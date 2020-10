Význam vody pro naši existenci i existenci celé společnosti a důležitost šetrného hospodaření s životodárnou tekutinou představuje unikátní výstava Voda a civilizace. Jedinečné je také místo výstavy. Návštěvníci si ji mohou prohlédnout v infocentru Přečerpávací vodní elektrárny Dalešice do 21. října. Poté se přesune do Jaderné elektrárny Temelín.

„Expozice na velkoformátových panelech ukazuje klíčový význam vody pro život na zemi, její minulost, přítomnost a možnou budoucnost. Fotografie zachycují záběry z Austrálie přes Evropu a Afriku až po Grónsko a Ameriku, pocházejí od řady autorů a z mnoha institucí. Doplňují je texty světově uznávaných vědců“ popsal mluvčí elektrárny Jiří Bezděk. Snímky zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a delfínů i záběry vody v různých skupenstvích nebo ničivou povodeň v Praze v roce 2002.



„I na Třebíčsku je voda cenným zdrojem ekologické elektřiny a významně přispívá k hladkému chodu celé energetické soustavy, Proto je umístění výstavy v prostorách vodního díla Dalešice nadmíru příhodné,“ vysvětlil Bezděk.

Právě voda je klíčová také v Dalešicích a blízkém okolí. Je totiž nezbytná pro provoz nedaleké Jaderné elektrárny Dukovany, která jí ročně spotřebuje okolo 55 milionů metrů kubických. Spotřebu se snaží snižovat.

Za každého počasí a v každém roční období si mohou turisté užít Dalešickou přehradu i z druhé strany. Na hladině totiž pravidelně pluje výletní loď Horácko. V podzimních měsících vyplouvá vždy o víkendech a ve státní svátek 28. října a v neděli prvního listopadu. Parník vyplouvá z přístavu v Kramolíně v jednu po poledni.Výletní loď nabízí také přepravu kol a elektrokol.

TIPY ZE ŽĎÁRSKA

Divadelní představení Maryša

KDY: neděle od 19.00

KDE: Městské divadlo, Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: od 360 korun



Jedno z nejslavnějších českých dramat, které je zároveň vrcholem tvorby bratří Mrštíků - Maryša, uvidí diváci v neděli ve žďárském Městském divadle. Představení odehraje Divadlo A. Dvořáka Příbram. Začátek je od sedmi hodin.

Můžem i s mužem

KDY: pátek od 19.30

KDE: Jupiter club, Velké Meziříčí

ZA KOLIK: 430 korun



Co ženy dělají, když si myslí, že je nikdo nevidí, zjistí diváci v pátek v Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. Pobaví je divadelní komedie nazvaná Můžem i s mužem. Vtipná autorská féerie čtyř žen, čtyř archetypů, vznikla z potřeby podívat se pravdě do očí. Hrají Kateřina Kaira Hrachovcová, Dáša Zázvůrková, Vanda Hybnerová a Jitka Sedláčková.

Jan Novák – autorské čtení

KDY: sobota od 19.00

KDE: kavárna Kovářova kobyla, Jimramov

ZA KOLIK: zdarma



Spolek ZaJimramov zve na autorské čtení česko-amerického spisovatele, scénáristy a dramatika Jana Nováka v sobotu do kavárny Kovářova kobyla v Jimramově. Začátek je od sedmi hodin večer.

Jan Svoboda – Odmocnina z malby

KDY: pátek, od 9.00 do 17.00

KDE: Horácká galerie, Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: 50 nebo 25 korun



Malíř Jan Svoboda a Horácká galerie zvou na novou prodejní výstavu maleb do zámeckého podkroví v Novém Městě na Moravě. Výstava s názvem Odmocnina z malby potrvá do neděle 15. listopadu 2020. S radňovickým malířem Janem Svobodou se mohou zájemci osobně na výstavě potkat každý čtvrtek vždy hodinu před zavírací dobou, tedy od čtyř do pěti hodin. Hlavním oborem Jana Svobody je malba, příležitostně se věnuje sochám, kresbě či nábytkovým solitérům.

Farmářské trhy

KDY: sobota od 8.00 do 12.00

KDE: Vratislavovo náměstí, Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: zdarma



Letos již desátý ročník novoměstských farmářských trhů s pestrou nabídkou převážně regionálních výrobců a pěstitelů se koná tuto sobotu na Vratislavově náměstí. Návštěvníci na trhu najdou masné výrobky, vejce a drůbež, brambory, veganské a bezlepkové výrobky, pečivo, mléčné výrobky, zákusky a dezerty, kávu, ovocná vína, lisované oleje, med a medové produkty, bylinné čaje a sirupy, sazenice, květiny, bylinky, stromky, ovoce a zeleninu.

Fler trh

KDY: sobota od 9.00 do 16.00

KDE: kulturní dům, Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu je možné navštívit v novoměstském kulturním domě Fler trh v čase od devíti do čtyř hodin odpoledne. Na trhu bude k dispozici rozmanitá a originální nabídka desítek prodejců, kteří si pro návštěvníky připravili velké množství zajímavých rukodělných výrobků. Z důvodu aktuální situace bude přeci jen tento trh jiný než obvykle. Bude tentokrát chybět kavárna, dílničky i hračkoviště pro děti. Do prostoru trhu bude vstup umožněn pouze se zakrytými ústy a nosem.

DALŠÍ TIPY

Třebíčsko

Výstava Nereálno

KDY: denně mimo pondělí od 10.00

KDE: Galerie Malovaný dům, Třebíč

ZA KOLIK: 35 nebo 25 korun



Třebíčská Galerie Malovaný dům je plná barevných maleb Barbory Dohnalové. Výstavu malířky a ilustrátorky s názvem Nereálno mohou zájemci navštívit do 1. listopadu. Barbora je malířkou a ilustrátorkou, která také užívá pseudonymu Barbara von Grim. V posledních letech se zabývá především technikou olejomalby, a akrylové malby na plátně, z menších formátů se dostává stále k větším plátnům, které se brzy přiblíží k nadživotní velikosti. Mimo malbu tvoří také perokresby a ilustrace, jež doplňují několik knižních publikací. Galerie je otevřená mimo pondělí od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.