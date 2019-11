XVII. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ

KDY: pátek 1. listopadu od 17.00, sobota 2. listopadu od 14.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům



MEZINÁRODNÍ FESTIVAL OUTDOOROVÝCH FILMŮ se opět po roce vrací do Bystřice nad Pernštejnem. Dvoudenní akce startuje v pátek 1. listopadu v 17 hodin v kulturním domě a jeho návštěvníky opět čeká nejenom promítání snímků, ale i besedy a další doprovodný program. Letos do Bystřice v sobotu 2. listopadu zavítá cyklocestovatel Jan Vlasák a součástí festivalu bude také vernisáž fotografií bystřického fotografa Michala Vytlačila.



DAŇKŮV MEMORIÁL – BĚH DO VRCHU

KDY: sobota 2. listopadu od 8.00

KDE: Nové Město na Moravě, Harusův kopec a okolí Vysočina Areny



Jedná se o nultý ročník závodu v běhu do vrchu na Harusův kopec. Formát závodu je systémem rallye s měřenými rychlostními zkouškami, mezi kterými se závodníci musejí přemístit ve stanoveném limitu. Závodníci hlavní kategorie na Harusův kopec vyběhnou ze tří stran, a to buď od Vysočina Areny (po trase legendárního Daňkova testu fyzické zdatnosti), od Lurdské jeskyně v Radňovicích, nebo od spodní stanice lanovky na Harusově kopci. Mladší kategorie poběží zkrácenou verzi v závislosti na věku.



Malý svět



KDY: sobota 2. listopadu v 9.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

ZA KOLIK: od 60 Kč

Prodej netradičních hraček, her, knih, oblečení, učebních pomůcek… a k tomu spousta tvoření a hraní.

Mezigenerační dušičkový kviz

KDY: neděle 3. listopadu, 10.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům



První mezigenerační dušičkový kviz se v neděli 3. listopadu odehraje v novoměstském kulturním domě, jeho začátek je v 10 hodin. Při mezigeneračním kvizu je možné spojit síly jako rodina nebo jen tým kamarádů. První z celkem čtyř kvizů o zajímavé ceny se ponese v dušičkovém duchu. Stačí vytvořit čtyř až osmičlenný tým, zvolit si jméno a přihlásit se přes facebook MAPII NMnM nebo na e-mailu nkz@nmnm.cz. Alespoň polovinu týmu musí tvořit děti do 15 let věku, v týmu musí být člověk starší 50 let a maximálně dva hráči smí být ve věku 15 až 50 let.

Elisabeth Lohninger Quartet (USA/CZ)

KDY: neděle 3. listopadu, 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámecký konvent

ZA KOLIK: 300 Kč

Další ze zpěvaček z New Yorku se v neděli 3. listopadu zastaví ve Žďáře nad Sázavou na své cestě mezi Mnichovem a Vídní. Elisabeth Lohninger vystoupí od 19 hodin v zámeckém konventu, vstupné je 300 korun. Návštěvníkům koncertu se představí Elisabeth Lohninger – zpěv, Walter Fischbacher – piano, Ondřej Štajnochr – kontrabas a Alex Bernath – bicí.