Přímo v krajské Jihlavě sháněli koledníky ještě koncem loňského roku. „Těším se, že letos koledování opět proběhne v klasické podobě,“ vyjádřil nadšení Roman Mezlík, hlavní koordinátor Tříkrálové sbírky jihlavské Charity. Je to tradice, která nekončí a pomáhá lidem, kteří pomoc opravdu potřebují,“ dodal Mezlík s tím, že peníze půjdou do různých činností jednotlivých oblastních Charit.

Konkrétně na Jihlavsku už během týdne koledovali v Cejli nebo Větrném Jeníkově, o víkendu se chystají vyjít dětské skupinky například v Hodicích či Růžené. Na webu Charit také přibývají místa, kde budou umístěné statické pokladničky, do nichž budou moci lidé přispět.

Třebíčská Charita je už také nachystaná. Koordinátoři už mají doma kasičky, křídy, cukry, letáky, dezinfekce i roušky. „Kromě koledování dům od domu, budou ještě na určitých domluvených místech instalovány i pevné kasičky, například v prodejnách Coop,“ sdělil koordinátor sbírky v třebíčské Charitě Petr Wild. „Tam mohou lidé také přijít přispět, protože ne vždy se podaří koledníkům obejít všechny domácnosti a zastihnout jejich obyvatele doma.“

Podobně postupují také ostatní místa na Vysočině.

Způsobu, jak mohou lidé přispět je více. Jedním z nich je on-line kasička na webu www.trikralovasbirka.cz, kde si pouze stačí vybrat konkrétní Charitu, kterou chce dárce podpořit.

Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou České republiky potrvá v celé republice do 16. ledna. Lidé mohou přispět také prostřednictvím dárcovských SMS na číslo 87 777 ve formátu DMS KOLEDA 30. DMS KOLEDA 60 nebo DMS KOLEDA 90 . Svůj příspěvek mohou poslat také na sbírkový účet 66008822/0800.

Jihlavsko

Výšlap do Ždírce

KDY: sobota 8. ledna

KDE: Jihlava, vlakové nádraží

Klub českých turistů, odbor Čeřínek Jihlava zve na tradiční vycházku do Ždírce. V sobotu 8. ledna se sejdou zájemci v deset hodin před hlavním nádražím ČD v Jihlavě, kam přijedou turisté z Třebíče a půjdou společně do Ždírce. Trasa je dlouhá čtrnáct kilometrů a povede směr Henčov, dále kolem letiště na Rytířsko a po cyklostezce až do Ždírce. Ve Ždírci bude možnost občerstvení v restauraci.

Vánoční putování Telčí

KDY: až do 7. ledna 2022

KDE: Telč, DDM Telč



Dům dětí a mládeže v Telči si připravil Vánoční putování. První zastávka je u prodejny Jitex. U každého úkolu je návod, kam se vydat dále. K putování s devíti zastaveními potřebují nadšenci pouze hrací kartičku, kterou je možné si stáhnout na internetových stránkách telčského domu dětí a nebo vyzvednout v kanceláři domu či telčském informačním centru. S sebou je nutné vzít si tužku. Vyplněnou kartičku potom soutěžící vhodí do schránky DDM, diplom s odměnou se bude rozdávat od 10. do 27. ledna.

Karneval na ledě

KDY: neděle 9. ledna, od 13.30

KDE: Polná, kluziště na náměstí

ZA KOLIK: 30 korun, masky zdarma



V Polné na kluzišti uspořádají soutěž o nejkrásnější masku, hry v maskách, spanilou jízdu maškar. Návštěvníci se mohou těšit na horké nápoje. Vstupné je třicet korun, masky mají vstup zdarma.

Výstava betlémů

KDY: do 2. února

KDE: Třešť, Schumpeterův dům



Ani letos se neuskuteční oblíbená Betlémská cesta Třeští po rodinných betlémech. Návštěvníci si však mohou přijít spravit chuť do stálé expozice betlémů v Schumpeterově domě. Otevřeno je denně od půl desáté do půl páté večer.

Konec roku v romantických kulisách. Lidé se vydali na zříceninu hradu Rokštejn

Třebíčsko

Tříkrálová plavba

KDY: sobota 8. ledna od 3.00

KDE: Kramolín, přístaviště

Užít si sobotní odpoledne plavbou na Dalešické přehradě mohou všichni zájemci se srdcem na pravém místě. Výtěžek ze vstupného a ze sbírky pořádané na palubě poputuje charitě. Pořadatelé slibují poslech i zpívání koled. Loď Horácko vyrazí z přístaviště Kramolín v jednu hodinu po poledni.

Slavnostní novoroční koncert

KDY: neděle 9. ledna od 18.00

KDE: Třebíč, foyer divadla Pasáž



V neděli si mohou lidé přijít poslechnout slavnostní novoroční koncert. Vystoupí Moravské klavírní trio ve foyer divadla Pasáž v Třebíči od šesti hodin večer. Renomované klavírní trio se svými pěveckými hosty představí tradiční svátečně laděný program zaměřený na slavné árie a dueta z oper a operet světového repertoáru.

Tříkrálové setkání u jesliček v kostele

KDY: sobota 8. ledna od 16.00

KDE: Březník, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Březnická farnost zve na Tříkrálové setkání u jesliček v místním kostele Nanebevzetí Panny Marie. To se uskuteční v sobotu 8. ledna od čtyř hodin odpoledne. Pásmo vánočních písní a koled si budou moci lidé poslechnout v podání souboru Svatojánští broučci.

Tříkrálový koncert

KDY: neděle 9. ledna od 17.00

KDE: Třebíč, zámek

ZA KOLIK: 100 korun



Muzeum Vysočiny Třebíč zve na Tříkrálový koncert v neděli 9. ledna od pěti hodin večer. V Kamenném sále třebíčského zámku vystoupí smíšený pěvecký sbor Differo pod vedením Aničky Kolaříkové. Vstupné je sto korun. Lístky je možné zakoupit na pokladně muzea.

Tříkrálové koupání otužilců

KDY: sobota 8. ledna od 14.00

KDE: Hrotovice, Dolní rybník

ZA KOLIK: zdarma



Město Hrotovice zve na tříkrálové koupání otužilců. Lidé mohou přijít podpořit otužilce od dvou hodin k Dolnímu rybníku.

Výstava betlémů

KDY: neděle 9. ledna, od 14.00 do 16.00

KDE: Moravské Budějovice, kostel sv. Jiljí



V neděli 9. ledna je poslední den, kdy si mohou lidé prohlédnout výstavu betlémů v kostele svatého Jiljí v Moravských Budějovicích v čase od dvou do čtyř hodin odpoledne. Vstup je zdarma.

Výstava betlémů

KDY: do 16. ledna 2022

KDE: Třebíč, zámek

ZA KOLIK: 60 a 35 korun



Vánoční výstavu betlémů s názvem Třebíčské betlémy včera a dnes si mohou zájemci prohlédnout v zámecké konírně ještě do 16. ledna. Výstava návštěvníkům nabídne srovnání klasického třebíčského betlému od starých mistrů přelomu 19. a 20. století se současnou tvorbou regionálních betlémářů. Otevřená bude denně kromě pondělí od devíti do dvanácti a od jedné do pěti hodin odpoledne.

Výstava na radnici

KDY: od 10. ledna do 25. března

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou, radnice



K devadesátému výročí založení Muzea Otokara Březiny v Jaroměřicích mohou lidé navštívit výstavu, kterou zahájí v pondělí 10. ledna. K vidění bude do 25. března.

Bruslení Na Hvězdě

KDY: denně dle rozpisu

KDE: Třebíč, Na Hvězdě

Milovníci bruslení mohou navštívit umělou ledovou plochu ve sportovním areálu Na Hvězdě v Třebíči. Vstupné je padesát korun na osobu a jeden blok. Přímo na místě si lze brusle také zapůjčit nebo ve vypsaných termínech nechat ty vlastní nabrousit. Na Hvězdě nechybí ani možnost občerstvení. Pro aktuální informace o rozpisu bruslení a podmínkách provozu je možné sledovat stránky sportovního areálu, na kterých prostřednictvím web kamery také lidé nahlédnou přímo na ledovou plochu.

Přednáška z cest Antonína Buličky

KDY: úterý 11. ledna, od 16.00

KDE: Moravské Budějovice, MKS Beseda sál Budivoj



V úterý 11. ledna si lidé poslechnou přednášku z cest Antonína Buličky. To nejlepší z Národních parků USA.

Žďársko

Tříkrálové setkání traktorů

KDY: sobota 8. ledna od 10.00

KDE: Světnov u Žďáru nad Sázavou



Kdo se ze zimy nebojí, ten do Světnova dorazí. Obec Světnov, Sbor dobrovolných hasičů a SK Světnov společně s Traktorturist.cz pod záštitou starosty obce pořádají v sobotu 8. ledna Tříkrálové setkání traktorů na parkovišti u obecního úřadu ve Světnově od jedenácti hodin dopoledne. Zahájení registrace je v deset hodin, o hodinu později představení obecních traktorů s výbavou a o půl dvanácté vyrazí na spanilou jízdu obcí. O občerstvení bude postaráno v místním kulturním domě.

Návštěva žďárských kostelních betlémů

KDY: sobota 8. a neděle 9. ledna

KDE: Žďár nad Sázavou

Až do neděle trvá podle církevního kalendáře doba vánoční. A je to tak poslední příležitost přijít se mimo mši svatou podívat do žďárských chrámů a prohlédnout si jesličky. V kostele svatého Prokopa je to možné denně od osmi do šesti večer, kostel Nejsvětější Trojice nabídne prostor k návštěvě betléma v sobotu a v neděli od devíti do pěti hodin večer.

Prohlídka betléma

KDY: neděle 9. ledna, od 14.00 do 16.00 hodin

KDE: Nové Město na Moravě, kostel svaté Kunhuty



Zájemci, kteří se ještě nepodívali na betlém ve farním kostele svaté Kunhuty na Vratislavově náměstí v Novém Městě, tak mohou učinit naposledy v neděli od dvou do čtyř odpoledne, nebo si jej prohlédnout po skončení mší svatých v době vánoční, tedy do neděle 9. ledna.

Štědrý den na Horácku

KDY: do neděle 9. ledna

KDE: Žďár nad Sázavou, Regionální muzeum

ZA KOLIK: 30 a 10 korun



Poslední šanci zjistit, jak vypadal 24. prosinec na Horácku v 19. století, mají návštěvníci Regionálního muzea na Tvrzi ve Žďáře nad Sázavou. Výstava potrvá do neděle 9. ledna, otevřená je denně kromě pondělí v čase 9.00–12.00 a 12.30–17.00. Expozice nabízí průřez štědrým dnem od brzkého rána až po půlnoční mši, ukázku výzdoby, tradičních pokrmů nebo seznámení se zvyky a magickými rituály.

Havlíčkobrodsko

Vernisáž výstavy: Trampské oči 70+

KDY: pátek 7. ledna od 16.00

KDE: Chotěboř, Knihovna Ignáta Herrmanna



Knihovna Ignáta Herrmanna Chotěboř zve do podkroví na novou výstavu Trampské oči 70+, kterou zahájí v pátek 7. ledna od čtyř hodin odpoledne. Vystavují kamarádi, trempové, vodáci, lidé, kteří mají k přírodě blízko: Miloš Němec obrazy, Zdeněk Blažek a František Pokorný řezby. Výstava bude přístupná v otevírací době knihovny až do 18. února.

Kino v podkroví

KDY: sobota 8. ledna od 19.00

KDE: Chotěboř, Knihovna Ignáta Herrmanna

ZA KOLIK: 100 korun



V podkroví Knihovny Ignáta Herrmanna v Chotěboři připravili na sobotní večer další promítání filmu, tentokrát se zájemci mohou těšit na italské komediální drama Dokud nás Bůh nerozdělil. Začátek promítání je od sedmi hodin večer. Vstupné je sto korun.

Tříkrálový koncert

KDY: sobota 8. ledna od 18.00

KDE: Přibyslav, kostel

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Pořadatelé Tříkrálové sbírky na Přibyslavsku zvou v sobotu na Tříkrálový koncert od šesti hodin večer v kostele Narození svatého Jana Křtitele. Vystoupí pěvecké trio ve složení Aneta Prášková, Klára Findeisová a Petra Sobotková, zpěváci z dětského pěveckého sboru pod vedením Michaely a Ondřeje Štrefáčkových, klavírní doprovod – Tomáš Jajtner. Vstupné je dobrovolné na podporu Tříkrálové sbírky.

Hvězdné manýry

KDY: středa 12. ledna od 19.00

KDE: Havlíčkův Brod, Městské divadlo a kino Ostrov

Divadelní společnost Háta uvede představení Hvězdné manýry. Povedenou, rychlou a bláznivou komedii budou moci zájemci shlédnout ve středu 12. ledna v havlíčkobrodském divadle. Hrají Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová/ Adéla Gondíková, Roman Štolpa, Filip Tomsa, Ivana Andrlová / Pavla Vojáčková a další herci.

Úsobský betlém

KDY: do 2. února, denně od 16.00 do 19.00

KDE: Zámek Úsobí



Po celý adventní čas je na zámku v Úsobí na Havlíčkobrodsku již třetím rokem vystavený unikátní Úsobský betlém. Návštěvu betléma je možné spojit s prohlídkou zámku Úsobí.

Pelhřimovsko

Maxipes Fík

KDY: sobota 8. ledna od 15.00

KDE: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

ZA KOLIK: 130 korun



V Divadle Lubomíra Lipského připravili na sobotní odpoledne pro rodiče s dětmi pohádku Maxipes Fík. Divadelní představení v podání pražského Divadla Krapet podle knihy Rudolfa Čechury a Jiřího Šalamouna začne od tří hodin odpoledne. Vstupné na místě je 130 korun.

Tříkrálový pochod na Křemešník

KDY: neděle 9. ledna od 8.30

KDE: Pelhřimov, Masarykovo náměstí



V neděli 9. ledna pořádají v Pelhřimově Tříkrálový pochod na Křemešník. Lidé mohou vyrazit z Masarykova náměstí u kašny mezi půl devátou až desátou hodinou. Hromadný odchod pro zájemce je v devět hodin. V Proseči pod Křemešníkem na farmě Hrnčíř si mohou turisté mezi desátou až jedenáctou prohlédnout stáj s koňmi, na děti čeká projížďka. Opékání buřtů na Sluneční pasece, fotografování s Kašparem, Melicharem a Baltazarem mezi dvanáctou a druhou odpoledne. Zájemci mohou vystoupat na rozhlednu Pípalku a je připravená komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější Trojice od dvanácti do jedné. Akce bude zakončená ve dvě hodiny odpoledne zpíváním koled v kostele.

Kolem Švýcarska

KDY: pondělí 10. ledna od 17.00

KDE: Pelhřimov, knihovna

V hudebním oddělení pelhřimovské knihovny si mohou zájemci přijít poslechnout cestopisný pořad Kolem Švýcarska s cestovatelem a cyklistou Janem Mrázem. Posluchače čeká krátké letní putování na kole po krásách švýcarské země, ve kterém projedou několik horských sedel, zažijí letní chumelenici, dotknou se dominanty Švýcarska – Matterhornu – a zdolají pár zajištěných tras, tzv. ferrat. Sjedou si také některé singletrailové trasy na horském kole a na kolečkových bruslích projedou 110 kilometrů dlouhou trasu podél Rýna až k Bodamskému jezeru.

U SOUSEDŮ

Tříkrálový běh pro Lucinku

KDY: sobota 8. ledna od 13.00

KDE: Práče u Znojma

ZA KOLIK: startovné pro dospělé 250 korun



Tříkrálový běh pro Lucinku se uskuteční v sobotu v Práčích na Znojemsku. Dětský závod startuje v jednu po poledni, hlavní závod pak ve čtvrt na tři odpoledne. Startovné pro dospělé je 250 korun, za děti rodiče neplatí. Pořadatelé slibují i doprovodný program, vstupné je dobrovolné. Více informací najdou zájemci na matkyvbehu.cz.

VIDA! Dílny pro děti

KDY: sobota 8. ledna a neděle 9. ledna

KDE: Brno, park VIDA!

Brněnské centrum VIDA! zahajuje rok zábavnými i poučnými dílnami pro děti, které jim přiblíží taje každodenního využití chemie. Dílny se konají každý víkend, a to až do konce února každé dvě hodiny mezi polednem a čtvrtou odpoledne. Děti se dozví, co udělá Savo s kečupem, jak reaguje peroxid vodíku s bramborou nebo zda může pomeranč spořádat gumového medvídka.

CO SE CHYSTÁ

Farmářský trh

KDY: sobota 15. ledna od 8.00 do 11.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma



Začíná dvanáctý ročník novoměstských farmářských trhů s bohatou nabídkou kvalitních potravin a produktů s jasným původem. Lidé si budou moci nakoupit masné výrobky a speciality, vejce a drůbež, křupavé pečivo, mléčné výrobky, med a medové produkty, sušené houby, rakytníkové výrobky a spoustu dalších dobrot.

Představení Housle

KDY: neděle 20. ledna, od 19.00

KDE: Třebíč, Národní dům

Divadlo Ungelt Praha v režii Ladislava Smočka uvede představení Housle 20. ledna v Národním domě v Třebíči. Hraje Jiří Langmajer, Pavel Liška, Milan Hein. Zlodějíčkovské komediální drama vypráví o dvou bratřích a jejich rodinném příteli, kde naděje na lepší život odhalí pohnutou rodinnou minulost i sílu charakterů.

Jiří Kolbaba – Splněný sen

KDY: úterý 22. ledna od 19.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům – velký sál

ZA KOLIK: 200 korun



V tomto nestandardním pořadu představí cestovatel Jiří Kolbaba množství snímků přírody, lidských tváří, zvířat a situací ze všech šesti kontinentů planety. Exotický výlet objasní specifika některých oblastí, přiblíží pocity autora při snímání fotografií. A navíc motivuje diváky k jejich vlastním cestovatelským projektům a fotografování. Vstupné na akci je dvě stě korun.