Například v Ledči nad Sázavou připravilo středisko volného času hru s názvem Noční oči. „Na cyklostezce v Podhájí najdou hráči panel s obrázky a popisy zvířat. Lidé mohou vyrazit i ve dne, ale nejlepší to bude za šera nebo za tmy. Po zablikání baterkou se rozsvítí oči zvířete,“ uvedla za organizátory z ledečského volnočasového centra Miroslava Kadlecová. Soutěžní kartu si zájemci mohou stáhnout na stránkách střediska. Ke hře je třeba pouze tužka a baterka. Stezka je přístupná až do neděle. „S vyplněnou kartou se lidé mohou zastavit u výdejního okénka v restauraci U Řeky, kde čeká odměna v podobě kouzelného čarodějnického lektvaru. Okénko je otevřené každý den po dobu trvání hry, a to od jedenácti dopoledne do sedmi hodin večer,“ dodala Kadlecová.

V Jemnici se zase vydají po stopách čarodějnice Špejlové. Zájemci jí pomohou připravit kouzelný lektvar. Návod na něj a hrací kartu si lidé mohou vyzvednout v turistickém informačním centru Jemnice. Stezka kopíruje turistický okruh svatého Jakuba a je přístupná až do 16. května, měří zhruba dva a půl kilometru a hráči si musí vyhradit asi dvě hodiny času. S sebou je nutné vzít si kromě karty ještě psací potřeby a čarodějnickou náladu.

Ve Větrném Jeníkově se rozhodli, že lidem zpestří poslední dubnové odpoledne stezkou kolem městyse. „Akce je krátkodobá, začíná ve čtyři hodiny odpoledne na schodišti u hlavního vchodu na úřad. Připraveno bude deset zastavení s úkoly a na konci kolem půl šesté večer bude připravena malá odměna za splnění úkolů,“ popsala starostka městyse Martina Lisová. Na konci si zájemci budou moci opéct špekáčky na ohni. Vytištěná mapka bude k dispozici u hlavního vchodu na úřad už během čtvrtka.

Jednodenní aktivitu mají v plánu také v Novém Městě na Moravě. Nazvali ji Čarodějnická orientační stezka s tajenkou. Netradiční oslava čarodějnic v soutěžním duchu se koná poslední dubnový den od dvou odpoledne do osmi večer. Každého čeká odměna a kdo přijde v kostýmu, může se těšit na bonus. Start je u zadního vchodu kulturního domu ve městě, zde také zájemci obdrží soutěžní kartičku s mapkou a tam ji také odevzdají. Kartičky půjdou do slosování o další dárky. Trasa vede kolem sportovišť a Cihelského a klečkovského rybníka.

Další čarodějnické akce jsou v plánu po celé Vysočině, stačí si jenom najít tu svou.

DALŠÍ TIPY



Venkovní hry

Pohádková stezka skřítka Počátka

KDY: od 1. do 31. května

KDE: Počátky, turistické informační centrum

ZA KOLIK: zdarma



Pohádková stezka skřítka Počátka je květnová akce pro nejmenší a jejich rodiče. Od 30. dubna je možné si v turistickém informačním centru vyzvednout hrací kartu. Zde každý obdrží i bližší informace.

Stavění máje na ranči

KDY: sobota 1. května od 13.00

KDE: Ranč Telč, Salaš 491, Telč – Lipky

ZA KOLIK: zdarma



Stavění májky s partou dobrovolníků na ranči v Telči jako připomínka starých zvyků. Připravený bude bohatý program pro děti – zdobení májky, program se zvířátky, trampolína a možná zase přijde i Yetti. Zamilované páry si budou moci prohlédnout unikátní a jedinečnou sbírku motýlů.

Kvízová poznávačka - malíři dětem

KDY: od pátku 30. dubna do 16. května

KDE: Polná, vilková čtvrť za Tokozem

ZA KOLIK: zdarma



Kvízová poznávačka pro děti a rodiny s ekoná až do poloviny května v Polné. Znáte ilustrátory dětských knížek? Dvacet kartiček čeká ve vilkové čtvrti v Polné směrem na Kalvárii a silnici v Brzkově. Jsou náhodně rozmístěné, lidé je budou muset hledat. Startovací lístky najdou zájemci na dveřích volnočasového spolku Tempo.

Čarodějnická stezka v Náramči

KDY: pátek 30. dubna, od 17.00 do 19.00 hodin

KDE: Nárameč, od hasičky

ZA KOLIK: zdarma



Mateřská škola Nárameč připravila čarodějnickou stezku, která potrvá asi hodinu. S sebou si vezmou účastníci tvrdé desky a tužku. Kostýmy a masky jsou vítány. Na konci čeká na děti překvapení a malá odměna.

Jarní putování ke Dni Země

KDY: do neděle 2. května

KDE: Žďárské vrchy, Velké Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma

Pořadatelé z Chaloupek připravili ke Dni Země pro malé i velké nadšence jarní putování. Do neděle 2. května bude v prostoru Žďárských vrchů rozmístěno dvacet kontrol, čili schránek s otázkami. Start, cíl, trasu a její délku si každý volí sám. Správné odpovědi na otázky, zážitky, fotografie z putování a případné dotazy mohou zasílat zájemci do neděle do půlnoci na mail střediska Chaloupky Krátká. Ve stejném termínu, tedy do 2. května, budou také na modré naučné stezce v Nesměřském údolí u Velkého Meziříčí připraveny zábavné úkoly pro rodiny s dětmi.

Čarodějnická stezka

KDY: do neděle 2. května

KDE: Hartvíkovice

ZA KOLIK: zdarma



Trasa Čarodějnické stezky s jedenácti zastaveními povede po cestě podél lesa od posezení od Rácochovy chaty k fotbalovému hřišti Vzákoutí Hartvíkovicích.

Pohyb

Prvomájový průvod na lyžích

KDY: sobota 1. května od 10.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vysočina Arena

ZA KOLIK: zdarma

Klub přátel Vysočina Areny zve všechny zájemce na 1. Prvomájový průvod na lyžích v Novém Městě na Moravě. Start je v sobotu v deset hodin od tunelů. Masky jsou vítány.

Hudba

Stream z Kulturáku

KDY: sobota 1. května od 19.00

KDE: online

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V sobotu zazní další on-line stream z Kulturáku od sedmi hodin večer. Vystoupí alternativní rocková kapela Hrabě Monte Crazy z Nového Města na Moravě složená z pěti nadšených muzikantů, kteří si libují v dramatické muzice a chaotických textech. Odkaz na koncert lidé najdou na stránkách novoměstského kulturního domu třicet minut před začátkem.

Filharmonie Brno

KDY: sobota 1. května od 19.00

KDE: Český rozhlas Vltava



V sobotu 1. května mohou lidé slyšet Filharmonii Brno při živém přenosu z Besedního domu. V sedm hodin večer začne na Českém rozhlase Vltava „superbrněnský“ koncert s názvem Novák 100, na kterém zazní skladby Jana Nováka, Leoše Janáčka a Ericha Wolfganga Korngolda.

Zábava

Film Berani

KDY: neděle 2. května od 20.30

KDE: online

ZA KOLIK: vstupné 100 korun



Drama ze současného Islandu Berani vypráví o dvou bratrech – chovatelích ovcí, kteří spolu mají letitý konflikt, o kterém nemluví. Když se však v údolí objeví klusavka (což pro všechny chovatele v údolí znamená vybití celých ovčích stád), oba bratři si, každý po svém, proti nařízení veterinářů postaví hlavu. Film lidé uvidí v neděli od půl deváté prostřednictvím projektu Moje kino live. Koupí vstupenky podpoří například brněnské Kino Art.

Talk show MdB CLUB

KDY: sobota 1. května od 19.00

KDE: online



Zpříjemnit si večer díky dalšímu dílu talk show MdB CLUB mohou diváci 1. května od sedmi hodin. Svým příznivcům se představí Jonáš Florián s hosty Lukášem Vlčkem a Hanou Kratochvilovou. Nový díl mohou diváci sledovat na webu www.mdb.cz.

Přednášky

Spisovatelé do knihoven

KDY: středa 5. května od 17.00

KDE: Městská knihovna, Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: zdarma



Spisovatelé do knihoven je společný projekt Asociace spisovatelů a knihoven z celé České republiky. Během roku 2021 se v nich autorským čtením a debatou představí deset současných českých autorů prózy i poezie. Čtvrtý ročník projektu se bude odehrávat i v novoměstské knihovně. Ve středu 5. května od pěti hodin odpoledne mohou posluchači přivítat básníka Radka Štěpánka (1986), dalšího z generace mileniálů. Vydal několik básnických sbírek.

Po škole

KDY: čtvrtek 6. května od 17.30

KDE: www.ghb.cz

ZA KOLIK: zdarma



Pedagogové Gymnázia Havlíčkův Brod připravili cyklus online přednášek Po škole. Další z přednášek se uskuteční ve čtvrtek 6. května na téma Uhrančivé i mrazivé nápady čtenáře detektivek. Přednášet bude Aleš Říman. Přednášky projektu Po škole jsou nově k dispozici i na YouTube.

Rychlebské hory

KDY: úterý 4. května od 10.00

KDE: online

ZA KOLIK: zdarma



Promítání třebíčské cestovatelky Milušky Mrvkové na téma Rychlebské hory, která nyní vysílá svá videa na YouTube jako Babička Cestovatelka, si mohou diváci pustit v úterý 4. května od deseti hodin dopoledne. Odkaz lidé na jdou na webu třebíčské knihovny.

Pět týdnů v Nepálu v době covidu

KDY: sobota 1. května od 20.00

KDE: online

ZA KOLIK: 99 až 177 korun



Vyslechnout si další přednášku z festivalového cyklu Kolem světa mohou lidé on-line v sobotu 1. května. Eva Hronková a Štěpán Vrána za pět týdnů v březnu 2021 procestovali poloprázdný Nepál – prošli si Everest base camp trek s přechodem sedla Kongma La. Pak nasedli na Royal Enfieldy a obkroužili nejznámější nepálská místa. Zájemci uslyší o národním parku Chitwan, nosorožcích i slonech. O rodišti Budhy v Lumbini, městě jezer Pokhaře i offroad dobrodružství v Mustangu. A chybět nebudou ani zážitky ze svátku barev Holi!On-line setkání pro milovníky dalekých zemí a poutavého vyprávění začne v osm hodin večer, vstupné je od 99 do 177 korun.

Stanice Pavlov otevírá

KDY: sobota 1. května

KDE: záchranná stanice Pavlov

ZA KOLIK:



Záchranná stanice Pavlov otevírá v sobotu 1. května. Vzhledem ke stále trvajícím opatřením zatím jen individuálně bez komentovaných prohlídek s papírovým průvodcem. V pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin, o víkendech od 9.00 do 13.00 hodin. V jiné časy je možné si zavolat a pokud to jen trochu půjde, rádi vyjdou ve stanici návštěvníkům vstříc.

Výstavy

Dobrovolníci ve výstavě

KDY: 30. dubna – 15. června

KDE: pasáže City Park, Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



Každý může být dobrovolníkem, to ukazuje nová výstava v obchodním domě City Park v Jihlavě. Fotografie zachycují několik příběhů dobrovolnických aktivit z různých koutů kraje. Covid ukázal, jak je dobrovolnictví důležité.

Má vlast cestami proměn

KDY: 30. dubna – 12. května

KDE: Telč, nádvoří Lannerova domu, Hradecká 6

ZA KOLIK: 40/20 korun – až bude přístupná fyzicky



Putovní výstava Národního památkového ústavu v Telči. Svědectví o příznivých proměnách zanedbaných míst a sídel v naší krajině prostřednictvím fotografií a příběhů srovnává stav před rekonstrukcí a po ní. Lidé zjistí, jak dopadly rekonstrukce různorodých staveb.

Na počátku bylo slovo

KDY: 30. dubna – 1. srpna

KDE: Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava, online

ZA KOLIK:



Výstavu malíře Daniela Balabána připravila Oblastní galeri vysočiny v Jihlavě. Páteří výstavy jsou psané obrazy, kterým se věnuje od devadesátých let. Kombinace kaligrafického rukopisu a barev, které jej zvýrazňují a vnášejí do nich emotivní náboj. Prozatím je možné zhlédnout vernisáž výstavy na Facebooku jihlavské galerie.

Body Worlds

KDY: od pondělí 3. května od 10.00 do 20.00

KDE: Výstaviště, Brno

ZA KOLIK: 300 korun



Na Výstavišti v Brně bude od pondělí 3. května po dlouhém očekávání zahájená výstava Body Worlds – Cyklus života. Výstava na celotělových exponátech z evropské dílny německého vynálezce plastinace Gunthera von Hagense představí koloběh lidského života. Otevřeno bude od deseti ráno do osmi večer až do poloviny července.

Lodní doprava

Plavba lodí Horácko

KDY: sobota 1. května a neděle 2. května, od 13.00

KDE: Kramolín, přístaviště

ZA KOLIK: vstupné dle ceníku

V prvním májovém víkendu vyplouvá pravidelná víkendová linka Lodní dopravy na Dalešické přehradě Kramolín – Koněšín a zpět. Z přístaviště Kramolín vyplouvá do Koněšína ve 13.00 hodin se zastávkou v Třesově. Zpět z lodní zastávky Koněšín se vrací do Kramolína ve 14.15 hodin se zastávkou opět v Třesově. Rezervace míst není možná.