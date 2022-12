„Oproti předchozím ročníkům nebudou betlémy v domácnostech přístupné každý den, ale podle možností betlémářů. V turistickém informačním centru v Třešti je dostupný aktuální plánek, který si může každý návštěvník přijít vyzvednout,“ uvedla místostarostka Třeště a betlémářka Eva Požárová. Plánek už je také ke stažení na webových stránkách www.betlemy-trest.cz.

Betlémy zpřístupní jedenáct rodin, další místa jsou kromě Schumpeterova domu také v Zámeckém hotelu, v kostele svaté Kateřiny, ve firmě Podzimek a synové, v Jindřišské věži v Praze nebo v Muzeu Vysočiny v Třešti.

V Schumpeterově domě jsou betlémy přístupné už od pondělí 19. prosince, otevřené jsou denně od půl desáté do půl páté odpoledne. Pouze o svátcích 25. prosince a 1. ledna 2023 bude otevřeno až od půl druhé do půl čtvrté. „Expozice v Schumpeterově domě se letos rozšířila do prostor bývalé cukrárny. V jedné z místností vzniklo takové malé kino, kde se ve smyčce promítá dokumentární film s názvem Rok betlémáře,“ dodala Požárová.

Nesmí chybět ani velký společný betlém, který čítá zhruba 1300 nejrůznějších kusů postaviček, zvířat, stromů, přírody, stavení a dalších řezbářských výtvorů. Třešťské betlémy jsou jako dioráma. Jde o krajinu z pařezů, mechů, chvojí, větviček a dalších přírodnin a zvedá se do malované krajiny.

Muzeum Vysočiny Třebíč připravilo v zámecké konírně tradiční vánoční výstavu betlému, která nabízí pohled do současné betlémářské tvorhby. Otevřeno je každý den od úterý do neděle od 9 do 12 hodin a od jedné do pěti odpoledne. K vidění jsou betlémy například ze dřeva, slaného těsta, háčkovaný, keramický a třeba i betlém mechanický.

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Vánoční svátky se zvířátky

KDY: od 23. prosince do 31. prosince

KDE: Jihlava, zoologická zahrada

Už v pátek startuje Vánoční putování. Rodinný kvíz zavede k významným zvířátkům tohoto roku. Za vyplněný soutěžní lístek získají zájemci drobnou odměnu. Na Štědrý den si ZOO přichystala dárek pro děti, vstupné za jednu korunu, otevřeno bude od devíti do dvou hodin odpoledne, areál se zavírá ve čtyři odpoledne. Od úterý až do pátku se uskuteční vánoční komentovaná krmení u prasat visajanských ve jednu hodinu odpoledne a u medvědů malajských v půl druhé odpoledne. V úterý 27. prosince mohou zájemci na vánoční večerní prohlídku se zoologem a o den později na vánoční večerní prohlídku pro rodiny s dětmi s názvem O dvanácti měsíčkách.

Dětská diskotéka

KDY: pátek od 15.00

KDE: Jihlava, rodinný park Robinson

Dětská diskotéka s Milanem Řezníčkem v Robinsonu. Protančete se s námi do Vánoc. Zájemci mohou přijít na akci plnou tančení, super dárků i bláznivých soutěží.

Půlnoční koncert v Jihlavě

KDY: sobota od 23.59

KDE: Jihlava, kostel svatého Ignáce z Loyoly

Po dvouleté pauze se vrací Půlnoční koncert na Štědrý den do Jihlavy. Sejdou se zpěváci z různých souborů a hosté a společně si užijí Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby v kostele svatého Ignáce z Loyoly. Účinkovat budou soprán Petra Moravová, alt Katarína Ruschková, tenor Jiří Kulhánek, bas Petr Baueršíma. Půlnoční koncert pořádá Jihlavský smíšený pěvecký sbor Melodie, zpěváky doprovodí orchestr složený z učitelů a žáků Základní umělecké školy Jihlava pod taktovkou Františka Křepely. Vstupné sto korun.

Živé jesličky

KDY: neděle od 16.00

KDE: Jihlava, parkán u Brány Matky Boží

Lidé si mohou přijít zazpívat koledy a připomenou si staré vánoční zvyky. Účinkovat budou členové jihlavského BOBOdivadla, hosté a děti jihlavských škol. Živé jesličky se budou opakovat dvakrát, poprvé ve čtyři hodiny odpoledne, podruhé v šest večer.

Živý betlém v Třešti

KDY: sobota od 13.00 a od 13.45

KDE: Třešť, kulturní dům

Římskokatolická farnost v Třešti zve na Štědrý den na Živý betlém. Ten se sehraje v jednu a ve tři čtvrtě na dvě u kulturního domu v Třešti. Součástí bude také benefiční prodej tradičního svařáku. Jako každý rok, i letos si můžete odnést domů Betlémské světlo.

Zpívání pod vánočním stromem

KDY: pátek od 17.00

KDE: Brtnice, náměstí

Zpívání pod vánočním stromem se uskuteční v pátek 23. prosince na náměstí Svobody v Brtnici. Vystoupí děti ze základní školy Brtnice a Klára Bartáková a spol. Komu bude zima, bude se moci zahřát svařákem.

Na Štědrý den do kina

KDY: sobota od 15.30 a od 17.30

KDE: Polná, kino

Chcete trávit Štědrý den v kině? Není problém. V Polné budou v sobotu hrát hned dvě představení. Od půl čtvrté je na programu Kocour v botách: Poslední přání a o dvě hodiny později dojde na současný trhák: Avatar: The Way od Water. Pokladna a občerstvení otevřeno třicet minut před představením.

Vánoční koncert

KDY: 25. prosince od 20.00

KDE: Jihlava, DIOD

V jihlavském DIODu se uskuteční v neděli 25. prosince do osmi hodin 27. vánoční koncert. Zahrají kapely Demons of desire, Pan Karel, D.N.A. a Pozor Mamut. Vstupné padesát korun.

Třebíčsko

Jemnické vánoční koledování

KDY: pátek od 18.00

KDE: Jemnice, před TIC Jemnice

Lidé se mohou těšit na zpívání vánočních koled a ochutnávku domácího cukroví u vánočního stromu před Informačním centrem Jemnice. K zahřátí bude čaj a svařák.

Štědrovečerní troubení

KDY: sobota od 22.30

KDE: Moravské Budějovice, věž kostela s. Jiljjí

Lidé si budou moci poslechnout tradiční troubení z věže kostela svatého Jiljí na Štědrý den v podání kvintetu MK. Začátek po skončení mše svaté zhruba o půl jedenácté večer.

25. Vánoční koncert

KDY: neděle od 16.00

KDE: Martínkov, kostel Navštívení Panny Marie

Zpěváci v Martínkově zvou na pětadvacátý Vánoční koncert. Setkání se uskuteční v neděli ve čtyři hodiny odpoledne v kostele Navštívení Panny Marie.

Vánoční příběh

KDY: neděle od16.00

KDE: Jemnice, areál zámku

V areálu jemnického zámku se uskuteční v neděli divadelní představení Vánoční příběh od čtyř hodin odpoledne v podání místních ochotníků. Vstupné je dobrovolné.

Živý betlém

KDY: neděle od 15.30

KDE: Hrotovice, nádvoří zámku

Město Hrotovice zve na Živý betlém, který si lidé mohou přijít prohlédnout v neděli od půl čtvrté odpoledne na nádvoří zámku.

Vánoční koncert orchestru Cantorum

KDY: pondělí 26. prosince od 16.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, kostel sv. Jana Křtitele

Vánoční koncert smyčcového orchestru Cantorum, pod vedením Julie Kocábové, se uskuteční v pondělí 26. prosince v kostele svatého Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou. Vstupné je dobrovolné.

Plavba lodí Horácko

KDY: pondělí 26. prosince

KDE: Kramolín, přístaviště

Zájemci mohou vyrazit o vánočních svátcích na plavby lodí Horácko na Dalešické přehradě. Loď vyplouvá v pondělí na Štěpána, dále v sobotu na Silvestra a v neděli na Nový rok, vždy v jednu hodinu odpoledne z přístaviště Kramolín. Délka plaveb je zhruba jedna hodina.

Třebíčské koledy naživo

KDY: pondělí 26. prosince od 16.00

KDE: Třebíč, kostel sv. Martina

Zájemci si mohou přijít zazpívat koledy naživo v Třebíči. V případě zájmu je možné napsat na koledy@animata.cz a požádat o zaslání not. Jediná společná zkouška s orchestrem bude v pátek 23. prosince o půl šesté večer v kostele svatého Martina. Tyto koledy si pak zazpívají nejen v pondělí 26. prosince ve čtyři hodiny odpoledne (zkouška se uskuteční ve 14.50) v kostele svatého Martina v Třebíči, ale i v rámci Živého betlému v úterý 27. prosince v pět hodin odpoledne (zkouška v 15.30) na zámeckém nádvoří u baziliky svatého Prokopa.

Vánoční Kosová

KDY: pondělí 26. prosince od 10.00

KDE: Moravské Budějovice

Tradiční turistický pochod Vánoční Kosová se koná v pondělí v Moravských Budějovicích. Odjezd v deset hodin dopoledne autobusem od vlakového nádraží v Moravských Budějovicích do Rácovic. Odsud dále pěšky přes Kosovu zpět do Moravských Budějovic. Trasa je dlouhá dvanáct kilometrů. Akci pořádá Tělovýchovná jednota Sokol Moravské Budějovice.

Štěpánský pochod

KDY: pondělí 26. prosince

KDE: start libovolný

Milovníci turistických pochodů mohou vyrazit na Štěpánský pochod v pondělí 26. prosince, start je libovolný. Cílem bude hospůdka Na rozcestí v Hostákově, kde se budou moci účastníci občerstvit. Z Třebíče povede trasa dlouhá osm kilometrů přes Lubí, dále směr Ptáčov a Hostákov. Zpátky se turisté vydají buď po nejkratší trase do Vladislavi na vlak, odsud odjezd 12.09, 14.09, 16.09, nebo půjdou přes Strážnici, kolem Klapůvky do Třebíče v délce deseti kilometrů. Nejdelší trasa dlouhá třináct kilometrů povede přes Vladislav a Hluboček do Třebíče.

Žďársko

Betlémské světlo ve Žďáře

KDY: od pátku 23. prosince v 8.00 do pondělí 26. prosince v 18.00

KDE: Žďár nad Sázavou, kostel svatého Prokopa

Zažehnout lucerničku Betlémským světlem si budou moci přijít lidé do kostela svatého Prokopa ve Žďáře nad Sázavou, k dispozici tam bude od páteční osmé hodiny ranní až do šesti hodin večer na svátek svatého Štěpána. Skauti toto světlo tradičně rozvážejí po mnoha zemích jako symbol pokoje a lásky.

Betlémské světlo pod stromem

KDY: pátek

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

Pod vánočním stromem na Vratislavově náměstí v Novém Městě na Moravě bude v pátek plát Betlémské světlo, které si lidé budou moci roznášet i do svých domovů. Stačí si vzít lucerničku se svíčkou, přijít na náměstí mezi šestou a sedmou hodinou večer a třeba se i zaposlouchat do koled v podání skautského Betlém bandu.

Troubení z věže

KDY: sobota od 17.15

KDE: Žďár nad Sázavou, u kostel sv. Prokopa

Sváteční večer Štědrého dne doplní ve Žďáře nad Sázavou troubení z věže kostela svatého Prokopa ve čtvrt na šest. Hrát bude Žesťový kvintet města Žďár nad Sázavou. V deset večer pak bude v kostele sloužena půlnoční mše, při které zazní “Půlnoční mše” Jana Jakuba Ryby a barokní pastorely.

Živý Betlém

KDY: pondělí 26. prosince od 17.00

KDE: Velká Bíteš, Masarykovo náměstí

Vánoční příběh o narození Ježíška ožije také ve Velké Bíteši. Bítešská římskokatolická farnost zve k rozjímání při Živém betlému, který se uskuteční na druhý svátek vánoční od pěti hodin odpoledne na Masarykově náměstí.

FONS - Zpívej v čase vánočním

KDY: pondělí 26. prosince od 17.00

KDE: Žďár nad Sázavou, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

Sbor FONS zve na koncert Zpívej v čase vánočním, který pořádá ke dvacátému výročí svého založení. Zazní Missa Brevis Jiřího Pavlici a další skladby. Spoluúčinkuje Orchestr Základní umělecké školy Františka Drdly Žďár nad Sázavou, dirigovat bude Miroslava Smékalová a Leoš Drahotský. Jako host vystoupí Iva Schlosserová. Koncert se koná v pondělí od pěti hodin odpoledne v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Žďáře nad Sázavou, vstupné je dobrovolné.

Vánoční koncert

KDY: pondělí 26. prosince od 18.00

KDE: Velké Meziříčí, kostel svatého Mikuláše

Vokálně instrumentální soubor FF ensemble uvede v pondělí v kostele svatého Mikuláše ve Velkém Meziříčí nejkrásnější staročeské vánoční písně a koledy v autorských úpravách Františka Fialy, doprovázené vánoční poezií Jaroslava Seiferta a Václava Renče. Koncert začíná v šest hodin odpoledne.

Vánoční rockování

KDY: pondělí 26. prosince od 19.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

Všichni, kteří si chtějí užít sváteční čas i jinak než s vánočními koledami a třeba si také zatančit, jsou zváni na Vánoční rockování, hudebni minifestival nejen bystřických muzikantů. Zahrají Kroky, Aligator a Infinity. Postaráno bude o dobré pití a příjemně strávené chvíle. Občerstvení zajištěno. Akce se koná v pondělí 26. prosince od sedmi hodin večer ve velkém sálu kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem, vstupné je 180 korun.

Havlíčkobrodsko

Zpívání koled

KDY: pátek od 16.15

KDE: Lipnice nad Sázavou

Lipnický potulný sbor zve všechny na vánoční zpívání v předvečer Štědrého dne. V jejich lucernách bude plápolat světýlko z Betléma, symbol míru a přátelství, každý si pro něj může přijít se svojí lucerničkou. První zastávka bude ve čtvrt na pět u kuželníku Vilímovec, v pět hodin na Floriánku, o čtyřicet minut později u kamenických bytovek, ve čtvrt na sedm pod Zámeckým lesíkem a v sedm večer na Vrškách.

Vánoční pohoda

KDY: pátek od 16.00

KDE: Havlíčkův Brod, Krajská knihovna Vysočiny, na Schodech

Zájemci mohou přijít a společně si užít vánoční pohodu při zpěvu, hraní koled a poslechu krásných tónů piana a klarinetu na Schodech Krajské knihovny Vysočiny v Havlíčkově Brodě v pátek od čtyř hodin odpoledne. Ludmila Bouchnerová zahraje na piano a na klarinet a flétnu ji doprovodí Michal Ullmann. Vstup je zdarma.

Koledy z balkónu Nové radnice

KDY: sobota 24. prosince od 15.00

KDE: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Jako každý rok, tak i letos zazní koledy z balkónu Nové radnice v Havlíčkově Brodě. Od tří hodin odpoledne vystoupí žesťový sextet pod vedením Pavla Kletečky.

Česká mše vánoční

KDY: sobota a neděle

KDE: Ledeč nad Sázavou, kostel sv. Petra a Pavla

Římskokatolická farnost Ledeč nad Sázavou zve na Štědrý den o půlnoci a na Boží hod v devět hodin ráno k poslechu na Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby Hej Mistře. Mše zazní v podání hudebníků a zpěváků pod vedením Petry Karlové.

Vánoční koncert v Krucemburku

KDY: pondělí 26. prosince od 17.00

KDE: Krucemburk, kostel svatého Mikuláše

Sváteční atmosféru dokreslí také tradiční koncert v Krucemburku. V pondělí, na druhý svátek vánoční, zazní od pěti hodin odpoledne v kostele svatého Mikuláše Koleda Karla Steckera a Česká mše vánoční Jaroslava Očenáška. Vystoupí dívčí pěvecký sbor Giocoso, Sboreček a chrámový pěvecký sbor z Krucemburku za doprovodu Chalupářského orchestru. Řídí Marta Rejšková, vstupné dobrovolné.

Výstava betlémů

KDY: do 30. prosince

KDE: Česká Bělá, fara

Vánoční atmosféru mohou zájemci načerpat na jubilejní patnácté Výstavě betlémů na faře v České Bělé až do 30. prosince. Otevřeno denně od tří do pěti odpoledne, 24. prosince od devíti do jedenácti dopoledne, 25. a 26. prosince od dvou do pěti odpoledne. Dobrovolné vstupné bude věnováno na nátěr střechy kostela svatého Bartoloměje.

Pelhřimovsko

Štědrovečerní vytrubování

KDY: sobota od 21.00

KDE: Humpolec, radnice

Vánoční písně a koledy v podání žesťového dechového kvinteta ze Základní umělecké školy Gustava Mahlera Humpolec uslyší zájemci na Štědrý den od devíti večer z balkonu humpolecké radnice.

Boží hod na hradě Orlíku

KDY: neděle od 13.00 do 16.00

KDE: Hrad Orlík

Zájemci mohou přijít strávit sváteční odpoledne na hradě Orlík. Na Boží hod od jedné do čtyř hodin odpoledne společně prostřou stůl a naplní zvířátkům krmítka. K tomu nebude chybět oheň, svařák, káva, čaj a pohoda.

Žesťové koledy

KDY: sobota od 15.00

KDE: Lipnice nad Sázavou, náměstí

Žesťové koledy v podání Brass Kvintet si mohou přijít zájemci poslechnout na Štědrý den na náměstí v Lipnici nad Sázavou. Začátek je od tří hodin odpoledne.

XV. Starobříšťský Živý Betlém

KDY: pondělí 26. prosince od 14.00 do 16.00

KDE: Staré Bříště

První Živý Betlém se ve Starých Bříštích poblíž Humpolce konal v roce 2008 a letos půjde o již patnáctý ročník. Přesněji řečeno čtrnáctý, protože jeden ročník se kvůli covidu musel vynechat. Betlémský příběh je samozřejmě daný, ale v Bříštích si ho každý rok trošku mění. Letos místo Kašpara, Melichara a Baltazara se přijdou klanět tři čeští králové - Vratislav II., Karel IV. a Vladislav Jagellonský. Pochopitelně, že i se svými manželkami. Průvod vyjde v pondělí na Štěpána ve dvě odpoledne A cestou se k nim budou přidávat naši národní patroni.

Vánoční koncert

KDY: pondělí 26. prosince od 18.00

KDE: Kamenice nad Lipou, kostel Všech svatých

V pondělí 26. prosince pořádá římskokatolická farnost Kamenice nad Lipou společně s pěveckým sborem Kamínek Vánoční koncert. Začátek je od šesti hodin večer.

Zachraňte Vánoce

KDY: do 31. prosince

KDE: Humpolec

Pro ty, co jsou hraví, mají rádi šifry a hádanky, připravili v Humpolci venkovní únikovou hru Zachraňte Vánoce. Stačí se teple obléct, obout teplé boty, vzít si mobil a jít zachránit Vánoce. Čerti opět zazlobili. Získali tajný kód k vánočnímu osvětlení a hrozí, že jej vypnou v celém městě. K získání nového kódu je třeba navštívit několik míst v Humpolci a vyřešit zde sadu úloh a šifer. Účastníci hry na to mají devadesát minut. Navíc mají šanci získat odměnu – dárkový poukaz na kamennou únikovou hru v Imaginatorium v Praha. Jak hrát venkovní únikovou hru? Stačí poslat SMS ve tvaru HRA HUMPOLEC na telefonní číslo 775 731 151. Hra je zdarma.