Ve Žďáru vypukla druhá největší pouť u nás. Lidé se mohou těšit na více než stovku atrakcí a více než dvě stovky stánků. Kdo si bude o víkendu chtít malinko odpočinout od pouťového veselí, může zajet na Den koní do Edenu v Bystřici nad Pernštejnem.

ŽĎÁRSKO

Svatojánská pouť ve Žďáru

Kdy: od 11. května do 14. května

Kde: Žďár nad Sázavou, areál na Bouchalkách okolo zimního stadionu

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Žďárská pouť je jedna z největších v České republice, která začala už ve středu 10. května. Lidé si mohou přijít užít neopakovatelnou atmosféru, která pohltí každého návštěvníka do areálu na Bouchalkách okolo zimního stadionu ve Žďáře nad Sázavou. Návštěvníci tu najdou více než stovku zábavních atrakcí. Svatojánská pouť je druhá největší pouť po Matějské v Praze. Pojí se se svátkem Jana Nepomuckého, kterému je zasvěcen kostel na Zelené hoře. Každoročně ji navštíví několik desítek tisíc lidí. Hlavní a plný program během soboty a neděle.

Den koní v Edenu

Kdy: sobota 13. května od 9.30 do 17.30

Kde: Bystřice nad Pernštejnem, Centrum Eden

Proč přijít: Den koní spolu s rytířským turnajem je akce zaměřená výhradně na atrakce s koňmi a všeho, co se koní týče. Budou zde atrakce jako jízda na koni, jízda na bryčce, focení s koňmi, pšítup do zookoutku, přístup do celého areálu Eden centra a mnoho dalšího. Za hlavní hřeb celého dne je považováno rytířské vystoupení spolku Štvanci. Ukázky jezdeckých disciplín budou po celý den. Otevřené budou expozice a chaloupky, skákací hrad, stáje, děti se svezou na bryčce, kouknou do zookoutku a na mnoho dalšího. Speciality na grilu, pivnice i relaxační zóny po celém areálu.

JIHLAVSKO

Roštejnský hodokvas

Kdy: sobota 13. května od 13.00

Kde: hrad Roštejn

Za kolik: dospělý 150 korun, dítě do 15 let 100 korun, děti do šesti let zdarma

Proč přijít: Roštejnský hodokvas. Akce se koná na hradě Roštejn od jedné hodiny odpoledne, kdy se otevírá tržiště se šperky, hračkami, sladkými i slanými pochoutkami, medovinou, vínem, nádobím a dalšími předměty. Program zahájí ve dvě odpoledne šermířské vystoupení Novus Origo a Rytíři Země Zubra, přijede alchymista, budou dobové tance, vystoupení s koněm v podání Mystic Dream Angel, představí se sokolníci z Polné a také hudební doprovod Metanoon. Výtěžek putuje organizaci Debra ČR, která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel.

Mrákofest

Kdy: sobota 13. května od 17.00

Kde: Mrákotín, kulturní dům

Za kolik: na místě 250 korun

Proč přijít: Druhý ročník rockového festivalu Mrákofest přivítá v sobotu kulturní dům v Mrákotíně u Telče. Na akci zahrají kapely The Agony, Donor, Fénix, Rissla nebo Terestial. Zájemci se mohou těšit nejen na rockový nářez, ale přestaví se také kapely s nádechem metalové muziky. Například kapela Donor se loni pochlubila albem Devět křížů. Hard and heavy rachot slibují jičínští Fénix a kapela The Agony se pyšní samými ženami v heavyrockovém hávu.

Farmářské trhy na parkánu

Kdy: sobota 13. května od 9.00

Kde: Jihlava, parkán v ulici Matky Boží

Proč přijít: Parkán v ulici Matky Boží ožije každý měsíc farmářskými trhy. Lidé se mohou těšit na regionální prodejce, kteří nabídnou čerstvou zeleninu, ovoce, dobré uzeniny, maso, mléko, mléčné výrobky, květiny a sazeničky, dobré pečivo, oleje, koření a medové výrobky. Na parkánu se snoubí historická atmosféra s kvalitními produkty přímo od farmářů z Vysočiny.

Pirnitz fest 2023

Kdy: sobota 13. května od 13.00

Kde: Brtnice, klášterní zahrada

Proč přijít: Milovníci dobrého piva si přijdou na své v sobotu v klášterní zahradě v Brtnici. Koná se tu totiž Pirnitz fest, festival dobrého piva, jídla a zábavy, na kterém se představí hned několik malých regionálních pivovarů. Nebude chybět Madcat z Kamenice u Jihlavy, Ruprenz z nedalekých Uhřínovic, Nachmelená opice a nebo Jihlavský radniční pivovar. K tomu zahrají kapely Marabu a Šusťáci, kteří mají podtitul bigbeat revival.

PELHŘIMOVSKO

Běh na dvě rozhledny

Kdy: sobota 13. května od 14.00

Kde: Humpolec, pivovar Bernard

Za kolik: startovné jednotlivci 400 korun, rodina 800 korun

Proč přijít: Benefiční běh na dvě rozhledny se koná v sobotu od dvou hodin odpoledne v Humpolci. Cílem budou dvě rozhledny. Trasa povede ze dvora pivovaru směrem na rozhlednu na pivovarském komíně a odsud na druhou rozhlednu ve věži hradu Orlík. Tempo je na každém, klidně se můžete jenom projít. Důležité je proběhnout kontrolními body a vrátit se zpět do pivovaru. Startovné se platí na místě v hotovosti a výtěžek je určen ve prospěch Nadačního fondu pomoci Bernard. V případě nepříznivého počasí se akce přesouvá na jiný termín. Počet účastníků je limitovaný, přihlásit se je možné na prihlasky@bernard.cz.

Otevřený klášter Želiv

Kdy: sobota 13. května od 10.00

Kde: Želiv, klášterní komplex

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Klášterní komplex v Želivě se zdarma otevře lidem v sobotu 13. května od deseti dopoledne do šesti večer. Prohlídkové okruhy si zájemci mohou projít zdarma. V jednu odpoledne se uskuteční v klášterních ambitech koncert pěveckého sboru Záboj, ve dvě odpoledne se v opatské zahradě uskuteční zábavná atrakce s animátory. V půl třetí odpoledne se představí Lukáš Mazač s muzikálovými písněmi a v pět odpoledne bude koncert sboru Musica Siloensis v kostele. Během dnes se budou degustovat klášterní piva a lidé si mohou dát delikatesy v klášterní restauraci.

TŘEBÍČSKO

Jemnické buchtobraní

Kdy: sobota 13. května od 14.00

Kde: Jemnice, areál zámku

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Na návštěvníky zámeckého areálu v Jemnici čeká druhý ročník Buchtobraní. Kdo umí upéct bábovku nebo jakoukoli buchtu, může změřit své dovednosti s ostatními amatérskými soutěžícími. A kdo péct neumí, ale rád ochutnává, může přijít ochutnávat soutěžní vzorky a hlasovat v soutěži. Akce začíná ve dvě odpoledne, do tří hodin bude porota přijímat soutěžní výtvory, v půl čtvrté bude zahájené hodnocení a hlasování. V půl páté bude vyhlášen vítěz titulu Řád zlaté vařečky, konec akce bude v pět večer. Doprovodný program obstarají deskové hry, hudbu zajistí DJ Lumír a lidé se mohou těšit občerstvení.

Sportovní den s armádou

Kdy: sobota 13. května od 10.00

Kde: Náměšť nad Oslavou, louka u Penny

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Sportovní den s armádou se koná v Náměšti nad Oslavou ve spolupráci s DDM Radost a městem Náměšť nad Oslavou. Koná se v rámci charitativního projektu Běh pro válečné veterány na podporu Vojenského fondu solidarity. Na programu bude průlet vrtulníku, dále je přichystaná běžecká trasa pro děti a dospělé, dětské sportovní soutěže, ukázka pozemní vojenské techniky, ukázka zbraní, ukázka výcviku služebních psů a také MUSADO bojové umění. K jídlu bude vojenský guláš přímo z polní kuchyně.

HAVLÍČKOBRODSKO

Dospělí pro radost dětem

Kdy: od pátku 12. května do neděle 14. května

Kde: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

Za kolik: vstupné děti 60 korun, dospělí 100 korun

Proč přijít: V kulturním domě Ostrov v Havlíčkově Brodě se uskuteční jubilejní třicátý ročník divadelní přehlídky divadla pro děti a mládež Dospělí (pro radost) dětem. Tři víkendové dny nabídnou malým i velkým divákům desítku divadelních představení od devíti divadelních souborů nejen z Vysočiny, ale také z Pardubic, Hradce Králové, Turnova, Úpice nebo Čelákovic. Divadelní přehlídku zahájí v pátek ve tři odpoledne Divadelní soubor Jindřich z Janských Lázní O ošklivém kačátku. V sobotu jsou potom na programu čtyři hry v neděli rovnou pět her. Kompletní program je na www.adivadlo.cz.

Den s myslivostí v Rozsochatci

Kdy: neděle 14. května od 13.00

Kde: Rozsochatec, zámecký park

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V zámeckém parku v Rozsochatci se v neděli bude konat myslivecký den pro širokou veřejnost. Lidé se mohou těšit na ukázky loveckého troubení, lovecké kynologie, lesnických prací, sokolnictví, vábení zvěře na dovednostní soutěže pro děti a také na střelbu ze vzduchovek, poznávání rostlin a zvěře a na jízdy na koních. Zájemci budou moci vidět lovecké psy od ohařů po ostatní plemena. Občerstvení bude zajištěno.

