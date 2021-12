Třebíčské betlémy včera a dnes. Tak se jmenuje výstava, která začala včera v konírně zámku v Třebíči. Vánoční expozici betlémů mohou zájemci vidět až do 16. ledna. Jak vypadal Štědrý den na Horácku? To ukáže výstava ve Žďáře nad Sázavou.

BETLÉMY. Loňské téma Regionální betlemáři bylo spojené s letošním tématem, kterým jsou Třebíčské betlémy. „Výstava návštěvníkovi nabízí srovnání klasického třebíčského betlému od starých mistrů přelomu devatenáctého a dvacátého století se současnou tvorbou regionálních betlemářů,“ popsal Tomáš Hartman, kurátor výstavy.

Staré betlémy jsou zastoupené na výstavě nejen klasickými stavěcími, ale i skříňkovými betlémy. Výpůjčky pochází například z Moravského zemského muzea či od různých sběratelů.

„Současnou betlemářskou tvorbu zapůjčili především sami autoři. Díla nepochází pouze z Třebíče, ale i z jejího okolí,“ dodal Hartman.

Výstava je přístupná od úterý až do neděle v časech od devíti do pěti hodin odpoledne, s výjimkou hodinové polední pauzy mezi dvanáctou a jednou hodinou. Omezená otevírací doba je potom od 24. prosince do Nového roku.

ŠTĚDRÝ DEN. Jak naši předkové v devatenáctém století prožívali Štědrý den a co přesně se od rána až do půlnoční mše dělo ve světnici, na dvoře i venku v přírodě? Na to odpovídá výstava v regionálním muzeu v prostorách městské Tvrze ve Žďáru nad Sázavou pod kostelem svatého Prokopa. „Návštěvníci se seznámí s tím, jak si lidé vyzdobili své příbytky, která jídla jedli. Dále co to bylo pastýřské chození, honění a nošení a proč lidé vyhlíželi, kdo ve vsi první rozsvítí,“ poznamenala Kamila Dvořáková ze žďárského muzea. Výstava také odpoví na otázky, jak se lidé obdarovávali, zda dávali dárky i zvířatům či jaké zvyky a magické rituály dodržovali. Výstava začíná v úterý 30. listopadu a potrvá až do 9. ledna. Od 7. prosince bude vánočně vyzdobený také Moučkův dům.

Jihlavsko

Hubertská jízda

KDY: sobota od 11.00

KDE: Telč, Ranč Salaš

Tradiční hubertská jízda na koních se koná na telčském Ranči. Půjde o rozlučku s jezdeckou sezonou. Akce začíná v jedenáct hodin dopoledne a příchozí si budou moci koupit na místě občerstvení.

Adventní koncert

KDY: neděle od 19.00

KDE: Polná, chrám Nanebevzetí Panny Marie

ZA KOLIK: 100 korun



V Polné zahájí adventní čas koncert Filharmonie Gustava Mahlera v chrámu Nanebevzetí Panny Marie v neděli od sedmi večer. Vstupné vyjde na sto korun.

Mikulášské pohoupání

KDY: sobota od 10.00 do 19.00

KDE: Jihlava, Pístovské mokřady

ZA KOLIK:

Volné ježdění pro nadšence se koná v sobotu v areálu Pístovských mokřadů, tentokrát se soutěží o nejlepší andělskou a čertovskou úpravu posádky a stroje. Mikuláš bude jen jeden a ten bude nadělovat po setmění. Program začíná v deset hodin příjezdem a seznámením s pravidly, od půl jedenácté začnou volné jízdy. V půl jedné se budou opékat buřty a od jedné následují opět volné jízdy. Mikulášská nadílka je naplánovaná mezi čtvrtou a pátou odpolední.

Vánoce v přírodních materiálech

KDY: od 26. listopadu do 31. ledna 2022

KDE: Telč, Univerzitní centrum

ZA KOLIK:



Vánoce v přírodních materiálech je výstava, která bude k vidění od pátku v prostorách telčského univerzitního centra. Lidé zde budou moci obdivovat výrobky z různých přírodních materiálů, dekorace z orobince Ivety Dandové z Mnichova Hradiště, nebo malované kameny inspirované zimní přírodou. Dále figurky z všemožných šišek a ořechových skořápek z dílny Miloslava Janů, ukázka ze sbírky betlémů Bohuslavy Veitové z Polné a další.

Tera-Aqua-Flora Jihlava

KDY:sobota od 9.00 do 12.00

KDE: Jihlava, Dělnický dům

Jihlavské terarijní prodejní trhy, spojené s výměnou a prodejem terarijních zvířat, akvarijních ryb, živého a preparovaného hmyzu, tropických rostlin, papoušků, přírodnin, chovatelských potřeb, entomologických pomůcek, knih.

Vůně svátků

KDY: do 6. ledna 2022

KDE: Telč, Městská galerie



Město Telč, Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Telč a Muzejní spolek zvou na vánoční výstavu Vůně svátků v Městské galerii Hasičský dům. Sváteční události byly spojovány s pečením sladkého pečiva už od středověku. Hospodyně pekly různě tvarované pečivo z kynutého těsta – vánočky, jidáše, koláče a další krajové sladké speciality. Výstava chce být poučením i inspirací pro všechny, kdo mají tradice rádi a dodržují je, ať jsou to Velikonoce, Vánoce, posvícení a poutě, dožínky, masopust, křtiny, svatby i rozloučení se zesnulým. Výstava ukázek pečiva s doprovodnými texty bude doplněna i vánoční výzdobou stromků, betlémů a měšťanského pokoje o Vánocích.

Heda Gablerová

KDY: pátek od 17.00

KDE: Jihlava, Horácké divadlo

ZA KOLIK: vstupné od 200 koru



V pátek od pěti hodin mohou zavítat do jihlavského Horáckého divadla. Hrají zde inscenaci s názvem Heda Gablerová v režii Tomáše Procházky. Drama Hedy Gablerové je znepokojivé svým bojem o vnitřní svobodu a nezávislost, touhou po vlastním sebeuplatnění v kontrastu s realitou všedního manželství.

Třebíčsko

Vánoční Třebíč

KDY: neděle od 10.00

KDE: Třebíč



V neděli začíná adventní čas také v Třebíči V půl páté odpoledne se rozsvítí vánoční osvětlení nejenom na Martinském náměstí, kde bude také betlém a vánoční strom, ale i na dalších místech v Třebíči. Například na Hrádku, v Borovině, u Baziliky svatého Prokopa nebo před Pasáží.

Vánoční koncert

KDY: neděle od 17.00

KDE: Třebíč, divadlo Pasáž

V neděli vystoupí v divadle Pasáž v Třebíči Václav Marek s orchestrem. Hlavním hostem vánočního koncertu bude zpěvačka a muzikálová herečka Leona Machálková.

Bruslení Na Hvězdě

KDY: pátek od 8.00

KDE: Třebíč, Na Hvězdě

ZA KOLIK: 50 korun



Umělá ledová plocha Na Hvězdě v Třebíči spouští provoz a celý den od osmi hodin ráno a až do večera bude patřit blokům bruslení pro zájemce. Novou atrakci situovanou mezi velkým obytným sídlištěm a nákupní zónou zde zprovoznil před rokem baseballový klub Třebíč Nuclears. Vstupné zůstává symbolické, a to padesát korun na osobu a jeden blok.

Žďársko

Vánoční kluziště

KDY: pátek od 10.00

KDE: Velké Meziříčí, Náměstí

Ve Velkém Meziříčí už stojí jedenáct metrů vysoká jedle, kterou rozsvítí v neděli ve tři čtvrtě na pět. Ale už o dva dny dříve, tedy v pátek mohou malí i velcí si přijít zabruslit na Náměstí na umělé kluziště. Otevřené bude až do 2. ledna, každý den od deseti dopoledne do osmi hodin večer.

Adventní zpěvy

KDY: neděle od 18.00

KDE: Velké Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Kostel svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí se rozezní koncertem na první neděli adventní. Zpívat budou Dyškanti z Českých Budějovic pod vedením Martina Horyny.

Zimní příhody včelích medvídků

KDY: neděle od 15.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Městské divadlo

ZA KOLIK: 100 korun



Pro malé diváky bude určené nedělní představení od tří hodin odpoledne v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou. Divadlo Krapet z Prahy dětem ukáže třeba to, jak se čmeláčci chystají na zimu, kde přezimuje pavouk a hlavně co dělají čmeláci o Vánocích. Vstupné je sto korun.

Pelhřimovsko

Prohlídky hradu

KDY: sobota a neděle

KDE: Hrad Kámen



Po všechny čtyři adventní víkendy nachystali na hradě Kámen speciální prohlídky. Ve vánočně nazdobených interiérech hradu čeká na návštěvníky v sobotu a neděli seznámení s historií adventního období a Vánoc. Lidé se dozví zajímavé informace o zvycích a tradicích. Prohlídky začínají vždy v každou celou, a to od deseti do tří hodin odpoledne. Vánoční program zahrnuje také zdobení perníčků, vánoční hradní punč, výstavu betlémů nebo tematický kvíz.

Koncert: Buty

KDY: pátek od 20.00

KDE: Humpolec, Divadlo Za komínem

ZA KOLIK: 350 korun



Ostravská kultovní kapela, ověnčená mnoha hudebními i filmovými cenami, na kterou se chodí tančit, zpívat nestárnoucí hity nebo jen tak v úžasu zírat na mistrné muzikantské exhibice, zavítá v pátek do Humpolce.

Chantal Poullain a trio Štěpána Markoviče

KDY: neděle od 19.00

KDE: Humpolec, Mikádo

ZA KOLIK: 200 korun



Na Malé scéně Mikáda v Humpolci si lidé mohou přijít poslechnout v neděli adventní koncert se šansony v podání Chantal Poullain a tria Štěpána Markoviče. Chantal Poullain zpívá svoje vlastní písně, ale také tradiční francouzské šansony s šarmem jí vlastním.

Vánoční kluziště ve Stromovce

KDY: do 1. ledna 2022

KDE: Humpolec, Stromovka

ZA KOLIK:



Pro ty, kteří si chtějí užít vánoční atmosféru spojenou s pohybem na čerstvém vzduchu, připravili v Humpolci vánoční kluziště. Otevřené je ve všední dny od osmi do dvanácti pro děti z mateřských a základních škol, od dvou do osmi večer pro všechny zájemce a o víkendu od deseti do osmi večer.

Havlíčkobrodsko

Adventní koncert

KDY: pátek od 19.00

KDE: Havlíčkův Brod, Kostel Nanebevzetí Panny Marie

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Adventní koncert pěveckého tria rozezní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě v pátek od sedmi hodin večer. Vystoupí studentky Pražské konzervatoře ve složení Klára Findeisová, Aneta Prášková, Petra Sobotková a klavírní doprovod Tereza Kotlasová. Hosté budou Tomáš Weber a Yang Cai. Vstupné je dobrovolné.

Den pro dětskou knihu

KDY: sobota od 8.00 do 12.00

KDE: Havlíčkův Brod, knihovna

ZA KOLIK: zdarma



V letošním roce nás čeká další ročník akce na propagaci dětských knih a dětského čtenářství - Den pro dětskou knihu. Celorepublikovou akci pořádá Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě v sobotu 27. listopadu 2021 v dopoledních hodinách. Pro děti i jejich rodiče bude v knihovně připraven pestrý program. Vstup zdarma.

Vánoční procházka: Labutě na vodě ve Světlé nad Sázavou

KDY: bez omezení

KDE: Světlá nad Sázavou



Krásný zážitek slibuje vánoční procházka osvětleným parkem ve Světlé nad Sázavou. Lidé tam uvidí například labutě na vodě. Lidé se mohou vydat přes most a Wolkerovou ulicí po modré a stříbrné až k prvnímu rybníku. Zde objeví zpívající ostrov, který každých patnáct minut (počínaje vždy celou) bude hrát jen pro návštěvníky. Na děti zde čeká Andělská pošta, na břehu rybníka najdou truhlici na dětská přání Ježíškovi a Zvoničku pro jejich potvrzení. Z hráze je možné pokračovat bez obav kolem potoka s bludičkami až dolů k medvědům. Vyjít z parku je nejlepší světelnou bránou u pekáren, možná zájemce sveze i připravený koňský povoz.

