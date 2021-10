Bystřice nad Pernštejnem se o nadcházejícím víkendu zahalí do hodových slavností. Konají se zde totiž Tradiční bystřické hody. Akce začíná v sobotu o půl páté stavěním máje na parkovišti u kostela za doprovodu Dechové hudby Pavla Slezáka a končí v neděli odpoledne hodovým průvodem s tradičním ortelem se souzením berana. Návštěvníci si mohou během hodů nakoupit na jarmarku a ochutnají nejrůznější dobroty.

„Při tradičním ortelu v neděli od půl třetí se v průvodu objeví náš velká panák, kterému říkáme Anča, dále pak ortelisté. Mezi ně patří soudce, prokurátor, obhájce, kat, písař a rychtáři. Dorazit by také měli chůdaři a další maškary,“ uvedla Věra Hanáková z bystřického kulturního domu. Celé vystoupení je bráno v nadsázce, kdy účastníci hází různé hříchy za uplynulý rok, které se ve městě staly, na berana. Nakonec bývá beran osvobozen. Toto je ovšem už konec celých hodů.

Celá sláva začíná už o den dříve v půl páté odpoledne stavěním máje, koncertem skupiny Poutníci, kteří slaví padesát let v oblasti country hudby a celý den ukončí v sedm večer na náměstí ohňová show v podání polenské skupiny Novus Origo.

V neděli v devět hodin ráno bude zahájen hodový jarmark a povoleny hody. Vystoupí děti za mateřských škol a Bystřická kapela. Během dne se na pódiu na náměstí vystřídá Dechový orchestr Základní umělecké školy, dále vystoupí Tomáš Kočko s orchestrem, děti ze zájmových kroužků a přijede i žonglér Pablo. Chybět nebudou ani Rytíři Země zubra, kteří se potom představí i v hodovém průvodu.

Na jarmarku si lidé také přijdou na své. Mohou ochutnat grilované maso, halušky, bramborák, domácí koblížky, trdelníky, sýry, maďarské speciality, medovinu či burčák. „Je toho mnohem více, ale do poslední chvíle nikdy nevíme, kdo přesně přijede. Stánky však máme obsazené všechny,“ dodala Hanáková. Pro děti jsou připravené různé atrakce, kejklíři i projížďky na koních.

ZAJÍMAVÉ AKCE NAPŘÍČ REGIONEM

Pelhřimovské vinohraní

KDY: pátek od 19.00

KDE: Pelhřimov, Kulturní dům Máj

ZA KOLIK: na místě 200 korun



Akce, na které by neměl chybět žádný milovník lahodného hroznového moku. V pátek 8. října se koná v pelhřimovském kulturním domě Máj čtvrtý ročník Pelhřimovského vinohraní. Začátek je v sedm hodin večer. Během celého vinohraní bude hrát cimbálová hudba Slovácko. Návštěvníci budou moci ochutnat vína z oceněných vinařství na mezinárodních a domácích soutěžích. Vstupné v předprodeji vyjde na sto padesát korun, na místě dvě stě korun.

Den otevřených dveří

KDY: sobota od 11.00

KDE: Chotěboř, pivovar

ZA KOLIK: během dne zdarma, od 20.00 vstupné 320 korun



Tradiční den otevřených dveří pivovaru v Chotěboři spojený s šestým ročníkem soutěže o nejlepší guláš se koná v sobotu 9. října. Brány pivovaru se otevřou návštěvníkům v jedenáct hodin dopoledne. K poslechu a tanci zahraje kapela Hope. Pro děti je připravený doprovodný program. Během dne je vstup na akci volný. Večer bude pokračovat od osmi hodin s kapelami Vingl a Horkýže Slíže. Vstupné na místě je 320 korun.

Ukončení veteránské sezóny 2021

KDY: sobota od 10.00

KDE: Třebíč, Polanka

Ukončení veteránské sezóny 2021 se uskuteční v sobotu 9. října na parkovišti pod areálem Polanka v Třebíči. Společné setkání majitelů a příznivců historických civilních i vojenských vozidel začne od deseti hodin statickou ukázkou na parkovišti u Polanky. O hodinu později je naplánovaný odjezd směr Letecké muzeum Koněšín.

Dýňobraní

KDY: neděle od 10.00

KDE: Plandry u Jihlavy, areál bývalého zámku



Další ročník tradiční kulturní akce Dýňobraní se uskuteční tuto neděli v areálu bývalého zámku v Plandrech u Jihlavy od deseti hodin dopoledne. Návštěvníci se mohou těšit na výstavu historických automobilů a motorek, bohatý jarmark, slámové bludiště, tvoření z dýní, vyrábění ze slámy, živou hudbu, divadlo pro děti. Nebude chybět výborné občerstvení v podobě domácích klobás, dýňové polévky, guláše či kuskusu, dyňových buchet a štrůdlu, palačinek, hamburgrů, dýňového džusu a mnoho dalšího. Ukázka živých zvířat, dobový kolotoč a prodej dýní.

DIVADLO

Královny v Telči

KDY: neděle od 18.00

KDE: Telč, orlovna

ZA KOLIK: vstupné 100 korun, na opravy Orlovny



Nadšení divadelní ochotníci z Předína zvou na představení hry Královny. Lázeňský pokoj možná nevypadá jako vhodné místo pro komedii, ale opak je pravdou. Tři ženy, které se v něm sejdou, nemají nic společného. Každá se vyrovnává se svým životním příběhem.

Odpočívej ve svém pokoji

KDY: neděle od 19.00

KDE: Jihlava, Dům kultury

ZA KOLIK: 420 až 450 korun



Jedna z mála možností vidět dvě excelentní herečky Martu Vančurovou a Danielu Kolářovou v jihlavském hledišti Domu kultury. O tom, co všechno se může stát, když se na dvoulůžkovém pokoji v domově seniorů sejdou dvě velmi rozdílné rezidentky. Hostuje Studio DVA divadlo.

KONCERTY

Rockový večer v Řídelově

KDY: pátek od 21.00

KDE: Řídelov, kulturní dům

ZA KOLIK: vstupné 100 korun



Řídelov zažije v pátek 8. října v místním kulturním domě rockový večer. Postupně zde zahrají hned tři kapely. Budou to Ines, Vosolit! a Summer in head. Bohaté občerstvení zajištěno.

Pochod s koncertem

KDY: pátek od od 18.30

KDE: Telč, poliklinika, orlovna

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Vzpomínkový pochod Sdílení s benefičním koncertem v orlovně. Setkání u polikliniky je v půl sedmé večer, s sebou si účastníci mají vzít lucerničky, svíčky nebo lampiónky. Akce je vzpomínkou na zemřelé pochodem do orlovny, kde v půl osmé večer začíná benefiční koncert.

Mig 21

KDY: sobota od 19.30

KDE: Třebíč, Club Roxy

ZA KOLIK: 420 korun



Oblíbená hudební kapela Mig 21 vydala novou desku a vyráží na podzimní turné. V Třebíči vystoupí v sobotu 9. října v Roxy clubu od půl osmé večer.

S láskou má svět naději

KDY: sobota od 19.00

KDE: Nedvědice, sokolovna



Nadační fond Vrba a městys Nedvědice pořádají charitativní koncert s názvem S láskou má svět naději, na kterém vystoupí Petra Janů s kapelou Amsterdam. Koncert se uskuteční v sobotu 9. října od sedmi večer v Nedvědici v místní sokolovně. Výtěžek z této akce podpoří služby pro ovdovělé rodiny s dětmi. Na koncertě vystoupí také pěvecký sbor Petry Cvrkalové Cvrčci. Vstupné v předprodeji na Infocentru Nedvědice.

Polenský hudební podzim

KDY: pátek a sobota

KDE: Polná, kino a zámek

ZA KOLIK: vstupné 70 korun v pátek, 100 korun v sobotu



Polenský hudební podzim 2021 začíná v pátek od pěti hodin v sále kina s pořadem 16. To všechno vodnes čas. Jde o komponovaný pořad sólistů a Orchestru ZUŠ Polná. V sobotu od sedmi večer hudební podzim pokračuje v sále zámku 18. swingovým festivalem. Zahraje Swing band z Tábora, Big Band Jazz Archiv Brno a Polenský Big Band.

ZÁVODY

Hubertova jízda

KDY: sobota od 13.00

KDE: Stránecká Zhoř, zámek



Na zámku ve Stránecké Zhoři se koná v sobotu 9. října Hubertova jízda. V jednu hodinu po poledni, po slavnostním nástupu u zámku a přípitkem s přáním svatého Huberta, trubači zahájí hon. Účastníci se mohou těšit na trať dlouhou sedm až osm kilometrů. Závod je vhodný i pro začínající jezdce, ale i pro kočáry. Ve čtyři hodiny se uskuteční závěrečný dostih Halali o krále honu. Od šesti hodin čeká na zájemce posezení v místní hospůdce s večerní disco párty s DJ Lubinem a tombolou.

Podzimní přespolní běh

KDY: neděle od 9.30

KDE: Nové Město na Moravě, koupaliště

ZA KOLIK: 20 korun



V neděli 10. října se koná na koupališti v Novém Městě na Moravě tradiční Podzimní přespolní běh. Letos je to již pětatřicátý ročník běhu a šestatřicátý ročník Memoriálu Jiřího Bláhy. Nejdelší trať, šest kilometrů, je určená pro muže. Ženy poběží dva kilometry. Běží se na travnatém povrchu a lze tu použít tretry. Start první kategorie je o půl desáté dopoledne. Ve všech kategoriích čekají na účastníky diplomy a věcné ceny, v hlavním závodě mužů prvních pět čeká finanční odměna. Startovné je dvacet korun.

FESTIVAL

Festival Mumraj

KDY: sobota od 14.30

KDE: Jihlava



V sobotu 9. října se v jihlavském prostoru DIOD a v jeho nejbližším okolí odehraje první ročník festivalu Mumraj. Mezi pozvanými umělci je extravagantní Mucha, folkpunková legenda Xavier Baumaxa a kytarový mág Zdeněk Bína z kapely -123 minut. Část programu, včetně dvou koncertů a dvou divadelních představení pro děti, bude pro všechny návštěvníky zdarma. Vstupné na hlavní program bude na místě.

PRO DĚTI

Ateliér na zámku

KDY: sobota od 14.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: 160 korun



V sobotu 9. října je připravené další odpoledne s výtvarným ateliérem a zábavně-vzdělávacím programem pro děti v areálu žďárského zámku s názvem Hledáme barvy podzimu, v čase od dvou do pěti hodin odpoledne. Děti si zde vyzkouší tvoření, vaření, pečení nebo se projdou v přírodě. Workshopy jsou určené především pro děti ve věku od čtyř do dvanácti let. Vstupné je sto šedesát korun, doprovod má vstup zdarma. Na příští sobotu připravily zámecké lektorky ateliér s názvem Vaříme šípkový čaj.

Drakiáda

KDY: neděle od 14.00

KDE: Polná, za rybníkem Zimákem

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční pouštění draků, malování na obličej, dovádění, soutěže, bufet a opékání špekáčků. Kdyby nefoukalo, náhradní termín 17. října.

Den s kapkou

KDY: sobota od 12.00 do 17.00

KDE: Třebíč, Libušino údolí

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu 9. října se uskuteční první ročník akce Den s Kapkou v Libušině údolí v Třebíči. Návštěvníci se mohou těšit na různé přednášky o zvířatech, charitativní stánek, doprovodné programy pro děti a vegetariánské pochoutky u stánku Skoro KateRingu. Akci bude moderovat Milan Řezníček. Jedná se o akci na podporu spolku Kapka pro tlapky z.s., který pomáhá zvířatům v nouzi.

Perníková chaloupka

KDY: neděle od 15.00

KDE: Havlíčkův Brod, AZ Centrum – Středisko volného času

ZA KOLIK: děti 30 korun, dospělí 40 korun



Rodiče s dětmi se mohou těšit v neděli na divadelní pohádku Perníková chaloupka v podání Loutkářského souboru Kráťa.

POUČENÍ

Ukládání kamenů zmizelých

KDY: neděle od 10.00

KDE: Polná, rabínský dům



Spolek Polin zve na ukládání kamenů zmizelých spojené s pietním aktem v synagoze a odpoledním koncertem. Sraz v deset hodin před rabínským domem, uložení posledních osmi kamenů se jmény zavražděných židovských občanů, pietní akt v synagoze od dvou odpoledne. Koncert souboru Harfičky.

Ve šlépějích Ignáta Herrmanna

KDY: sobota od 9.30

KDE: Chotěboř, knihovna



Třináctý ročník úspěšné akce s názvem Ve šlépějích Ignáta Herrmanna se uskuteční v sobotu 9. října. Při letošním výšlapu se zájemci vydají po Chotěboři za známými osobnostmi a místními zajímavostmi.

PŘEDNÁŠKY

Mykologický rok 2020 na Vysočině

KDY: pátek od 17.00

KDE: Jihlava, muzeum

ZA KOLIK: 20 a 10 korun



Tento pátek 8. října se v muzejním Malovaném sále v Jihlavě koná od sedmnácti hodin přednáška Jiřího Burela z Mykologického klubu Jihlava s názvem Mykologický rok 2020 na Vysočině.

Václav II.

KDY: pondělí 11. října od 17.00

KDE: Pelhřimov, knihovna



Městská knihovna Pelhřimov pořádá v pondělí v hudebním oddělení přednášku Václav II. – stříbrný král. Přednáší Miloslava Stehnová. Posluchači si připomenou životní příběh panovníka, který ač byl psychicky labilní, stal se schopným vladařem i diplomatem a svému nástupci zanechal bohaté a prosperující království.

OSLAVY

150. let výročí gymnázia

KDY: sobota od 9.00

KDE: Třebíč, Gymnázium

Všichni zájemci si mohou v sobotu připomenout důležité výročí třebíčského gymnázia. Během slavnostního dne si prohlédnou budovu školy, která za svoji historii prošla řadou rekonstrukcí, jsou naplánované třídní srazy. V devět hodin začne ekumenická bohoslužba v bazilice sv. Prokopa. Od deseti do sedmnácti hodin čeká na návštěvníky Den otevřených dveří – prohlídka budov školy na Masarykově náměstí, možnost prohlídky Základní školy Horka-Domky na Václavském náměstí od devíti do dvanácti hodin. Od třinácti hodin odhalení pamětních desek obětem totalitních režimů, o dvě hodiny později bude následovat slavnostní akademie k výročí školy v divadelním sále kulturního domu Pasáž a v sedmnáct hodin repríza akademie v divadelním sále kulturního domu Pasáž. Mimořádně v den oslav se zájemcům otevírá třebíčská věž od deseti do sedmnácti, vstupné je třicet korun.

TRHY

Africké trhy v Telči

KDY: sobota od 9 do 15 hodin

KDE: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce

ZA KOLIK: zdarma



V Telči se spojí hned několik trhů dohromady. S farmářským a řemeslným trhem se uskuteční i Africké trhy. To nejlepší ze srdce Afriky, lidé budou moci ochutnat tropické ovoce od ugandských farmářů. Dále kvalitní koření, čaje, džemy a mnoho dalšího.

Fler trh

KDY: sobota od 9.00 do 16.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

Již tradičně známý Fler trh se koná v sobotu 9. října v Novém Městě na Moravě. Trh bude plný originálů, nápadů, krásy, osobitosti, šikovných ručiček a výtvarných dílen.

Auto moto trhy

KDY: neděle od 8.00

KDE: Studenec, sokolovna



V neděli ve Studenci na Třebíčsku pořádají Auto moto trhy v areálu za sokolovnou. Zájemci mohou výhodně prodat, nakoupit nebo se jenom podívat. Běžní návštěvníci platí 20 korun za vstup, prodejci za prodejní místo 100 korun. Osoby se ZTP a majitelé veteránů mají vstup zdarma.

Bazárek v Budišově

KDY: sobota od 9.00 do 13.00

KDE: Budišov



Klub maminek Budík společně s městysem Budišov všechny srdečně zvou na tradiční Bazárek v Budišově. Bazárek se bude konat v sobotu 9. října v sále Základní školy Budišov, a to v době od devíti ráno do jedné hodiny odpoledne.