Příznivci městských slavností se mohou těšit na Historické slavnosti začínající ve Velkém Meziříčí už tento pátek. Tentokrát se návštěvníci každoroční kulturní akce přenesou do období třicetileté války. „Letošní slavnosti nabídneme lidem v lehce pozměněné podobě oproti předchozím letům,“ sdělila mluvčí meziříčské radnice Michaela Hudková.

Pořadatelé připravili dvoudenní program. „Netradičně začnou slavnosti v pátek 4. září večer na Náměstí, program pak bude pokračovat po celou sobotu v zámeckém areálu,“ popsala místa, kde se akce odehraje, Lucie Pavelcová z velkomeziříčského muzea. To ve spolupráci s městem a Českou asociací přátel vojenské historie akci organizuje.

V pátek navečer se účastníci Historických slavností sejdou přímo v centru města. „Páteční program na Náměstí začíná v půl osmé večer, kdy zažijí verbování domobrany. Následovat bude pochodňový průvod na zámek, potrestání zběhů a na závěr ohňová show,“ vypočítala Pavelcová.

Sobotní program začne v půl desáté dopoledne, tentokrát v areálu velkomeziříčského zámku. Účinkující se na pódiu na zámeckém nádvoří budou střídat až do šesti hodin v podvečer. Organizátoři slibují zábavu pro celou rodinu. „Návštěvníci se mohou těšit na kejklíře, komediální šermířské přestavení, dobovou kapelu, ukázky historických tanců či scénický šerm. U stánků si zase budou moci prohlédnout zručnou práci řemeslníků,“dodala Pavelcová.

Vrcholem sobotního programu bude přítomnost Albrechta z Valdštejna s celou jeho družinou.

Příjezd nejvyššího velitele císařských vojsk mohou přihlížející očekávat okolo jedenácté hodiny dopolední. Albrecht z Valdštejna přijede záhy po nástupu vojenských jednotek a jejich představení.

To ale ani zdaleka není vše, co návštěvníky velkomeziříčského zámku v sobotu čeká. „Na své si přijdou i příznivci zbraní a vojska, pro které bude připravena oblíbená vojenská šarvátka v zámeckém parku,“ připomenula další atrakci Pavelcová.

TIPY ZE ŽĎÁRSKA

Festival vína

KDY: sobota od 13.00

KDE: Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: 150 korun



Tradiční Festival vína se koná v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou v sobotu od jedné hodiny. Návštěvníci dostanou možnost ochutnat vína z Čech, Moravy i zahraničí, a to od bezmála dvou desítek vinařů. Vstupné vyjde na 150 korun, záloha na degustační skleničku na padesátikorunu. Degustaci ušlechtilých vín stylově doprovodí Horácká muzika a moderátorem akce bude Pavel Bláha. Chybět nemohou ani různé kulinářské dobroty.

Měřínský kapr

KDY: sobota a neděle od 6.00

KDE: Měřín



Osmý ročník rybářských závodů pro děti a dospělé se koná tento víkend v Měříně. V sobotu se uskuteční závody dospělých, prezentace je od čtyř do šesti hodin, rybolov začne v šest a rybáři budou u svých prutů celé dopoledne. Vyhlášení výsledků a předání cen je naplánované na půl hodiny po poledni. Startovné je dvě stě korun. V neděli dětské závody začnou prezentací od šesti do sedmi hodin, jinak je časový harmonogram totožný. Startovné je sto korun.

Setkání a soutěž historických stříkaček

KDY: sobota od 13.00

KDE: Heřmanov

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu se uskuteční v Heřmanově setkání a soutěž historických stříkaček. Začátek je od jedné hodiny po poledni, všichni příznivci historie a milovníci hasičských dovedností se sejdou na návsi u komína.

Pirate Swing Band koncert

KDY: neděle od 19.30

KDE: Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: 220 korun



Koncert velkého swingového tělesa Pirate Swing Band, který je součástí Slavností jeřabin, se uskuteční v neděli na nádvoří Rezidence Veliš ve Žďáře nad Sázavou od půl osmé večer. Na koncertě zazní Michael Jackson, Madonna, Queen, Coldplay a další.

DALŠÍ TIPY

Pelhřimovsko

Koncert kapely UDG

KDY: pátek od 20.00

KDE: Pelhřimov

ZA KOLIK: 350 korun



Hvězdné léto v Pelhřimově uzavřou UDG. Poslední z řady koncertů, který se uskuteční v pátek na prostranství před kulturním domem Máj, je vystoupení kapely UDG. Začátek je od osmi hodin.

Divadlo Járy Cimrmana

KDY: sobota od 19.30

KDE: Divadelní scéna kina, Humpolec

ZA KOLIK: 560 a 600 korun



Po delší odmlce opět zavítá do Humpolce Divadlo Járy Cimrmana, které tentokrát představí svoji hru s tanci a zpěvy – Akt, která je nejstarší z her v repertoáru divadla. Autorem je Zdeněk Svěrák a spoluautorem přednášky je Ladislav Smoljak, jako spoluautor je uváděný rovněž velký český vynálezce, filosof a dramatik Jára Cimrman.

Havlíčkobrodsko

Trampský širák

KDY: pátek a sobota

KDE: Hanesův Mlýn

ZA KOLIK: dvoudenní vstupné na místě 800 korun



Další ročník festivalu zaměřeného především na folk a country láká letos například na Věru Martinovou, Františka Nedvěda nebo Druhou trávu s Robertem Křesťanem. Festival se uskuteční tradičně na Hanesově Mlýně na Havlíčkobrodsku. V pátek začne program v šest hodin koncertem Samsona a v sobotu ve dvanáct hodin zahájí celý set Druhá tráva.

Jihlavsko

Otevřené památky

KDY: sobota od 10.00

KDE: Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu u příležitosti Dne otevřených dveří památek mohou zájemci navštívit výstavy a prohlídky s průvodcem na různých místech v Jihlavě. Zároveň na Masarykově náměstí zahájí Dožínky, následovat bude přehlídka krojovaných hudeb, jarmark, nebude chybět řezbářská show, venkovní hry a kolotoč.

Třebíčsko

Benefiční koncert

KDY: sobota od 18.00

KDE: bazilika svatého Prokopa, Třebíč

ZA KOLIK: 100 korun



Slavnostní galakoncert jako poděkování záchranným složkám – benefice pro třebíčskou nemocnici se uskuteční v sobotu od šesti hodin v bazilice sv. Prokopa v Třebíči. Zahrají Václav Hudeček a Josef Špaček na housle, Pavel Svoboda na varhany, Veronika Kaiserová, Komorní orchestr Barocco Empre Giovane s Josefem Krečmerem. Vstupné je 100 korun.