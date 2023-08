V Polničce se chystají na pouťový víkend. V sobotu od dvou odpoledne bude na programu slavný hod polničskou kolejnicí. Rodinný den ve Velkém Meziříčí bude pestrý. Děti se v pátek odpoledne vyřádí na atrakcích, večer vystoupí zpěvák Pavel Callta.

Hod polničskou kolejnicí. | Video: Deník/ Lenka Mašová

ŽĎÁRSKO

Hod polničskou kolejnicí

Kdy: sobota 2. září od 14.00

Kde: Polnička, Salón Expres Vagón Polnička

Proč přijít: V Polničce se chystají na pouťový víkend, součástí je také v areálu Salón Expres Vagón Polnička sportovně zábavné odpoledne pro širokou veřejnost s názvem Hod polničskou kolejnicí. Zájemci se mohou těšit na osmikilovou kolejnici z roku 1837. Zúčastnit hodu se mohou ženy, muži i veteráni. Pro děti je připravena soutěž v hodu s dřevěnou replikou. Podpořit účastníky přijede David Krmášek, mistr světa v silovém trojboji a Karolína Štěpánová, mistryně České republiky v judu. Přijede i bojovník Erik Štěpán. Prezentace soutěžících od půl druhé, součástí bude i malování na obličej a prodej výrobků z Domova jeřabina.

Family Day ve Velkém Meziříčí

Kdy: pátek 1. září od 15.00

Kde: Velké Meziříčí, náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Prysmian Group pořádá na velkomeziříčském náměstí Family Day s podtitulem nechte své hvězdičky zazářit. Pro celou rodinu budou připravené atrakce, soutěže a zábava až do večera. Děti se mohou těšit na nafukovací atrakce, hrad, lezeckou stěnu, fotbálek nebo rodeo. Připraveno bude také malování na obličej, fotící bedýnka či biatlonová střelnice. Vystoupí kouzelník nebo pomponky. Vše vyvrcholí od 20.00 koncertem zpěváka a písničkáře Pavla Callty.

Zdroj: Deník/ Lenka Mašová

JIHLAVSKO

Truck sraz Pávov

Kdy: sobota 2. září od 9.00 do 24.00

Kde: Jihlava, kemp Pávov

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Do pávovského kempu najedou v sobotu ráno kamiony. Koná se tu třetí ročník truck srazu. Kamiony se nejprve vydají na spanilou jízdu a kolem deváté dorazí devadesát nablýskaných aut do kempu. Nebudou chybět historická vozidla, RC modely, ukázky činnosti dobrovolných hasičů, vysokozdvižná plošina, pěnový bazén pro děti nebo dřevařský speed carving. Hudbu obstará kapela Feathon, občerstvení zajistí Hospůdka u Dejva z Velkého Beranova. Pro děti je nachystané malování na obličej, tetování nebo výroba korálků.

Dožínky v Jihlavě

Kdy: sobota 2. září od 10.00

Kde: Jihlava, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Dny evropského dědictví a Dožínky v Jihlavě přinesou nejen otevřené dveře do památek ve městě, ale také přehlídku zemědělské techniky, řemesel a zvířátek. Akce začíná v deset dopoledne, v půl jedenácté začne na pódiu přehlídka dechových hudeb. Vystoupí cimbálová muzika Aleše Smutného, Galáni, Božejáci, Boršičanka a navečer se návštěvníci mohou těšit na koncert kapely Pražce z Luk nad Jihlavou. Doprovodný program obstará jarmark, prodej regionálních produktů nebo dílny pro děti.

Zdroj: Tomáš Srp

Brtnická pouť

Kdy: od pátku 1. září do neděle 3. září

Kde: Brtnice, různá místa

Za kolik: vstupné různé

Proč přijít: Pouť přijede do Brtnice. Lidé si mohou vybrat z nepřeberného množství aktivit ve Valdštejnském domě, v Hoffmannově domě, na sýpce nebo na zámku. V pátek od osmi večer bude v Hoffmannově stodole country zábava s Dostavníkem a v klášterní zahradě taneční zábava s Jarda Bandem. V sobotu od dvou začne Brtfest v klášterní zahradě s kapelami HangOver, Nouzové volání a Moravou. V půl osmé vyjde průvod k morovému kříži od farního kostela, v osm vypukne taneční zábava s kapelou Kalybr, opět v klášterní zahradě. V neděli je na programu od tří pouťové odpoledne s dechovkou, zahrají Božejáci a Vysočanka.

Rozloučení s létem

Kdy: sobota 2. září od 12.00

Kde: Stonařov, na Gregoráku

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Rozloučení s létem a první stonařovský BírFest bude v sobotu ve Stonařově. Od pravého poledne se představí minipivovaru, zahrají folkové i rockové skupiny a ve dvě hodiny bude slavnostně naraženo pivo Stonařovský Václav. Poté zahrají kapely O.S.M., The Newmour Experience nebo Jarda Band. Na in-line dráze se vyřádí děti, od deseti jsou pro ně nachystané soutěže, skluzavka, fotokoutek, malování na obličej, parkour nebo ukázka agility. Slavnostní vyhlášení soutěží z in-line dráhy je na hlavním pódiu ve čtyři odpoledne, v půl osmé se koná soutěž o BírMana a BírWoman Stonařova.

Zdroj: Karel Novotný

Přijďte na koncert, pomůžete

Kdy: sobota 2. září od 14.00

Kde: Jihlava, letní amfiteátr

Za kolik: vstupné 150 korun

Proč přijít: Dvě velká pódia čekají na návštěvníky benefiční akce Přijďte na koncert, pomůžete. Areál letního kina se otevírá v půl druhé a na návštěvníky čeká deset hodin kvalitní hudby. Vystoupí kapely The Shots, Jurský park, Major Major, Znitra, Hairy Groupies, Kiss Czech Company, Oči nebo Pozor Mamut, OGCH, Filip Konvalinka z Pio Squad, Demons od Desire, Gender Question či Vigo. Letošním partnerem je jihlavské Krizové centrum, které poskytuje služby uživatelům, kteří se ocitli v krizové situaci, která ohrožuje jejich život. Vystoupí i Nart Dance School, pro děti je nachystané malování na obličej, zaplétání copánků a velké dětské hřiště.

Zdroj: Deník/Martin Singr

HAVLÍČKOBRODSKO

Trampský širák

Kdy: od středy 30. srpna do soboty 2. září

Kde: Štoky, Hanesův mlýn

Za kolik: permanentka na pátek a sobotu na místě 950 korun, jednotlivé pátek 550 korun, sobota 650 korun

Proč přijít: Trampský širák obsadil Hanesův mlýn ve středu a ve čtvrtek se lidé mohli těšit na koncerty na rozjezd s kapelami Lucie revival a Mňága a Žďorp. V pátek vypukne festival od 18 hodin a postupně vystoupí COP, Epydemye, František Nedvěd mladší, Hop Trop, Michal Tučný revival Plzeň a po skončení koncert bude country křepčení s kapelou Smečka. V sobotu od 12.00 zahrají Alfasrnec, Folk team, Hřích, Nezmaři, Oči, Samson, Semtex, X-Tet, Žalman a spol., Žlutý Pes nebo Marie Tilšarová Trio.

Zpátky v čase

Kdy: sobota 2. září od 14.00

Kde: Nové Dvory u Přibyslavi

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Nevšední zážitek čeká na návštěvníky Nových Dvorů u Přibyslavi, zájemci si budou moci vyzkoušet různá řemesla z dob minulých. Půjde například o dojení krávy, stloukání másla, pletení provazů, pletení slaměných povřísel, stavění panáků, mlácení snopů starou mlátičkou, šrotování zrna a další. Součástí bude samoobslužné občerstvení, zahraje kolínská kapela J. B. Band pop a rock a pro děti bude připravený skákací hrad. V případě nepřízně počasí se akce přesouvá na 23. září.

Zdroj: Miroslav Solař

Opičení ve Vysoké

Kdy: sobota 2. září od 13.00

Kde: Vysoká u Havlíčkova Brodu, dětské hřiště

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Rodinný festival Opičení startuje na dětském hřišti ve Vysoké. Začne divadlem pro děti a končí ohňovou show. Zájemci se mohou těšit na irskou hudbu v podání kapely MalemIrish a Shannon a folk zastoupí Jiří Smrž. Bubenický workshop předvede ateliér Chantek. Zajímavý bude speed carwing, vyřezávání dřeva motorovou pilou na čas. Pro děti jsou nachystané jízdy na koních, atletické soutěže a další. Výtěžek z tomboly poputuje na Huberta, chlapečka pod dohledem střediska rané péče z Havlíčkova Brodu.

PELHŘIMOVSKO

Dožínky v Pelhřimově

Kdy: sobota 2. září od 13.00

Kde: Pelhřimov, Masarykovo náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Už šestnáctý ročník Pelhřimovských dožínek čeká na návštěvníky Masarykova náměstí v sobotu od jedné odpoledne. Do centra přijde kočár s koňmi, bude se předávat dožínkový věnec a zájemci tu uvidí, co se podařilo vypěstovat farmářům. Součástí bude i jízda historických traktorů, spousta stánků a dalších aktivit. Pro děti je připravený skákací hrad, soutěže pro děti a ukážou se i pelhřimovští zahrádkáři. Hudbu obstará Malá muzika a Nová Lesanka.

Rozloučení s létem

Kdy: sobota 2. září od 14.00

Kde: Pacov, zámecký park a zahrada

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V pacovském zámeckém parku a zahradě se koná pohádkové odpoledne a rozloučení s létem, na které zve rodinné centrum Sovička Pacov společně s městem. Ve dvě hodiny odpoledne budou moci zájemci plnit pohádkové úkoly při procházce parkem. Od pěti hodin odpoledne bude mít hudební program a soutěže pro děti Milan Řezníček z Hit Rádia Vysočina. V půl osmé odpoledne vystoupí Leona Machálková s kapelou. Od půl desáté večer vystoupí Soul Ožil. Po celý den bude tvoření pro děti, skákací hrad, balonkový modeling a projížďky na koni.

Zdroj: Deník/Jiří Jíra

TŘEBÍČSKO

Energie pro kulturu

Kdy: od pátku 1. září do soboty 2. září

Kde: Třebíč, Podzámecká niva

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Energie pro kulturu, tak se jmenuje akce, která v pátek a v sobotu obsadí Podzámeckou nivu v Třebíči. Na hlavním pódiu se představí v pátek Kucharski, Sebastian a od půl deváté večer Ewa Farna. V sobotu od dvou odpoledne vystoupí taneční kroužek DDM Třebíč, v pět hodin se představí Kujme Pikle a od půl deváté je na programu Snowflakes: živý trailer k filmu Amerikánka. Ve stanu se odehraje workshop Jeleni nelení, Člověk a svět energie a přijede Divadlo studna s Princem Jaromilem.

Den medu

Kdy: sobota 2. září od 14.00

Kde: Cidlina, kulturní dům

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Devátý ročník akce Den medu je na programu v kulturním domě v Cidlině na Třebíčsku. Lidé se od dvou odpoledne mohou těšit na kouzelnické představení s pejskem Edou, ten později předvede, co vše umí. Petr Příkazský poví něco o historii a zajímavostech včelařství, bubenicko-praporečnickou show předvede SHŠ Grál. Samozřejmě nebudou chybět ani soutěžní ochutnávky dodaných vzorků medů a později také vyhodnocení celé soutěže. Po celé odpoledne se budou prezentovat sokolové a dravci. Pro děti atrakce a tvořivé dílny, školička nebo prodejní jarmark. Hudebně doprovodí kapela Los Valos.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Dukovanské stezky

Kdy: sobota 2. září od 8.00 do 11.00

Kde: Dukovany, informační centrum JE Dukovany

Za kolik: startovné 50 korun dospělí, 30 korun děti a důchodci

Proč přijít: Dukovanské stezky, tak se jmenuje 27. ročník turistického pochodu s cílem v obci Rešice. Trasy jsou dlouhé od devíti do třiceti čtyř kilometrů. Zájemci musí do cíle dorazit do pěti odpoledne, startovat mohou nejpozději v jedenáct dopoledne. Všichni turisté obdrží startovní průkaz a mapu s popisem trasy, většinou vedou po značených turistických stezkách a směřují do údolí řeky Jihlavy. V cíli bude nachystané občerstvení a doprovodný program.