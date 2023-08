V Šiklově mlýně se v sobotu sejdou milovníci dobrého piva a jídla. Koná se tu Beer a Burger Day. Milovníci dechové hudby se mohou těšit na patnáctý ročník Heřmanické dechovky.

ŽĎÁRSKO

Beer a Burger Day

Kdy: sobota 12. srpna od 10.00 do 23.00

Kde: Šiklův mlýn, Zvole nad Pernštejnem

Za kolik: základní vstupné v sobotu 360 korun

Proč přijít: Den dobrého jídla a pití v Šiklově mlýně. V sobotu bude den piva a burgerů. Na zájemce čekají stánky s top burgery, stánky s pivními speciály, akční divadla, animační programy pro děti, westernová show, noční ohňová show, kouzelnické vystoupení nebo vláček Union Pacific. Součástí bude také přírodní aquapark a mnoho dalšího. Lidé si budou moci projít toto unikátní westernové městečko a přitom se u toho dobře pobavit.

Heřmanické dechovky

Kdy: sobota 12. srpna od 13.00

Kde: přírodní zastřešený areál, Dolní Heřmanice

Za kolik: 200 korun

Proč přijít: V Dolních Heřmanicích u Velkého Meziříčí se konají u patnácté Heřmanické dechovky. Festival dechových hudeb se uskuteční za každého počasí. V programu, který bude uvádět zpěvák a moderátor Jiří Helán, vystoupí kapely Nivničanka z Nivnice u Uherského Brodu, Věnovanka z Čáslavi, jihočeská Podhoranka z Trhových Svinů a domácí Muzikanti Ladislava Prudíka a Moravská Veselka ze Sušice u Přerova. Občerstvení i parkování zajištěno.

JIHLAVSKO

Titi Day v ZOO

Kdy: sobota 12. srpna od 10.00 do 16.00

Kde: Jihlava, zoologická zahrada

Za kolik: v rámci běžného vstupného

Proč přiít: V jihlavské zoologické zahradě oslaví mezinárodní den tamarínů pinčích. Od deseti dopoledne budou připraveny pinčí aktivity pro děti, malování na obličej, zájemci si budou moci vyrobit odznáčky a nebudou chybět ani rozmanité pohybové aktivity. V pravé poledne si lidé oslavence pořádně prohlédnou, bude se konat komentované setkání s tamaríny. Představí se jihlavská skupina tamarínů pinčích a organizace Fundacion Proyecto Titi, kteří ochraňují tamaríny v Kolumbii.

Parní léto v Třešti

Kdy: neděle 13. srpna od 14.00 do 18.00

Kde: Třešť, vlakové nádraží

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Na vlakovém nádraží v Třešti bude v neděli pořádné Parní léto. Vlak vyjede z Telče do Třeště v 13.40, z Třeště zpět do Telče jede v 17.40. Kromě jízdy v historickém vlaku si lidé mohou užít zábavu s kapelou Pražce, kejkle a žonglování přichystá Kašpar Kuba, děti si mohou tvořit v dílničkách a také bude možné prohlédnout si Muzeum Tesla. Jízdy parním vlakem jsou zároveň oslavami 125 let železnice Telč – Třešť – Kostelec u Jihlavy.

Bleší trh v Polné

Kdy: neděle 13. srpna od 9.00 do 12.00

Kde: Polná, parkoviště před zámkem

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Bleší trh na parkovišti před zámkem v Polné se koná druhou neděli v měsíci. Lidé se mohou těšit na pestrou paletu zboží všeho druhu za pěkné peníze. Registrace na trhy se provádí na www.fajro.cz. Kromě prodeje na návštěvníky čeká nabídka občerstvení nebo třeba dílna pro děti. Vstupné na bleší trh je dobrovolné a koná se v dopoledních hodinách. Samozřejmostí jsou také toalety.

Farmářské trhy na Parkánu

Kdy: sobota 12. srpna od 9.00 do 12.00

Kde: Jihlava, parkán v ulici Matky Boží

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Parkán v ulici Matky Boží ožívá farmářskými trhy. Kupující se mohu těšit na regionální prodejce, kteří nabídnou mléčné výrobky, kávu, mrkvance, Janečkovy trubičky, džemy, kečupy, omáčky, pečivo, čerstvou zeleninu, sazenice, řezané květiny, bezlepkové potraviny, koření a další. Zájemci se mohou pobavit se zemědělci, zjistit více podrobností, jak jsou produkty pěstovány, zpracovány atd. Představí se tu na dvě desítky výrobců a producentů.

HAVLÍČKOBRODSKO

Stock Dobrohostov

Kdy: pátek 11. srpna od 19.00 a sobota od 17.00

Kde: Dobrohostov, letní parket

Za kolik: dvoudenní vstupné na místě 700 korun, jednodenní 400 korun

Proč přijít: V pátek a v sobotu se v letním areálu v Dobrohostově koná festival Stock Dobrohostov, v pátek vystoupí kapely Lidopop z Brna, poté Totální nasazení ze Slaného, Komunál z Chlumce nad Cidlinou a Liquid Face ze Žďáru nad Sázavou. V sobotu se vystřídají kapely Fortuna a Sorry z Havlíčkova Brodu, Morava z Třebíče, Sto zvířat z Prahy, Marabu z Jihlavy a Geneze z České Bělé. Na čepu bude havlíčkobrodské pivo Rebel, bohaté občerstvení a možnost stanování.

Festival dechových hudeb

Kdy: neděle 13. srpna od 14.00

Kde: Dobrohostov, letní parket, částečně zastřešený

Za kolik: vstupné 350 korun na místě

Proč přijít: Patnáctý ročník festivalu dechových hudeb se koná v neděli v Dobrohostově, od dvou hodin odpoledne tu vystoupí kapely Veseláci z Nového Veselí, poté Rebelka z Havlíčkova Brodu, Libkovanka z Libkovy Vody a kapela Vysočinka z Humpolce. Pro fanoušky dechovek je připravený svoz z Havlíčkova Brodu, z náměstí odjíždí autobus ve 13.00, poté staví v Brodě na OMV na Humpolecké, v 13.20 ve Šmolovy, 13.30 v Lípě. Odjezd po skončení akce.

PELHŘIMOVSKO

Den židovských památek

Kdy: neděle 13. srpna od 10.00

Kde: Pacov, synagoga

Proč přijít: Den židovských památek se koná v Pacově v Rabínském domě a v místní synagoze. Mezi desátou a jednou hodinou jsou naplánované prohlídky. Program v synagoze začíná v jedenáct a obstará ho ZŠ Pacov animovaným snímkem Broučci, dále ZŠ Černovice recitací z knihy Broučci, dále se lidé setkají s pamětnicemi z terezínského ghetta. Přijede Helena Glancová a Lucie Ledererová. Loutkové divadlo Starost sehraje představení Když se tloukla okna. V Rabínském domě se od 12 hodin budou malovat kamínky, program pro děti bude až do dvou odpoledne. Sehraje se tu i repríza loutkového představení.

Zahrada Vysočiny

Kdy: od soboty 12. srpna do pondělí 14. srpna od 9.00 do 17.00

Kde: Žirovnice, zámecký areál

Za kolik: vstupné 100 korun

Proč přijít: Zámek v Žirovnici zve na mezinárodní výstavu mečíků s názvem Zahrada Vysočiny. Výstava je přístupná každý den od devíti do pěti hodin odpoledne. V sobotu a v neděli dokonce s doprovodným programem. V sobotu od tří hodin odpoledne vystoupí Božský Karel Cover a Michael Malý. V neděli od tří hodin bude akce s Krojovou družinou z Jarošova nad Nežárkou. Kromě mečíků lidé uvidí také sezonní ovoce a zeleninu, zájemci si budou moci zakoupit zahrádkářské výpěstky a připraveno bude i bohaté občerstvení.

TŘEBÍČSKO

Jaroměřické posvícení

Kdy: neděle 13. srpna od 10.00

Kde: Jaroměřice nad Rokytnou, různá místa

Za kolik: vstupné volné

Proč přijít: Tradiční jaroměřické posvícení s jarmarkem se koná už tuto neděli. V deset hodin dopoledne roztáhnou stánky na Komenského ulici výrobci a prodejci řemeslných produktů. Na prostranství před základní školou bude od dvou do pěti odpoledne připraveno loutkové hřiště pro děti. V odpočinkové zóně zahrají od dvou hodin odpoledne Frenciz, v pět hodin vystoupí Petra Černocká s Jiřím Pracným a se skupinou Bokomara.

Pouť v Rouchovanech

Kdy: sobota 12. srpna od 18.00 a neděle 13. srpna od 8.00

Kde: Rouchovany, náměstí a různá místa

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Stárci a stárky zvou zájemce na další ročník tradiční pouti. V sobotu od šesti hodin se bude stavět májka, zábavu od osmi večer obstará na náměstí kapela Arcus. Pouťový víkend bude v neděli pokračovat od osmi ráno mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie. V devět dopoledne po mši bude zavádění pod májou. Další zavádění je potom na programu ve čtyři hodiny odpoledne. Po celou neděli bude hrát dechová kapela Túfaranka. Děti se do sytosti vyřádí na pouťových atrakcích.

