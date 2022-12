TELČ. V Telči se odehraje příběh zrození Ježíška s folklorními soubory. Pro návštěvníky to bude zajímavá podívaná, letos v jiných kulisách, než bylo v minulosti zvykem. Důvodem je rekonstrukce telčského zámku. Proto se lidé mohou na tradiční akci těšit v areálu Panského dvora. „Živý betlém sehrají folklorní soubory Podjavořičan, Kvítek a Kvíteček při DDM Telč. Komponovaný program telčských folklorních souborů vychází z biblického příběhu o zrození Ježíška, je sestavený ze staročeských lidových koled, říkadel a tanců,“ uvedla vedoucí telčského odboru kultury Věra Peichlová. Vystoupí několik desítek účinkujících v autentických kostýmech a za doprovodu živé hudby. Celkem soubory sehrají čtyři reprízy. V sobotu se živý betlém uskuteční od pěti a od čtvrt na sedm večer, v neděli potom od dvou a od tří odpoledne.

Hybrálec zdobí betlémská cesta ze slámových postaviček. I s Ježíškem

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. V úterý 20. listopadu ožije živým betlémem také náměstí Republiky ve Žďáru nad Sázavou. Příběh narození Ježíška sehrají studenti Biskupského gymnázia Střední školy gastronomické Adolpha Kolpinga. Začátek je ve čtyři hodiny odpoledne. Zajímavostí žďárského živého betlému jsou pěkné kulisy, celá řada herců a také živá zvířata.

Další živé betlémy budou po celém kraji. Den před Štědrým dnem se na něj mohou lidé těšit například na Havlíčkově náměstí v Havlíčkově Brodě. Od deseti ráno a od pěti hodin odpoledne ho tu sehraje ADivadlo. V Třešti u kulturního domu sehrají živé divadlo přímo na Štědrý den hned dvakrát, v jednu a ve tři čtvrtě na dvě odpoledne. Z obou akcí si lidé budou moci odnést Betlémské světlo.

V Polné vystavují betlémy. Místní je zapůjčili do výloh v centru

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Krampus v Jihlavě

KDY: sobota od 17.00

KDE: Jihlava, obchodní centrum Březinky

Krampus Fire show Jihlava zavítá do Jihlavy k obchodnímu centru na Březinkách. Vystoupí nejlepší Krampus skupiny z České republiky. Návštěvníci se mohou těšit na Krampus Vysočina, Krampus Český Krumlov, Krampas X Vyšší Brod a další. Ze zahraničí dorazí Dionysos Pass Teufellauf Hollabrunn. Účastníci uvidí velkolepé ohnivé efekty a ohnivou show v podání Novus origo. Vstupné je dobrovolné.

Autogramiáda Fany a Beryho

KDY: pátek od 15.00

KDE: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce 51

Spisovatelka Ivana Fexová vydala před letošními Vánoci už čtvrtý díl knihy o psech. Tentokrát se kamarádi z Kostelní Myslové objevují v knize Výpravy Fany a Beryho. Čtvrtý díl se odehrává v zimních měsících, čímž tak čtyři díly propojené ročními období uzavírají pomyslný kruh. V pátek od tří hodin bude autorka knihy podepisovat v knihkupectví Šilhavý na náměstí Zachariáše z Hradce 51.

Vánoční výstava zahrádkářů

KDY: pátek až neděle

KDE: Telč, U Horní brány 10

Vánoční výstava zahrádkářů se koná v Domě zahrádkářů ve dnech 16. až 18. prosince. V pátek je otevřeno od dvou do pěti, v sobotu a v neděli od osmi do pěti odpoledne. Výstava je prodejní. Prodává se zboží tematicky související s výstavou (rostliny, dekorace, pečivo).

Nevánoční nekoncert Zemanové

KDY: sobota od 19.00

KDE: Telč, Univerzitní centrum

Anna Zemanová z Borovné a absolventka telčské umělecké školy se představí divákům na koncertě v Univerzitním centru v Telči. Půjde o hudební večer s písněmi, kde se představí také Veronika Buláková. Ta píše poezii.

4. adventní koncert

KDY: neděle od 17.00

KDE: Telč, kostel Jména Ježíš

Adventní koncerty v Telči pokračují čtvrtou adventní nedělí s Pěveckým sborem Smetana Telč se sbormistryní Marcelou Kopečnou a s chrámovým sborem ze Staré Říše pod vedením Jiřího Křenka. Nese název, Hle, anděl nese zvěst. V kostele Jména Ježíš se návštěvníci mohou těšit na hudební zážitek.

Snad se něco stane

KDY: pátek a sobota, od 19.00

KDE: Třešť, Sokolský dům

Ženský pěvecký sbor Cantare zve na předvánoční koncert s názvem Snad se něco stane. Akce se koná v třešťském sokolském domě v pátek a v sobotu od sedmi večer.

Na správné cestě

KDY: pátek od 19.00

KDE: Jihlava, DKO

Do Jihlavy přijede operní pěvec Štěfan Margita. Tenor se z operního světa vydává do světa šansonu. Pro svoje fanoušky si připravil více než hodinový koncert plný nových písní, které pro něj napsal zpěvák a skladatel Michal Kindl. Premiérově zazní i nové vánoční skladby. Vstupné od 390 do 490 korun.

Vánoční koncert

KDY: neděle od 19.00

KDE: Jihlava, DKO nebo online

Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava zve na svůj tradiční nejvoňavější vánoční koncert. Zazní vánoční skladby, písně a koledy. Učinkuje Filharmonie G. Mahlera Jihlava s dirigentem Jiřím Jakešem, sólisty a moderátorem Vladimírem Holešem. Vstupenky do Domu kultury jsou takřka vyprodané, zájemci však mohou koncert sledovat na youtubovém kanálu Filharmonie G. Mahlera Jihlava po zaplacení 150 korun na bankovní účet 188186504/0300 a odesláním potvrzení o platbě na email manager@f-gm.cz. Koncert trvá přes dvě hodiny i s přestávkou.

Vánoční koncerty

KDY: sobota od 17.00, neděle od 16.30

KDE: Pavlov u Jihlavy, Brtnice

Dechová hudba z Brtnice u Jihlavy Vysočanka, s kapelníkem Jiřím Vorlíčkem mladším, zve všechny příznivce na Vánoční koncert do Pavlova u Jihlavy v sobotu od pěti hodin odpoledne a v neděli od půl páté do kina v Brtnici. Vysočanka zahraje k poslechu i ke zpěvu řadu známých vánočních koled a písní a také oblíbené skladby našich autorů.

Jihlava k Vánocům

KDY: pátek a sobota

KDE: Jihlava, Masarykovo náměstí

Koncerty na Masarykově náměstí v Jihlavě ukončí v pátek a v sobotu zajímavé hudební produkce. V pátek od čtyř a od pěti odpoledne vystoupí žáci Základní umělecké školy, od šesti večer zahraje Sebranka Jazz Orchestra. V sobotu se představí od čtyř odpoledne teátr Pavla Šmída kejklíř Vojta Vrtek s pořadem Zpátky do Betléma. V pět večer bude na pořadu Akrobat Sokola Jihlavy a v šest večer akci ukončí Bára Zmeková s kapelou.

Vánoce Na Kopečku

KDY: neděle od 15.00

KDE: Jihlava, Divadlo Na Kopečku

Vánoce v Jihlavě Na Kopečku nabídnou vánoce v podobě koled, dílniček pro děti, prodeje výrobků a pravou předvánoční atmosféru. Bude také úplně živý betlém a pohádka O Perníkové chaloupce aneb Jenom jako! Přines dáreček pod stromeček a odneseš si jiný. Vstupné je devadesát korun.

Přichází pan Swing

KDY: neděle od 18.00

KDE: Jihlava, gotická síň

Vzpomínkový večer věnovaný památce Václava Havla. V gotické síni jihlavské radnice se uskuteční koncertní show v podání orchestru Prague Rhythm Kings, ten představí jazzovou a populární hudbu. Blues, charleston, foxtrot a sladké muzikálové melodie navodí jedinečnou atmosféru za doprovodu tanečníků a stepařů z jihlavského spolku Hotch-Potch. Vstupné je 120 korun.

Vánoční trhy v Polné

KDY: neděle od 8.00 do 11.00

KDE: Polná, Husovo náměstí

Prodej tradičního vánočního zboží. To nabídnou vánoční trhy na Husově náměstí v neděli od osmi hodin ráno.

Vánoce na sýpce

KDY: sobota od 18.00

KDE: Brtnice, sýpka

Vánoce na sýpce v Brtnici, tak se jmenuje akce, která nabídne prohlídky expozic, ukázky řemesel a vánoční tradice. Prohlídky začínají v šest, sedm a v osm večer. Budou se promítat také filmy ze Spolku pro starou Brtnici. Teplé nápoje zajištěny a vstupné bude dobrovolné.

Vánoce na zámku. Třetí adventní víkend si užili v Jaroměřicích nad Rokytnou

Třebíčsko

Kouzelné Vánoce na zámku

KDY: sobota od 10.00 do 18.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, zámek

Chvíle pro zklidnění, setkání, předvánoční nadechnutí se, inspiraci, potěšení druhých a radostné očekávání. To vše nabídne akce nazvaná Kouzelné Vánoce na zámku, která se uskuteční v sobotu od deseti ráno do šesti hodin večer v Náměšti nad Oslavou. Návštěvníci se mohou těšit na vánoční prohlídku zámku, živou hudbu v kapli, fotoateliér, projížďky na koních, občerstvení, opékání na ohni, pohodovou atmosféru a další kulturní program. Rezervaci na prohlídku zámku je možné osobně na Informačním centru nebo na telefonu 568 620 493.

Tradiční adventní koncert

KDY: neděle od 17.00

KDE: Třebíč, Zadní synagoga

Adventní koncert třebíčského smyčcového kvarteta Cordial String Quartet. se uskuteční v neděli od pěti hodin odpoledne v Zadní synagoze v Třebíči. Při tradičním koncertě Cordial String Quartet se mohou posluchači těšit na výběr z kvartetní literatury. Felix Mendelssohn Bartholdy - Kvartet č.2, Josef Mysliveček - Kvartet č. 6 a také na autorskou tvorbu. Ve druhé části pak přivítají soubor ručních zvonů - Zvonky pro radost, který skvěle navodí vánoční atmosféru.

Koncert Jakuba Smolíka

KDY: pátek od 19.00

KDE: Jemnice, kino

Vánoční koncert Jakuba Smolíka se koná v pátek od sedmi hodin večer v kinosále v Jemnici.

Vánoční trhy

KDY: do 22. prosince

KDE: Třebíč, Karlovo náměstí

V předvánočním čase ožije třebíčské Karlovo náměstí jarmarkem a bohatým kulturním programem až do 22. prosince. Během dne si mohou lidé nakoupit na trzích a vždy od půl páté odpoledne se mohou těšit na kulturní program. Každou adventní neděli zazní troubení z Městské věže ve čtvrt na pět odpoledne. Vstup je zdarma.

Propagační plavání otužilců

KDY: sobota od 13.30

KDE: Třebíč, Svojsíkovo nábřeží

Klub ledních medvědů zve na třináctý ročník propagačního plavání otužilců v sobotu od půl druhé odpoledne na Svojsíkově nábřeží v Třebíči. V rámci ukázky se uskuteční i závod důchodců v ledové vodě v kategorii nad sedmdesát let na trati 250 metrů.

Vánoční trhy

KDY: neděle od 10.00 do 19.00

KDE: Moravské Budějovice, zámecké nádvoří

Vánoční atmosféru si mohou zájemci užít během adventních trhů v neděli na zámeckém nádvoří v Moravských Budějovicích v čase od deseti ráno do sedmi hodin večer. Ve tři odpoledne vystoupí kapela Duha s vánočním programem.

Adventní koncert ZUŠ

KDY: neděle od 16.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, Kostel sv. Jana Křtitele

Adventní koncert Základní umělecké školy Náměšť nad Oslavou se uskuteční v neděli v kostele svatého Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou. Od čtyř hodin odpoledne vystoupí přípravný sbor Vrabčáci, Cvrčci a další žáci hudebního oboru. Vstupné je dobrovolné.

Ledová plocha Na Hvězdě

KDY: denně 8.00 až 18.45

KDE: Třebíč, Na Hvězdě

Oblíbenou venkovní ledovou plochu Na Hvězdě v Třebíči si mohou bruslaři letos opět užít, a to až do konce února 2023. Ledová dráha bude pro zájemce otevřená denně mezi osmou hodinou ranní až do tři čtvrtě na sedm večer v rozepsaných blocích, v závislosti na počasí. Aktuální rozpis lidé najdou na www.na-hvezde.cz. Vstupné jednotné sedmdesát korun za blok.

Vánoční výstava betlémů

KDY: do 15. ledna 2023

KDE: Třebíč, zámek

Tradiční Vánoční výstavu betlémů, která nese v letošním roce podtitul Jihočeské betlémy, mohou malí i velcí zájemci navštívit v prostorách konírny třebíčského zámku až do 15. ledna 2023. Výstava vznikla ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka a umožňuje návštěvníkovi nahlédnout nejen do sbírky jednoho jihočeského muzea, ale i do tvorby tamních betlemářů. Otevírací doba: úterý až neděle 9.00 –12.00, 13.00 – 17.00 hodin (24. prosince 9.00 -12.00 hodin, 25. až 30. prosince 9.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hodin, 31. prosince 9.00 - 12.00 hodin, 1. ledna 13.00 -17.00 hodin). Vstupné: 60/35 korun. Během prosince a ledna čeká návštěvníky bohatý doprovodný program: výtvarné a hudební dílny, Tříkrálový koncert 6. ledna a derniéru výstavy 15. ledna.

Vánoční koncert Josefa Vágnera

KDY: pondělí 19. prosince od 18.00

KDE: Třebíč, Divadlo Pasáž

V pondělí 19. prosince vystoupí v Třebíči Josef Vágner s dětským pěveckým sborem Resonance. Vstupenky na koncert je možné zakoupit na pokladně Národního domu v Třebíči nebo zarezervovat na telefonním čísle 568 610 013, 777 746 98. Vstupné je 240 korun.

Krampus fire show v Jeníkově. Centrem města prošli děsiví rohatí pekelníci

Havlíčkobrodsko

Adventní koncert

KDY: sobota od 17.00

KDE: Zahrádka u Ledče nad Sázavou

V sobotu od pěti hodin přednese Českou mši vánoční Hej mistře Jakuba Jana Ryby Podblanický smíšený sbor a orchestr pod vedením pana Aleše Suchomela a pod taktovkou pana Jiřího Volka. Pro koncert bude cesta od parkoviště ke kostelu označena svíčkami. Jako novinka je letos připravena také možnost prohlídky kostela a vánoční výstavky. Kostel bude otevřen mezi svátky, konkrétně ve středu 28. prosince a ve čtvrtek 29. prosince vždy od půl druhé do půl čtvrté odpoledne. Kostel není vytápěn a je tedy nutné mít teplé oblečení. Vstupné je dobrovolné.

Kočárkování

KDY: neděle od 12.30

KDE: Světlá nad Sázavou

Druhý ročník Kočárkování se uskuteční v neděli na nádvoří zámku ve Světlé nad Sázavou od půl jedné odpoledne. Od čtyř hodin vystoupí folklorní soubor Škubánek. O hodinu později v Rytířském sále v zámku potěší posluchače svým vystoupením pěvecký sbor Gaudeamus. Literární kavárnička s Markétou Práškovou v zámecké kavárně bude následovat od šesti hodin večer. Během odpoledne si budou moci lidé také nakoupit na vánočním jarmarku v areálu zámku či ochutnat bohatou nabídku dezertů a nápojů v zámecké kavárně. Čtvrtou adventní neděli bude otevřený kostel od pěti do půl osmé večer.

Vánoční trhy

KDY: pátek od 8.00 do 17.00

KDE: Chotěboř, Náměstí T. G. Masaryka

Nakoupit a užít si předvánoční atmosféru mohou lidé na vánočních trzích, které se uskuteční v pátek od osmi ráno do pěti hodin odpoledne na Náměstí T. G. Masaryka.

Vánoční zpívání u stromečku

KDY: úterý 20. prosince od 17.00

KDE: Chotěboř, Panský dům

Restaurace Panský Dům v Chotěboři zve do velkého sálu v prvním patře na tradiční Vánoční zpívání u stromečku. Setkání se uskuteční v úterý 20. prosince od pěti hodin odpoledne. Následovat bude od osmi večer vánoční koncert Elišky Mlatečkové.

Výstava betlémů

KDY: do 30. prosince

KDE: Česká Bělá, fara

Vánoční atmosféru mohou zájemci načerpat na jubilejní patnácté Výstavě betlémů na faře v České Bělé až do 30. prosince. Otevřeno denně od tří do pěti odpoledne, 24. prosince od devíti do jedenácti dopoledne, 25. a 26. prosince od dvou do pěti odpoledne. Dobrovolné vstupné bude věnováno na nátěr střechy kostela svatého Bartoloměje.

Děsivé kreatury s dobrým srdcem. Krampusáci svojí show ve Žďáře pomáhali

Žďársko

Ostrov pohody

KDY: až do neděle

KDE: Žďár nad Sázavou

Žďár nad Sázavou se od čtvrtka patnáctého do neděle osmnáctého prosince promění v Ostrov pohody. V Orlovně, na Staré radnici a v Městském divadle se budou po všechny dny konat zajímavé aktivity pro děti i dospělé. Hlavní nití, která všechny propojí, bude samozřejmě vánoční příběh a koledy, pořadatelé zvou ale také na besedu či pohádky o Broučcích i hastrmanech, Vstup je zdarma.

Předvánoční jarmark

KDY: sobota od 9.00 do 13.00

KDE: Velká Bíteš, Masarykovo náměstí

Sváteční bude sobota ve Velké Bíteši. Na Masarykově náměstí se bude od devíti do třinácti hodin konat Předvánoční jarmark. Kromě pestré nabídky zboží bude zajištěno také občerstvení a bohatý doprovodný kulturní program. Vystoupí děti z Bítešanu, kapela „Pomněnky“, MACH 3 a také děti z mateřských, základních i základních uměleckých škol.

Zámecké adventní vytrubování

KDY: neděle od 17.00

KDE: Velké Meziříčí, zámek

Zámecká jídelna ve Velkém Meziříčí se v neděli v podvečer promění v koncertní sál, jímž se budou linout vánoční atmosféra a především tóny žesťových nástrojů. Od pěti hodin tam začne Zámecké adventní vytrubování, netradiční koncert v podání Babylonských trubačů. Osm mysliveckých trubačů zahraje uvítací fanfáry, soudobou i historickou loveckou hudbu i loveckou hudbu duchovní.

Divadlo: Tři kluci a ježibaba

KDY: sobota od 15.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

Zkrátit si nekonečné čekání na Ježíška budou moci děti na divadelním představení. Pohádku Tři kluci a ježibaba pro ně zahrají loutkoherci z Velkého Meziříčí na malé scéně tamějšího Jupiter clubu v sobotu od tří hodin odpoledne. Vstupné je padesát korun, pro děti na klíně třicet korun.

Výstava betlémů

KDY: od pondělí 19. prosince

KDE: Žďár nad Sázavou, kaple svaté Barbory

Naladit se na vánoční atmosféru a žasnout nad výrobky šikovných betlémářů budou moci návštěvníci od pondělí devatenáctého prosince ve Žďáře nad Sázavou. V kapli svaté Barbory tam bude k vidění množství nejrůznějších betlémů na oblíbené výstavě. Přístupná bude do Nového roku, vstupné je dobrovolné.

Trhy, andělé na chůdách i nebeská pošta. Taková byla stříbrná neděle v Humpolci

Pelhřimovsko

Advent na hradě Kámen 2022

KDY: sobota a neděle

KDE: hrad Kámen a kaple Panny Marie Bolestné v Kámeni

Poslední adventní víkend jsou malí i velcí zájemci zváni na speciální prohlídky ve vánočně vyzdobených interiérech hradu Kámen, kde si připomenou historii adventu a Vánoc, jejich zvyky a tradice. Adventní prohlídky hradu budou začínat každou celou hodinu, a to v deset, jedenáct, dvanáct, v jednu, ve dvě a ve tři hodiny odpoledne. Prohlídky v kapli Panny Marie Bolestné se uskuteční vždy ve čtvrt na dvanáct dopoledne, ve čtvrt na dvě a ve čtvrt na čtyři odpoledne. Dále se mohou návštěvníci těšit na zdobení perníčků, vánoční hradní punč, betlémy, tematický kvíz a výstavu výrobků dětí z Mateřské školy Kámen a přijít načerpat vánoční atmosféru. Bude to na dlouho dobu poslední příležitost k návštěvě hradu. Pak se na čtyři roky kvůli rozsáhlé rekonstrukci turistům uzavře.

Vánoční kluziště v Humpolci

KDY: do 29. ledna 2023, od 8.00 do 18.00

KDE: Humpolec

Město Humpolec připravilo na letošní Humpolecké Vánoce v parku Stromovka vánoční kluziště. Vánoční kluziště je tím pravým místem pro ty, kteří si chtějí užít především vánoční atmosféru spojenou s pobytem a pohybem na čerstvém vzduchu i třeba s něčím dobrým na zub z blízké kavárny. Kluziště je připraveno pro malé i velké v parku Stromovka pod Dolním náměstím. Jedná se o umělou ekologickou plochu, která je napodobeninou té ledové, a tudíž je možno bruslit za každého počasí. Hned vedle kluziště se mohou zájemci občerstvit v kavárně, která je otevřena za příznivého počasí od dvou do půl šesté odpoledne.

Vánoční tradice - dětská prohlídka

KDY: sobota od 14.00 a 15.00

KDE: Želiv, klášter

Klášter Želiv nabízí prohlídky speciálně pro děti, které se uskuteční v sobotu ve dvě a ve tři hodiny odpoledne. Zábavnou formou se malí návštěvníci seznámí s vánočními tradicemi. Výlet pro rodinu s dětmi zde nebude všedním zážitkem, ale výjimečně stráveným časem jak pro rodiče, tak i jejich děti. Vstupné je 150 a 200 korun. Rezervace na na e-mailu: centrum@zeliv.eu nebo na telefonních číslech: 725 448 291, 569 431 234.

Adventní neděle v Počátkách

KDY: neděle od 17.00

KDE: Počátky, Palackého náměstí

Kulturní zařízení města Počátky zve na čtvrtou adventní neděli v Počátkách od pěti hodin odpoledne. Na Palackého náměstí v kostele svatého Jana Křtitele si lidé mohou přijít poslechnout vánoční koncert. Vystoupí pěvecký soubor Lumen.

Vánoční koncert

KDY: pondělí 19. prosince od 19.00

KDE: Pelhřimov, kostel sv. Víta

Na vánočním koncertě v kostele svatého Víta v Pelhřimově vystoupí v pondělí 19. prosince harfistka Kateřina Englichová a mezzosopranistka Martina Kociánová, která pronese i průvodní slovo. Na koncertě zazní vánoční tvorba evropských zemí a tradiční české koledy. Vstupné na vystoupení v předprodeji činí 350 korun, na místě 400 korun. Vstupné na stání ve výši 250 korun lze zakoupit pouze na místě před koncertem.