Víkend na Žďársku nabídne pestré vyžití s dotykem Velikonoc. V Křižánkách mohou celý víkend ochutnávat dobroty na street food festivalu, v Nížkově zase pořádají velikonoční den s koňmi.

Food fest. Ilustrační foto. | Foto: Jaroslav Loskot

ŽĎÁRSKO



Street food festival

Kdy: sobota 8. až neděle 9. dubna, od 10.00 do 17.00

Kde: Křižánky, Rodinný hotel Pod Bílou skálou

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Street Food Festival Vysočina se koná v sobotu 8. a v neděli 9. dubna v Křižánkách před rodinným hotelem Pod Bílou skálou. Návštěvníci se mohou těšit na gastronomický zážitek, každý si tu najde to své. V nabídce bude kachní gulášovka, smažené nudle s hovězím masem, ale i s vegetariánskou variantou. Lidé si mohou dát telecí hot dog, domácí hranolky na sádle s lanýžovou majonézou nebo třeba hummus s pitou. Vstupné na kulinářskou akci je zdarma.

Velikonoční den s koňmi

Kdy: pátek 7. dubna od 14.00

Kde: Nížkov, Sázava 242, Farma Rosecký

Za kolik: vstupné 150 korun

Proč přijít: Velikonoční den s koňmi je na programu na Farmě Rosecký na Velký pátek. Na programu bude zajímavá hra s hledáním vajec v kupce sena, dále půjde o jízdu s vejcem, mrkev pro králíčka, lidé si budou moci vyzkoušet lukostřelbu, závody vajíček či skládanku. Samozřejmostí bude něco dobrého k snědku. Zájemci se mohou svézt na koních.

Atmosféru velikonočních svátků v Novém Městě vykouzlil BROLN

JIHLAVSKO

Velikonoce v ZOO

Kdy: pátek 7. dubna od 10.00 do 15.00

Kde: Jihlava, zoologická zahrada

Za kolik: v rámci běžného vstupného

Proč přijít: Velikonoce v ZOO na Velký pátek budou ve znamení hledání zlatého vejce ptáka Dodo. Zájemci se mohou vydat za pokladem v čase od deseti do tří hodin odpoledne. Poslední výprava za pokladem vyráží ve dvě hodiny odpoledne. Od jedenácti do tří hodin odpoledne budou na programu letové ukázky sov a dravců na louce naproti Australské farmě. A nebudou chybět ani komentovaná krmení, v pravé poledne to budou lamy, o půl hodiny později vydry, v jednu visajánská prasata a půl druhé medvědi.

Velikonoční víkendoffka

Kdy: pátek 7. dubna až 8. dubna, od 10.00 do 15.00

Kde: Jihlava, offroad areál Pístovské mokřady

Za kolik: diváci zdarma, jezdci na místě v pátek 800 korun, v sobotu 500 korun

Proč přijít: V areálu pístovských mokřadů pořádají volné offroad ježdění, tentokrát s velikonočně-jarní víkendoffkou. Jezdci budou najíždět v pátek od deseti hodin, od jedenácti volné ježdění, s možností opékání buřtů na ohništi. V sobotu od 11.00 je v plánu Velikonoční offroad soutěž. Terén je členitý, od náročných úseků až po ty lehčí, nechybí padáky, muldy, díry a možná i sníh. Pro nejmenší diváky překvapení.

Velikonoční prohlídky sýpky

Kdy: od 7. do 10. dubna v různých časech

Kde: Brtnice, Panská sýpka

Za kolik: vstupné 70/50/200 korun

Proč přijít: Velikonoční prohlídky v Panské sýpce si mohou lidé užít od pátku až do pondělí. A to vždy v časech od 10.00, od 11.00, od 13.00, od 14.00 a od pátku do neděle také od 15.00 a od 16.00. Prohlídka je s průvodcem a trvá přibližně hodinu. Lidé uvidí muzejní expozice řemesel a expozice šicích strojů. Výstavu tu mají umělečtí kováři a zájemci se dozví něco o historii objektu a města.

Velikonoce s koulením vajec

Kdy: neděle 9. dubna od 13 do 16 hodin

Kde: Polná, hrad

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Na polenském hradě se budou na velikonoční neděli koulet vejce. Zájemci mohou dorazit v čase od jedné do čtyř hodin odpoledne. Součástí akce na hradě bude velikonoční tvoření v dílničkách, oblíbená hra s koulením vajec, prodej perníčků, tematický kvíz i občerstvení. Prostřednictvím kvízu se lidé dozví něco o velikonočních tradicích. Koulení vajec vychází z tradiční hry, kdy koledníci pořádali závody se svými výslužkami. K občerstvení káva a palačinky.

Na Noci s Andersenem v Jihlavě si děti četly, ale také zasadily tajemnou jabloň

PELHŘIMOVSKO

Velikonoce na zámku Žirovnice

Kdy: neděle 9. dubna od 14.00

Kde: Žirovnice, zámek

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V Žirovnici na zámku připravili speciální akci, na které nebudou chybět tradiční symboly Velikonoc jako beránek, řehtačky, pomlázky či zdobená vejce. Od dvou hodin odpoledne bude hrát na druhém nádvoří zámku Brass Quintet, v půl čtvrté odpoledne začne Divadlo 100 opic, které uvede Zajíčka a velkou mrkvovou zahradu v sále zámku. Součástí bude jarmark, bohaté občerstvení, velikonočně zdobené zámecké expozice a na parkoviště pod zámek přijede pouť.

Velikonoce na hradě Kámen

Kdy: od 7. dubna do 10. dubna

Kde: Kámen, hrad

Za kolik: běžné vstupné, základní vstupné do celého hradu a kaple 130 korun

Proč přijít: Velikonoce na hradě Kámen budou pro návštěvníky od pátku 7. dubna až do pondělí 10. dubna. Otevřeno bude od 10 do 17 hodin. Kromě expozice motocyklů mohou návštěvníci vidět i krásné interiéry hradu, které budou po dobu Velikonoc doplněné o velikonoční výzdobu a jarní květinové aranžmá. Prohlídky budou zaměřené na velikonoční zvyky a tradice. Budou vycházet v každou celou. Součástí bude tematický kvíz a zdobení velikonočních perníčků.

Velikonoce jedné rodiny na Pelhřimovsku. Jeden rok se koledníci brodili sněhem

TŘEBÍČSKO

Velikonoční jarmark a dílny

Kdy: 9. dubna od 14.00 do 17.00

Kde: Valeč, nádvoří Hotelu Zámek Valeč

Proč přijít: Prostředí valečského zámku láká zájemce v neděli 9. dubna na velikonoční jarmark a rukodělné dílničky. Návštěvníci mohou přijít v době mezi druhou a pátou hodinou odpoledne. Zájemci si vyzkouší pletení pomlázky, zdobení velikonočních vajíček, prohlédnou si práci skláře a mnoho dalšího. V průběhu odpoledne vystoupí děti z folklorního souboru Bajdyš Třebíč. Organizátoři připravují pro děti také zábavnou stezku v zahradě a svěží jarní menu.

Velikonoce v Třebíči

Kdy: sobota 8. dubna 2023 od 10.00

Kde: Třebíč, zámek

Proč přijít: Velikonoce v Muzeu Vysočiny Třebíč začínají v sobotu 8. dubna od deseti hodin dopoledne na třebíčském zámku. Vyjde odsud průvod hrkaček a klapaček židovským městem, ukončený bude utopením Morany v řece Jihlavě. Na akci se podílí vodní skauti z přístavu Žlutá ponorka. Od tři čtvrtě na jedenáct bude v Centru tradiční lidové kultury v Cyrilometodějské ulici připravené pletení pomlázek, barvení vajíček, výroba papírových slepiček nebo jarních květin. Dílničky budou končit kolem jedné odpoledne.

Jaderná elektrárna v Dukovanech se proměnila ve velikonoční dílny a trhy

HAVLÍČKOBRODSKO

Králičí hop na Ostrově

Kdy: sobota 8. dubna od 10.00

Kde: Havlíčkův Brod, Na ostrově 28

Za kolik: vstupné 120/60 korun

Proč přijít: Králičí hop zavítá do kulturního domu Ostrov v Havlíčkově Brodě. Jde o jeden z nejmladších sportů se zvířaty, který v současné době dobývá celý svět. Králíci skáčou ve čtyřech disciplínách: rovinná dráha, křížená dráha, skok vysoký a skok daleký. Doprovodným programem akce bude prodej přírodních pamlsků pro hlodavce, tajuplné hry, velké hry od věku čtyř let až do stovky. Jsou tvořeny z dřeva, železa, kančích čelistí, paroží a spousty dalších netypických materiálů. Součástí budou i tvořivé dílny a malování zvířátek.

Pašije na hradě

Kdy: pátek 7. dubna v 18.00 a v sobotu 8. dubna v 15.00

Kde: Ledeč nad Sázavou, hrad

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Divadlo Mimochodem připravilo na velikonoční týden pašijovou hru o posledních dnech Ježíše Nazaretského s názvem Velikonoční pašije. Lidé se podívají na hru o zrození, umučení a utrpení Ježíše Krista. Ve všední dny se příběh odehrává v šest hodin večer v sále divadla na hradě a v sobotu od tří hodin odpoledne. Divadelní soubor společně s farností a dětmi připravili také venkovní výstavu Křížová cesta, která je k vidění až do 9. dubna. Trasa vede z Heroldova nábřeží po schodech k dolní bráně hradu. Na výstavě žáci netradičním způsobem zachycují čtrnáct zastavení Křížové cesty.

Černé skládky a nepořádek. Děti z Havlíčkova Brodu uklízely svět