Na Žďársku se stejně jako na dalších místech po celé Vysočině v pátek otevírají kostely. V pátek odpoledne také od Domu kultury vyběhnou zájemci na podporu onkologických oborů.

Nos kostelů v Daňkovicích. | Video: Sergey Shershnev

ŽĎÁRSKO

Pohybem k naději

Kdy: pátek 2. června od 15.00

Kde: Žďár nad Sázavou, Dům kultury

Proč přijít: Pohybem k naději je nezávodní sportovní akce, která je spojená s finanční sbírkou na podporu onkologických oborů. Zúčastnit se jí mohou cyklisté, běžci i chodci, trasa kopíruje cyklostezku proti proudu řeky Sázavy a běžecká trasa vede Úvozem k soše Mamlase a zpět. Doprovodný program obstará kroužek street dance Originals z Active SVČ pod vedením Kristýny Klementové, o rozcvičku se postará Zuzana Fejtová ze Spartan Race Training Group, ukázku první pomoci předvedou student Střední zdravotní školy, budou se vyrábět placky s logem akce. Nebude chybět stánek BESIPu, skákací hrad a jiné.

Noc kostelů

Kdy: pátek 2. června od 17.30

Kde: Žďár nad Sázavou, různá místa

Proč přijít: Noc kostelů pořádá Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou I. V kostele svatého Prokopa zazní od půl šesté zpívané mariánské nešpory, v sedm hodin večer vystoupí s koncertem mužský pěvecký sbor Vocatus Ecumenicus městyse Jimramov a mužský pěvecký sbor Bohuslava Martinů města Poličky. Od půl deváté do půl jedenácté jsou v plánu komentované prohlídky a od osmi také noční prohlídky věže kostela. Na farní zahradě u kostela bude oslava třiceti let Oblastní charity Žďár nad Sázavou a v kostele

Zdroj: Sergey Shershnev

JIHLAVSKO

150 let hasičů Stonařova

Kdy: sobota 3. června od 14.00

Kde: Stonařov, městečko

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Tradiční letní slavnost na městečku ve Stonařově letos zpestří oslavy 150 let od založení SDH Stonařov. Akci zahájí ve dvě hodiny odpoledne dechovka Sklenařinka, ve čtyři hodiny odpoledne bude žehnání nové CAS 20 Tatra a od šesti hodin odpoledne zahraje kapela Tandem. Akci bude moderovat Jirka Doležal, na návštěvníky čeká bohaté občerstvení, ukázka záchranných složek a také soutěže a atrakce pro děti.

Jeep weekend v Jihlavě

Kdy: pátek 2. června až neděle 4. června

Kde: Pístov u Jihlavy, tankodrom Jihlava, Telč

Za kolik: vstupné pro pěší zdarma

Proč přijít: Majitelé a fanoušci vozidel Jeep se sejdou v areálech v Pístově u Jihlavy a na tankodromu. Volné jízdy budou v areálu v rámci srazu. Lidé také uvidí výstavu předváděcích vozidel a dalších partnerů srazu. Bohatý program pro děti i dospělé s tombolou. Orientační soutěže budou vhodné pro veterány i SUV. Občerstvení obstará pivo, limo a grill. Jeepy vyjedou v sobotu na spanilou jízdu do centra historické Telče. Z Jihlavy vyjedou mezi čtvrt na čtyři a půl čtvrtou na náměstí v Telči se ukážou ve čtyři odpoledne, vozidla budou stát k prohlédnutí na náměstí zhruba hodinu. Poté odjezd zpět.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Den se záchranáři v Jihlavě

Kdy: sobota 3. června od 8.00 do 12.00

Kde: středisko ZZS Kraje Vysočina, Vrchlického

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Víte, jak vypadá výcvik záchranářů a nejmodernější simulátor vrtulníku? Lidé mohou nahlédnout do vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina a podívají se, jak spolupracují složky IZS v případě simulace hromadného neštěstí. V simulátoru vrtulníku se lidé mohou svézt. Zájemci si vyzkouší první pomoc, zjistí, jak se cítí při zásahu pacient i záchranář. Po celé dopoledne budou k dispozici aktivity pro děti i dospělé. Děti se mohou těšit na animační program Milana Řezníčka, různé hry a soutěže nebo na horolezeckou stěnu.

Otevření pumptrack dráhy v Polné

Kdy: sobota 3. června od 15.00 do 17.00

Kde: Polná, areál rybníka Peklo

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Zábavné odpoledne u polenského rybníka Peklo se koná v sobotu odpoledne. Hlavním programem je slavnostní otevření nové pumptrackové dráhy. Na místě se návštěvníci mohou těšit na exhibici profesionálních jezdců, na vedené tréninky a bohatý doprovodný program. Zahraje folková hudba Loucká struna, děti se mohou těšit na skákací atrakce a dospělí na bohaté občerstvení.

Zdroj: DENÍK/Martin Singr

PELHŘIMOVSKO

Křemešnická pouť

Kdy: sobota 3. a neděle 4. června

Kde: Křemešník, poutní kostel

Proč přijít: O víkendu se uskuteční pouť na Křemešníku. V sobotu v pět hodin odpoledne se koná bohoslužba na Křemešníku s Maxem Kašparů, v neděli jsou mše naplánované na osmou a půl jedenáctou dopoledne. V neděli se mohou návštěvníci o půl jedné těšit na hudební vystoupení v ambitech se souborem Řekni všem a hosté. V neděli po druhé mši svaté bude na pořadu vylévání studánek, půjde o Soubor lidových písní a tanců Trnávka. Závěrečné požehnání je na programu v neděli po druhé hodině odpoledne. Komentované prohlídky kostela začínají v sobotu a v neděli ve tři odpoledne. Na řemeslné trhy se lidé mohou mohou těšit v sobotu od dvou do sedmi a v neděli od osmi do čtyř odpoledne.

Oslavy 150 let hasičů v Humpolci

Kdy: sobota 3. června od 10.00

Kde: Humpolec, Horní náměstí, zbrojnice

Proč přijít: V sobotu 3. června budou na Horním náměstí v Humpolci slavit 150 let Sboru dobrovolných hasičů Humpolec. Účastníci se budou scházet od deseti hodin odpoledne na Horním náměstí, kde bude i výstava techniky. Po jedenácté dopoledne vyjde jízda spanilé techniky po městě s cílem v hasičské zbrojnici, před polednem se vozidla a technika seřadí před budovou zbrojnice v Hálkově ulici. Slavnostní ceremoniál začne v pravé poledne, praktické ukázky z práce hasičů, policistů a záchranářů zájemci uvidí od jedné hodiny do páté odpoledne na parkovišti před zbrojnicí. Bohaté občerstvení zajištěno. K dobré pohodě zahraje skupina Wagaband. Děti se mohou těšit na pěnu.

Zdroj: Deník/Denisa Krejčí

HAVLÍČKOBRODSKO

Festival dechových hudeb Golčův Jeníkov

Kdy: neděle 4. června od 13.00

Kde: Golčův Jeníkov, místní sokolovna

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: 10. ročník Festivalu dechových hudeb se uskuteční v sokolovně v Golčově Jeníkově. Na Memoriálu Vlasty Dvořáka se od jedné hodiny odpoledne představí dechová hudba Golčovanka Tomáše Kotěry, v půl třetí je vystřídá humpolecká Nová Lesanka a od čtyř hodin odpoledne zahraje Toulavá kapela Josefa Janouška z Rožmitálu pod Třemšínem. Parkování a občerstvení je zajištěno v místě. Akci pořádá Klub seniorů Golčův Jeníkov za finanční podpory Města Golčův Jeníkov.

Taneční show na Lipnici

Kdy: pátek 2. června od 20.00

Kde: Lipnice nad Sázavou, hrad

Za kolik: vstupné 280 korun

Proč přijít: The Watcher. Tak se jmenuje taneční show souboru 420PEOPLE a koncert alternativní rockové kapely Please The Trees v jednom, kterou bude v pátek večer hostit hrad v Lipnici nad Sázavou. Choreografie Václava Kuneše se stala událostí podzimu 2018 a stále patří k nejprodávanějším představení u nás. Nezapomenutelný kulturní zážitek s živou hudbou se uskuteční v unikátních komnatách lipnického hradu.

Zdroj: Youtube

TŘEBÍČSKO

Římovská traktoriáda

Kdy: sobota 3. června od 10.00

Kde: Římov, na louce

Za kolik: vstupné volné

Proč přijít: Už druhý ročník traktoriády přivítá louka v Římově na Třebíčsku. Prezence traktorů je mezi desátou a dvanáctou hodinou dopoledne. Od dvanácti do dvou hodin odpoledne předvede Strom Praha ukázku nejmodernější techniky John Deere při práci na poli řízené GPS. Od dvou do tří přijde na řadu atraktivní záležitost, spanilá jízda obcí. Od tří do pěti jsou v plánu soutěže pro traktoristy, děti i diváky o zajímavé ceny. Vyhodnocení soutěže a ocenění přijde na řadu mezi pátou a šestou večerní. Občerstvení zajištěno a posezení bude s hudbou.

Festival Zámostí

Kdy: od pátku 2. června do neděle 4. června

Kde: Třebíč, Podzámecká niva

Za kolik: dvoudenní vstupné na místě ze 990 korun, jednodenní 690 korun

Proč přijít: O víkendu se v Třebíči na Podzámecké nivě koná 25. ročník festivalu Zámostí. Festival se ponese ve znamení hudby, kultury, přátelských a rodinných setkání. Mezi hlavní hudební hvězdy budou patřit kapely Wohnout, Mňága a Žďorp, Zrní nebo Shortex a Eagle. Doprovodný program obstarají divadelní představení, alternativní hudba, swingové vystoupení a zábava pro širokou veřejnost. Žonglérská skupina Magnis ukáže, co umí a i letos se lidé mohou těšit na několik amatérských světelných instalací v židovské čtvrti.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář