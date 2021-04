Premiéra komedie Čtyři vraždy stačí, drahoušku!

KDY: sobota 3. dubna od 19.00

KDE: on-line portál GoOut

ZA KOLIK: 150 nebo 300 korun

Diváci se mohou těšit na divadelní verzi ikonické české komedie Čtyři vraždy stačí, drahoušku!, kterou pro divadlo režijně zpracoval Michal Zetel. „Huhu koktejl, Bar Kochba, My jsme všichni Gogo, to jsou slovní spojení, která k mému dětství patřila stejně jako Náhorní Karabach, Jásir Arafat či Niki Lauda. Tehdy mi nedávala žádný smysl, a zatímco většinu z nich odvál čas, humor a šmrnc komedie ‚Čtyři vraždy stačí, drahoušku!‘ tu zůstal dodnes. Záhadou však nadále zůstává, proč se to jmenuje Čtyři vraždy stačí, drahoušku!, ve skutečnosti jsou jich totiž desítky. Brilantní žánrovka plná černého humoru je výzvou jak pro režii, tak zejména pro soubor,“ poznamenal Zetel, který spolupracuje s divadly napříč celou Českou republikou. K Horáckému divadlu v Jihlavě se režisér připojil poprvé.

Hvězdné obsazení



A o co v bláznivé komedii jde? Hlavní hrdina středoškolský učitel Georg Camel v podání herce Ondřeje Šípka zjistí, že jakmile otevře dveře, vypadne z nich mrtvola. Zapletl se totiž nevědomky do souboje dvou gangsterských band soupeřících o šek milión dolarů. V jeho příběhu nechybí plejáda dalších zábavných postav a postaviček. Například krásná novinářka Sabrina, kterou ztvární Svetlana Hruškociová, šéfka zločinecké bandy Kate Draxlová v podání Šárky Čermákové nebo bytná paní Harringtonová. Tu si s chutí zahraje Lucie Sobotková. Petr Soumar se převlékne za komisaře Brookse a inspektor Sheridan nebude nikdo jiný než Milan Šindelář. V dalších rolích se představí Stanislav Gerstner, František Mitáš, Jakub Škrdla či Michal Kraus.

Hra vychází ze scénáře pro Divadlo Petra Bezruče z roku 2007 od dramaturgyně Ilony Smejkalová. „V této bláznivé komedii nesmí chybět situační komika, slovní gagy a notoricky známé hlášky. Jdeme ve stopách původních tvůrců, tam, kde je ve filmu střih, my domýšlíme divadelní akci, případně pointu situace. Od začátku zkoušení je pro nás nejdůležitější hravost a fantazie,“ dodala dramaturgyně Horáckého divadla Jihlava Barbora Jandová.

Tři stovky jako podpora

Přenos zprostředkovává portál GoOut a vstupenky je možné pořídit na odkazu: https://bit.ly/3lAMF0I. Diváci si mohou vybrat částku sto padesát nebo tři sta korun, a to v případě, že chtějí divadlo podpořit. „Po uhrazení vstupného dostanou diváci unikátní odkaz, na kterém mohou sledovat premiéru v reálném čase, tedy v sobotu 3. dubna od sedmi hodin večer“, doplnila mluvčí Horáckého divadla Mirka Kvíčalová.

DALŠÍ TIPY



Velikonoční procházky

Rodinná hra Velikonoční dobrodružství zajíčka Kuličky

KDY: do pondělí 5. dubna

KDE: okolí zámku, Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



Lektorky na žďárském zámku připravily zábavnou rodinnou hru Velikonoční dobrodružství zajíčka Kuličky, kterou si mohou zájemci zahrát až do pondělí 5. dubna vždy v době otevření výdejního okénka zámecké kavárny (pátky, soboty a neděle od deseti do pěti hodin, a navíc také na Zelený čtvrtek a Velikonoční pondělí). Stačí si ve výdejním okénku zámecké kavárny vyzvednou mapku zaječí cestičky a vyrazit.

Jarní výtvarná soutěž pro děti

KDY: do pondělí 5. dubna

KDE: zámek, Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



Na žďárském zámku se rozhodli podpořit rozvoj dětské tvořivosti a připravili jarní výtvarnou soutěž. Stačí namalovat obrázek s velikonoční nebo jarní tématikou a přinést jej do pondělí 5. dubna do výdejního okénka kavárny. Tři vylosovaní autoři získají volné vstupenky na oblíbené zámecké Letní dětské prohlídky pro celou rodinu. Malý dárek navíc je připraven pro všechny, kteří do svého díla zahrnou oblíbené místo, věc nebo vzpomínku přímo ze zámeckého areálu.

Výtvarný kroužek - velikonoční dekorace

KDY: bez omezení

KDE: na webu galerie, Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: zdarma



Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě jako náhradu za výtvarný kroužek zveřejňuje jednou týdně na svých webových stránkách návody na výtvarné tvoření pro všechny zájemce. Mohou upéct velikonoční dekorace ze slaného těsta. Návod na tvoření lidé najdou na stránkách galerie.

Velikonoce v Humpolci

KDY: do pondělí 5. dubna

KDE: Humpolec

ZA KOLIK: zdarma



Humpolecká radnice navzdory covidu připomene i letos velikonoční svátky. Lidé se mohou těšit na velikonoční výlepové plochy nebo výlohy. Radnice připravila také sérii speciálních humpoleckých videí na městském YouTube kanále, Velikonoční Zichpil a mrskačku nebo strom Velikonočník, který si mohou lidé přijít sami ozdobit. Do 5. dubna bude městem znít také Velikonoční zvonkohra.

Zajíčkovy Velikonoce

KDY: do pondělí 5. dubna

KDE: Moravské Budějovice

ZA KOLIK: zdarma



Mateřská škola Husova v Moravských Budějovicích připravila akci Zajíčkovy Velikonoce, která je určená dětem předškolního věku. Hledat velikonočního zajíčka v okolí města mohou rodiče s dětmi a plnit různé úkoly. Pomocníkem jim bude mapa s označenými místy. Tu si mohou stáhnout rodiče na stránkách Besedy Moravské Budějovice.

Velikonoční cesta za pokladem

KDY: do pondělí 5. dubna

KDE: Telč - Lipky

ZA KOLIK: zdarma



Zájemci si mohou projít Velikonoční cestu za pokladem, která začíná na začátku Lipek v Telči a končí u kaple svatého Karla. Celý průběh je bezkontaktní, lidé budou potřebovat pouze mobilní telefon s čtečkou QR kódů. Velikonoční cesta mapuje události křesťanských Velikonoc.

Zábava, přednášky

Tančírna v obýváku

KDY: pátek 2. dubna od 19.00

KDE: online Facebook Pelhřimák

ZA KOLIK: zdarma



Dvojice tanečních mistrů Tereza a Václav pokračují ve svých online tanečních lekcích na pelhřimovském kulturním serveru Pelhřimák. Fanoušci této dvojice se opět budou mít možnost naučit pár tanečních kroků a zpříjemnit si večer v pohodlí domova. Záznamy pořadů jsou dostupné na YOuTube kanálu Pelhřimák a na Instagramu Pelhřimák.

Zajímavosti z Pelhřimova – kaple Kalvárie

KDY: neděle 4. dubna 2021 od 19.00

KDE: online Facebook Pelhřimák

ZA KOLIK: zdarma



Každou neděli se zájemci mohou těšit na nějakou zajímavost z Pelhřimova, které bude vyprávět paní Miroslava Kvášová z Muzea Vysočiny Pelhřimov. Záznamy pořadů jsou dostupné na YOuTube kanálu Pelhřimák a na Instagramu Pelhřimák.

Rozhovor pro tento týden: hostem bude Miroslav Marek

KDY:

KDE: online Facebook Pelhřimák

ZA KOLIK: zdarma



Každý týden v pondělí přináší online na facebookovém profilu Pelhřimák rozhovor se zajímavým hostem. Hostem bude Miroslav Marek. Pořad moderuje Martin Dufek. Záznamy pořadů jsou dostupné na YOuTube kanálu Pelhřimák a na Instagramu Pelhřimák.

Výstavy

Výstava Za okny muzea

KDY: do 11. dubna

KDE: Horácké muzeum, Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: zdarma



Novoměstské Horácké muzeum připravilo pro své návštěvníky výstavu Za okny muzea. Jsou to kraslice zdobené tradičními horáckými technikami a ornamenty od paní Drahoslavy Horké z Pohledce. K vidění budou ještě do 11. dubna.

Výstava za okny na žďárské tvrzi

KDY: bez omezení

KDE: tvrz, Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



Nově mohou od soboty zájemci nahlédnout na žďárské tvrzi do velikonočních „výdejních okének“. V prvním uvidí pašijový průvod, který se zejména v době barokní mohl konat i při žďárském klášteře. Na Velký pátek tak před diváky pochodovali křížovníci, kajícníci a sebemrskači. V okénku mimo jiné lidé uvidí ďábla, kterak táhne na voze Pýchu s Obžerstvím a nastavuje zrcadlo jejich zkaženosti. Dále uvidí ukázky různých technik zdobení velikonočních vajíček a mrskačky. Ve druhém okénku pak najdou velikonočně vyzdobenou světničku s tradičním obědem podávaným na Boží hod.

Velikonoční výstava

KDY: do 22. dubna

KDE: nám. ČSA a nám. Míru, Moravské Budějovice

ZA KOLIK: zdarma



Netradičním způsobem si díky výrobkům dětí z mateřských škol, základních škol, DDM Budíku, Domu svatého Antonína, ZUŠ Moravské Budějovice a Základní školy a Praktické školy Moravské Budějovice si lidé zpříjemní procházku po náměstí ČSA a náměstí Míru.

K muzeu za exponátem

KDY: do pondělí 5. dubna

KDE: zámek, Třebíč

ZA KOLIK: zdarma



Za okny třebíčského muzea bude k vidění do Velikonoc plastika nazvaná Zdánlivě sama v galaxii stínů (světlo na konci tunelu koronavirové doby) od Lubomíra Kerndla. Zajímavostí je, že plastika vynikne jak na světle, tak i za tmy či šera. Jedná se o světelnou instalaci. Pro děti to bude jistě zážitek nakukovat do muzea za tmy.

Výstava za okny - keramika

KDY: od 30. března na 14 dní

KDE: zámek pánů z Říčan, Pelhřimov

ZA KOLIK: zdarma



Za okny výstavní síně zámku pánů z Říčan v Pelhřimově mohou lidé vidět další díl výstavy s názvem Co to sbíráš?, kterou připravilo pelhřimovské muzeum. Cyklus Co to sbíráš? postupně nabídne ochutnávky z rozličných sbírek uložených v muzeu. Bude to takový skokanský můstek k opravdové výstavě, kterou otevřou, jakmile to bude možné. Každých čtrnáct dní se mohou zájemci těšit na novou expozici. V tomto díle výstavy budou k vidění džbánky, hrnce, plucary či formy na lívance s různorodým zdobením a glazurou. Novinky se objeví vždy v úterý v poledne.