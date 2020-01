Černobílý svět podle Antonína Vystrčila

KDY: pátek 3. ledna

KDE: Žďár nad Sázavou, Knihovna Matěje Josefa Sychry - Čechův dům

ZA KOLIK: zdarma

Autorská výstava fotografií Antonína Vystrčila v pátek 3. ledna začne ve žďárském Čechově domě, akci pořádá Knihovna Matěje Josefa Sychry. Jako hosté vystavují Zdeněk Bureš, Petr Dlouhý a Jan Volný. Vernisáž výstavy proběhne v pondělí 10. února, výstava potrvá do 28. února. Vstup je zdarma.



Veřejné bruslení

KDY: pátek 3. ledna od 13.15 do 14.45

KDE: Velké Meziříčí, zimní stadion

ZA KOLIK: 10/25 Kč

Zabruslit si mohou přijít zájemci z řad veřejnosti na velkomeziříčský zimní stadion ve Vrchovecké ulici v pátek 3. ledna. Ledová plocha jim bude k dispozici v době od 13.15 do 14.45 hodin. Vstupné pro bruslaře je 25 korun, nebruslící doprovod zaplatí desetikorunu.





Novoroční lampionový průvod

KDY: sobota 4. ledna od 17.00

KDE: Křižanov, Benešovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma

Novoroční lampionový průvod, který se v sobotu 4. ledna uskuteční v Křižanově, začne srazem na Benešově náměstí v 17 hodin. Průvod projde ulicí Sychrov přes zámecký park, jeho zakončení bude v Katolickém domě, kde bude připraveno občerstvení a pro děti diskotéka.

Veřejné bruslení

KDY: sobota 4. ledna od 16.15 do 17.45

KDE: Žďár nad Sázavou, zimní stadion

ZA KOLIK: 20/30/40 Kč

Zabruslit si mohou přijít zájemci z řad veřejnosti na žďárský zimní stadion v sobotu 4. ledna. Ledová plocha jim bude k dispozici v době od 16.15 do 17.45 hodin. Vstupné pro děti do výšky 120 centimetrů je 30 korun, pro ostatní bruslaře 40 korun a nebruslící doprovod zaplatí dvacetikorunu.

Novoroční koncert novoměstských pěveckých sborů

KDY: neděle 5. ledna od 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, evangelický kostel

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

Nový rok odstartují novoměstské pěvecké sbory tradičním společným koncertem. V neděli 5. ledna od 17 hodin v evangelickém kostele vystoupí mužský sbor Novocantus pod vedením Františka Ostrého a ženský sbor Naenia pod vedením Jany Kabrdové. Vstupné je dobrovolné.

Tříkrálový koncert

KDY: neděle 5. ledna od 16.00

KDE: Velká Bíteš, kostel svatého Jana Křtitele

ZA KOLIK: dobrovolné vstupné

Přijďte si poslechnout Tříkrálový koncert, který se uskuteční v neděli 5. ledna od 16 hodin v bítešském kostele svatého Jana Křtitele. Vystoupí při něm Tišnovský komorní orchestr, dirigují Tomáš Křemen a Igor Karpilovskij. Vstupné je dobrovolné.

Pojďme spolu do Betléma

KDY: do 8. ledna

KDE: Velké Meziříčí, muzeum

Výstavu betlémů s názvem Pojďme spolu do Betléma mohou až do 8. ledna zhlédnout zájemci ve výstavním sále meziříčského muzea. K vidění jsou vyřezávané a papírové jesličky, ale také třeba betlém, nad nímž drží hlídku jednotka rychlého nasazení včetně bojového vrtulníku. Kromě tradičních zhotovení zahrnujících třeba skříňkové betlémy či již zmíněné papírové bude představena také moderní tvorba Josefa Macholána ze Sudic na Třebíčsku. Převážnou část exponátů si muzeum zapůjčilo z Muzea Vysočiny Třebíč, chybět ovšem nebudou ani sbírkové předměty z depozitáře meziříčského muzea.

Když stromeček zazáří

KDY: do 12. ledna

KDE: Žďár nad Sázavou, regionální muzeum

ZA KOLIK: 5/10 Kč

Výstavu Když stromeček zazáří je možné do 12. ledna navštívit ve žďárském regionálním muzeu, přibližuje vánoční atmosféru 70. a 80. let 20. století. Těšit se můžete na nejrůznější dárky pro malé i velké včetně Rubikovy kostky, plyšáků, panenek, autíček, stolních her, dárkového balení šeříkového mýdla, nebo i ne vždy oblíbených „měkkejšů“. Dozvíte se, na co se před svátky stávala fronta, čemu se říkalo podpulťák a kde byste našli nejbližší Tuzex. Chybět nebude ani tradiční expozice horáckých Vánoc a vánočně vyzdobený Moučkův dům. Vstupné na výstavu je 5 a 10 korun.