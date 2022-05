Folklor v máji. Tak se jmenuje akce, která ozdobí v sobotu 21. května telčské náměstí Zachariáše z Hradce. Návštěvníci se mohou už od deseti hodin dopoledne těšit na setkání folklorních souborů, průvod účastníků, řemeslný trh a kácení máje. Historické město Telč totiž v letošním roce slaví třicet let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO.

„Vystoupí Kvíteček, Kvítek a Podjavořičan z Telče, Krahuláček z Krahulčí. Hosty sobotního dne budou folklorní soubory Kytice z Prahy, Růže z Českého Krumlova a Muskátlis z partnerského města Šaľa,“ vyjmenovala účastníky slavnostní akce Věra Peichlová, vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu v Telči. A proč jsou mezi pozvanými také účastníci z Prahy a Českého Krumlova? „Telč není jediná, kdo letos slaví třicáté výročí od zápisu na Seznam UNESCO. Mezi prvními městy byla také Praha a Český Krumlov,“ dodala Peichlová.

Dětské folklorní soubory z Telče, Krahulčí a partnerské Šaľy vystoupí od deseti do půl dvanácté. Poté akci doplní ještě Peace Run, což je mírový běh. Jde o mezinárodní projekt dobré vůle, nesoutěžní štafetový běh olympijského typu. „Lidé se budou moci k běhu mezinárodního týmu nejdelšího štafetového běhu na světě Peace Run s hořící pochodní jako symbolem míru a porozumění mezi lidmi a národy přidat u kašny v ulici Na Baště,“ přiblížila vedoucí kulturního odboru. Časově vychází doběh mezi půl jednou a jednou hodinou odpoledne.

Ve dvě hodiny odpoledne bude pokračovat ukázka folklorních tradic. Z ulice Na Baště vyjde ve dvě hodiny odpoledne průvod folklorních souborů. Akci slavnostně zahájí starosta Telče Vladimír Brtník a poté vystoupí soubory s dospělými. Na závěr telčský Podjavořičan ukáže, jak se v Telči kácí májka.

Součástí oslav je také dobový řemeslný trh, který startuje v deset ráno a potrvá na telčském náměstí až do pěti hodin odpoledne. Lidé si budou moci zakoupit nejrůznější podomácku vyrobené předměty, kvalitní potraviny a produkty nejen od místních producentů.

DALŠÍ TIPY

Jihlavsko

Hodické masobraní

KDY: sobota od 14.00

KDE: Hodice

V sobotu se v Hodicích na Jihlavsku koná první ročník Hodického masobraní. Na návsi budou moci lidé ochutnat nejrůznější druhy klobás, steaků, salámů a další dobroty. Akce začíná ve dvě hodiny odpoledne a celým dnem bude provázet kapela Ládi Vlasáka. Od osmi večer ho vystřídá místní rocková kapela Terestial. Během celé akce se lidé mohou těšit na program se soutěžemi, děti potěší zábavný koutek. Vstupné bude dobrovolné. Akci spolupořádá Sbor dobrovolných hasičů Hodice.

Májové pohoupání

KDY: pátek a sobota

KDE: Jihlava, Pístovské mokřady

Dvoudenní kemp plný offroadu s noční výzvou a expedicí začíná v pátek od čtyř odpoledne. A naplno vyvrcholí v sobotu. Pátek začne volnými jízdami, ohněm a zábavou. Od deseti začne noční soutěž s názvem Slepec. V sobotu od deseti dopoledne začíná den setkáním a mezi půl jedenáctou a pátou opět naváže volné ježdění. V jednu odpoledne potom dojde na expedici s průvodcem.

Festival minipivovarů

KDY: pátek a sobota

KDE: Telč, Pivovar Trojan

Telčský festival minipivovarů začíná v pátek ve dvě odpoledne a stejně tak i v sobotu. Nabídne návštěvníkům přes dvacet druhů piv, dále se lidé mohou těšit na bohaté občerstvení a drinky. Vystoupí hned několik kapel. V pátek je na programu Luboshow s největšími hity od 80. let po současnost a v sobotu vystoupí rocková kapela Kalybr.

Degustace vín v Lukách

KDY: sobota od 18.00

KDE: Luka nad Jihlavou, kulturní středisko

V Lukách nad Jihlavou se koná degustace vín s cimbálovkou. Hraje cimbálová muzika Réva a od deseti večer hraje B2beat. Cena vstupenky je dvě stě korun.

Přehlídka trofejí

KDY: neděle května od 10.00

KDE: Telč, zámecký skleník

Za doprovodu fanfár mysliveckých trubačů před zámeckým skleníkem Státního zámku Telč začne v neděli v deset dopoledne chovatelská přehlídka trofejí. V doprovodném programu se předvedou sokolníci, bude zde myslivecko-přírodovědný koutek pro děti i dospělé, děti si zastřílí ze vzduchovky a chybět nebude ani občerstvení ze zvěřiny. Výstava bude dále přístupná i ve dnech 23. a 24. května od devíti do tří hodin odpoledne. Vstupné zdarma.

Teslácký šotek

KDY: sobota od 6.30

KDE: Jihlava, Technologický park

V sobotu pořádá Klub českých turistů jednačtyřicátý ročník turistického pochodu a cyklojízdy Teslácký šotek. Start je v Technologickém parku v areálu bývalého podniku Tesla Jihlava, vstup z Havlíčkovy ulice 30. Nástup na trasu je možný od půl sedmé do deseti dopoledne. Konec akce v pět večer. Trasy vedou po turisticky značený trasách a Jihlavském turistickém okruhu, možno navštívit rekreační místo Okrouhlík. Trasy pro cykloturisty vedou po vyznačených cyklotrasách a méně frekventovaných cestách. Rodinná turistika je schůdná pro rodiny s ratolestmi v kočárku. Pěší trasy mají od čtyř do dvaačtyřiceti kilometrů, cykloturistické trasy začínají na sedmnácti kilometrech a končí na pětasedmdesáti kilometrech.

Benefice Skateboardingu

KDY: sobota od 10.00

KDE: Jihlava, SkateLocal Spot – městské nádraží

V Jihlavě se koná v sobotu druhý ročník festivalu na podporu skateboardingu v Jihlavě. V deset hodin dopoledne se otevírá nádražní hala, poté bude soutěž pro děti a mladší, dále jsou na programu přednášky a kategorie Street a v sedm večer budou vyhlášené výsledky. Místo se bude křtít. Od půl osmé zahraje kapela Marra H, v půl deváté Beat Architects a od půl desáté Mamgo Sheikh.

Retro odpoledne

KDY: neděle od 15.00

KDE: Jihlava, hřiště Hruškové Dvory

Kuličky, guma, čára, švihadlo, panák nebo drápky. To jsou hry našich rodičů a prarodičů. Kdo chce vědět, jak se hrají, může přijít v neděli ve tři odpoledne na hřiště do Hruškových dvorů a zkusit si je. Chybět nebude retro mlsání, tvoření pro děti, ohýnek, retro fotokoutek a další parády. Odpoledne vyvrcholí soubojem rodinným týmů, akci zakončí posezení u buřtů. Za soutěž je možné si nasbírat céčka, nejlepší rodinné týmy získají odměnu. Vstupné padesát korun na dítě, dospělý zdarma.

Den Domu dětí a mládeže v Telči

KDY: neděle od 13.30

KDE: Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce

V neděli se od půl druhé odpoledne koná den Domu dětí a mládeže. Na náměstí vystoupí zájmové kroužky a děti představí výrobky, které na svých hodinách dělají.

Otvíráček v Třešti

KDY: sobota od 14.00

KDE: Třešť, zahrada při DDM Třešť

Město ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Třešť pořádají Otvíráček, vystoupí zájmové kroužky Domu dětí a mládeže, kouzelník Petr, dále budou na programu soutěže pro děti, dílničky, malování na silnici, v průběhu celého odpoledne také malování na obličej. Hraje kapela Jak chceš.

Deskohraní

KDY: sobota od 14.00

KDE: Třešť, budova kina Máj

Devátý ročník třešťského deskohraní pokračuje opět v sobotu od dvou odpoledne v budově kina Máj. Lidé si užijí odpoledne s klasickými i moderními deskovými hrami. Vstupné je dobrovolné.

Čenkovská šupina

KDY: sobota od 9.00

KDE: Čenkov, návesní rybník

Sedmý ročník amatérských rybářských závodů s názvem Čenkovská šupina se koná v sobotu od sedmi hodin na návesním rybníce v Čenkově. První kolo začíná v osm ráno, poté bude pauza na oběd a od půl jedné do čtyř potom začne druhé kolo. V půl páté vyhlášení výsledků. Občerstvení zajištěno po celou dobu závodů.

Gloriet nabízí úžasnou vyhlídku. Navštivte údolí Divoké Oslavy

Třebíčsko

Beer house

KDY: pátek a sobota od 14.00

KDE: Třebíč, Podzámecká niva

Milovníci pěnivého moku se mohou těšit na pivní slavnosti tento víkend na Podzámecké nivě v Třebíči. V pátek a v sobotu čekají návštěvníky od dvou hodin odpoledne dvě pódia, místní i nemístní pivovary, gurmánský i kulturní zážitek, bohatý doprovodný program v podobě pivních soutěží, školy čepování, kuchařské show Pavla Berkyho a mnohem víc. Vystoupí kapely Walda Gang, Morčata na útěku, Turbo, Argema, Poletíme? a další.

Ochutnávka jihomoravských vín

KDY: sobota od 10.00 do 23.00, neděle od 14.00 do 18.00

KDE: Moravské Budějovice, zámecké nádvoří

V sobotu a v neděli se uskuteční šestadvacátý ročník Ochutnávky jihomoravských vín. V sobotu od čtyř odpoledne zahraje Neoveská cimbálová muzika. Vstupné 120 korun (platí i na nedělní vstup), senioři šedesát korun, v neděli vstupné čtyřicet korun.

Rybářské závody

KDY: sobota od 8.00, neděle od 6.00

KDE: Jemnice, Nový rybník

Moravský rybářský spolek Jemnice pořádá v sobotu dětské rybářské závody a v neděli rybářské závody o putovní pohár Barchanu. V sobotu je startovné padesát korun a v neděli tři sta korun.

42. Jinošovské studánky

KDY: sobota od 8.00 do 20.00

KDE: Jinošov

V sobotu se koná dvaačtyřicátý ročník akce Jinošovské studánky. Od osmi do deseti dopoledne je prezentace turistů na návsi v Jinošově. U studánek vítání turistů chlebem a solí. Od dvanácti hodin občerstvení s táborákem u rybníka Bělizna. Hry pro soutěživé děti, možná je projížďka kočárem jezdecké stáje Krokočín. Na konci trasy soutěž o ceny. Délka trasy je třináct kilometrů.

Vzpomínková akce k uctění obětem holocaustu

KDY: neděle od 16.30

KDE: Třebíč, Zadní synagoga

Připomínka odjezdu třebíčských květnových transportů v roce 1942. O půl páté odpoledne se uskuteční vzpomínkové setkání v Zadní synagoze. O půl šesté zastavení s modlitbou u nově položených kamenů zmizelých – ulice Subakova, ulice Pokorného a Blahoslavova. Vstup zdarma.

Do muzea: Za náhrobky

KDY: sobota od 15.00 do 16.00

KDE: Třebíč, muzeum

V dalším programu třebíčského muzea pro děti a jejich rodiče si přiblíží náhrobky patřící pánům třebíčského panství. Vstupné je třicet korun.

Steven Santoro

KDY: středa 25. května

KDE: Třebíč, Národní dům

V třebíčském Národním domě vystoupí americký jazzový zpěvák Steven Santoro. Na koncertním turné ho doprovodí Walter Fischbacher (USA) na piano, Petr Dvorský (CZ) na kontrabas a Alex Bernath (D) na bicí. Další zastávkou na Vysočině, kam zavítá Steven Santoro, bude město Pelhřimov. Vystoupí v sobotu 28. května na Malé scéně kulturního domu Máj od sedmi hodin večer.

Uranový důl Rožná zavřel před pěti lety. Takhle to vypadalo tisíc metrů pod zemí

Žďársko

Muzejní noc

KDY: pátek od 17.00

KDE: Zámek Žďár nad Sázavou

K osmnáctému ročníku Festivalu muzejních nocí se přidává v pátek také Zámek Žďár nad Sázavou. Od pěti hodin do půlnoci bude za padesát korun přístupné Muzeum nové generace, na ostatní aktivity, které začínají vždy na recepci, je vstup zdarma. Na zájemce čeká komentovaná procházka zámeckým okolím, prohlídka areálu, komentované prohlídky expozice Umění baroka a zážitkový program Zažít muzeum.

Novodvorky

KDY: sobota od 15.00

KDE: Nové Město na Moravě

Pestrý program v sobotu nabídnou “dvorky“ v Novém Městě na Moravě, aktivity budou rozeseté po několika místech. Domácí hospic Vysočina chystá program Pečujeme o sebe i o druhé, na dvorku katolické fary budou hned dvě představení dřevěného loutkového divadla, a to od tří a od pěti hodin odpoledne. V parku u kašny svaté Anny chystá MAP mezigenerační vaření na téma kmín a cibule, na dvorku bývalé ZUŠ bude vystavovat Dita Novotná. V Kafé 133 vystaví své fotografie Jaroslav Mareš, zazpívá ZEVL a koncertovat bude i Dooušek. Z dvorku Horáckého muzea se půjde od tří hodin na slavnostní procházku k vyčištění pramenů, na nádvoří Horácké galerie čekají děti dílničky a třeba i opékání špekáčků. Koncertovat se bude i na dvorku u Pasáčka.

Obušku z pytle ven

KDY: neděle od 15.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Městské divadlo

Především pro děti od tří do deseti let, ale i pro dospělé je určeno nedělní divadelní představení v Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou. Od tří hodin odpoledne uvede Divadelní společnost Julie Jurištové pohádku Obušku z pytle ven. Vstupné je 120 korun.

Farmářský trh

KDY: sobota od 8.00 do 12.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

V sobotu pokračuje hlavní sezóna farmářských trhů v Novém Městě na Moravě. Na výběr bude z bohaté nabídky kvalitních potravin a produktů s jasným původem. Od devíti hodin se přidá dechový orchestr ZUŠáci a doprovodný program Putovní pokojovky aneb rostlinná štafeta s Anetou Likovou.

Ivan Hlas Trio

KDY: neděle od 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Café u tety Hany

Ivan Hlas Trio se chystá do Žďáru nad Sázavou. Koncertovat bude v neděli od sedmi hodin večer v Café u tety Hany. Posluchači se mohou těšit na jarní pohlazení po duši, hudební společnost jim budou dělat Ivan Hlas, Norbi Kovacz a Olin Nejezchleba. Vstupenky stojí 350 korun, je možné je zakoupit v kavárně.

Jak si poradit s dezinformacemi

KDY: neděle od 19.30

KDE: Nové Město na Moravě, K club

Od covidu k Ukrajině a zpět. Co jsou to dezinformace, jak fungují, čeho se týkají a kdo je vypouští? A hlavně jak se proti nim bránit? Na tyto i další v dnešní době zvláště palčivé otázky odpoví Listování v neděli od půl osmé večer v K clubu v Novém Městě na Moravě. Vstupné na místě 120 korun.

Splněný sen Jiřího Kolbaby

KDY: středa 25. května od 19.30

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

Fotograf na cestách. Cestovatel Jiří Kolbaba si splnil sen a při diashow jej představí i divákům ve středu 25. května od půl osmé večer v kinosále Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. Vstupenky je možné kupovat v předprodeji na programovém oddělení Jupiter clubu za 200 korun, na místě pak za 250 korun.

Havlíčkobrodsko

ACO Přibyslavský běh a Family fest

KDY: sobota od 8.00

KDE: Přibyslav

Na sobotní den připravili organizátoři v Přibyslavi pro rodiny s dětmi i jednotlivce ACO Přibyslavský běh a Family fest v areálu místního sportoviště a koupaliště. Akce začíná v osm ráno a potrvá do večerních hodin. Hlavní závod startuje o půl jedenácté dopoledne a vítěze vyhlásí ve dvě odpoledne. Děti se mohou těšit během dne na malování na obličej, balonkáře, výtvarné dílny a laboratoř s Pevností poznání či divadlo. Od čtvrt na pět vystoupí LIPO band, od šesti zahraje Janek Ledecký a kapela DOGA.

Street food festival

KDY: sobota od 10.00 do 20.00

KDE: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Návštěvníci ochutnají moderní i nemoderní gastronomii a zažijí, co je to street food. Těšit se mohou na mix chutí světových kuchyní, ale i té české, dorazí i tolik oblíbené food trucky. K dobrému jídlu patří samozřejmě i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva. Vstup je zdarma.

Automobilová orientační soutěž

KDY: sobota od 8.00

KDE: Havlíčkův Brod, parkoviště u nového hřbitova

Škoda klub Havlíčkův Brod pořádá v sobotu osmnáctý ročník automobilové orientační soutěže. Registrace posádek o půl osmé ráno, začátek startu v osm hodin. Poplatek za osobu 150 korun, děti do patnácti let zdarma. Soutěž je určena pro všechny zájemce, rodiny s dětmi či milovníky hádanek. V soutěži nerozhoduje rychlost, ale znalosti, odhad, navigace a štěstí. Občerstvení pro všechny posádky zajištěno. Podmínkou účasti je vlastní automobil a minimálně dvě osoby v posádce.

Vzpomínka v Číhošti

KDY: sobota od 15.00

KDE: Číhošť

Nadační fond v Číhošti a farnost Číhošť připravili na sobotu připomínkovou akci ke 120. výročí narození P. Josefa Toufara. Připomínková akce bude zahájena od tří odpoledne mší svatou, o hodinu později bude následovat přednáška MUDr. Jana Krajsy a od půl šesté koncert gospelového dua T´N´T, při kterém na závěr vystoupení zazní společně nacvičené písně s účastníky gospelworshopu. Po skončení koncertu na farním dvoře se uskuteční přátelské posezení a opékání špekáčků. Vstupné dobrovolné.

Dva nahatý chlapi

KDY: 24. května od 19.00

KDE: Světlá nad Sázavou, Společenský dům, divadelní sál

Bláznivou komedii Dva nahatý chlapi budou moci diváci zhlédnout v úterý 24. května ve Světlé nad Sázavou. Seriozní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne probudí nahý v posteli se svým kolegou z práce. Ani jeden netuší jak se do této situace dostali, manželka jednoho z nich však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu. Hrají Martin Zounar, Martina Randová, Martin Kraus a další.

Rekord v Počátkách. Svá díla představil nejstarší vystavující malíř

Pelhřimovsko

Pelhřimovská muzejní noc

KDY: pátek od 17.00

KDE: pelhřimov

Muzejní noc v Pelhřimově dnes tradičně zahájí turistickou sezónu. Z věže kostela sv. Bartoloměje zazní v pět hodin odpoledne slavnostní fanfáry, následně před budovou muzea ukončí jednu ze svých tras Mírový běh a poté zahájí výstavu Svět pod lupou. Před zámkem pánů z Říčan předvedou ve třech blocích své umění žáci Základní umělecké školy Pelhřimov. Zájemce čeká komentovaná prohlídka výstavy a městské šatlavy. Celý večer zakončí ohňová show skupiny Spiritus Dracus. Zdarma budou přístupné turistické cíle města.

Prohlídky hradu Kámen pro rodiny s dětmi

KDY: sobota a neděle

KDE: hrad Kámen

Prohlídky hradu Kámen pro rodiny s dětmi se konají v sobotu a v neděli vždy od půl jedenácté, půl jedné a půl třetí. Z důvodu omezené kapacity je vhodné si prohlídku předem zarezervovat na telefonu 565 426 609 nebo 721 846 931.

Cyklovýlet

KDY: neděle od 10.00 do 15.00

KDE: Počátky, Sportovní hala

SPV Počátky pořádá tuto neděli cyklovýlet. Sraz je před sportovní halou v deset hodin. Trasa vede směrem na Medličky.

Benefiční koncert: Laco Deczi & Celula New York

KDY: pátek od 19.30

KDE: Humpolec, divadelní scéna kina

Rodinný pivovar Bernard pořádá benefiční koncert ve prospěch Domácí hospicové péče Iris, která je součástí Charity Pelhřimov a působí na území Pelhřimovska, Humpolecka a Pacovska. Na divadelní scéně kina v Humpolci vystoupí v pátek od půl osmé večer Laco Déczi s jazzovou kapelou Celula New York. Vstupné 380 a 980 korun.