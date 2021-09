V Jihlavě otevřou během sobotního dne brány snad všechny možné památky. Lidé se budu moci podívat do prostor muzeí, galerií, kostelů, historických částí radnice, ale třeba i do podzemí, divadla či pivovaru. Letos se tu totiž koná další ročník akce Den otevřených památek a k tomu ještě Den zemědělců, potravinářů a venkova Kraje Vysočina.

Bohatý doprovodný program druhé akce návštěvníci zhlédnou na Masarykově náměstí v Jihlavě. Vstupné na všechna místa i kulturní program je zdarma.

Letošní novinkou a tahákem bude možnost navštívit nově zrekonstruované domy U Mincovny 6 a 8. Zájemci uvidí výstavu o archeologických nálezech a stavebně-historickém vývoji domů, prohlídka interiérů domů začíná v devět, půl jedenácté, půl druhé a ve tři odpoledne. Kapacita jedné prohlídky je dvacet lidí.

Jedním z více jak dvaceti míst v Jihlavě, do kterých bude možné nahlédnout, jsou i atraktivní prostory jihlavského podzemí. Zájemci se podívají na okruh historické podzemí a kryt civilní obrany. Z kapacitních důvodů je nutné zajistit si na některé z prohlídek rezervaci. „Bezplatné rezervační lístky budou k dispozici na pokladně v podzemí v Hluboké ulici č. 1. v sobotu od devíti hodin ráno. Telefonické ani e-mailové rezervace nejsou v tento den možné,“ uvedla k organizačním záležitostem Martina Zachová z jihlavského podzemí. Prohlídky na historický okruh jsou v každou celou hodinu od deseti dopoledne až do čtyř odpoledne, kromě jedné hodiny odpoledne. Kapacita je 35 osob. Do krytu civilní obrany se vejde deset lidí a podívat se tam mohou v deset, v pravé poledne ve dvě a ve čtyři.

Návštěvníky zvou také divadelníci z jediné profesionální scény na Vysočině. Horácké divadlo Jihlava se otevírá v devět hodin ráno. „Bude připravena trasa divadlem, na které čeká mnoho zajímavých setkání s herci i zákulisním personálem. Na trasu je možné nastoupit kdykoli, poslední návštěvníci mohou přijít v půl jedné odpoledne,“ uvedla mluvčí divadla Mirka Kvíčalová.

Doprovodný program dne zemědělců na Masarykově náměstí obstarají od deseti hodin dopoledne Dožínky a předání ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina 2021. Během dne zahraje cimbálová muzika Dolňáci, Muzikanti z jižních Čech, Šohajka z Dolních Bojanovic a Túfaranka ze Šakvic.

Na náměstí si lidé budou moci až do pěti odpoledne nakoupit na jarmarku, uvidí výstavu zemědělské techniky, historických veteránů z Úsobí, zvířata a navíc i budou moci vyzkoušet řezbářské řemeslo. Připravené jsou i venkovní hry pro děti a dospělé, kolotoč na ruční pohon a mnoho dalšího. Koutek pro děti nabídne hospodářský dvoreček, projížďku na živých koních, králičí hop a ukázku sportovního výcviku psů.

ZAJÍMAVÉ AKCE NAPŘÍČ REGIONEM

Tradiční historické slavnosti

KDY: sobota, během dne

KDE: Velké Meziříč, areál

V sobotu ožije areál velkomeziříčského zámku tradičními historickými slavnostmi. Tentokrát se návštěvníci přenesou do druhé poloviny 19. století, kdy byla majitelkou Leopoldina Lobkovicová. Během dne se na nádvoří zámku mohou lidé těšit na historickou módní přehlídku, pohádku O chytré kmotře lišce, kejklířská vystoupení a písničky. V zámeckém parku si lidé připomenou 150. výročí založení velkomeziříčského sboru dobrovolných hasičů. Po parku se budou pohybovat také kostýmovaní účastníci slavností, kteří si v parku uspořádají dobový piknik.

Komentované prohlídky

KDY: sobota a neděle, od 11.00, 13.00 a 15.00

KDE: hrad Kámen

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu a neděli se na hradě Kámen na Pelhřimovsku uskuteční komentované prohlídky. Návštěvníci se na nich dozvědí, ve kterých místech stával hradní pivovar, kde byla nalezena kostra údajně zazděné šlechtičny a mnoho dalších historických souvislostí. Během prohlídky lze navštívit i běžně nepřístupné prostory. Prohlídky budou po oba dva dny začínat v jedenáct, v jednu a ve tři hodiny na nádvoří hradu. Vstup je zdarma.

Dukovanské stezky

KDY: sobota od 8.00

KDE: Dukovany, Informační centrum JE Dukovany

ZA KOLIK: 30 a 50 korun



Milovníci turistiky mohou tuto sobotu vyrazit na již pětadvacátý ročník turistického pochodu Dukovanské stezky. Podle zdatnosti je možné si vybrat z více tras. Buď šest, dvanáct, dvacet nebo třicet kilometrů. Doprava z Třebíče autobusem je zajištěná zdarma. Start pochodu začíná u Informačního střediska Jaderné elektrárny Dukovany mezi osmou až jedenáctou dopoledne, cíl je na dukovanském fotbalovém hřišti. Startovné pro dospělé účastníky je padesát korun, děti a důchodci třicet korun.

Název akce

KDY: pátek až neděle

KDE: Havlíčkova Borová



V Havlíčkově Borové oslaví dvousté výročí od narození jejich významného rodáka Karla Havlíčka Borovského. Na programu je v pátek promítání filmového pásma s besedou a posezením. V sobotu čeká příchozí slavnostní zahájení a kladení věnců u sochy K. H. Borovského od jedné hodiny, následuje slavnostní křest knihy, otevření výstavy, jarmark v sobotu a neděli i program pro děti.

PRO DĚTI

Noční hra

KDY: pátek od 17.00

KDE: Počátky

Kulturní zařízení města Počátky připravilo pro zájemce na páteční večer speciální noční hru, přesněji dobrodružnou stezku v historickém centru města. Účastníci budou plnit úkoly, nemine je ani překvapení na trase stezky a po registraci ke hře se mohou vyřádit na skákacím hradu. Sraz je u kašny na náměstí. Registrace je od pěti odpoledne. V cíli čeká všechny odměna.

Noc pro netopýry v Zoo

KDY: pátek od 20.00

KDE: Jihlava, Zoo

ZA KOLIK: součástí vstupného



Netopýři – tajemní, obávaní a zamotávající se ženám do vlasů, nebo inteligentní a užiteční spolubydlící lidí? To vše a mnohem více se o netopýrech a kaloních mohou zájemci dozvědět v Zoo Jihlava. Poslechnou si večerní povídaní o našich i exotických netopýrech. Tito tajuplní živočichové mají často negativní pověst, ale mohou být i našimi zajímavými a sympatickými spolubydlícími.

To nejlepší nakonec

KDY: sobota od 14.00 do 17.00

KDE: Třebíč, Podzámecká niva

ZA KOLIK: zdarma



Veletrh volnočasových aktivit s Milanem Řezníčkem se koná tuto sobotu od dvou do pěti odpoledne v Třebíči. Připravené budou hry, soutěže, aktivity pro děti, nabídka kroužků a oddílů.

Jihlavská sportovní neděle

KDY: neděle od 9.00 do 13.00

KDE: Jihlava, venkovní areál Vodní ráj

ZA KOLIK: zdarma



Pro ty, co hledají vhodný sport pro sebe nebo děti, mohou navštívit akci ve Vodním ráji v Jihlavě tuto neděli. Jednotlivé sporty si tak mohou vyzkoušet. Představí se jednotlivé kluby a sportovní spolky z Jihlavy. Děti si vyzkouší tenis, fotbal, volejbal, krasobruslení a další.

HRADY A ZÁMKY

Dožínky na salaši: Poctivý farmářský trh

KDY: sobota od 10.00 do 17.00

KDE: Chotěboř, areál firmy Metal Systém

Návštěvníci si užijí v sobotu poctivý farmářský trh. Pro děti je připravený skákací hrad, zoo koutek a od půl čtvrté se mohou těšit na pohádku v podání Divadélka DIK.

Hrané prohlídky v Želivském klášteře - derniéra

KDY: sobota od 14.00, 16.00, 18.00 a 20.00

KDE: Želiv, klášter

ZA KOLIK: vstupné 200 a 150 korun



Poslední možnost zažít historii na vlastní kůži. Úspěšné hrané prohlídky mohou diváci spatřit už jen tuto sobotu odpoledne od dvou, čtyř, šesti a osmi hodin večer. Prohlídka je zábava pro celou rodinu a jak sami autoři tvrdí " Nudit se nebudete a ještě zažijete historii na vlastní kůži" nevšední prohlídku premonstrátským klášterem zpestří i návštěva Trčkova hradu, který patří mezi dosud neprovázené prostory kláštera. Návštěvnici se nemuší bát ani o to, že přijdou o krásy zdejšího chrámu zasvěceného Narození Panně Marii či prostory uvnitř kláštera. O dramatické zpestření se opět postarají herci z FajnEventu v režii Michala Hájka.

Jeníkovská pouť

KDY: pátek až neděle

KDE: Větrný Jeníkov, zámecký park a centrum

Akce začíná v pátek v šest večer koncertem folkové kapely Raf a Taksík, po setmění letní kino s filmem Prvok, šampón, tečka a Karel, poté Bass Rock zábava. V sobotu od deseti dopoledne výstava o letcích RAF Na křídlech lva uvnitř zámku, poté ve dvě a ve čtyři dva fotbalové zápasy na hřišti a od pěti Kašpaři, kašpar Kuba přiveze dětem na nádvoří kejkle nejen s ohněm, ale také obří bubliny, žongloání, tvořivou dílničku. Od osmi večer následuje zábava s kapelou Edmont. V neděli od deseti hodin se koná jarmark na nádvoří zámku, o hodinu později mše svatá, v jednu odpoledne zahraje dechová kapela Sklenařinka v zámeckém parku, vystoupí taneční škola Nart Dance School a ve tři odpoledne The Shots.

POHYB

Pochod prokletým údolím

KDY: sobota od 8.00

KDE: Hněvkovice

ZA KOLIK:



Turistický oddíl Pohodář pořádá v sobotu již osmý pochod prokletým údolím. Start je mezi osmou až jedenáctou hodinou dopoledne u Obecního úřadu Hněvkovice, cíl do šesti večer tamtéž. Startovné od patnácti let třicet korun. Délka tras: Hněvkovská deset kilometrů, Želivská a Sázavská čtrnáct kilometrů, Želivsko-sázavská pětadvacet kilometrů. V cíli na účastníky bude čekat diplom a odměna. Trasy nejsou vhodné pro vozíčkáře a kočárky.

Dračí lodě Krucemburk

KDY: sobota od 8.30

KDE: Krucemburk, rybník Řeka

Desátý ročník závodu dračích lodí o trofej rytíře Mikuláše Střely a jeho schovanky Doubravky se koná tuto sobotu na rybníku Řeka. Program zakončí slavnostní ohňostroj v deset hodin večer. Vstupné je zdarma.

Halahoj Třebíčský půlmaraton 2021

KDY: sobota od 11.00

KDE: Třebíč, od ZŠ Horka-Domky



V sobotu startuje osmý ročník závodu Halahoj Třebíčský půlmaraton, v čase od jedenácti do tří hodin odpoledne. Závodníci poběží trasou od ZŠ Horka-Domky, ulicemi Švabinského, Družstevní, Vltavínská, do Slavic a zpět.

LETNÍ KINO

Prvok, Šampón, Tečka a Karel

KDY: sobota od 19.45

KDE: Budkov, areál za školou, multifunkční hříště

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



V sobotu mohou zájemci navštívit letní kino v Budkově. Uvidí nový český film Prvok, Šampón, Tečka a Karel, začátek od tři čtvrtě na osm večer. Nebude chybět občerstvení.

KONCERTY

Koncert: Trio Bohémo

KDY: pátek od 19.00

KDE: Havlíčkův Brod, sál Staré radnice

ZA KOLIK: vstupné 200 a 120 korun



Třetí koncert dvacátého ročníku festivalu Stamicovy slavnosti si mohou zájemci poslechnout v pátek od sedmi večer v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě. Na programu zazní skladby od L. van Beethovena, J. Brahmse a B. Martinů.

Hudba pro Pohodičku

KDY: sobota od 19.00

KDE: Náměšť nad Oslavou

ZA KOLIK: v předprodeji 299 korun, na místě 350 korun



Koncert Petra Bendeho & bandu si mohou lidé poslechnout v sobotu v parku před kavárnou Pohodička v Náměšti nad Oslavou. Jako hosté vystoupí pěvecký sbor Allegro při Základní umělecké škole Náměšť nad Oslavou pod vedením Julie Kocábové.

Jakub Pustina a jeho hosté

KDY: sobota od 19.00

KDE: Humpolec, Evangelický kostel

ZA KOLIK: v předprodeji v IC v Humpolci a Žďáru



Již po šestnácté se na Vysočině během září uskuteční putovní festival s názvem Jakub Pustina a jeho hosté. V letošním roce vystoupí po jeho boku legenda světové opery, sopranistka Gabriela Beňačková a umělce na klavír doprovodí Marta Vašková. Jako první koncert se odehraje v sobotu v Humpolci. Ve Žďáře nad Sázavou vystoupí v neděli 5. září v kostele svatého Prokopa od tří hodin. Festival zakončí v Třebíči ve čtvrtek 9. září v bazilice svatého Prokopa od pěti hodin.

Přijďte na koncert, pomůžete 2021

KDY: sobota od 14.00

KDE: Jihlava, amfiteátr Heulos

ZA KOLIK: vstupné 150 korun



Tradiční benefiční akce, která se letos v Jihlavě koná už po devatenácté. Výtěžek poputuje Integračnímu centru Sasov Jihlava, které se zabývá autismem a touto problematikou. Na dvou velkých pódiích vystoupí čtrnáct kapel – Oči, Mat, 21 gramů, Zero PPM, Major Major, Apple Spokesman, Demons of Fesire, Gender Question, Hairy Groupies, Vigo, X-Core, Vzhůru a níž, Lady Kate a Autobus. Taneční vystoupení Nart Dance School a Juni Team. Moderátorky akce jsou Markéta Báťová a Kateřina Dostálová. Program pro děti je zajištěný, součástí je i velké dětské hřiště.

Živá Přibyslav

KDY: pátek a neděle

KDE: Přibyslav



Součástí akce Živá Přibyslav je připravená na pátek show 7 pádů live - Honza Dědek. Ten v Přibyslavi přivítá Davida Matáska a Miluši Bittnerovou. Představení se koná od půl osmé večer v prostoru letního kina. V neděli mohou zájemci dorazit na festival Jelen a jeho přátelé. Začátek je v areálu pod zámkem v jedenáct hodin dopoledne. Vstupenky na obě akce jsou k dostání v síti Ticketportal.

ZÁBAVA

Oslavy sto let hasičů v Kožichovicích

KDY: sobota od 13.00 do 22.00

KDE: Kožichovice u Třebíče

ZA KOLIK: 100 korun



Sto let Sboru dobrovolných hasičů v Kožichovicích oslaví tuto sobotu. V jednu hodinu zahájí oslavy slavnostním nástupem, poté bude následovat ocenění, dále lidé uvidí ukázky hasičského sportu a techniky, svěcení praporu, vystoupení dětí mateřské školy. Odpoledním programem bude provázet Varmužova cimbálová muzika. Večer zakončí zábava s RockOn.

Restaurant Day v Třešti

KDY: sobota od 11.00

KDE: Třešť, U Špinarů



Jednodenní akce restaurace a bistra se představí na plácku před barem U Špinarů a v okolních uličkách Kostelní a U Váhy. K dostání bude vietnamská, indická kuchyně, svíčková, guláš, dorty, cupcakes, sladké a slané pečivo, makronky, rybí speciality, burgery a tak dále. Pivní speciály, vinná degustace, míchané drinky. Soutěže a hry pro děti, od dvou hodin pohádka O čarovné podkově v podání loutkářů DS Karla Čapka, a také řízená degustace s vinařstvím Arte Vini. Součástí bude živá hudba a večerní párty.

Fler trh

KDY: neděle od 9.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Dům kultury

ZA KOLIK: 10 korun



V neděli si mohou zájemci přijít nakoupit na podzimní tradiční Fler trh rukodělných výrobků v Domě kultury ve Žďáře nad Sázavou. Trhy budou přístupné v čase od devíti do čtyř hodin odpoledne. Vstupné je deset korun.

FESTIVALY

Festival ve znamení piva

KDY: pátek od 16.00

KDE: Moravské Budějovice, zámecké nádvoří

ZA KOLIK: vstupné 80 korun, děti do 10 let zdarma



Druhý ročník festivalu ve znamení piv se koná tento pátek na nádvoří zámku v Budějovicích, a to od čtyř hodin. Zúčastní se šest pivovarů. Pro děti je připravený skákací hrad.

Jazzový piknik na zámku

KDY: pátek až neděle

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: od 300 korun



První ročník pohodového jazzového festivalu se koná ve Žďáru nad Sázavou. Pořadatelé slibují tři koncerty, dva večery a jedno pozdní odpoledne a vždy dvě kapely. V pátek začne program od šesti hodin – vystoupí Mr. Lovo, Bernhard Weisinger Quartet. V sobotu 4. 9. 2021 od 18 hodin – Milan Kašuba a Vincenc Krummer, Jana Koubková Quartet. A v neděli od čtyř hodin – Berdychův gang, Ondřej Ruml s Jazz Quintet. Vstupné na jeden koncert dle vlastního výběru 300 korun, dva koncerty přijdou na 500 korun, tři koncerty na 700 korun.

VÝSTAVY

Poznejte na vlastní kůži kus přírody

KDY: pátek až neděle, od 8.00 do 20.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Activ Club



Výstavu terarijních zvířat je možné navštívit od pátku do neděle v Activ Clubu na náměstí Republiky ve Žďáře nad Sázavou. Zájemci uvidí nejrůznější zvířata z celého světa od těch obyčejných až po ty méně časté, vzácné i v zoologických zahradách. Letošní výstava bude bez papoušků žaka a amazoňana, ovšem ara ararauna chybět nebudete. Novinkou budou zajímaví dravci. K nim patří sova pálená (Tyto alba) chovatelky Sabiny Břeňové z Trhové Kamenice, kterou návštěvníci mohli na výstavě potkat už loni.

Výstava Fotostřediska

KDY: do 23. září 2021

KDE: Havlíčkův Brod, muzeum

Fotostředisko Havlíčkův Brod slaví šedesáté výročí založení výstavou vybraných prací svých současných členů v prostorách muzea na havlíčkobrodském náměstí. Vystavující jsou Karel Blahna, Richard Cai, Romolo Cicutto, Lubomír Fila, Martin Halama, Miroslav Chvátal, Pavel Juráček, Jaroslav Kadlec, Miroslav Kodrle, Vladimír Křivánek, Vladimír Kunc, Květa Lutnerová, Stanislav Novotný, Bohumil Špaček, Jiří Rod, Jaromír Svoboda, Petr Tichý, Josef Uhlíř, Jan Volný, Antonín Vystrčil.

AUTO MOTO

Auto moto trhy

KDY: neděle od 8.00

KDE: Studenec, sokolovna

ZA KOLIK: 20 korun



Tuto neděli pořádají ve Studenci opět Auto moto trhy od osmi ráno za sokolovnou. Zájemci mohou přijít výhodně prodat, nakoupit nebo se jenom podívat. Za vstupné zaplatí návštěvníci dvacet korun, prodejci za prodejní místo sto korun. Osoby se ZTP a majitelé veteránů mají vstup zdarma.

3. Noční pacovský okruh

KDY: pátek od 19.30 do 22.00

KDE: Pacov, zámek

Automotoklub Pacov pořádá v pátek motovyjížďku nazvanou 3. Noční pacovský okruh po původní trati z roku 1906. Sraz je na horním nádvoří pacovského zámku o půl osmé večer. Odjezd je naplánován o hodinu později.