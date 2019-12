Zdobení vánočních věnců

KDY: pátek 29. listopadu

KDE: Žďár nad Sázavou, Kopretina – Centrum pro rodiče s dětmi

ZA KOLIK: 60 Kč + materiál

Vánoční čas se blíží, místo adventního věnce z jehličí si lidé ve žďárském centru pro rodiče s dětmi Kopretina mohou v pátek 29. listopadu v době od 15.30 do 19 hodin vyrobit elegantní věnec. Ten lze zavěsit na dveře či jím zdokonalit jiný kout obydlí. Vstupné je 60 korun plus materiál v jednotlivých dílnách.

Janek Ledecký - Vánoční turné 2019

KDY: pátek 29. listopadu

KDE: Velká Bíteš, kulturní dům

ZA KOLIK: 490 Kč

Letos po třiadvacáté se Janek Ledecký s kapelou vydá na turné, v jehož rámci zahraje veškeré skladby ze své zásadní desky Sliby se maj plnit o Vánocích i své největší hity. Posluchači v bítešském kulturním domě se na něj mohou těšit v pátek 29. listopadu od 19 hodin. Vstupné je 490 korun.

Advent na staré půdě

KDY: pátek 29. listopadu až neděle 1. prosince

KDE: Žďár nad Sázavou, Čechův dům

ZA KOLIK: vstup volný

Vánoční prodejní výstava Květinky Marie Horákové, výtěžek je určen na podporu domácí hospicové péče Oblastní charity Žďár nad Sázavou.

Adventní fler trh

KDY: sobota 30. listopadu od 9.00 do 16.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Dům kultury

ZA KOLIK: 10 Kč

Tradiční adventní fler trh originálních výrobků převážně od výrobců nejen z regionu se uskuteční v sobotu 30. listopadu ve žďárském Domě kultury. I letos se mohou zájemci o originální zboží těšit na nabídku výrobců ze všech koutů republiky, jako jsou například neodmyslitelné adventní a vánoční dekorace, ale také šperky, textil a oděvy, keramika, přírodní kosmetika, tašky, kabelky či peněženky, kožené zboží, zdravá výživa, perníčky a řada dalších výrobků.

Poslední leč

KDY: sobota 30. listopadu ve 20.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

Myslivecký spolek Zátoky si vás dovoluje pozvat na tradiční Kateřinskou poslední leč. K tanci a poslechu bude hrát skupina Pikardi. Čeká na vás myslivecká kuchyně a soutěž o ceny.

Vánoční koledování

KDY: sobota 30. listopadu od 14.30

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, Masarykovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční rozsvícení vánoční stromu s pěveckým sborem Alter ego, Bystřická vánočka 2019, Vodomil 2019, doprovodný program.

Na Bítešském jarmarku

KDY: sobota 30. listopadu v 15.00

KDE: Velká Bíteš, kulturní dům

ZA KOLIK: 50 Kč/70 Kč

Těšit se můžete na lidové písně, tance, hry a zvyky z Podhorácka i Horácka. Účinkují Národopisný soubor Bítešan, Bítešánek, Sluníčko z Velké Bíteše a Dudácká muzika ZUŠ Hrotovice.

Vánoční jarmark

KDY: sobota 30. listopadu od 9.00 do 16.00

KDE: Dolní Rožínka, kulturní dům

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční akce k navození atmosféry adventu… řemeslná výroba, dílničky pro děti, ochutnávka cukroví, soutěž o nejchutnější vánočku, spoustu možností zakoupit vánoční dárečky a další aktivity. Vánoční pásmo národopisných souborů Rožínka a Groš v přibližně 14 hodin, slavnostní rozsvěcení vánočního stromu přibližně v 17 hodin.

Putování do pekla „5“ aneb na Šlakhamr za Mikulášem, andělem, čerty a kováři

KDY: sobota 30. listopadu od 13.00 do 18.00

KDE: Hamry nad Sázavou, Šlakhamr

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné

Akce pro veřejnost, kterou pořádá SDH Najdek, se odehraje v bývalém Brdíčkově mlýně, nyní Šlakhamru, který je dokladem tradičního hamernictví, které se v oblasti udrželo do 17. století, poté většina hamrů na Žďársku zanikla. Na vodním náhonu šlakhamerského hamru byl posléze vybudován mlýn, který fungoval až do druhé světové války. V roce 1976 získalo chátrající objekt do správy Technické muzeum Brno, které tam po dlouhé rekonstrukci otevřelo expozici. Její součástí je rovněž funkční, vodním kolem poháněné hamerské kladivo včetně příslušenství, při akcích pro veřejnost bývá k vidění jak kování pomocí bucharu, tak i ruční.

Přivítání adventu s rozsvícením vánočního stromu

KDY: neděle 1. prosince od 16.00

KDE: Žďár nad Sázavou, náměstí Republiky

ZA KOLIK: zdarma

Tradiční přivítání adventu se závěrečným slavnostním rozsvícením vánočního stromu se v neděli 1. prosince uskuteční na žďárském náměstí Republiky. Začátek je v 16 hodin, akce je naplánovaná do 17 hodin. Vstup je zdarma, občerstvení je zajištěno.

Adventní dobročinný jarmark

KDY: neděle 1. prosince

KDE: Nové Město na Moravě, evangelický kostel a jeho zahrada

ZA KOLIK: zdarma

Na první adventní neděli 1. prosince je připraven 15. ročník tradičního dobročinného jarmarku, který se odehraje v novoměstském evangelickém kostele a na jeho zahradě. Začátek je ve 14 hodin a jarmark potrvá do 17 hodin. Na místě budou stánky neziskových organizací, fairtrade zboží, dětská tržnice, rukodělné výrobky, adventní i vánoční dekorace a dobroty, punč pro děti i dospělé či horké polévky.