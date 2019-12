Bystřická kapela

KDY: pátek 20. prosince ve 20.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

ZA KOLIK: 100 Kč

Na vystoupení Bystřické kapely mohou zájemci vyrazit v pátek 20. prosince ve 20 hodin do novoměstského kulturního domu. Bystřická kapela vznikla jako taneční orchestr v roce 2007. Základ orchestru tvoří bývalí členové dechovky Koroužanka, kteří kolem sebe vytvořili tým muzikantů se širokým žánrovým záběrem. Nabízí jak klasickou dechovku, tak kvalitní taneční muziku v takzvaném živém provedení bez počítačové úpravy.



Pojďme spolu do Betléma

KDY: do středy 8. ledna

KDE: Velké Meziříčí, muzeum



Výstavu betlémů s názvem Pojďme spolu do Betléma mohou až do 8. ledna zhlédnout zájemci ve výstavním sále meziříčského muzea. K vidění jsou vyřezávané a papírové jesličky, ale také třeba betlém, nad nímž drží hlídku jednotka rychlého nasazení včetně bojového vrtulníku. Kromě tradičních zhotovení zahrnujících třeba skříňkové betlémy či již zmíněné papírové bude představena také moderní tvorba Josefa Macholána ze Sudic na Třebíčsku. Převážnou část exponátů si muzeum zapůjčilo z Muzea Vysočiny Třebíč, chybět ovšem nebudou ani sbírkové předměty z depozitáře meziříčského muzea.

Příjezd Betlémského světla do Žďáru

KDY: sobota 21. prosince v 7.31

KDE: Žďár nad Sázavou, nádraží ČD

ZA KOLIK: zdarma

V sobotu 21. prosince rychlíkem Vysočina v 7.31 mířícím z Brna do Prahy do Žďáru nad Sázavou dorazí Betlémské světlo. Opět ho budou rozvážet brněnští skauti. Na žďárské nádraží se pro plamínek věčného světla zapálený v betlémské jeskyni kromě dalších zájemců opět vydají žďárští old skauti. Světlo se pak dostane do kostela svatého Prokopa a baziliky Nanebevzetí Panny Marie, případně bude hořet například i v Květince ve Veselské ulici nebo v recepci městského úřadu v Žižkově ulici.

Adventní koncert ve Vídni

KDY: sobota 21. prosince v 18.00

KDE: Vídeň, kulturní dům



Adventní koncert se v sobotu 21. prosince od 18 hodin uskuteční ve vídeňském kulturním domě. Vstupné je dobrovolné, zahraje hudební formace produkující akustický folk Mírovo Hadodoom z Havlíčkova Brodu ve složení Ivan Landa, Šárka Landová a Míra Eisenvort.

Krajinný betlém v Hlinném

KDY: neděle 22. prosince ve 14.00

KDE: Hlinné, kaple

ZA KOLIK: zdarma

Na rozšířený betlém do Hlinného u Nového Města na Moravě, kde přibylo na pět desítek figurek, se mohou zájemci přijít podívat v neděli 22. prosince. Povídání o betlému, který postupně vznikal od roku 2013, včetně vánočního zpěvu začne ve 14 hodin a potrvá do půl čtvrté odpoledne. Na Štědrý den je pak na 15. hodinu naplánováno vložení Ježíška do jesliček a v sobotu 28. prosince se od 14 do 15.30 uskuteční zpívání koled přímo u kaple.

Výstava Heráleckých patriotů

KDY: neděle 22. prosince v 9.00

KDE: Herálec, budova bývalé školy v Českém Herálci



V budově bývalé školy v Českém Herálci mohou zájemci od neděle 22. až do pondělí 30. prosince navštívit výstavu klubu Heráleckých patriotů. Půjde o výběr ze sbírek tamních sběratelů, a protože budou Vánoce, nemohou chybět kolekce betlémů, vánočních pohlednic, novoročenek, retro ozdob nebo kapesních kalendářů. K vidění budou rovněž talismany, nápojový porcelán, poštovní známky, zápalkové etikety, ale i odznaky, klubové a firemní vlaječky, numizmatické exponáty, a to včetně nejrůznějších sběratelských rarit i dalších unikátů. Výstavu v české škole mohou lidé navštívit každý den od 9 do 11 hodin a od 13 do 17 hodin s výjimkou Štědrého dne, kdy bude otevřeno jenom dopoledne.

Když stromeček zazáří

KDY: do neděle 12. ledna

KDE: Žďár nad Sázavou, regionální muzeum

ZA KOLIK: 5/10 Kč

Výstava Když stromeček zazáří ve žďárském regionálním muzeu přibližuje vánoční atmosféru 70. a 80. let 20. století. Těšit se můžete na nejrůznější dárky pro malé i velké včetně Rubikovy kostky, plyšáků, panenek, autíček, stolních her, dárkového balení šeříkového mýdla, nebo i ne vždy oblíbených „měkkejšů“. Dozvíte se, na co se před svátky stávala fronta, čemu se říkalo podpulťák a kde byste našli nejbližší Tuzex. Chybět nebude ani tradiční expozice horáckých Vánoc a vánočně vyzdobený Moučkův dům. Vstupné na výstavu je 5 a 10 korun.