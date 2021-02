Vysočina skýtá bezpočet možností, kam se vydat na výlet. Své tipy na oblíbená místa – srdcovky, kam se rádi vrací, nám prozradily některé osobnosti, hrdí patrioti spojení se svým regionem.

DO ÚDOLÍ ŘEKY SVRATKY. Radek Jaroš je nejúspěšnější český himalájský horolezec a držitel Koruny Himálaje. Je rodákem z Nového Města na Moravě, kde také stále žije. Srdce Vysočiny je podle něj jednoznačně oblast údolí řeky Svratky okolo osady Milovy. „Je to nádherné místo. Nachází se tam malé vesničky, Samotín a Blatiny, které mají ráz staré Vysočiny. Okolo jsou lesy, skály, dole řeka Svratka meandrující mezi loukami. A navíc je tu místo nedaleko Drátenické skály, kde jsem poprvé začínal jako horolezec na laně. A právě mezi těmito dvěma vesnicemi a Drátníkem najdou turisté kámen, který pochází nedaleko odsud. Jsou na něm vytesané všechny osmitisícovky, které jsem zdolal a je tam i můj podpis. Je z toho takové poutní místo s krásným výhledem," lákal Jaroš. Nedaleko odsud je hospoda U Kolouška, kde se mohou výletníci občerstvit, pokud to epidemická situace dovolí.

NA VRCHOL JAVOŘICE. Jihlavský rodák a duše známého festivalu Prázdniny v Telči Milan Medvěd Kolář rád stoupá k vrcholu Javořice. „Byl jsem tam minulou neděli a nikdo tam nebyl, jenom pár lidí a krásné počasí. Javořice to je sen a Míchova skála také, i když je to tam teď vykácené. Ale ten kopec, studánka Páně, Malý Pařezák a Velký Pařezák u Řásné, stojí za vidění. Rozhodně do těchto míst je výlet parádní, člověk se nesplete. Telčsko, lesy a vycházky v okolí jsou neuvěřitelné. Pěkný výlet je teď i na ledopády v Lovětíně a ve Lhotce, je to kousek za vsí, tak to tam teď hodně lidé navštěvují s dětmi. Ale rozhodně doporučuji Javořici, jsem patriot Javořické vrchoviny. A v Telči si můžete dát v okýnku kávu nebo zmrzlinu,“ dodal Kolář.

NA HRADY ROKŠTEJN A ORLÍK. Herec Horáckého divadla v Jihlavě Jan Burda dává poslední roky před pěší turistikou přednost motorce. „Rád to vždy spojím s obhlídkou hradu a zřícenin, kterých je kolem Jihlavy hodně. Miluji Rokštejn, Orlík, kolem Telče je to krásné. Také je tady nespočet rybníků, rád se procházím okolo Velkého Pařezitého rybníku, kde je krásné koupání. V létě rádi stanujeme a užíváme si s tím spojené opékání. O krásná místa v okolí Jihlavy není nouze,“ vyjmenoval Burda.

BALKOVO PEKLO A KŘEMEŠNÍK. Jaroslav Max Kašparů, pelhřimovský kněz a psychiatr, se rád vrací do míst v okolí svého rodiště. „Mezi Žirovnicí, kde jsem se narodil, a Stojčínem je místo zvané Balkovo peklo. Vracím se tam rád už od dětských let. Nachází se v lese mezi Stojčínem a Počátky a věnoval jsem mu stať v jedné své knize. Je tam rybníček a vedle stojí starodávný zachovalý mlýn s kolem, vybavený starými stroji. Jsou tam kameny a na jednom z nich je vyražené kopyto čerta. Pověst praví, že čert navštívil mlynáře a vyděšený mlynář řekl: Ba, to sem se lek,“ vypráví Kašparů. Jeho druhá oblíbená trasa vede z Rynárce u Pelhřimova, kde žije, směrem na Horní Cerekev a na Křemešník. Je to jedinečné poutní místo s rozhlednou a studánkou na nejvyšším bodu Pelhřimovska.

KRAJINOU KOLEM RYBNÍKŮ. Markéta Hejkalová, spisovatelka a nakladatelka z Havlíčkova Brodu se ráda s manželem a přáteli toulá okolím města. „Doporučuji moc hezký výlet, který jsme podnikli na Silvestra. Z Havlíčkova Brodu jsme se vydali přes Břevnici a Chrast do Dolní Krupé a odtamtud přes Knyk a podél několika rybníků k nádrži Cihlář a pak do parku Budoucnost. Je to osmnáct kilometrů, tedy ne úplně krátká vycházka, ale moc hezká. A díky tomu, že jsou kvůli kůrovci vykácené lesy, objevujeme jinou krajinu, než na jakou jsme byli zvyklí,“ doplňuje Markéta Hejkalová.

Žďársko

Vyhlášení Sportovce roku

KDY: pátek od 18.00

KDE: web, facebook a youtube Velké Meziříčí

ZA KOLIK: zdarma



Tradiční zveřejnění vítězů ankety Sportovec města Velké Meziříčí za rok 2019 se uskuteční neobvyklým způsobem. V pátek od šesti hodin mohou diváci sledovat video s vyhlášením výsledků ankety, která má ve městě mnohaletou tradici. Video zveřejní na webu, Facebooku i Youtube kanálu města Velké Meziříčí.

Rozsvícená okna

KDY: bez omezení

KDE: Tvrz, Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: zdarma



Také v březnu budou zájemci, stejně jako v předchozích měsících, čekat rozsvícená okna městské tvrze. Do 7. března si mohou prohlédnout masopustní průvod, který od 15. března vystřídají výjevy s velikonoční tématikou. A pozor, scény se budou obměňovat. Uvidí tak vynášení Morany, zvyky Zeleného čtvrtka a Červeného pondělí, ukázku rozličných pokrmů a mnoho dalšího. Okénka budou svítit až do 25. dubna. Doplní je příspěvky o velikonočních zvycích a tradicích na muzejním facebooku.

DALŠÍ TIPY

Jihlavsko

DIOD Music Box

KDY: pátek od 20.00

KDE: na YouTube kanále DIOD Jihlava

ZA KOLIK: zdarma



DIOD Music Box je zbrusu nový formát hudebního pořadu, který snad v průběhu sezóny přeroste v živé koncerty. V prvním vydání představí originálního jihlavského rappera Curka s poetickou písničkářkou Ninou Rosa, která zaujala spoluprací s Bárou Zmekovou nebo hostováním na posledním albu kapely Zrní. Průvodcem večera je dramaturg scény Nocturno na festivalu Prázdniny v Telči Vojta Kolář. Zájemci pořad uvidí na YouTube kanále DIOD Jihlava.

Poleňák jak poleno!

KDY: do 21. února

KDE: Polná

ZA KOLIK: zdarma



Novou hru připravilo středisko volného času Tempo pro malé i velké. Zájemci se vydají Háječkem přes louku na hráz Zimáku a zpět kolem zahrad, Varhánkova rybníka, jatek a garáží do Polné. Cestou potkají patnáct karet s otázkami zaměřenými ke znalostem o Polné. Na každé kartě je jedna otázka pro dospělé nebo starší děti a jedna otázka pro ty nejmenší. Na startovním lístku tedy označí dvě otázky pod jedním číslem. Kartičky jsou k vyzvednutí v Tempu u dveří.

Třebíčsko

Maskování

KDY: do 19. března

KDE: web Beseda Moravské Budějovice

ZA KOLIK: zdarma



Nastala doba karnevalů a masopustů, tak proč si trochu nezpříjemnit čas. Zájemci se mohou na chvíli díky kostýmu proměnit v někoho, kým chtějí být. Stačí použít fantazii a vytvořit si vlastní kostým. Pak už se jen vyfotit a pochlubit se všem. Pro každého, kdo se zúčastní, je připravená sladká odměna. Po ukončení soutěže zveřejní fotky na stránkách Besedy Moravské Budějovice. Fotky mohou děti posílat na tic@besedamb.cz nebo na www.facebook.com/maskot.beseda.

Havlíčkobrodsko

Fotografický mág Rössler

KDY: bez omezení

KDE: Facebook a YouTube kanál Muzea Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: zdarma



Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod připravilo online přednášku svého ředitele Michala Kampa na téma vývoje Německého a později Havlíčkova Brodu od let 1850 až do éry první republiky. Téměř hodinu a půl dlouhá přednáška je doplněná řadou dobových dokumentů z muzejních archivů. Kromě vývoje počtu a migrace obyvatelstva v tomto období se historik věnuje také všem významným milníkům rozvoje města včetně nejvýznamnějších staveb té doby. Přednáška je k vidění na youtube kanále muzea.

Pelhřimovsko

Koncert z Máje – Raf a Taksík

KDY: sobota od 19.00

KDE: online na Facebooku Pelhřimák

ZA KOLIK: zdarma



Online koncert oblíbeného pelhřimovského dua raf & taksík si poslechnou lidé v sobotu. Luboš Rafaj a Petr Taks muzikanti a dvě ručně vyráběné originální kytary z Vysočiny hrající výhradně vlastní tvorbu. Záznam koncertu je pak možné shlédnout i na youtube kanálu nebo na instagramu Pelhřimák.