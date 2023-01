„Účastníky také čeká setkání se skauty na Slunečné pasece, kde bude připravený guláš a opékání buřtů na ohni. Součástí bude i výstup na křemešnickou rozhlednu Pípalku, společné fotografování s Kašparem, Melicharem a Baltazarem a komentované prohlídky kostela Nejsvětější trojice na Křemešníku,“ uvedl prezident pelhřimovské agentury Dobrý den Miroslav Marek.

Mimořádně bude možné navštívit také Věrný zámek a na závěr si lidé v kostele zazpívají společně s žáky pelhřimovské základní umělecké školy také koledy. „Na závěr zazní píseň My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám,“ dodal Marek. V ambitech poutního hotelu Křemešník čeká na účastníky pamětní list a také tu bude možné přispět do Tříkrálové sbírky. Zpět do Pelhřimova se poutníci mohou svézt autobusy s odjezdy ve tři hodiny a ve třičtvrtě na čtyři odpoledne ze zastávky pod sjezdovkou na Křemešníku.

KRAMOLÍN. Na Třebíčsku se zájemci mohou vydat lodí Horácko na Tříkrálovou plavbu pro Charitu. Vyplouvá se v sobotu 7. ledna od jedné hodiny odpoledne z přístaviště v Kramolíně. Na akci je nutné se rezervovat na e-mailu: dalesickaprehrada@seznam.cz nebo na telefonním čísle 723 190 709.

„Zájemci si mohou přijít poslechnout nebo zazpívat tříkrálové koledy se Svatojánskými broučky z Náměště nad Oslavou a podpoří dobrou věc,“ uvedli organizátoři. Tři králové obejdou palubu a budou vybírat do kasičky. Ale už samotná platba za plavbu půjde na Charitu.

SVAŘÁK. Na jihlavském Masarykově náměstí se v pondělí 9. ledna bude čepovat Tříkrálový svařák. Stánek s lahodným nápojem se otevře ve dvě hodiny odpoledne a kolemjdoucí si ho budou moci vychutnat až do půl šesté večer. Právě kasička z akce bývá vždy plná.

„I když nežijeme v lehké době, kdy jsou rodinné rozpočty napnuté, přesto vás jménem lidí, kteří se ocitli v nouzi, prosím o projevení solidarity. Každá koruna pomáhá,“ uvedl Roman Mezlík, koordinátor Tříkrálové sbírky z Oblastní charity Jihlava.

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

Novoroční koncert Pustiny a Beňačkové

KDY: neděle od 18.00

KDE: Polná, Chrám Nanebevzetí Panny Marie

V Polné lákají na novoroční koncert legendy světové opery Gabriely Beňačkové a Jakuba Pustiny. Beňačková vystupovala nejen v Národním divadle Praha, ale na významných operních scénách v zahraničí. Opakovaně byla zařazována mezi deset nejlepších operních pěvkyň světa. Jakub Pustina je žďárský rodák, který vynikal i v oblasti chemie. Je absolventem mnoha pěveckých kurzů, jeden z nich absolvoval právě u Gabriely Beňačkové. Vstupné stojí 250 korun, senioři 200 korun a děti do 12 let a ZTP za 125 korun.

Karneval na ledě

KDY: neděle od 13.30

KDE: Polná, park na Husově náměstí

Kluziště v parku na Husově náměstí v Polné čeká karneval na ledě. Akce začíná v půl druhé odpoledne a vstupné bude stát čtyřicet korun. Děti budou moci soutěžit o nejoriginálnější masku, čekají je písničky z pohádek, hry na bruslích i minibar.

Betlémská cesta

KDY: až do 2. února

KDE: Třešť, Schumpeterův dům a další místa

Po dvou letech se opět naplno otevřela Betlémská cesta v Třešti. Lidé mohou nakouknout do nově zařízených prostor v Schumpeterově domě, kde se expozice betlémů rozšířila a najdou tam i malé kino s dokumentárním filmem o betlemářích. Lidé si mohou projít Betlémskou cestu, která zahrnuje 11 domácností a další volně přístupná místa v kostele svaté Kateřiny, ve firmě Podzimek a také na třešťském zámku. Více informací na místním turistickém informačním centru.

Putování v Telči

KDY: až do 15. ledna

KDE: Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce

V Telči mohou děti s rodiči projít celkem devět zastavení s tradicemi, zvyky, otázkami a dalšími zajímavostmi o Vánocích. Soutěžní kartička je v kanceláři DDM, na webových stránkách nebo v turistickém informačním centru. Soutěžit lze ještě až do 15. ledna. Kdo zodpoví otázky a získá heslo k odměně, může si ji potom vyzvednout v kanceláři DDM od 16. ledna do 31. ledna 2023.

Výměnné trhy zvířectva

KDY: neděle od 7.00 do 9.00

KDE: Telč, areál chovatelů Na Kopečku

V areálu ZO ČSCH Na Kopečku v Telči se v neděli opět konají výměnné trhy drobného zvířectva. Na místě bude zajištěn výkup kůží, exotů, prodej krmiv a krmných doplňků. Akce se koná vždy každou druhou neděli v měsíci.

Je to, jak to je

KDY: sobota od 19.30

KDE: Jihlava, DIOD

Dopijeme a půjdeme. Divadelní soubor De Facto Mimo chystá filosofickou grotesku, která během jednoho večera v malém baru naklade řadu zásadních otázek a nejen, že na všechny odpoví, ale ještě jí několik odpovědí zbude. Vstupné 150/120 korun.

Tříkrálový koncert

KDY: pátek od 16.30

KDE: Jihlava, kostel svatého Jakuba Většího

Ve spolupráci se Základní uměleckou školou Jihlava pořádá Oblastní charita Jihlava po dvou letech pauzy Tříkrálový koncert. Ten se uskuteční v kostele svatého Jakuba Většího v Jihlavě. Akce začíná v půl páté a lidé budou moci přispět na Tříkrálovou sbírku do připravené kasičky.

PoSilvestrovský výstup na Strážník

KDY: sobota od 14.00

KDE: Větrný Jeníkov, pod kostelem u pekárny

Ve Větrném Jeníkově startuje ve dvě hodiny odpoledne už dvanáctý ročník výstupu na Strážník. Organizátoři radí, aby si lidé s sebou vzali cepín, mačky, lano a GPS, čelovku, lavinový pípač a další potřebné věci. Na vrcholu hory bude vykopán poklad. S sebou grog nebo čaj do termosky a dobrou náladu.

Jazzový večer v Divadelním klubu

KDY: pondělí 9. ledna od 19.30

KDE: Jihlava, Horácké divadlo

JazzPilgrim je partička mimořádně nadaných neprofesionálních hudebníků a přesvědčují o své kvalitě už celou řádku let. Nyní se vydají také do Horáckého divadla Jihlava na jeden z jazzových večerů. Akce začíná v pondělí v půl osmé večer.

Třebíčsko

Vánoční koncert

KDY: sobota od 18.00

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou, chrám sv. Markéty

Musica Animata ve spolupráci s farností Jaroměřice nad Rokytnou zve všechny lidi dobré vůle na vánoční koncert v sobotu v šest hodin večer v kostele svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. Zazní koledy pro sbor a orchestr Johna Ruttera a na závěr Missa Brevis Jiřího Pavlici. Soubor Musica Animata se těší na setkání se svými příznivci.

Tříkrálové koupání

KDY: sobota od 14.00

KDE: Hrotovice, Dolní rybník

V sobotu se uskuteční Tříkrálové koupání otužilců v Hrotovicích. Fanoušci je mohou přijít podpořit ve dvě hodiny odpoledne u Dolního rybníku.

Tříkrálový koncert

KDY: pátek od 17.30

KDE: Třebíč, zámek, Kamenný sál

Muzeum Vysočiny Třebíč zve na Tříkrálový koncert v pátek do Kamenného sálu v třebíčském zámku. Vystoupí soubor ze Základní umělecké školy Hrotovice, Zvonky pro radost, pod vedením Ivany Šumpelové. Vstupné je 110 korun.

Slavnostní novoroční koncert s přípitkem

KDY: neděle od 18.00

KDE: Třebíč, Foyer divadla Pasáž

První koncert Kruhu přátel hudby se koná v neděli ve foyer divadla Pasáž v Třebíči. Na slavnostním novoročním koncertě s přípitkem vystoupí Moravské klavírní trio a operní hosté. Sopranistku Hanu Cupákovou a tenoristu Viléma Cupáka doprovodí Jiří Jahoda na housle, Miroslav Zicha na violoncello a Jana Ryšánková na klavír. Renomované klavírní trio se svými pěveckými hosty představí tradiční svátečně laděný program zaměřený na slavné árie a dueta z oper a operet světového repertoáru. Vstupné 180 korun, senioři 140 korun.

Tříkrálový koncert

KDY: neděle od 16.00

KDE: Jemnice, kulturní dům

V neděli od čtyř hodin odpoledne ve společenském sále kulturního domu v Jemnici se koná Tříkrálový koncert. Vstupné je padesát korun, které je možné zakoupit v Turistickém informačním centru nebo na www.vstupenky.jemnice.cz.

Divadelní představení: Osm eur na hodinu

KDY: sobota od 19.00

KDE: Moravské Budějovice, MKS Beseda

Zběsilá komedie o sobectví i štědrosti v režii Antonína Procházky je připravena na sobotní večer v moravskobudějovické Besedě od sedmi hodin. Hrají Martina Randová nebo Daniela Šinkorová, Martin Zounar a Martin Kraus, Antonín Procházka nebo Zbyšek Pantůček.

Sokolský výstup na Mařenku

KDY: sobota od 9.00

KDE: Martínkov, sokolovna

Tělocvičná jednota Sokol Martínkov a náčelnictvo Župy plk. Švece zvou všechny zájemce na tradiční novoroční výstup na nejvyšší vrchol okresu Třebíč, na Mařenku. Sraz je u sokolovny v sobotu v devět hodin, v deset bude od sokolovny zajištěna doprava k hájenkám a odsud se půjde na Mařenku.

Bruslení Na Hvězdě

KDY: denně 8.00 až 18.45

KDE: Třebíč, Na Hvězdě

Oblíbená venkovní ledová plocha je otevřená denně mezi osmou hodinou ranní až do tři čtvrtě na sedm večer v rozepsaných blocích, v závislosti na počasí. Aktuální rozpis lidé najdou na www.na-hvezde.cz. Vstupné jednotné sedmdesát korun za blok.

Vánoční putování pohádkovou stezkou

KDY: do 31. ledna

KDE: Panenská u Jemnice

Vánoční procházku pohádkovou stezkou mohou rodiče s dětmi navštívit až do 31. ledna. Ke hře je potřeba jen hrací karta, která je k zakoupení v infobudce na dětském hřišti v Panenské. S sebou psací potřeby. Na konci cesty dlouhé tři a půl kilometru čeká účastníky odměna.

Žďársko

Missa pastoralis in C Boemica

KDY: neděle od 18.30

KDE: Nové Město na Moravě, kostel svaté Kunhuty

Nedělní odpoledne bude v Novém Městě na Moravě patřit duchovní hudbě. Od pěti hodin začíná v kostele svaté Kunhuty koncert, na němž zazní Missa pastoralis in C Boemica „Čuj, Miko, čuj“ od Josefa Schreiera i další vánoční písně a koledy. Zpívat bude mužský pěvecký sbor Novocantus, s nímž vystoupí také instrumentální soubor Corpora Fidium Intenta. Mezzosoprán zazpívá Iva Kružíková, tenro Zdeněk Doležal a baryton Ondřej Loub. Dirigovat bude František Ostrý. Vstupné je dobrovolné.

Tříkrálový koncert

KDY: pátek od 18.30

KDE: Velká Bíteš, koncert svatého Jana Křtitele

Tišnovský komorní orchestr a Královopolský chrámový sbor budou společně pod vedení Tomáše Křemene rozdávat radost vystoupením při Tříkrálovém koncertu. Uskuteční se v pátek od půl sedmé večer, v kostele svatého Jana Křtitele ve Velké Bíteši. Vstupné je dobrovolné.

Vánoce v devadesátkách

KDY: do 15. ledna

KDE: Žďár nad Sázavou, Regionální muzeum

Až do patnáctého ledna je možné zhlédnout výstavu Vánoce v devadesátkách v Regionálním muzeu města Žďáru nad Sázavou. K vidění jsou dárky všeho druhu pro malé i velké, chybět nebude panenka Barbie, módní „džíska“ či kazetový magnetofon „dvojče“. Výstavu doplňuje i místnost, kde se příchozí dozvědí o tom, jak se Vánoce na Horácku slavily ještě dříve, jak tradiční Vánoce vypadaly i jaké se dodržovaly zvyky. Uvidí pouštění lodiček, odlévání cínu, z jehož tvarů se věštila budoucnost, i vytahování polínek. Vstupné je padesát korun za dospělého, třicet korun za dítě.

Kocour pětivousek

KDY: sobota od 15.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

Nový pohádkový rok zahájí loutkáři z Velkého Meziříčí i se svými diváky v sobotu od tří hodin odpoledne. Pohádku Kocour Pětivousek, která pobaví děti i rodiče, uvedou na malé scéně velkomeziříčského jupiter clubu. Hrát ji tentokrát budou loutky javajky, které se vodí tyčkami nebo drátky zespodu. Vstupné stojí padesát korun, pro děti na klíně třicet korun.

Veřejné bruslení

KDY: sobota od 17.45 do 19.15, neděle od 16.30 do 18.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zimní stadion na Bouchalkách

Vyrazit na brusle mohou zájemci v sobotu i v neděli ve Žďáře nad Sázavou. Pro veřejnost bude otevřený zimní stadion na Bouchalkách. V sobotu od tři čtvrtě na šest do čtvrt na osm večer, v neděli od půl páté odpoledne do šesti hodin. Vstupné je sedmdesát korun, pro děti padesát a pro doprovod třicet.

Zvířátka v zimě

KDY: úterý 10. ledna od 14.00

KDE: Velká Bíteš, Městská knihovna

Pro nejmenší bude určený odpolední program Městské knihovny Velká Bíteš. V úterý desátého ledna od dvou hodin startuje pohádkové úterý a dílničky na téma Zvířátka v zimě. Děti budou společně objevovat, která zvířátka v zimě spí a která můžeme naopak v lese či na poli potkat. Čeká je pohádkové objevování lednové přírody i vyrábění ozdob do pokojíčků i překvapení pro zvířátka, která to v lednové krajině nemají lehké.

Novoroční koncert Joker’s Band

KDY: úterý 10. ledna od 19.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

Klub přátel hudby zve na Novoroční jazzový koncert do kulturního domu v Bystřici nad Pernštejnem. V malém sálu v úterý desátého ledna od sedmi hodin večer vystoupí Joker’s band. Zazní klarinet, saxofon, klávesy, klavír i bicí a samozřejmě zpěv. Program dolní také přípitek starosty města. Vstupné je sto padesát korun, snížené sto korun. Platí permanentky Klubu přátel hudby.

Havlíčkobrodsko

Tříkrálové koncerty

KDY: sobota od 16.00 a 18.00

KDE: Habry a Dobrnice

Ženský pěvecký sbor Donatio Artis Golčův Jeníkov pod vedením sbormistra Ondřeje Mejsnara zve na dva Tříkrálové koncerty tuto sobotu. První vystoupení zahájí od čtyř hodin odpoledne v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Habrech. Druhý Tříkrálový koncert se uskuteční v ten samý den od šesti hodin večer v kostele Všech svatých v Dobrnicích. Vstupné na oba dva koncerty je dobrovolné.

Divadlo: Sněhová královna

KDY: sobota 14.00

KDE: Ledeč nad Sázavou, gymnázium

Dětské představení Sněhová královna se uskuteční v sobotu od dvou hodin odpoledne v sále gymnázia v Ledči nad Sázavou. Vstupné je 150 korun. Návštěvníci se mohou těšit na Barboru Seidlovou, Danielu a Nikolu Zbytovskou z divadla MALÉhRY.

Dvojkoncert v klubu OKO: Zakázaný Ovoce +Wobcas

KDY: pátek od 20.00

KDE: Havlíčkův Brod, klub OKO

Během koncertního turné zavítá punk-rocková a pop-rocková hudební kapela z Prahy Zakázaný Ovoce a mladá rocková kapela z Mladé Boleslavi Wotazník také do Havlíčkova Brodu. Vystoupí v pátek od osmi hodin večer v hudebním klubu OKO. Vstupné na koncert činí 250 korun.

Současná Ukrajina

KDY: pátek od 19.00

KDE: Přibyslav, farní sál

Válečné zločiny okupačních vojsk a informační válka, Petr Pojman & Adam Sybera, členové Team4Ukraine, budou vyprávět své zážitky ze současné Ukrajiny všem zájemcům v pátek od sedmi večer ve farním sále v Přibyslavi.

Vernisáž výstavy Elišky Matoušové

KDY: pondělí 9. ledna od 17.00

KDE: Ždírec nad Doubravou

Galerie Doubravka ve Ždírci nad Doubravou zve na vernisáž výstavy Elišky Matoušové, která se bude konat v pondělí 9. ledna od pěti hodin odpoledne. Výstava potrvá do 17. února 2023. Malířka Eliška Matoušová patří k těm autorům, kteří ve svém přístupu preferují zachycení nálady okamžiku před popisností. Dynamiku kompozice podporuje používaná špachtlová technika, tematicky zachycuje přírodu, zátiší, ale hlavně městské náměty mapující momentky z evropských měst.

Pelhřimovsko

Novoroční koncert s Vysočinkou_

KDY: neděle od 15.00

KDE: Pelhřimov, Kulturní dům Máj _

Pro všechny přátele a milovníky dobré dechovky připravila kapela Vysočinka na nedělní odpoledne již tradiční Novoroční koncert v kulturním domě Máj v Pelhřimově. Začátek vystoupení je ve tři hodiny odpoledne. Koncertem Vysočinka oslaví pětadvacáté výročí od založení kapely. Vstupné v předprodeji činí dvě stě padesát korun, na místě tři sta korun.

Tři králové přicházejí

KDY: sobota od 9.00

KDE: Humpolec, Horní náměstí

Putování Tří králů do Betléma. Tradiční Tříkrálová sbírka s živým betlémem před Děkanstvím na Horním náměstí v Humpolci se letos koná v sobotu od devíti hodin ráno.

Tříkrálový koncert

KDY: sobota od 17.00

KDE: Vojslavice, kostel Nanebevzetí Panny Marie

V sobotu v kostele Nanebevzetí Panny Marie ve Vojslavicích vystoupí pěvecký sbor Čech a Lech pod vedením sbormistryně Mgr. Jitky Rutrlové. Vstupné je dobrovolné.

44. Myslivecký ples v Kejžlici

KDY: sobota od 20.00

KDE: Kejžlice

Myslivecký spolek Boroviny Budíkov – Kejžlice pořádá 44. Myslivecký ples v sobotu v Kejžlici. Začátek je od osmi hodin večer. K tanci a poslechu zahraje Melodie.

Sportovní ples

KDY: sobota od 20.00

KDE: Pacov, sokolovna

Tělovýchovná jednota Sokol Pacov pořádá tradiční Sportovní ples v sobotu od osmi hodin večer v místní sokolovně. K tanci a poslechu bude hrát skupina Topband z Prachatic. Vstupné činí padesát korun.

Pirátská pohádka

KDY: neděle od 15.00

KDE: Pacov, komunitní centrum

Pohádka pro děti od tří let v podání divadelního spolku MIM bude k vidění v neděli od půl čtvrté odpoledne v komunitním centru v Pacově. Vstupné je padesát korun. Kavárna bude otevřená již od tří hodin.