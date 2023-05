Poslední kvetnový pátek se žďárský zámek promění v místo oslav. Oblastní charita bude slavit třicet let koncerty, prohlídkami i aktivitami pro děti. Královničky projdou obcí Březské u Velké Bíteše.

Královničky v Březském. | Video: Silva Smutná

ŽĎÁRSKO

Oslava 30 let charity

Kdy: pátek 26. května od 15.00

Kde: Žďár nad Sázavou, zámek

Za kolik: vstup do Pivovarského dvora v den konání 500 korun, ostatní akce zdarma

Proč přijít: Oblastní charita Žďár nad Sázavou slaví třicet let a zve na oslavy. Na prvním nádvoří zámku ve Žďáru vystoupí od tří hodin Zelenohorští muzikanti, funk folková formace Heblo a bluesová pohoda Lucky B. Dále bude součástí taneční a cirkusový workshop, tvořivé dílny, aktivity pro děti, ukázky techniky a činnosti městské policie, dopravní policie a hasičů a další. V placené zóně v Pivovarském dvoře od půl sedmé vystoupí Heblo, v osm pak Michal Hrůza a Kapela Hrůzy a od tři čtvrtě na deset Circus Brothers. Komentovaná prohlídka areálu Zámku Žďár nad Sázavou se koná v pět odpoledne, v tu samou dobu začíná slavnostní mše svatá v bazilicie Nanebevzetí Panny Marie a svatého Mikuláše.

Královničky v Březském u Velké Bíteše

Kdy: neděle 28. května od 14.00

Kde: Březské u Velké Bíteše

Proč přijít: V Březském u Velké Bíteše se koná tradiční svatodušní obchůzka dívek po vsi. Průvod vychází ve dvě odpoledne od kulturního domu, součástí budou obřadní zpěvy a tance u kaple a v parku uprostřed obce. Po obchůzce v půl čtvrté zavede dospělá mládež nejstarší dívky z královniček do tanečního kola v parku pod lipami. Při nepříznivém počasí se akce koná v kulturním domě. Žehnání ratolestí bude už v pátek 26. května od šesti hodin večer při večerní mši svaté ve farním chrámu svatého Jana Křtitele ve Velké Bíteši.

Zdroj: Silva Smutná

JIHLAVSKO

Polin v Polné

Kdy: sobota 27. a neděle 28. května, oba dny od 14.00

Kde: Polná, synagoga

Proč přijít: Šestý ročník festivalu židovské kultury v Polné s názvem Polin zabere místní synagogu. Festival začíná v sobotu ve dvě odpoledne uvítáním a poté vystoupí taneční skupina Yocheved z Třebíče, poté vystoupí ZUŠ Říčany s sborem Harfičky. Gymnázium Přírodní škola Praha vystoupí s Terezínským pásmem. V šest večer vystoupí ZUŠ Polná. V neděli přijede Divadlo Ampulka z Třebíče. Karel Ančerl neznámý, tak se jmenuje beseda v syngoze, v pět večer předvede Nešama Praha Poklady židovské duše a v šest večer vystoupí Ekumenický sbor Brno.

Pohádkový Stonařov

Kdy: sobota 27. května od 14.30

Kde: Stonařov, fotbalové hřiště

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Sokol Stonařov zve všechny děti, rodiče i prarodiče na tradiční akci plnou překvapení a nezapomenutelných zážitků. Půjde o cestu pohádkovým lesem. Start i cíl je na fotbalovém hřišti, poté půjdou děti i s rodiči po vyznačené cestě, trasa je dostupná i pro maminky s kočárky. Součástí budou bohaté atrakce pro děti, diskotéka a také občerstvení. Koná se za každého počasí. Sokol pořádá dětský den ve spolupráci se ZŠ Stonařov a za podpory městyse.

Zdroj: Martin Singr

Cyklonezávod v Telči

Kdy: sobota 27. května od 11.00

Kde: Telč, Panský dvůr

Za kolik: startovné 350 korun na místě

Proč přijít: Gastro-cyklo společenský nezávod kolem Telče startuje v sobotu dopoledne na Panském dvoře. Cyklisté projedou jednu trasu v osvědčené délce padesát kilometrů, možno si ji na několika místech zkrátit. Na trase se bude možné občerstvit na třech stanovištích. Na jednom z nich bude pivo a domácí škvarkovka. Kromě dobrého jídla a pití bude na místě afterparty s DJem Barnym s losováním hodnotných cen. Podle aktuálního počasí bude připravena suchá i mokrá varianta odpoledního a večerního posezení.

Kafe u Osmanyho

Kdy: neděle 28. května od 19.00

Kde: Jihlava, divadelní sál DKO

Za kolik: vstupné 395 korun

Proč přijít: Originální talkshow populárního módního návrháře kubánského původu Osmanyho Laffity. Devadesát minut neuvěřitelných historek ze života Osmanyho Laffity, při kterých se divák baví od první do poslední chvíle. Jeho život je velmi pestrý, známý módní návrhář odhalí i to, co mělo zůstat utajeno a bez cenzury. Povídání ze života hvězd. Délka celého pořadu je asi hodina a půl bez přestávky.

Zdroj: Youtube

HAVLÍČKOBRODSKO

Den s myslivostí

Kdy: sobota 27. května od 10.00

Kde: Rozsochatec, zámecký park

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Zámecký park v Rozsochatci obsadí v sobotu myslivecký den. Návštěvníci se mohou těšit na ukázky z oblasti střelectví, kynologie, vábení zvěře, sokolnictví, lukostřelby, lovecké hudby a také na lesnické práce. V jedenáct začíná dětský den, k dostání budou zvěřinové speciality. Zámecký park zaplní výstavní a prodejní stánky, živá hudba, koně a koňský povoz. Oslavy doplní po celý víkend chovatelská přehlídka trofejí a v sobotu v pět večer Svatohubertská mše v kostele svatého Jakuba Většího.

Pochod kolem Pupíku Evropy

Kdy: sobota 27. května od 9.15

Kde: Vilémov – Klášter (před zámkem)

Proč přijít: Šestnáctý ročník turistického pochodu kolem Pupíku Evropy se uskuteční už tuto sobotu. Start je v půl desáté ve Vilémově a cíl v Jakubovicích. Na výběr budou mít turisté ze dvou tras. První vede ze zámku ppřes Černou Pilu, Hostovlice až do Jakubovic a měří šest kilometrů, druhá trasa vede ze zámku do Černé Pily, Hostovlice, Jakubovic, Zhoře, Nasavrk až do Golčova Jeníkova. Tato trasa měří jedenáct kilometrů. Připravená je v Jakubovicích také soutěž pro děti o ceny. Občerstvení na konci první trasy zajištěno.

Zdroj: Deník/ Jana Kudrhaltová

TŘEBÍČSKO

Na Heřmany otevíráme

Kdy: sobota 27. května od 15.15

Kde: Moravské Budějovice, Heřmanský kopec

Proč přijít: V sobotu se slavnostně otevírá Heřmanský kopec s vyhlídkou v Moravských Budějovicích. Děti se mohou těšit na loutkové divadlo a na kytarovou školu Drahy Urbánkové. Po celé odpoledne a večer bude na místě neřízený raut. Každý může přinést něco dobrého na zub a sdílet oblíbený recept. K dispozici bude také ohniště a několik grilů, na kterých si zájemci mohou připravit svůj oblíbený steak nebo klobásu. Pivo a limo bude točené. S sebou se doporučuje vzít deku a piknikový set. Slavnostní křest kopce je v plánu ve tři čtvrtě na pět.

O zlomenou poloosu

Kdy: od pátku 26. května do neděle 28. května

Kde: ranč Vápenka u Nové Vsi

Proč přijít: Veterán car club Třebíč pořádá třicátý jubilejní ročník srazu a soutěže O zlomenou poloosu. Veteránská auta budou najíždět na ranč Vápenka u Nové Vsi v pátek odpoledne, večer potom zahraje kapela Lazaret. V sobotu startují auta v devět dopoledne, oběd budou mít v Koutech a ve dvě hodiny je předpokládaný návrat prvních účastníků do cíle. Ve čtyři hodiny odjedou účastníci na trialovou výzvu, večer od půl sedmé vyhlášení výsledků a poté zábava s kapelou Bend Yak Pes.

Zdroj: Deník/Luděk Mahel

PELHŘIMOVSKO

Legiovlak v Pacově

Kdy: až do neděle 28. května do 19.00

Kde: Pacov, železniční stanice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Do železniční stanice v Pacově dorazil Legiovlak, unikátní souprava čtrnácti zrekonstruovaných vozů, které představují věrnou repliku legionářského vlaku, v němž žili a bojovali příslušníci zahraniční armády v Rusku v letech 1918 až 1920. Je přístupný bezplatně všem zájemcům z řad široké veřejnosti. Otevírací doba muzea je ve všední dny v čase od osmi do šesti večer, o víkendech pak od devíti do sedmi večer.

Šermířský víkend na Orlíku

Kdy: od 27. května od 11.00 do 28. května do 15.00

Kde: hrad Orlík nad Humpolcem

Proč přijít: Šermířský spolek Rotenburk z Vyškova zve na hrad Orlík nad Humpolcem, kde se o víkendu koná Šermířský víkend. Představení jsou v plánu po oba dva dny v jedenáct dopoledne a ve tři odpoledne. Na nádvoří hradu bude po celý den k vidění střelba z luku, kuše, házení seker na cíl a další doplňkové aktivity s nádechem středověkých bitev. Přijďte se podívat, jak se bojovalo v dávných dobách.

Zdroj: Deník/ František Vondrák