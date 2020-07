V Meziříčí oslaví návrat do normálu, náměstí provoní hamburgery

KDY: 27. června, od 11.00

KDE: náměstí, Velké Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma

První ročník Burger beer festu na náměstí ve Velkém Meziříčí nabídne návštěvníkům skvělé burgery, dobré pivo lokálních pivovarů a večerní zábavu se skupinou Accort.

Velké Meziříčí se po vynucené pauze vrací k normálnímu životu a s ním ožívá i náměstí. Ještě před tím, než budou moci lidé navštívit koncerty a rozličná představení letošního kulturního léta, provoní centrum města oblíbená pochoutka – hamburgery.

Od jedenácté hodiny dopolední se na náměstí objeví stánky s hamburgery připravenými na různé způsoby, včetně těch z trhaného masa. K nim pivovary nabídnou ochutnávky i běžné výčepy rozličných druhů piva.

Na akci do centra Velkého Meziříčí se chystá například velký milovník burgrů Petr Jarek. „Mám rád i pivní speciály, a když si k pivu dá člověk pořádný burger, není co řešit. Na festival se určitě chystám,“ prozradil Petr Jarek.

Program doplní kuchařská show a od osmnácti hodin začne hrát místní kapela Accort. „Nejde jen o přehlídku dobrého jídla a pití. Chtěli jsme hlavně přispět našim spoluobčanům, známým, sousedům a kamarádům k tomu, aby po měsících divného ticha mohli oslavit návrat běžného života a normálního setkávání. Také proto nevybíráme žádné vstupné, ale naopak zveme každého, aby si s námi přišel tento letní den pořádně užít,“ dodal provozovatel pořádající restaurace Jupiter Tomáš Hrabálek.

Navíc prozradil, že už se na náměstí připravují další letní akce.

TIPY ZE ŽĎÁRSKA

Zájemci vystoupají na věž kostela

KDY: 26. – 28. června, od 9.00

KDE: kostel sv. Mikuláše, Velké Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma



Akci nazvanou Vzhůru za čistým vzduchem, která je součástí světového dne bez tabáku, si pro všechny zájemce připravilo Zdravé město Velké Meziříčí od 26. do 28. června. Každý, kdo bude mít zájem, může zdarma vystoupat na věž kostela sv. Mikuláše ve Velkém Meziříčí a podpořit zdravý život bez kouření. Otevírací doba věže je pátek a v sobotu od devíti do šesti hodin, v neděli od dvanácti do šesti.

Petráveč zve na sraz rodáků

KDY: 26. června, odpoledne

KDE: před kulturním domem, Petráveč

ZA KOLIK: zdarma



Obec Petráveč zve své občany na sraz rodáků a přátel obce. Dnes 26. června se uskuteční setkání rodáků a přátel obce s hudbou před kulturním domem. V neděli 28. června od jednácti hodin se koná mše svatá u Kapličky.

Žďár ožije farmářskými trhy

KDY: 27. června, od 8.00 do 11.30 hodin

KDE: náměstí Republiky, Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



Druhý z letošních šesti již tradičních farmářských trhů mohou lidé navštívit na žďárském náměstí v sobotu 27. června od osmé hodiny ranní. Na prodejních pultech stánků by se měly opět objevit zemědělské a potravinářské produkty menších pěstitelů a výrobců zejména z regionu, ale také další sortiment zboží prodávaný prvovýrobci. Po druhém červnovém trhu si zájemci mohou poznamenat ještě termíny dalších pěti, které se na náměstí Republiky uskuteční 25. července, 22. srpna, 19. září a 17. října.

Čarodějnice v červnu zažijí v Křižanově

KDY: 27. června, od 17 hodin

KDE: na Škrejblíku, Křižanov

ZA KOLIK: zdarma



Náhradní slet čarodějnic pořádají v Křižanově na Škrejblíku v sobotu 27. června od pěti hodin odpoledne. Děti se mohou těšit na skákací hrad, lanovou dráhu, střelbu ze vzduchovky, možnost vyzkoušet si vybavení hasičů. K občerstvení bude pečené maso, klobásky, pro děti hranolky a limonáda. Zapálení ohně je naplánované na půl osmou a zahraje kapela Scream Rock. Akce se koná za každého počasí.

Letní Rockování zažijí v Borech

KDY: 27. června, od 19 hodin

KDE: fotbalové hřiště, Bory

ZA KOLIK: vstupné 100 nebo 50 korun



Čtvrtý ročník letního Rockování v Borech se koná v sobotu 27. června na fotbalovém hřišti. Začátek akce je v sedm hodin večer. Postupně zahrají kapely Vzhůru a níž, Trajekt, Iron Soul, Dio Five Guitars. Pro návštěvníky je zajištěné občerstvení, a také je čekají soutěže se zajímavými cenami.

Petr Simandel vystoupí v Blues baru

KDY: 27. června, od 20.00

KDE: Blues bar, Velké Meziříčí

ZA KOLIK: vstupné 80 korun



Kytarový koncert Petra Simandla se uskuteční v sobotu 27. června na nádvoří The Blues brothers baru ve Velkém Meziříčí. Začátek koncertu je v osm hodin večer.

Sněžné zve na výstavu obrazů

KDY: 27. června - 17. července

KDE: Galerie Sněžné

ZA KOLIK: zdarma



Galerie Sněžné zve na výstavu obrazů Bohumila a Heleny Puchýřových, která začíná v sobotu 27. června. Je doplněná keramikou Věry Korecké. Budou vystaveny nově dokončené obrazy Heleny Puchýřové. Výstava potrvá do 17. července. Otevřeno je denně mimo pondělí od 10.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.

OSTATNÍ TIPY

Všechna jídla světa míří do Humpolce

KDY: 27. června, od 10.30 hodin

KDE: park Stromovka

ZA KOLIK: zdarma



Již třetím rokem přiváží do parku Stromovka evropské a světové kuchyně ve formě sobotního brunche nebo-li jídla pozdního rána a časného odpoledne. S letošním ročníkem Letní Platformy Humpolec přichází celkem s deseti různými kuchyněmi, které na všechny zájemce budou čekat vždy každou sobotu od 10.30 do 14.30 hodin. V sobotu 27. června park Stromovka nabídne karibskou kuchyni. Pražský food truck a stánek servírující tradiční a současný Karibský street food. Od chutného pečiva, vydatných dušených mas a pikantních kari až po fantastické vepřové nebo kuřecí jerk připravované v autentických ručně dělaných grilech. Součástí brunche je i doprovodný program v podobě divadelního představení pro děti, které začíná v jedenáct hodin, tentokrát se děti mohou těšit na loutkový příběh Pověsti české.

Společně vyrazí na jarní běh

KDY: 26. června, od 17.00

KDE: autokempink Pávov, Jihlava

ZA KOLIK: startovné je 100 korun



Pětačtyřicátý ročník jarního běhu Pávov se uskuteční v páetk 26. června v autokempinku Jihlava Pávov. Hlavní závod je dlouhý 8,8 kilometrů, který vede po silnici i terénem okolím Jihlavy Pávov. Závod je součástí poháru Běžec Vysočiny. Startuje se v kategoriích dospělí, dorost 10 – 15 let, chlapci a dívky 4 – 9 let.

V Horáckém divadle zvou na Knihu džunglí

KDY: 26. června, od 15.00

KDE: Horácké divadlo, Jihlava

ZA KOLIK: vstupné od 100 korun



Jeden z největších světových bestsellerů a jeden z nejoblíbenějších příběhů mnoha generací ožije na velké scéně Horáckého divadla v pátek 26. června od pěti hodin v Jihlavě. Kniha džunglí vypráví příběh lidského mláděte Mauglího, kterého zachrání před lidožravým tygrem Šér-Chánem vlčí smečka v čele s matkou vlčicí a vlčím náčelníkem Akélou. A chybět nemohou ani další oblíbené postavy, které jsou Mauglímu průvodci a učiteli nezbytných zákonů džungle – moudrý medvěd Bálů, pardál Baghíra, slon Háthí, had Ká a mnozí další, kteří ho naučí nejen strachu a schopnosti přežít, ale především pravidlům společného soužití a přírodního řádu. Dobrodružný příběh Knihy džunglí připravil ve vlastní dramatizaci a režii Michal Skočovský, který navrhl také akční scénu, písně z knižní předlohy zhudebnil Mário Buzzi.

Prohlídky hradu zpestří výstavy

KDY: 26 června, od 17.00

KDE: hrad Lipnice nad Sázavou

ZA KOLIK: běžné vstupné



Na letošní letní sezonu na hradě Lipnici připravili hned tři výstavy, které budou součástí návštěvnického prohlídkového okruhu. První výstava se věnuje rytířským ctnostem a je určena především dětem. Výstava navazuje na vzrušující život středověkých rytířů. Je inspirována rytířským ideálem "sedmera ctností", ve kterých byl každý z budoucích rytířů cvičen a posilován. Druhá výstava, která bude instalována v druhém jinak nepřístupném patře věže Samson, představí semestrální studentské práce Ateliéru velkých měřítek Salzmann. Studenti Fakulty architektury ČVUT se ve svých pracích zabývali městem a krajinou v katastru města Lipnice nad Sázavou, vernisáž se koná v pátek 26. června v pět hodin. Do třetice si návštěvníci mohou od úterý 30. června do konce prázdnin prohlédnout výstavu 30 let pelhřimovských rekordů, která představí aktivity Muzea rekordů a kuriozit z nedalekého Pelhřimova. I tato výstava proběhne v nově opravených a zpřístupněných prostorech 2. patra Thurnovského paláce.