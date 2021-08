V Telči začíná v pátek 20. srpna patnáctý ročník Historických slavností Zachariáše z Hradce a Kateřiny z Valdštejna. Dvoudenní akce nese podtitul Regionem Renesance a představí se na něm všech pět měst, která memorandum o spolupráci v regionu před patnácti lety podepsala. Konkrétně se jedná kromě Telče o Třešť, Dačice, Slavonice a Jemnici. Návštěvníci se mohou těšit na bohatý historický program, který dali dohromady herci Jakub Škrdla a Jiří Juráš. Zájemci se mohou v sobotu 21. srpna svézt mezi Telčí a Slavonicemi historickým vlakem a náměstí Zachariáše z Hradce zabere dobový jarmark.

„V letošním roce jsme přizvali historické osobnosti z jednotlivých měst Regionu Renesance. Seznámíme se s vývojem společnosti v jednotlivých městech a zároveň si připomeneme ptanácté výročí od popisu Memoranda Regionu Renesance. To bylo slavnostně podepsáno v magický čas 20. června 2006 ve 20.06 hodin. V tomto roce si připomínáme také 495 let od narození Zachariáše z Hradce, který je pro Telč výraznou osobností historie,“ přiblížila hlavní rámec programu Věra Peichlová, vedoucí telčského kulturního odboru.

V pátek ve tři odpoledne se otevře dobový jarmark a vstoupí umělci z pěti měst regionu a z partnerského slovenského města Šala. Například se předvede telčský folklorní soubor Podjavořičan, zpěvačka Annabelle Fárová ze Slavonic nebo zhudebněná jemnická pověst Máňa a Poped.

Hlavní program s průvodem všech účastníků začne v sobotu 21. srpna ve dvě odpoledne. Průvod půjde od Základní školy v Hradecké ulici zámeckým parkem až na náměstí Zachariáše z Hradce. Krátká zastavení obstarají například Telčské mažoretky, velocipedisté či dobrovolní hasiči z Hodic. „Slavnostní ceremonie se Zachariášem z Hradce a Kateřinou z Valdštejna začíná v půl třetí. Jednotlivá města budou v průvodu zastoupena historickými postavami. Z Třeště to bude Jan Jindřich, markrabě moravský, toho času vlastník Třeště se svou družinou, v podání Divadelního souboru Karla Čapka z Třeště a Skupiny historického šermu Hebrix,“ přiblížila jen zlomek z programu Peichlová.

Během dne nebude chybět dobový jarmark, představí se různé spolky nejen z Telče, předvedou se šermíři, divadlo T.E.J.P. i loutkové divadlo. Děti se zabaví na historickém kolotoči z Českých Budějovic nebo na historickém kolotoči z Dobronína. Zábavný a dobový program potrvá až do šesti hodin večer.

V sobotu mohou zájemci také vyrazit historickým vlakem z Telče do Slavonic a zpět. Zvláštní vlaky poveze lokomotiva T435.040 z roku 1959 a historické vozy ze začátku 20. století. Jízdní řád historického vlaku a podrobný program slavností lidé najdou na webových stránkách Telče.

ZAJÍMAVÉ AKCE NAPŘÍČ REGIONEM

1. ročník Traktoriády

KDY: sobota od 8.30

KDE: Koněšín, Radarka

Je tu další akce, na kterou se mohou lidé těšit v areálu Leteckého muzea Koněšín-Radarka. Koná se první ročník Traktormánie. Kdo má stroj, může si přijít zazávodit, pokecat a popít s lidmi na stejné vlně. Sjezd je možný už v pátek navečer, nebo v sobotu ráno do půl deváté. Návštěvníci uvidí spanilou jízdu, slalom, couvání s vlekem, tahání vozu Tatra 148 na čas a prohlídku vozů. Dále na programu budou vyhlídkové lety vrtulníkem, jízdy na koních, program pro děti, otevřené Letecké muzeum. Zábavný den zakončí večerní zábava s kapelou Sem & Tam.

Hradní slavnosti

KDY: neděle od 14.00

KDE: Polná



Společenstvo meče a ohně Novus Origo, Město a Muzeum Polná zvou na nedělní historické slavnosti Jiřího z Poděbrad. Ve dvě hodiny odpoledne přijede český král na zámek, v programu se představí šermíři, tanečnice, kejklíři na cestách spolku Keltoviny, dravci, koně, fakír a mnoho dalšího. Po setmění je připravená ohňová show Novus Origo. Od jedné do pěti odpoledne bude volný vstup do hradního sklepení, oživlých expozic řemesel a barokní lékárny.

Dračí lodě Vysočina 2021

KDY: sobota od 9.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Pilská nádrž

ZA KOLIK:

V duchu třicátých let a prohibice v Americe se ponese tuto sobotu tradiční závod dračích lodí na Pilské nádrži s názvem Dračí lodě Vysočina. Letos je to již patnáctý ročník Festivalu Dračí lodě Vysočina 2021. Zahájení závodů je na programu v devět hodin ráno a první start posádek začne o půl hodiny později. Závody potrvají až do pěti odpoledne. Po celý den je připravený doprovodný program. Vstupné je zdarma.

Oslavy 780 let Krucemburku

KDY: pátek až neděle

KDE: Krucemburk



O víkendu vypuknou oslavy 780 let městyse Krucemburk. Zájemci mohou v pátek od pěti hodin navštívit letní kino od půl deváté vystoupí kapela Mňága a Žďorp. V sobotu začínají oslavy v deset hodin. Jsou připravené atrakce pro děti a dospělé, prohlídka hasičské techniky, jarmark v základní škole, výstava květin a obrazů, výstava loutek, otevřené informační centrum. V neděli od tří hodin odpoledne zahraje loutkové divadlo Oblázek pohádku Červená karkulka.

Večerní prohlídky hradu Kámen

KDY: sobota od 19.00

KDE: hrad Kámen

ZA KOLIK: 120 a 90 korun



Večerní prohlídky hradu Kámen, které se budou konat v sobotu 21. srpna od 19.00 do 21.30 hodin v půlhodinových intervalech. Vstupné na noční prohlídky 120 korun, snížené 90 korun, rodinné 330 korun. Z důvodu omezené kapacity je vhodné si večerní prohlídku předem zarezervovat na tel. čísle 565 426 609 nebo 721 846 931.

FESTIVALY

Magmafest v letním kině

KDY: sobota od 12.00

KDE: Jihlava, areál letního kina Heulos

ZA KOLIK: 590 korun v předprodeji, na místě 690 korun



Festival české a slovenské rockové hudby se koná tuto sobotu v jihlavském Heulosu. Na pódiu vystoupí Dymytry, dále Traktor, Trautenberk, Alkehol, Miloš Meier s Drumming syndrome, Plexis, Jaksi Taksi, Hanz´s Fuckers, Corona a další. Akce začíná v pravé poledne a kapely se budou střídat až do jedné hodiny v noci. Na festival platí všechny vstupenky z loňského zrušeného ročníku.

Festival venkova

KDY: pátek a sobota

KDE: obec Krásné



Předposlední srpnový víkend bude ve Žďárských vrších ve znamení architektury. V Chalupě pod Lípou v obci Krásné se koná již tradiční Festival venkovské architektury. V pátek začne program od pěti odpoledne a v sobotu od devíti ráno. Akce je vhodná jak pro rodiny s dětmi, tak i pro všechny milovníky historie, hudby a kultury. V pátek vystoupí Michal Horák a Ivan Mládek a Banjo Band. V sobotu si návštěvníci užijí přednášky a stánky, trhy, výstavy, řemeslný jarmark, výstavy architektury a spoustu dobrého jídla.

ZÁBAVA

Rodinný den na Šiklandu

KDY: sobota od 10.00 do 22.00

KDE: Zvole, Šiklův mlýn

ZA KOLIK: základní vstupné 330 korun



Rodinný festival plný zábavy, hudby, tance, her a soutěží i pro nejmenší se koná tuto sobotu. Na návštěvníky čekají divadelní představení, westernová a taneční vystoupení, vystoupení se zvířaty, přehlídky, odpočinková zóna a mnoho dalšího.

Strašidlo Cantervillské

KDY: sobota od 19.30

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK:



Známá divadelní komedie s opravdovými herci a živým strašidlem na motivy Oscara Wildea v režii Jaroslava Kříže navštíví také zámek ve Žďáře nad Sázavou tuto sobotu. Začátek představení od půl osmé večer. Hrají Martin Zounar, Martin Pošta, Bára Štěpánová a další. Vstupné je 549 korun.

HUDBA

Kvílení

KDY: pátek od 13.00

KDE: Jihlava, park Gustava Mahlera



Literárně-hudební festival v parku Gustava Mahlera. Poezie v centru města. Festival poezie a hudby pořádá hudebník, básník a grafik Aleš Kauer.

Plastici na ranči

KDY: pátek od 20.00

KDE: Telč, ranč Na Sádkách

ZA KOLIK:

Koncert legendární kapely Plastic People of the Universe s Jiřím Kabešem a Joem Karafiátem. Dále vystoupí Koonda Holaa.

Koncert Filharmonie Gustava Mahlera

KDY: pátek od 19.00

KDE: Moravské Budějovice, MKS Beseda velký sál

ZA KOLIK: vstupné 150 korun v předprodeji, 200 korun na místě



Koncert k 230. výročí úmrtí a 265. výročí narození Wolfganga Amadea Mozarta v podání Filharmonie Gustava Mahlera spolu s šéfdirigentem Jiřím Jakešem. Pořadem provede Vladimír Holeš.

Vypsaná Fixa a VlastaRedl

KDY: pátek a neděle

KDE: Přibyslav

Během Živé Přibyslavi čekají na zájemce výjimečné koncerty. V pátek 20. srpna zahraje v Přibyslavi na doberském parketu jedna z nejoriginálnějších českých kapel současnosti Vypsaná Fixa. Půjde o jediný letní koncert této pardubické party na Vysočině. Koncert začíná ve o půl deváté večer a vstupenky jsou k zakoupení v síti Ticketportal. Hned dva dny poté, v neděli 22. srpna, vystoupí ve stejném areálu moravský zpěvák a multiinstrumentalista Vlasta Redl s Jeho kapelou. Koncert začíná od půl osmé a vstupenky jsou k dispozici v síti Ticketportal.

Léto v Pelhřimově: Horkýže Slíže

KDY: pátek od 20.00

KDE: Pelhřimov, horní strana náměstí – vstup Solní branou

ZA KOLIK: 390 korun + 16 korun transakční poplatek, vstupné na místě 450 korun



I letos si užívají milovníci kultury Léto v Pelhřimově. Jeho součástí je koncert kapely Horkýže Slíže. Kapela se v Pelhřimově představila před lety na Poutníkfestu.

Trio Emida

KDY: sobota od 19.00

KDE: Kamenice nad Lipou, zámek, renesanční sál

ZA KOLIK: vstupné 100 korun



Koncert klarinetistky Elišky Brožkové Pospíšilové, sopranistky Miroslavy Časarové a klavíristy Daniela Wiesnera, na kterém zazní skladby světoznámých mistrů W. A. Mozarta, F. Schuberta, A. Dvořáka či B. Smetany.

Festival Petra Dvorského: Ve světě operety

KDY: sobota od 20.30

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou, zámecké nádvoří

ZA KOLIK: vstupné 175 až 350 korun



Závěrečný koncert 23. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Petra Dvorského si lidé poslechnou v sobotu na nádvoří jaroměřického zámku od půl deváté večer. Vystoupí Lenka Pavlovič, Miroslav Dvorský a Moravská filharmonie Olomouc spolu s dirigentem Markem Prášilem.

POHYB A VOLNÝ ČAS

Balóny nad Telčí

KDY: pátek až neděle

KDE: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce



Létání horkovzdušných balónů, jde o 25. setkání balónových nadšenců v Telči. Ranní starty mezi šestou a sedmou, večerní rovněž mezi šestou a sedmou. Balony startují z různých míst v Telči a kolem Telče, vždy však nějaké vzlétají přímo z náměstí Zachariáše z Hradce.

Městská věž

KDY: pátek a sobota od 18.00 do 24.00

KDE: Třebíč, Městská věž

ZA KOLIK: 30 a 15 korun



Městská věž při kostele sv. Martina nabízí i letos tradiční noční vyhlídky ze svého ochozu v čase od šesti do půlnoci. Vstupné je 30 a 15 korun.

Pohádková cesta a Stezka odvahy

KDY: sobota od 14.00

KDE: Lípa u Havlíčkova Brodu



Pro děti i dospěláky je připravených dvacet stanovišť s úkoly, na jejichž plnění bude dohlížet téměř padesát lipských strašidel a jiných pohádkových bytostí. Trasa je dlouhá zhruba tři kilometry a zdatnější rodiče ji mohou absolvovat s kočárkem. Pro statečné děti akce pokračuje večer Stezkou odvahy. Na účastníky čeká dobré občerstvení a bohatý doprovodný program pro děti. Start je od dvou do půl páté odpoledne na zahradě Pohostinství Na Růžku v Lípě.

Tour de Kosová

KDY: sobota od 8.30

KDE: Moravské Budějovice, koupaliště

ZA KOLIK: startovné na místě 600 korun



Cyklistický závod vede malebnou rekreační oblastí Kosová v okolí Moravských Budějovic. Účastníci si mohou vybrat ze dvou tras. Zázemí závodu poskytne areál letního koupaliště, kam budou mít všichni závodníci i jejich doprovod vstup zdarma. Na koupališti mohou využít bazény, stánky s občerstvením, šatny, sprchy i toalety.

Měřínská lávka

KDY: sobota od 14.00

KDE: Měřín, rybník Vlašák



Zájemci se mohou těšit na již čtvrtý ročník bujarého dovádění u vody, lehké akrobacie několika hrdinů a skvělé zábavy. K dispozici bude samozřejmě spousta dobrého jídla a pití, vlastní povozy jsou vítány. Zasoutěžit si mohou dospělí i děti. Doprovodný program bude zápasení na kládě nebo skákací hrad.

HRADY A ZÁMKY

Večerní prohlídky zámku

KDY: pátek a sobota, od 18.00 do 22.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, zámek

ZA KOLIK: 130/100/70 korun



Dva večery netradičních prohlídek zámku připravovaných spolu s Divadlem historie v pohybu Exulis na motivy divadelní adaptace slavného románu Alexandra Dumase. Během jednoho večera se návštěvníci přenesou na počátek 17. století, a to rovnou do sladké Francie ke dvoru slovutného krále Ludvíka XIII. Na vlastní oči tak spatří slavné Tři mušketýry a spolu s nimi se pokusí čelit intrikám obávaného prvního ministra, kardinála de Richelieu. Představení plné šermířských soubojů, dramatických zvratů i úkladných nástrah prohnaného kardinála slibuje napínavou podívanou pro diváka každého věku.

Divadelní zámecká noc

KDY: pátek od 18.30 a 20.00

KDE: Světlá nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: vstupné 150 a 100 korun



Na světelském zámku připravili pro návštěvníky netradiční prohlídky ve formátu Zámeckých nocí. Průvodci v historických kostýmech provedou celým zámkem. Výklad bude rozšířen o zajímavosti z oblasti módy a života šlechty.

Jazz na Roštejně

KDY: neděle od 14.00

KDE: hrad Roštejn, předhradí

ZA KOLIK: 250 korun na místě



V neděli na Roštejně vystoupí Jindřichohradecký Big Band, (J)Elita Band ZUŠ Moravské Budějovice, Jazz Quintet Třešť, Jana Koubková Quartet, Jazz Pilgrim.

OSLAVY

150 let od založení SDH Pacov

KDY: sobota od 14.00

KDE: Pacov, zámecká zahrada

ZA KOLIK:



V sobotu oslaví 150 let od založení Sboru dobrovolných hasičů v Pacově v zámecké zahradě. Průvod centrem města vyjde o půl jedné, program začne od dvou hodin. Zájemci mohou navštívit výstavu historické i současné techniky, každou hodinu budou k vidění tematické ukázky. Hrát bude živá hudba, během odpoledne vystoupí Božejáci a večer zahraje kapela 2G – Rock N' Roll Cover Band. Pro děti je připravený skákací hrad a nebude chybět bohaté občerstvení.

TRHY

Farmářské trhy

KDY: sobota od 8.00 do 11.30

KDE: Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční trh regionálních potravin a rukodělných výrobků se uskuteční v sobotu na náměstí Republiky.

Vinobraní

KDY: sobota od 13.00 do 19.00

KDE: hrad Ledeč nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



První ročník Vinobraní na nádvoří hradu představí širokou škálu vinařů z Čech a Moravy, různé druhy zahraničního i lokálního občerstvení, workshopy pro děti a doprovodný program.

Letní pacovské trhy

KDY: neděle od 9.00 do 15.00

KDE: Pacov, skatepark

ZA KOLIK: zdarma



V areálu skateparku naproti zámku se konají v neděli letní pacovské trhy.

LETNÍ KINO

Letní kino v Horácké galerii

KDY: 21. - 24. srpna, od 20.30

KDE: Nové Město na Moravě, dvorek Horácké galerie

ZA KOLIK: vstupné od 80 korun



Na letní kino se mohou diváci těšit od 21. do 24. srpna na dvorku novoměstské Horácké galerie. Sobotní večer si užijí hlavně děti. Promítají animovaný film Hurá do džungle, v neděli je na programu komedie Štěstí je krásná věc, v pondělí uvidí lidé komedii Bourák a poslední den v úterý zhlédnou film Chlap na střídačku. Začátky promítání jsou od půl deváté večer.

Ženská pomsta a Šarlatán

KDY: pátek a sobota od 20.30

KDE: Dukovany, parkoviště

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Projekci převážně domácích filmů uvádí letošní letní kino a autokino pod chladicími věžemi Jaderné elektrárny Dukovany. Tento pátek lidé uvidí komedii Ženská pomsta a v sobotu úspěšné životopisné drama Šarlatán. Poslední srpnový víkend bude patřit komedii Matky a pohádce Princezna zakletá v čase.

Třebíčské kolečko na zámku v Třebíči

KDY: pátek 20. srpna až středa 25. srpna, od 21.00

KDE: Třebíč, nádvoří zámku

ZA KOLIK:

Třebíčské kolečko se naposledy roztočí na nádvoří třebíčského zámku v Třebíči. Těšit se lidé mohou na promítání pod širým nebem a na nedělní koncert Dixielandové kapely Stanley´s Dixie Street Band. Začíná se v pátek 20. srpna promítáním komediálního dramatu z roku 2020 Emma. Následovat bude v sobotu česká komedie Bábovky. Na nedělní odpoledne je připraven koncert výše zmíněné dixielandové kapely od tří hodin. V pondělí kolečko pokračuje promítáním filmu Výjimeční, v úterý zájemce čeká česká fantasy pohádka Princezna zakletá v čase a celé kolečko uzavře ve středu legendární muzikál Pomáda s Olivií Newton John a Johnem Travoltou.