Festival plný her a hraček IQ Play obsadí Starou radnici ve Žďáru nad Sázavou, výlov chystají v Jívoví u Křižanova. Do Nového Města na Moravě dorazí za dětmi Štístko a Poupěnka.

ŽĎÁRSKO

Festival IQ Play

Kdy: od pátku 17. listopadu do neděle 19. listopadu

Kde: Žďár nad Sázavou, Stará radnice

Za kolik: rodinné vstupné 200 korun, jednotné plné 80 korun, snížené 40 korun

Proč přijít: Lidé mohou přijít do budovy Staré radnice ve Žďáru nad Sázavou na Festival IQ Play. Jde o putovní výstavu, kde jsou k vidění hry, hračky edukativního charakteru, smyslové hračky, Montessori pomůcky a další hry, stavebnice a zvětšeniny her. Festival osloví široké spektrum návštěvníku od dětí po dospělé a seniory. Výstava je přístupná v pátek a v sobotu od 9.00 do 20.00 a v neděli od 9.00 do 17.00.

Výlov rybníka u Jívoví

Kdy: sobota 18. listopadu od 8.00

Kde: Jívoví u Křižanova, rybník Zvonďák

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Tradiční výlov rybníka mohou lidé navštívit v Jívoví. Bude se lovit Zvonďák. K vidění a koupi tu budou vedle kaprů, línů a amurů také násadoví candáti o váze 250 až 300 gramů. Na řádný průběh bude dohlížet keramický hastrman Jívovák. Jde o menší vodní plochu a nebývá tu taková tlačenice jako u velkých výlovů, zvou pořadatelé. Návštěvníci si budou moci na místě dát i něco na zahřátí.

Štístko a Poupěnka

Kdy: sobota 18. listopadu od 10.00

Kde: Nové Město na Moravě, kulturní dům

Za kolik: Na Velkou oslavu zvou děti oblíbení Štístko a Poupěnka. Děti se tu seznámí s novými písničkami a také novým pianistou panem Doremi, který umí nejen Hlava ramena. K vidění bude spoustu postaviček a masek na opravdový karneval. Na dětské diskotéce zazní hity jako Hejbni kostrou, Jájájá nebo Tanči tanči. Vystoupení trvá hodinu, představení je pro děti od dvou let a vstupné vyjde na 350 korun.

JIHLAVSKO

Krampus fire show Polná

Kdy: sobota 18. listopadu od 16.00

Kde: Polná, Husovo náměstí

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Největší Krampus akce na Vysočině se uskuteční už tuto sobotu v Polné. Na svědomí ji bude mít skupina Krampus Vysočina, která pozvala skupiny stejného ražení nejen z České republiky, ale také z Rakouska, Švýcarska a Německa. Polnou projde podle pořadatelů v sobotu na dvě stě padesát až tři sta nejrůznějších čertů a originálních masek. Akci doplní ohňové efekty a show v podání Novus Origo, Démoni z Orlové nebo RockFire. Součástí bude i pyrotechnická a světelná show, program od Hitrádia Vysočina se soutěžemi a nebudou chybět stánky s občerstvením, pitím a dárkovými předměty. Celá show je s charitativním podtextem, součástí je i dobročinná aukce pro Péťu a Viktorka. Jejich maminka byla velkou fanynkou Krampus Vysočina, ale letos zemřela.

Noc divadel v HDJ

Kdy: sobota 18. listopadu od 16.00

Kde: Jihlava, Horácké divadlo

Proč přijít: Noc divadel nabídne v Jihlavě zajímavou podívanou. Letos s podtitulem Hoří! Zlatým hřebíčkem bude projekce dokumentu ze zákulisí vzniku trampikálu Nad Sázavou. Akce startuje ve čtyři odpoledne pohádkovým čtením na schodech, v půl šesté se budou opékat špekáčky před vrátnicí. V sedm večer začíná hra Mrzák inishmaanský a také na malé scéně projekce zmiňovaného dokumentu, ta bude poté ještě v deset večer. Večer bude opět opakované opékání a také od půl deváté a od deseti večer zpívání v pasáži. Od deseti večer do půlnoci vystoupí v divadelním klubu Dan Vertígo.

Otužilci v Kostelní Myslové

Kdy: neděle 19. listopadu od 14.00

Kde: Kostelní Myslová, Na Žlábku

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Milovníci otužileckého plavání si přijdou na své v neděli 19. listopadu od dvou hodin odpoledne na své u rybníka v Kostelní Myslové. Koná se tu totiž tradiční setkání otužilců. Pořadatelé lákají plavce na hlášku, pánové neukazujte jaká byla zima. Zima, to je jenom pocit. Tato akce je vyhlášená tím, že je na místo po ledové koupeli přistavena mobilní sauna na prohřátí. Nebude chybět ani medovina z místní Včelí farmy Nosek.

Stand-up Na Stojáka

Kdy: sobota 18. listopadu od 19.00

Kde: Telč, Panský dvůr

Za kolik: vstupné na místě 350 korun

Proč přijít: Víte, kde vznikl název Telč? V roce 1315 probíhala výuka češtiny pro anglickou šlechtu a zrovna se učilo písmeno Č. Učitel opakoval „Tell Č“. Zájemci, kteří dorazí v sobotu večer do Panského dvora se dozví spoustu dalších zajímavostí od Arnošta Frauenberga, Karla Hynka a Pavla Tomeše. Hvězd stand-upu Na Stojáka.

Jako jediná v Česku: jihlavská zoo chová unikátního prasojelena, podívejte se

PELHŘIMOVSKO

Humpolecký jarmark

Kdy: sobota 18. listopadu od 9.00 do 12.00

Kde: Humpolec, Horní náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Humpolecké Horní náměstí provoní v sobotu dopoledne vůně domácích produktů. Koná se tu totiž předvánoční jarmark, který nabídne to nejlepší z regionální produkce, ale také nejrůznější rukodělné výrobky. K dostání budou med a medové výrobky, víno, burčák, přesnídávky, ovocné šťávy a další. Na své si přijdou i milovníci dekoračních, háčkovaných výrobků nebo minerálních náramků. Prodávat se budou i výrobky z chráněné dílny, věnce, šperky a různé doplňky.

Legendy diskoték s Heidi Janků

Kdy: sobota 18. listopadu od 19.00

Kde: Pelhřimov, KD Máj

Za kolik: vstupné na místě 450 korun

Proč přijít: Legendy diskoték se sejdou v Pelhřimově, aby oslavili čtyřicet let diskotékové hudby v regionu. Tu nejlepší muziku od šedesátých až devadesátých let nabídnou legendární pelhřimovští dýdžejové. Návštěvníci se mohou těšit na Vaška Hávu, Vláďu Ježka, Pepu Roda a Marka Prchala. Součástí bude také barmanská show, fotokoutek a speciálním hostem bude česká zpěvačka Heidi Janků známá například hitem Když se načančám.

HAVLÍČKOBRODSKO

Lampionový průvod ve Světlé

Kdy: sobota 18. listopadu od 16.30

Kde: Světlá nad Sázavou, náměstí Trčků z Lípy

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Lampionový průvod projde v sobotu podvečer Světlou nad Sázavou. Sraz účastníků je v půl páté mezi kašnou a kostelem svatého Václava na náměstí Trčků z Lípy. Návštěvníci se mohou těšit na hudební vystoupení základní umělecké školy, ve třičtvrtě na pět odstartuje průvod s hudebním doprovodem do zámeckého parku, ve čtvrt na šest se budou pouštět plovoucí svíčky a vystoupení hudební skupina Fernet. Celý večer bude k dispozici občerstvení pro celou rodinu.

Ilustrační video. Nedávný Svatomartinský průvod v Havlíčkově Brodě

Skláření v Tasicích

Kdy: sobota 18. listopadu od 10.00 do 16.00

Kde: Huť Jakub Tasice

Za kolik: plné vstupné 100 korun, děti 60 korun

Proč přijít: Huť Jakub v Tasicích si připravila sedmý ročník předvánočního Skláření. Na programu budou komentované prohlídky skláren od deseti dopoledne až do tří odpoledne, vždy každou hodinu. Kromě toho se lidé mohou těšit na ukázky výroby skla se sklářským výtvarníkem Zdeňkem Kuncem a se skláři ze Světelska a Nového Boru. Malířka skla Ivana Vorlíčková přijede s dílničkou a broušení skla ukáže Jaroslav Kadlec. Nebudou chybět dílničky pro děti.

Katapult Nostalgia Tour

Kdy: sobota 18. listopadu od 20.00

Kde: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

Za kolik: vstupné 590 korun

Proč přijít: Olda Říha, mozek a srdce kapely Katapult slaví 75. narozeniny a šedesát let na scéně. Proto připravili výroční turné Nostalgia. Ještě před turné vyšlo stejnojmené album. Společně s ním jedou na turné Vašek Zima, který hraje na bicí a Bigman Kódl, který má v kapele na starosti basu a zpěv. Ti s Oldou Říhou celé album také nahrávali. Návštěvníci se mohou těšit na největší hity kapely jako třeba Někdy příště, ale seznámí se také s novějšími písněmi.

TŘEBÍČSKO

Světlo pro 17. listopad

Kdy: pátek 17. listopadu od 15.00

Kde: Třebíč, Karlovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Akce Světlo pro 17. listopad bude oslavou státního svátku s lampionovým průvodem. Zájemci si budou moci už od tří hodin odpoledne vyrobit s Domem dětí a mládeže (DDM) Třebíč lampiony. Lampionový průvod odejde od DDM v Borovině v 17.10 a v 17.30 od ZŠ na Václavském náměstí společně se ZŠ Světlo. V půl šesté odejde průvod od ZŠ Týnská. V šest večer začíná program na Karlově náměstí, kdy po zdravici starosty vystoupí Josef Vala a poté zazní česká státní hymna z úst pěveckého sboru Slunko.

Den boje za svobodu a demokracii

Kdy: pátek 17. listopadu od 17.00

Kde: Moravské Budějovice, náměstí Míru

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V Moravských Budějovicích si připomenou události spojené se 17. listopadem. Od pěti hodin odpoledne vyjde lampionový průvod z pomyslné Národní třídy v parku u gymnázia. Od 17.20 začíná program na náměstí Míru, který budou moderovat studenti gymnázia. Zazní slovo od představitelů města a zazní tématické písně v podání místních muzikantů. K občerstvení se bude podávat čaj a svařák.

Ilustrační video, jarmark v Třebíči:

Třebíčský Fler jarmark

Kdy: neděle 19. listopadu od 10.00 do 16.00

Kde: Třebíč, prostory hotelu Atom

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Tradiční třebíčský fler jarmark bude tentokrát s vánoční tematikou a bude plný rukodělných výrobků. Zaplní prostory hotelu Atom. Návštěvníci si budou moci zakoupit něco krásného na sebe do bytu nebo dárek pro blízké. Pro děti a dospělé budou připravené různé tvořivé dílničky.