Do prostor Podzámecké nivy se vrací akce s dlouholetou tradicí a jedinečnou atmosférou. Letos už se koná 24. ročník akce. Akce na hlavní scéně startuje v pátek ve čtyři odpoledne. „Bude to pro nás opět nová zkušenost. Vracíme se po pauze a v době, kdy výrazně rostou náklady na technické zajištění festivalu. Kultura šla u řady lidí stranou a jen pomalu se to vrací do normálních kolejí,“ přiblížil za pořadatele David Šťastný. Je tak otázkou, v jaké míře se lidé k festivalu vrátí. Ani na moment však pořadatelé neuvažovali, že by snad z pohodlnosti Zámostí neobnovili.

Lidé se mohou těšit po celé dva dny na nabitý program. „Z programu vyberu J.A.R., kteří tu byli naposledy před dvanácti lety. Osobně se těším také na Bert & Friends, Hello Marcel, Hugo Toxxx a Pain,“ vyjmenoval Šťastný své favority. Návštěvníky určitě potěší také TataBojs, Sto Zvířat, Vltava a další.

Třebíčskou hudební scénu reprezentují Kucharski, Hlaváč & Co. či Jezerel. Kapela Kucharski se nechala inspirovat básníkem, výtvarníkem a lékařem Jiřím Kucharském, který pro kapelu píše texty a tvoří hudbu. Sám v ní neúčinkuje. Potkávají se zde hudebníci z Třebíče a Brna, kteří účinkují v kapelách různých stylů. Na hlavní scéně vystoupí i H Hlaváč & Co s bluesovou legendou Pavlem Hlaváčem za doprovodu skvělých muzikantů a vokalistek.

Lidé se mohou těšit také na historickou židovskou čtvrť, kterou oživí hudebníci a světelné efekty, budou se pouštět filmy, nebude chybět divadelní představení a festivalová atmosféra po celém městě. Zajímavá hudební scéna je připravena také na Trumpetce s bigbeatem, DJ´s a dalším žánry. Pro děti je připravený bohatý doprovodný program a lidé s platnou vstupenkou mohou po oba dva dny navštívit památky v čase od deseti do pěti odpoledne.

Vstupné na místě vychází na 950 korun za oba dny. Na jeden den si zájemci zaplatí 550 korun. Děti do 12 let v doprovodu rodičů mají vstup zdarma. Více informací s přesným programem lidé najdou na www.zamosti.cz.

DALŠÍ TIPY

Jihlavsko

Zahájení léta

KDY: pátek od 10.00

KDE: Jihlava, Masarykovo náměstí

I letos oživí Masarykovo náměstí v Jihlavě letní scéna, ke které letos přibudou dva kontejnery – infocentrum a prezentační scéna s LCD. V plánu jsou dechovkové čtvrtky, koncertové pátky i dětské neděle. V pátek od deseti do šesti se koná jarmark, v pět odpoledne je na programu představení Koťátko zkázy a Tante Friedl: AHAAA!. V sedm večer koncert Tante Friedl a v půl deváté vystoupí Toot Ensamble.

Farní den

KDY: neděle od 12.00

KDE: Luka nad Jihlavou

Tradiční farní den startuje v neděli od dvanácti hodin na farní zahradě a v kostele svatého Bartoloměje v Lukách nad Jihlavou. Na farní zahradě vystoupí od půl jedné kapela Lučanka, pokračovat bude loutkovým divadlem Koník s pohádkou Svatojánský poklad, od půl čtvrté vystoupí kapela The Shots a od půl šesté Druhej dech. Prohlídka kostela sv. Bartoloměje je naplánovaná na druhou a čtvrtou hodinu odpoledne, na věž se zájemci podívají ve tři, čtyři a v pět. Řízená degustace vína ve farním sklípku od dvou odpoledne, projížďka na lodičkách za zdravotním střediskem bude od půl čtvrté odpoledne.

Den dětí

KDY: sobota od 10.00

KDE: Luka nad Jihlavou, Náměstí 9. května

Městys Luka připravil bohatý dětský den. Začíná v deset dopoledne a děti se mohou těšit na oblíbené tancování a zpěvy s Čiperkami i na loutkové divadlo. Ve dvě odpoledne vystoupí Maxim Turbulenc, od půl čtvrté jsou připravené tanečky s Minnie a od čtyř odpoledne začne pravá Madagaskar show. Po celý den bude na místě mobilní planetárium, malování na obličej, jumping, aquazorbing, skákací hrad nebo soutěže pro děti.

Pohádkový les

KDY: sobota od 13.30 do 16.00

KDE: Třešť, zámecký park

Zámecký park v Třešti ožije v sobotu odpoledne pohádkovými postavičkami. Koná se tu totiž dětský den, takzvaný Pohádkový les. Organizátoři se v čase od půl druhé do čtyř hodin odpoledne těší na rodiče s malými dětmi.

Den Večerníčka

KDY: sobota od 15.00

KDE: Hodice, náves

V Hodicích chystají dětský den s Večerníčkem. V sobotu od tří odpoledne se na návsi mohou bavit děti s pohádkovými postavičkami, nebudou chybět soutěže a hry pro děti a občerstvení.

Den dětí v jihlavské zoo

KDY: sobota od 10.00 do 15.00

KDE: Jihlava, zoologická zahrada

Svátek všech dětí oslaví v sobotu také v jihlavské zoologické zahradě. Za běžné vstupné si děti užijí zábavné aktivity, v zoo přichystali soutěžní kvíz o rodinnou prohlídku, hry pro děti mají název Zvířecí rodinky a nebude chybět ani malování na obličej od členů spolku Derbianus Conservation.

Polenský pekelňák

KDY: sobota od 9.30

KDE: Polná, Borský mlýn

V Polné zvou na první ročník Polenského Pekelňáka. Vítězem se stane každý, kdo absolvuje trať se všemi překážkami a nástrahami. Soutěží se v kategoriích od čtyř do sedmi let, od osmi do čtrnácti let a v kategorii patnáct plus. Děti do sedmi let musí přijít s doprovodem.

Cejlecká olympiáda

KDY: neděle od 14.00

KDE: Cejle, fotbalové hřiště

Cejlecká letní olympiáda, to je akce, kterou nachystali v obci nedaleko Jihlavy. Slavností zahájení je ve dvě odpoledne na fotbalovém hřišti. Pro děti i dospělé jsou nachystané sportovní disciplíny všeho druhu, obří skluzavka, pěnová party, ukázky předvede Městská policie, Sbor dobrovolných hasičů Dolní Cerekev, zajištěno je i občerstvení a spoustu dárků pro malé i velké sportovce.

Piknik na Keťásku

KDY: sobota od 13.00 do 22.00

KDE: Jihlava, park Keťásek

V Jihlavě pořádají už šestý ročník pikniku s hudbou a vlastní tvorbou. Lidé se mohou těšit na čajovnu, bleší trh, hry, koncerty i divadlo. Vystoupí Aira Zoe, Animulet, De Facto Mimo, i jihlavský garážový bigbít D.N.A. Večer hudební produkce, kdo přijde, ten hraje. Akce bude končit v deset hodin večer.

Slavnost ve Vílanci

KDY: sobota od 13.00

KDE: Vílanec, u obecního úřadu

Ve Vílanci chystají obecní slavnost s dětským dnem. Od jedné odpoledne začne křest praporu a znaku obce a bude se světit hasičské auto. Od půl druhé jsou na programu soutěže pro děti, poté ukázka hasičské techniky a činnosti Policie ČR. V půl třetí předvede své umění taneční skupina Thoraya, od tří hodin se děti mohou těšit na kejkle s Kašparem Kubou, v půl čtvrté padne májka a od čtyř hodin je připravené loutkové divadlo O červené Karkulce. Ve čtvrt na sedm se děti mohou vyblbnout v pěně. Na místě bude bohaté občerstvení. K tanci a poslechu bude hrát hudební kapela Country Banda.

Den chladnokrevných koní

KDY: sobota od 10.00

KDE: Třešť, Váňovská 60

V areálu Stáje Drastich Třešť ve Váňovské ulici se v sobotu od deseti hodin dopoledne bude konat Den chladnokrevných koní. Na programu bude výstava klisen s hříbaty, vozatajská jízda, ovladatelnost s kládou a těžký tah.

Mahler v Nové Říši

KDY: pátek od 19.30

KDE: Nová Říše, kostel svatého Petra a Pavla

Festival Mahler Jihlava pokračuje dalším koncertem. Tentokrát s názvem Leopold Hoffmann: Missa St. Aloysii, kdy půjde o obnovenou světovou premiéru. V kostele svatého Petra a Pavla v Nové Říši vystoupí Český chlapecký sbor Boni pueri se sbormistrem Pavlem Horákem, Wranitzky Kapelle a dirigentem Markem Štilcem. Festivalový autobus odjíždí v 18.15 od hotelu Gustav Mahler v Jihlavě.

Festival ezoteriky a zdraví

KDY: sobota od 9 do 19.00

KDE: Jihlava, Dělnický dům

V Jihlavě v Dělnickém domě se v sobotu koná už devátý ročník festivalu ezoteriky a zdraví. Celý den nabídne zajímavý program, koncerty, přednášky ve třech sálech, individuální poradenství a prodejní stolečky s odpočinkovým sálem a občerstvením.

Třebíčsko

Dětský den

KDY: sobota od 14.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, park před kavárnou Pohodička

Dům dětí a mládeže Radost, kavárna Pohodička a Městské kulturní středisko společně zvou na Dětský den, který se uskuteční v sobotu od dvou hodin odpoledne v parku před kavárnou Pohodička v Náměšti nad Oslavou na ulici Vítězslava Nezvala. Na programu bude Listování pro děti s Lukášem Hejlíkem a Alanem Novotným, skákací hrad, malování na obličej, pohádka, diskotéka a mnoho zábavných disciplín pro děti. Vstupné děti od tří let sto korun, dospělí zdarma.

Dětský den

KDY: sobota od 14.00

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou, park státního zámku

V sobotu pořádají v zámeckém parku v Jaroměřicích nad Rokytnou dětský den. Od dvou hodin odpoledne začne pohádková cesta. O hodinu později je naplánovaná pohádka pro děti v podání divadla Ampulka. Sobotní dětský den je součástí akce „Dny pro děti 2022“, v rámci které je k vidění po celý červen výstava dětských prací ze soutěže „Pod lipami“ v městské knihovně a soutěž „Jak znáš svoje město?“ v novém Turistickém informačním centru Jaroměřice nad Rokytnou. Ve středu 8. června je pak připraveno zábavné odpoledne na dětském dopravním hřišti od tří hodin odpoledne.

Kralický přespolní běh

KDY: sobota od 13.00

KDE: Kralice nad Oslavou, fotbalové hřiště

Třetí ročník Kralického přespolního běhu pro děti a dospělé se uskuteční tuto sobotu v Kralicích nad Oslavou. Registrace závodníků se uskuteční na fotbalovém hřišti mezi jednou až druhou hodinou odpolední. Jsou připravené následující trasy. 180 metrů pro děti do šesti let, 500 metrů pro děti od sedmi do jedenácti let, tisíc metrů ve věku dvanáct až patnáct let a trasa pět kilometrů je určená závodníkům od patnácti do devětadevadesáti let. Pro nejrychlejší běžce jsou připravené parádní ceny. Startovné děti padesát korun, dospělí sto korun. Celkový výtěžek bude věnován k zakoupení sportovního vybavení pro mladé a nadějné fotbalistky a fotbalisty fotbalového klubu Kralice. Občerstvení je zajištěno.

Ekotrh

KDY: pátek od 10.00 do 17.00

KDE: Moravské Budějovice, zámecké nádvoří

Zájemci si budou moci nakoupit na farmářských a řemeslných trzích na zámeckém nádvoří od deseti do pěti hodin odpoledne. Na výběr budou kozí výrobky z kozí farmy, přírodní čaje, ručně dělané svíčky, koření, kované šperky, dřevěné výrobky, biokosmetika, potraviny v eko kvalitě, minerály a kamenya mohho dalšího. Doprovodný kulturní program nabídne výstavu Od pravěku po raketu, vystoupení kroužku Tereza a Rozinky.

Večerníčkův pohádkový les

KDY: sobota od 12.00

KDE: Panenská u Jemnice, dětské hřiště

Večerníčkův pohádkový les je akce ke Dni dětí, která se koná v sobotu v malé obci Panenská vzdálená sedm kilometrů od Jemnice. Pro všechny děti a rodiče je připravena cesta lesem, kde ožijí pohádkové postavy s řadou úkolů a soutěží. Nebude chybět ani hlavní postava Večerníčka, která uvítá děti již na samotném startu. Tam je také připraven bohatý doprovodný program. Vstup do pohádkového lesa bude otevřený od dvanácti do tří hodin odpoledne. Trasa je dlouhá čtyři kilometry. Vstupné je padesát korun za hrací kartičku, dospělí zdarma. Po splnění všech úkolů a vyplnění pohádkové kartičky čeká v cíli každého dětského účastníka odměna s diplomem a překvapením.

Žďársko

Muzejní a galerijní noc

KDY: pátek od 14.00

KDE: Nové Město na Moravě

Muzejní a galerijní noc potěší v pátek v Novém Městě na Moravě řadu velkých i malých návštěvníků. Do akce se zapojila Horácká galerie, Horácké muzeum a Hasičské muzeum. V plánu je například loutkové divadlo, volný vstup do Horáckého muzea a mnoho dalších lákadel. Začíná se ve dvě hodiny odpoledne troubením z hasičské věže.

Evropský festival filosofie

KDY: do úterý 7. června

KDE: Velké Meziříčí

Velké Meziříčí se stane dějištěm již šestnáctého ročníku Evropského festivalu filosofie, letos zaměřeného na téma „soukromé a veřejné“. Přednášky a další program se bude konat hlavně od čtvrtka do úterý. Kromě filosofických besed se mohou účastníci těšit i na promluvu známého kněze Zbigniewa Czendlika, na pohádku O princezně, která ráčkovala, i afterparty nebo koncert.

Nedělní brunch na Farčatech

KDY: neděle od 10.00

KDE: Žďár nad Sázavou

Když je již pozdě na snídani, ale ještě příliš brzy na oběd, je ideální doba uspořádat brunch. Ten nedělní se koná na Farských humnech ve Žďáře nad Sázavou. Od deseti hodin dopoledne až do čtyř odpoledne je zajištěn hudební doprovodný program. Kromě jídla budou mít účastníci i další možnosti vyžití, až už si vyberou obří Člověče, nezlob se, nebo koloběžky či lodičky a projížďky po řece.

Pohybem k naději

KDY: pátek od 15.00

KDE: Žďár nad Sázavou, prostranství za Domem kultury

Humanitární nezávodní sportovní akce na podporu onkologických oborů se koná v pátek odpoledne ve Žďáře nad Sázavou. Registrovat se je možné od tří hodin odpoledne, o hodinu později se běžci, chodci i cyklisté postaví na start tras. Začíná se na prostranství za Domem kultury. Připravena je i řada doprovodných akcí. Na místě bude možné přispět na Nadační fond dětské onkologie Krtek do pokladniček.

Dialogy s Krylem

KDY: sobota od 20.30

KDE: Velké Meziříčí, zámecké nádvoří

David Uličník, zpěvák vokálního uskupení 4TET, se v sobotu zastaví na zámeckém nádvoří ve Velkém Meziříčí a připomene známé i zapomenuté písně, básně, citáty písničkáře Karla Kryla. Akce se koná v rámci Evropského festivalu filosofie od půl deváté večer na zámeckém nádvoří. Vstupné na místě je 250 korun.

Pelhřimovsko

Hrad dětem

KDY: sobota od 13.00

KDE: hrad Kámen

Akce Hrad dětem se bude konat tuto sobotu u příležitosti oslav Dne dětí ve spolupráci s obcí Kámen od jedné do čtyř odpoledne na hradě Kámen. Pro malé návštěvníky budou v hradním parku připraveny hry a soutěže, při kterých budou moci prokázat svou bystrost, odvahu a šikovnost. Drobná odměna jistě nikoho nemine. V případě nepřízně počasí se program pozmění a přesune do vnitřních prostor hradu.

Za skřítky do věže

KDY: sobota od 10.00 do 16.30

KDE: Humpolec

Vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše i pro letošní léto ožije pohádkovými postavičkami skřítků. Děti, které zamíří na vyhlídkovou věž kostela sv. Mikuláše, si během výstupu do nejvyššího patra mohou vyzkoušet zábavně vzdělávací hru Za skřítky do věže, v níž je budou provázet postavičky pojmenované podle zvonů v kostele. Děti budou kreslit, skládat, hledat, počítat a přemýšlet. Ke každé zakoupené vstupence dostane malý návštěvník herní brožuru zdarma.

Region tančí

KDY: pátek od 13.00

KDE: Pelhřimov, kulturní dům Máj

Hodina H pořádá jubilejní 20. ročník taneční přehlídky Region tančí. V pátek se v prostorách kulturního domu Máj rozezní hudba nejrůznějších tónů a budou k vidění tance nejrůznějších stylů. Od čtyř hodin odpoledne vystoupí Raego.

Perleťová stezka

KDY: sobota od 9.00

KDE: Žirovnice, start zámek

V sobotu se uskuteční jedenáctý ročník Perleťové stezky se startem v Žirovnici a cílem v ATC Panistávka. Každý účastník si může vybrat trasu podle náročnosti. První trasa povede z Žirovnice směr Vlčetín, Popelín a ATC Panistávka. Druhá trasa je naplánována z Žirovnice směr Popelín, Horní Olešná, Zahrádky, Bořetín, Česká Olešná, Popelín a ATC Panistávka. A třetí, cyklotrasa, míří z Žirovnice do Slavonic a zpět. Start je v devět hodin ráno na I. nádvoří zámku Žirovnice, startovné je padesát korun (dva buřty, chléb, čaj, medaile, mapa).

Prodejní trhy

KDY: pátek od 8.00 do 16.00

KDE: Humpolec, Horní náměstí

Město Humpolec zve na tradiční prodejní trhy, které se uskuteční v pátek na Horním náměstí v čase od osmi ráno do čtyř hodin odpoledne. Další trhy jsou naplánovány na 1. července.

FolKaliště 2022

KDY: pátek a sobota

KDE: Kaliště u Humpolce, chalupa na Bělici

Folkový festival FolKaliště se letos koná 3. a 4. června. Vystoupí Radim Flender s kapelou, Nezmaři, cimbálová muzika Milana Broučka, Vojta Kiďák Tomáško, Lenka Slabá a Triolla, Druhá Tráva a další . Pro menší návštěvníky se chystá divadlo, lanové aktivity, soutěže, malování, modelování. Občerstvení zajištěno, možnost ubytování ve vlastních stanech. Vstupné na místě v pátek 300 korun, v sobotu 400 korun, na dva dny 600 korun. Děti od šesti do patnácti let sto korun.

Muzejní noc

KDY: sobota od 17.00 do 21.00

KDE: Humpolec, Výstavní sál na Dolním náměstí

Tradiční muzejní akci letos zaměří na historii obecních škol na Humpolecku v 1. polovině 20. století. V pět hodin se mohou návštěvníci těšit na přednášku Pavla Holuba Školy a školičky, který připravil i stejnojmennou výstavu. Nebude to jen statistika škol, či žáků, ale lidé se dozví například o způsobu topení ve škole, o problémech s povolením školní studny nebo o bydlení učitele. Uvidí interiér školní třídy. Výstava i všechny expozice muzea na Horním náměstí budou otevřeny až do devíti hodin večer.

Burácení

KDY: sobota od 13.00

KDE: Pelhřimov, Masarykovo náměstí

Milovníci motosrazů se mohou těšit na letošní desátý ročník Burácení tuto sobotu. Tradiční akci zahájí v jednu odpoledne na pelhřimovském náměstí žehnáním motorek knězem. Poté bude následovat společná vyjížďka, kterou zakončí v klubovně Rebelové Česko v obci Kámen u Pacova. Zde bude pokračovat program.

Havlíčkobrodsko

Muzejní noc v Přibyslavi

KDY: pátek od 18.00 do 21.00

KDE: Přibyslav, Kurfürstův dům

Pro všechny odvážlivce připravili v Přibyslavi v Kurfürstově domě v pátek muzejní noc. Program bude bohatý. Vystoupení dětí, malování na obličej, promítání filmu, hry a na spoustu dalších věcí se mohou příchozí těšit od šesti hodin večer.

Ochutnávky planých rostlin a farmářské trhy Koudelův talíř

KDY: sobota od 8.00 do 12.00

KDE: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Ochutnávky a ukázky planých rostlin v teplé a studené kuchyni si budou moci zájemci užít v sobotu na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě od osmi ráno až do dvanácti hodin. Dobroty připraví Chaloupky o.p.s. a lesní mateřská škola, středisko Horní Krupá. Ochutnávky a ukázky planých rostlin se uskuteční společně s Farmářskými trhy Koudelův talíř. Akce je pořádána v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

Výstava obrazů paní Evy Karlíkové

KDY: pátek od 16.00

KDE: Chotěboř, knihovna Ignáta Herrmanna

V pátek ve čtyři hodiny odpoledne zahájí vernisáží výstavu obrazů paní Evy Karlíkové v podkroví chotěbořské knihovny. Eva Karlíková rozená Turková je rodačka z Libice nad Doubravou. Zajímavosti a krásu kolem sebe ráda zachycuje fotoaparátem, tužkou nebo barvami ať už v atelieru nebo v plenéru, se snahou a touhou pozdržet hezkou vzpomínku z cest, připomenout si zajímavá zákoutí, pohled nebo tvář, či neotřelou a jednoduchou krásu květin. Výstavu je možné navštívit do 14. července vždy v otevírací době knihovny nebo dle předchozí domluvy. Vstupné dospělí dvacet korun, děti a mládež, senioři od 65 let, ZTP a ZTP/P deset korun, děti do šesti let zdarma.

Koncert: Kvarteto Martinů a Karel Košárek

KDY: pátek od 19.00

KDE: Havlíčkův Brod, Stará radnice

V sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě zazní v pátek Kvarteto Martinů a Karel Košárek ho doprovodí na piano. Koncert je součástí 21. ročníku festivalu Stamicovy slavnosti. Začátek je od sedmi hodin večer. Vstupné 200 a 120 korun.