE: Křižanov, Katolický dům

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Přednáška Václava Malinského o zdolání dálkové trasy Via Dinarica táhnoucí se nejdivočejšími a nejodlehlejšími místy Balkánu a Evropy vůbec se uskuteční v křižanovském Katolickém domě. Řeč bude o 1400 kilometrech chůze napříč Kosovem, Albánií, Černou Horou, Bosnou a Hercegovinou, Chorvatskem a Slovinskem. Křižanovský rodák Václav Malinský dobrodruh, fotograf a specialista na ultralehké vybavení opustil zaměstnání v leteckém průmyslu a začal si plnit své sny. Po čase začal plnit sny také druhým a své cesty propojil s dobročinností. V roce 2016 přešel republiku z východu na západ (800 km) pro chlapce ve vigilním kómatu. Hned poté se stal členem týmu Walk for Help a vyrazil do indických Himálají ve spolupráci s neziskovou organizací Most ProTibet. V roce 2017 pěšky obešel bývalé Československo po jeho hranicích (3600 km) pro holčičku s mozkovou obrnou a získal pro ni téměř 200 tisíc korun. V roce 2018 jako historicky první Čech zdolal zmíněnou balkánskou cestu Via Dinarica.

Kateřinské trhy

KDY: sobota 23. listopadu od 8.00 do 15.00

KDE: Svratka, sokolovna a okolí

ZA KOLIK: vstup zdarma

Proč přijít: Třinácté svratecké Kateřinské trhy se v letošním roce uskuteční v sobotu 23. listopadu. Návštěvníci se mohou těšit na stánky s občerstvením, živou hudbu a také na kiosky několika desítek řemeslníků, kteří nabídnou k prodeji svoje zboží. Akce potrvá přibližně do čtrnácti nebo patnácti hodin - podle zájmu ze strany veřejnosti.

Dobrobazar

KDY: sobota 23. listopadu

KDE: Žďár nad Sázavou, orlovna

ZA KOLIK: vstup zdarma

Proč přijít: Novoveselská firma Plastia chystá ve žďárské orlovně další Dobrobazar. Uskuteční se v době od 10 do 16 hodin. Výtěžek z Dobrobazaru pak Plastia zdvojnásobí a rovnoměrně rozdělí mezi žďárskou Školu na Radosti a mladé hasiče ze Žďáru nad Sázavou 2. Dobrobazar nabízí i doprovodný program, který zahrne přednášku o vermikompostování, krmení ptáků či nestátním školství. K vidění bude rovněž výstavka nejlepších výrobků, které vznikly v rámci soutěže nazvané Vraťte je do hry. Tu pořádala na jaře Plastia ve spolupráci s brněnskou Mendelovou univerzitou.

Den pro dětskou knihu

KDY: sobota 23. listopadu v 9.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Knihovna Matěje Josefa Sychry

ZA KOLIK: vstup volný

Proč přijít: 13. ročník celostátní akce vyhlašované SKIP ČR.

v 9.00 – 12.00 - tvůrčí dílny pro děti

v 10.00 hod. Dřevěné divadlo Jana Hrubce

Prodejní výstava ručně vyráběných výrobků v Daňkovicích

KDY: sobota 23. listopadu v 17.00

KDE: Daňkovice, kulturní dům

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Srdečně zveme na druhý ročník naší prodejní výstavy, kde si budete moci nakoupit vánoční dárečky pro své blízké. Nakupovat budete moci výrobky od šikovných lidiček, kteří svůj volný čas tráví výrobou toho, co je baví. Nabídka bude pestrá a věříme, že každý z návštěvníků u nás nalezne něco ze svého vkusu a ze svých potřeb. Nakupování si můžete zpříjemnit posezením v naší kavárně, kde si budete moci zakousnout domácí zákusky, vypít v příjemné předvánoční atmosféře kávičku a domácí pečené čaje či domácí punč.

Velká cena města Bystřice nad Pernštejnem

KDY: sobota 23. listopadu v 8.30

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

Proč přijít: Střelba ze vzduchových zbraní

Adventní tvůrčí dílny

KDY: sobota 23. listopadu od 9.00 do 18.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Kopretina – Centrum pro rodiče s dětmi

ZA KOLIK: 40 Kč + materiál v jednotlivých dílnách

Proč přijít: Přijďte si vyrobit dekoraci do bytu, šperk, nebo dárečky pro své blízké.

Měřínské vánoční tvoření

KDY: neděle 24. listopadu v 13.30

KDE: Měřín, kulturní dům

ZA KOLIK: vstup zdarma

Proč přijít: Výroba tradičních i netradičních dekorací, malování na perníčky, zdobení věnců, vyrábění stromečků, vytváření ozdobiček na stromeček. Výtěžek akce půjde na podporu charitativní činnosti.

Lumír pro Domácí hospic Vysočina

KDY: neděle 24. listopadu v 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, kostel Českobratrské církve evangelické

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

Proč přijít: Benefiční koncert brněnského pěveckého sboru. Výtěžek koncertu využije Domácí hospic Vysočina na rozvoj dětské paliativní péče.

Prales nad zlato

KDY: neděle 24. listopadu od 16.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

ZA KOLIK: 80/40 Kč

Proč přijít: Jak se natáčel dokument nazvaný Prales nad zlato přiblíží zájemcům v rámci projektu Vysočina filmová v neděli 24. listopadu v novoměstské Horácké galerii filmový režisér a novoměstský rodák Jan Svatoš. Začátek dvě hodiny trvající besedy je v 16 hodin. Vstupné činí 80 korun, děti a seniory vstup vyjde na 40 korun.