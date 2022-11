Jihlava . V krajském městě se patnáctimetrová jedle ze soukromého pozemku z Měřína rozsvítí v neděli 27. listopadu ve třičtvrtě na pět odpoledne. Na místě stojí už od půlky listopadu, je nazdobená a už jenom čeká na své rozsvícení. V ten samý den také začínají tradiční trhy, které budou zdobit Masarykovo náměstí až do 23. prosince. Stánky budou otevřené od deseti hodin dopoledne do šesti večer. Po celý advent se mohou lidé těšit na koncerty, divadla a bohatý doprovodný program na postaveném pódiu. Trh zpestří kováři a další řemeslníci, na náměstí vznikne ledová socha a zájemce zahřeje i svařák a ohně. Nebude chybět ani Ježíškova pošta. První adventní neděli zahrají od pěti odpoledne kapely Fusion Jihlava, Raraši a TbeeGirls.

Třebíč. Vánoční výzdobu mají nachystanou už několik týdnů také v Třebíči. Po dvou letech se vánoční světla vrátí také na Karlovo náměstí, které se letos otevřelo po velké rekonstrukce. Kromě vánočního stromu tu stojí betlém, pódium pro kulturní akce a také stánky pro vánoční trhy, ty budou moci zájemci navštívit od 9. do 22. prosince. Vánoční výzdoba bude svítit do Tří králů. „Kromě náměstí bude opět nasvícený také park Hrádek, který se spolu s alejí obleče do vánočního kabátu. Výzdoba bude na Masarykově vyhlídce, bazilice, větrném mlýnu, Borovině a podobně,“ uvedla mluvčí Třebíče Irini Martakidisová.

Pekelníci dobyli Polnou. Na náměstí byl v sobotu pořádný rachot

Žďár nad Sázavou. Na advent se těší také ve Žďáru nad Sázavou. První adventní neděle začíná v půl čtvrté odpoledne na náměstí Republiky. Ve čtyři hodiny zahájí doprovodný program kapela Marien, poté vystoupí představitelé města a zástupci církve. V půl šesté se rozezpívá pěvecký sbor Žďáráček. „V šest hodin večer se zájemci dočkají slavnostního rozsvícení vánočního stromu. Kdo na náměstí vydrží ještě déle, bude si moci užít velkolepou podívanou v podobě barokního ohňostroje,“ uvedla mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová.

Havlíčkův Brod. Vánoční koledy a adventní písně rozezní v neděli od čtyř hodin náměstí v Havlíčkově Brodě. Vystoupí Dívčí pěvecký soubor Prímadonky, ve třičtvrtě a pět přijdou andělé na vysokých chůdách s andělským poselstvím a o čtvrt hodiny později, tedy přesně v pět večer se rozsvítí výzdoba města a velký vánoční strom.

Pelhřimov. Na Masarykově náměstí v Pelhřimově vystoupí v neděli od pěti hodin pěvecké sbory základní umělecké školy, zazní sváteční slovo pana starosty a pana vikáře. Poté se za hlasitého odpočítávání rozsvítí vánoční strom. Budou u toho také pelhřimovští prvňáčky a nebude chybět společné zvonění. „Nazapomeňte si s sebou přinést zvoneček, slavnostní rozsvícení je naplánované na půl šestou,“ připomínají organizátoři. Ve třičtvrtě na šest vystoupí komorní soubory základní umělecké školy a poté se zájemci mohou přidat k povídání o koledách v Muzeu Vysočiny v Pelhřimově.

Lidé v Jihlavě zavzpomínali na události 17. listopadu u pomníku klíčů

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Koncert: Jakub Smolík s kapelou

KDY: sobota od 19.00

KDE: Jihlava, DKO

První adventní neděle zve návštěvníky do jihlavského Domu kultury na romantické písně Jakuba Smolíka. Jako hosta si známý zpěvák přiveze svou dceru Petru. Součástí koncertu, který bude trvat zhruba dvě hodiny, je také autogramiáda.

BlackBox Market

KDY: pátek od 13.00

KDE: Jihlava, DIOD

Tradiční designový trh v jihlavském DIODu nabídne možnost nakoupit nejen originální vánoční dárky. Na realizaci projektu se podílí současní i bývalí studenti Střední umělecko-průmyslové školy v Heleníně. Na zájemce čekají trendy současné módy a designu. Vstupné bude zdarma.

Zámecký adventní trh

KDY: pátek až neděle

KDE: Třešť, zámecký hotel

Od pátku do neděle se bude na nádvoří Zámeckého hotelu Třešť konat Zámecký jarmark, lidé budou moci ochutnat zámecké speciality a mnoho dalšího. V sobotu se kromě jarmarku mohou lidé těšit také na řemeslný jarmark s lokálními výrobky z Vysočiny. V sobotu od pěti odpoledne bude na pořadu Vánoční zpívání a povídání a v sedm večer se slavnostně rozsvítí vánoční strom.

Rozsvícení s požehnáním auta

KDY: sobot od 17.00

KDE: Růžená, u kulturního domu

V Růžené rozsvítí v sobotu od pěti odpoledne vánoční strom. Po zahájení bude požehnán nový hasičský automobil, vystoupí děti ze základní a mateřské školy v Růžené a Dětský pěvecký sbor ze Základní umělecké školy Třešť. Poté už se rozsvítí stromeček. Akci budou provázet mini vánoční trhy, drobné občerstvení zajištěno.

Adventní panské trhy

KDY: sobota od 9.00 do 17.00

KDE: Telč, Panský dvůr

Zájemci se mohou přijít naladit na vánoční atmosféru. Těšit se mohou na dobré občerstvení, teplé i studené nápoje, trdelník, dobrou kávu, studnické perníčky, stánky s vánočním zbožím a dekoracemi. Dopoledne se uskuteční vystoupení žáků ze Základní umělecké školy Telč a od tří hodin odpoledne bude na programu loutková pohádka Čarodějova hůlka od Divadla Sokol Telč. Celý den budou v Panském dvoře v Telči na programu prohlídky pivovaru a na prodej bude nový druh piva Vánoční IPA. Součástí budou i strom splněných přání, kde budou přáníčka seniorů z domova SeneCura. Vstupné dobrovolné, půjde na Dětský domov Telč.

Zahájení adventu v Třešti

KDY: neděle od 17.00

KDE: Třešť, náměstí T. G. Masaryka

V Třešti na náměstí začne advent. Vystoupí pěvecký sbor a žesťové oddělení ze Základní umělecké školy Třešť. Bude rozsvícena vánoční výzdoba města.

Adventní čas v Polné

KDY: sobota od 16.00

KDE: Polná, Husovo náměstí

Zahájení adventního času v Polné je na programu v sobotu od čtyř odpoledne na Husově náměstí. Budou se zpívat koledy před radniční, poté přijde na řadu hudební program na náměstí, přijde i Nebeský pošťák, ohňostroj a bohaté občerstvení.

1. Adventní koncert

KDY: neděle od 16.00

KDE: Polná, chrám Nanebevzetí Panny Marie

Polná ve spolupráci s místní farností pořádá 1. Adventní koncert. V neděli od čtyř hodin odpoledne vystoupí v chrámu Nanebevzetí Panny Marie varhaník Pavel Černý a hosté.

Advent v Brtnici

KDY: pátek a neděle

KDE: Brtnice, náměstí Svobody

V pátek budou děti ze základní a mateřské školy v Brtnici zdobit od devíti do jedenácti stromečky na náměstí Svobody. V neděli 27. listopadu bude na náměstí Svobody rozsvícen velký vánoční strom od pěti hodin odpoledne. Kdo chce, může se od 30. listopadu do 31. prosince zapojit do soutěže o nejkrásnější stromeček.

Napadl první sníh. Třebíč pocukrovaly sněhové vločky. Mrkněte do fotogalerie

Třebíčsko

Výstava: Betlémy z Třebíčska

KDY: od soboty 26. listopadu

KDE: Náměšť nad Oslavou, výstavní síň Staré radnice

V adventním čase na návštěvníky čekají skříňové betlémy ze sbírek Západomoravského muzea v Třebíči. Výstavu mohou zájemci navštívit od soboty 26. listopadu až do 8. ledna 2023 ve výstavní síní Staré radnice na Masarykově náměstí v Náměšti nad Oslavou. Otevřeno bude od pondělí do pátku v čase od jedné do čtyř odpoledne, v sobotu od devíti do jedenácti dopoledne a v neděli od dvou do čtyř hodin odpoledne. Vstupné je třicet korun.

Adventní čas v Dukovanech

KDY: sobota od 10.00, neděle od 15.30

KDE: Dukovany

V sobotu se uskuteční v Dukovanech Zabijačkové hody od deseti hodin na sokolské louce. Lidé se mohou těšit na zabijačkové dobroty – jitrnice, jelítka, tlačenku, ovar, škvarky, řízky, zabijačkový, pečený vrabec. K tanci a poslechu zahraje skupina Šero. Druhý den v neděli je připravený od půl čtvrté odpoledne jarmark výrobků dětí z místní základní školy. Od pěti hodin bude následovat vystoupení dětí z mateřské a základní školy a ozsvícení vánočního stromu.

Vánoční koncert

KDY: neděle od 17.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, zámecká knihovna

Tradiční podvečer s adventní hudbou v zámecké knihovně čeká posluchače během koncertu v neděli od pěti v Náměšti nad Oslavou. V programu uslyší virtuózní adventní nešpory pro komorní soubor od italských raně barokních autorů. To vše v dobové interpretaci a na kopie historických nástrojů ze 17. století. Účinkovat bude Cappella Ornamentata. Po skončení koncertu jsou zváni posluchači na svařené víno a malé adventní pohoštění v pokladně zámku.

Rozsvícení vánočního stromu a trhy

KDY: sobota od 14.00 do 18.00

KDE: Jemnice, areál zámku

Rozsvícení vánočního stromu a vánoční trhy na zámku v Jemnici se koná tuto sobotu v čase od dvou do šesti hodin večer. Na programu zpívání koled, vánoční dílny, zdobení perníčků, kulturní program, prodej rukodělných a jiných výrobků. Občerstvení zajištěno.

Po stopách armádního generála Ludvíka Svobody

KDY: sobota od 7.00

KDE: Trnava

V sobotu se koná turistický pochod Po stopách armádního generála Ludvíka Svobody. Start je v Trnavě mezi sedmou a osmou hodinou ranní. Trasa dlouhá šestnáct kilometrů povede přes Přeckov, Kuchyňku, kde si budou moci zájemci opéct buřty. Dále se půjde přes Hroznatín, kde bude otevřený rodný dům Ludvíka Svobody a vzpomínkový akt. Odsud se vydají turisté zpět do Trnavy.

Vánoční koncert

KDY: neděle od 17.00

KDE: Třebíč, divadlo Pasáž

Vánoční koncert orchestru Václava Marka se uskuteční sedmadvacátého listopadu v divadle Pasáž v Třebíči. Začátek je v pět hodin odpoledne. Vánoční koncert nabídne vedle domácích šlágrů a celosvětově známých a osvědčených evergreenů také oblíbené vánoční písně a skladby včetně nejkrásnějších klasických českých koled. Hlavním hostem večera bude Hlavním hostem bude herečka, zpěvačka a moderátorka, Sabina Laurinová. Jako vokální sólisté vystoupí Kamila Novotná nebo Lenka Švestková a Filip Hořejš nebo Pavel Švestka. Moderátorem programu bude Milan Marek.

První adventní neděle

KDY: neděle od 15.00

KDE: Moravské Budějovice

Na první adventní neděli v Moravských Budějovicích čeká na malé i velké návštěvníky setkání s čerty. To se uskuteční od tří hodin odpoledne na zámeckém nádvoří. O hodinu později bude následovat velká vánoční čertovská pohádka s názvem Jak voják s peklem zápolil. Napínavý souboj statečného chasníka s pánem pekel Luciferem. Bude se bojovat na koni, kejklovat, kouzlit, no prostě bude pekelná mela. Vstupné je dobrovolné.

Vánoční výstava betlémů na zámku

KDY: do 15. ledna 2023

KDE: Třebíč, zámek

Tradiční Vánoční výstavu betlémů, která nese v letošním roce podtitul Jihočeské betlémy, mohou malí i velcí zájemci navštívit v prostorách konírny třebíčského zámku až do 15. ledna 2023. Výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka a umožňuje návštěvníkovi nahlédnout nejen do sbírky jednoho jihočeského muzea, ale i do tvorby tamních betlemářů. Otevírací doba úterý až neděle od devíti do dvanácti a od jedné do pěti odpoledne, 24. prosince od devíti do dvanácti, 25. až 30. prosince od devíti do dvanácti a od jedné do pěti odpoledne, 31. prosince od devíti do dvanácti, 1. ledna od jedné do pěti odpoledne. Vstupné šedesát, snížené pětatřicet korun. Během prosince a ledna čeká návštěvníky bohatý doprovodný program: výtvarné a hudební dílny, zpívání u slámového betlému 11. prosince, Tříkrálový koncert 6. ledna a derniéru výstavy 15. ledna.

Krásné výrobky i milá atmosféra. Kateřinský jarmark v Křižanově se vydařil

Žďársko

Vánoční koledování

KDY: sobota od 14.30

KDE: Bystřice nad Pernštejnem

V Bystřici nad Pernštejnem zahájí adventní čas rozsvícením vánočního stromu na Masarykově náměstí tuto sobotu. Letošní vánoční koledování začne o půl třetí odpoledne. Lidé se mohou těšit na vystoupení dětí ze škol a zájmových organizací, vyhodnocení soutěží Vodomil 2022 a Bystřická vánočka 2022. Připravené budou řemeslné dílny, andělé na chůdách, zahraje dokonce i pravá goralská kapela Bukóń. U rozsvícení stromu vystoupí pěvecký sbor AlterEGO.

Zahájení adventu

KDY: sobota od 17.15

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Advent společně zahájí v Novém Městě na Moravě v sobotu v podvečer na Vratislavově náměstí program od čtvrt na šest zahrne sváteční slovo římskokatolického faráře Miroslava Kulifaje, evangelického faráře Ondřeje Rumla a starosty Michala Šmardy. Vystoupí pěvecké sbory Naenia a Novocantus. Lidé se mohou těšit na rozsvícení vánočního stromu, zvoničku štěstí Nadačního fondu i dřevěný betlém. Připraveno bude také chutné občerstvení.

Vánoce v devadesátkách

KDY: od neděle 27. listopadu

KDE: Žďár nad Sázavou, Regionální muzeum

Vánoce na samém sklonku druhého tisíciletí přiblíží výstava Regionálního muzea ve Žďáře nad Sázavou Vánoce v devadesátkách. K vidění budou dárky všeho druhu pro malé i velké, chybět nebude panenka Barbie, módní „džíska“ či kazetový magnetofon „dvojče“. Výstavu doplní i místnost, kde se příchozí dozvědí o tom, jak se Vánoce na Horácku slavily ještě dříve, jak tradiční Vánoce vypadaly i jaké se dodržovaly zvyky. Uvidí pouštění lodiček, odlévání cínu, z jehož tvarů se věštila budoucnost, i vytahování polínek. Vstupné je padesát korun za dospělého, třicet korun za dítě. K vidění bude výstava do půlky února.

Tata Bojs pro Pomněnku

KDY: neděle od 19.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

V neděli večer se bude v Novém Městě na Moravě konat benefiční koncert kapely Tata Bojs. Začne v sedm hodin večer v kulturním domě. Vstupné na místě bude stát tři sta padesát korun. Výtěžek podpoří stavbu novoměstského domova Pomněnka, který bude sloužit lidem s Alzheimerovou nemocí. Své brány otevře v lednu roku 2025.

Adventní dobročinný jarmark

KDY: neděle od 14.00 do 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, u evangelického kostela

Na Adventní dobročinný jarmark se budou moci zájemci vydat v neděli odpoledne k evangelickému kostelu v Novém Městě na Moravě. Od dvou do pěti hodin zde bude připravená dětská tržnice, fair trade zboží, rukodělné výrobky, stánky neziskových organizací. Bude se možné také účastnit projektu Krabice od bot či se zahřát punčem nebo horkou polévkou. Výtěžek podpoří projekt Adopce na dálku a činnosti zúčastněných organizací.

Petr Bende a hosté

KDY: středa 30. listopadu od 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Městské divadlo

Petr Bende zazpívá ve středu 30. listopadu ve Žďáře nad Sázavou. Patřit mu bude pódium Městského divadla od sedmi hodin večer. Spolu s ním vystoupí také Cimbálová muzika Gromba a také místní sbor Blue Jeans pod vedením Evy Šimurdové. Vstupenky do přízemí stojí 530 korun, na balkon 490 korun.

Lidé návštěvou benefičního koncertu podpořili Světlušku

Havlíčkobrodsko

Rorate coeli desuper

KDY: sobota od 15.00

KDE: Krucemburk, kostel sv. Mikuláše

Gregoriánský chorál, vokální vícehlas a varhanní hudba zazní tuto sobotu od tří hodin odpoledne v kostele svatého Mikuláše v Krucemburku. Na adventním koncertě nazvaném Rorate coeli desuper vystoupí mužský pěvecký ansámbl Cantores psalmorum. Posluchači si také užijí nově opravené varhany, na něž zahraje varhaník Martin Moudrý. Vstupné na koncert je dobrovolné.

Vánoční jarmark

KDY: sobota od 10.00 do 18.00

KDE: Přibyslav, kulturní dům

Kulturní zařízení města Přibyslav zve na tradiční Vánoční jarmark. Lidé si mohou přijít nakoupit nebo se jen tak naladit na vánoční atmosféru v sobotu od deseti ráno do šesti večer v kulturním domě v Přibyslavi.

Vánoční ladění

KDY: neděle od 10.00 do 15.30

KDE: Chotěboř

V neděli na Náměstí T. G. Masaryka v Chotěboři se koná akce Vánoční ladění v čase od deseti do půl čtvrté odpoledne. Na malé i velké návštěvníky čeká představení Na Vánoce dlouhý noce v podání divadla Koník, dále vánoční koledy, Family Trio, pohádka Divadla Volfi nazvaná Irská rybka. Celý program vyvrcholí o půl čtvrté rozsvícením vánočního stromku.

Koncert: Dan Bárta & Illustratosphere

KDY: 29. listopadu od 19.00

KDE: Chotěboř, kino

Dan Bárta & Illustratosphere okouzluje posluchače napříč generacemi. Zpěvák, textař a fotograf zahraje s kapelou v úterý 29. listopadu v sále kina v Chotěboři. Illustratosphere vystoupí v plném složení, jež tvoří kromě Dana Bárty kontrabasista a baskytarista Robert Balzar, klávesista Filip Jelínek, kytarista Miroslav Chyška a slovenský bubeník Martin Valihora. Vstupenky za 590 korun lze zakoupit na www.cekus.eu nebo v Informačním centru Chotěboř.

Minipárty s Karlem Šípem

KDY: 30. listopadu od 19.00

KDE: Havlíčkův Brod

Do Havlíčkova Brodu zavítá Karel Šíp. Se svou Minipárty vystoupí ve středu třicátého listopadu v kulturním domě Ostrov od sedmi hodin večer. Posluchači se mohou těšit na zábavnou talk show baviče, moderátora, hudebníka a textaře Karla Šípa na motivy televizního pořadu Všechnopárty. Poslechnou si spoustu humorných historek ze života oblíbeného moderátora, jeho kamarádů a dalších známých osobností. Prostor dostanou také dotazy diváků. Vstupenky v předprodeji je možné zakoupit na pokladně kulturního domu Ostrov, telefonním čísle 702 200 208 nebo na mailové adrese info@kdostrov.

Jsou opředené mnoha pověstmi. Tajemné kameny najdete pár kilometrů od hranic

Pelhřimovsko

Den diabetu

KDY: pátek od 10.00 do 14.00

KDE: Nemocnice Pelhřimov, hlavní lůžková budova – Atrium

Nemocnice Pelhřimov pořádá ve spolupráci se Zdravým městem Pelhřimov v pátek od deseti do dvou hodin odpoledne v Atriu hlavní lůžkové budovy Den diabetu. Akce, jejímž hlavním cílem je zdůraznit prevenci diabetu a civilizačních onemocnění, je určena pro širokou veřejnost. Návštěvníci se mohou těšit na řadu atraktivních stanovišť, kde si mohou nechat změřit zdarma hodnotu glykémie, dlouhého cukru, krevní tlak, hodnotu kyslíku v krvi nebo množství tělesného tuku v těle. Den diabetu pořádá pelhřimovská nemocnice pravidelně.

Citron: Supi se slétají

KDY: sobota od 20.00

KDE: Pelhřimov, KD Máj, Velká scéna

Jediné turné, které se loni na podzim, tedy ještě v době covidové, odjelo bez jediné vynechávky, bylo turné Supi se slétají české rockové legendy Citron. Turné bylo velmi úspěšné a hudebníci tak po zásluze získali mnoho pochval. Kapela, posilněna tímto úspěchem, se rozhodla v tomto turné pokračovat! Citron tak letos na podzim míří do dalších devíti klubů v Čechách a na Moravě. V Pelhřimově vystoupí tuto sobotu na velké scéně kulturního domu Máj od osmi hodin večer. Každý návštěvník koncertu obdrží jako dárek u vstupu singl kapely Citron. Zůstává i speciální host koncertů, skvělá slovenská metalová parta Symfombia. Vstupné je 490 korun.

Vánoční trhy a rozsvícení vánočního stromu

KDY: sobota od 14.00 do 18.00

KDE: Pacov, zámecké nádvoří

Město Pacov zve v sobotu na vánoční trhy na zámeckém nádvoří od dvou hodin odpoledne. Vystoupí Sluníčko Pacov, Základní umělecká škola Pacov, Chůdadlo, Pískomil se vrací. Jsou připravené tvořivé dílny místní základní školy v budově na náměstí, k vidění bude výstava Betlémy Jiřího Kratochvíla a adventní výstava umělecké školy v kapli svatého Václava. V šest hodin večer slavnostně rozsvítí vánoční stromek a odhalí betlém na náměstí Svobody.

Adventní prohlídky hradu Kámen

KDY: sobota a neděle, od 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 a 15.00

KDE: hrad Kámen

O adventních víkendech jsou zváni malí i velcí zájemci na prohlídky ve vánočně vyzdobených interiérech hradu Kámen, kde si připomenou historii adventu a Vánoc, jejich zvyky a tradice. Adventní prohlídky hradu budou začínat v sobotu a neděli každou celou hodinu od deseti do tří odpoledne. Dále se mohou návštěvníci těšit na zdobení perníčků, hradní punč, betlémy, tematický kvíz a výstavu výrobků dětí z Mateřské školy Kámen, prohlídky kaple Panny Marie Bolestné.

Koncert: Žadovjáci

KDY: 29. listopadu od 19.30

KDE: Humpolec, kino

V úterý 29. listopadu přijedou se svým vánočním programem do humpoleckého kina zahrát hosté z Moravy. Přesněji řečeno z Kyjova. Řeč je o pravé moravské dechové hudbě Žadovjáci s kapelníkem Ladislavem Svobodou. Začátek koncertu je od půl osmé večer. Jedná se o jednu z nejuznávanějších dechovek u nás i v zahraničí. Za dobu svého působení natočila kapela několik televizních pořadů a slyšet Žadovjáky je možné pravidelně i na vlnách Českého rozhlasu. S kapelou zpívá Lenka Králová, Olinka Baričičová, Mirek Surka a Pavel Růžička. Vystupuje s nimi také humpolecký rodák Pavel Jech.

Vánoční turné Janka Ledeckého

KDY: 30. listopadu od 19.00

KDE: Pelhřimov, KD Máj

Letos po pětadvacáté se Janek Ledecký s kapelou vydá na vánoční turné, v jehož rámci přehraje veškeré skladby ze zásadní desky Sliby se maj plnit o Vánocích i své největší hity. K sváteční atmosféře přispěje i M. Nostitz Quartet a doposud největší světelný park, s jakým kdy zpěvák na koncerty vyrazil. V Pelhřimově vystoupí ve středu 30. listopadu na velké scéně kulturního domu Máj. Vstupné činí 590 korun.

Terezka a kouzelné autíčko

KDY: sobota od 15.00 hodin

KDE: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

Malé Terezce se stane hrozná věc! Ztratí se na školkovém výletě. A co hůř, ztratí se spolu se svou největší nekamarádkou Emou. Ale co teď? Jak se dostanou včas do školky, když už je autobus pryč? Ještě že nakonec objeví kouzelné žluté autíčko, které se umí zvětšovat. A tak holky sednou za duhový volant a vyrazí na cestu, během které zažijí nejedno veselé dobrodružství. Divadelní představení v podání Divadla Tramtarie je vhodné pro děti od tří let a uskuteční se v sobotu v Divadle Lubomíra lipského od tří odpoledne. Vstupné na místě 150 korun.

Vánoční tvořivé dílničky

KDY: sobota od 14.00 do 16.00

KDE: Počátky, Sokolovna

V Počátkách pořádají v sobotu Vánoční tvořivé dílničky pro děti. Akce se uskuteční od dvou hodin odpoledne v místní sokolovně. Děti si vyrobí několik druhů dekorací, které si odnesou domů. Vstupné je dobrovolné.