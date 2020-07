Kino naživo uvidí diváci v Humpolci

KDY: sobota 18. července ve 21.00

KDE: Humpolec, Zahrada muzea

ZA KOLIK: 150 Kč, předprodej v info-centru

Návštěvníky čeká unikátní podívaná pod širým nebem letního kina v muzejní zahradě. Uvidí totiž online přenos cirkusového představení divadla La Putyka: Kaleidoscope! a budou tak moci sdílet přímo s osmi herci, tanečníky a akrobaty jedinečný zážitek z jejich show. Navíc z neobvyklého místa, kterým bude opuštěná tovární hala, kde se představení odehraje.

Ve spolupráci s vybranými divadelními soubory vytvořili tvůrci projektu pro léto pět filmů, které natočili a budou vysílat ve vybraných kinech po celé republice. „Inspirací nám je série živých filmů Amerikánka v hlavních rolích s Terezou Ramba a Eliškou Křenkovou, kterou jsme takto natáčeli a streamovali v čase nouzového stavu. Film Naživo je projevem schopnosti vyprávět příběhy v souladu s životní realitou," říká k projektu jeho autor Viktor Tauš.

Jedním z kin, které se do projektu zapojilo, je právě Humpolec. Poslední červencový den mohou diváci přijít ve stejný čas do muzejní zahrady ještě na vystoupení s názvem Vzduchem od tanečně akrobatické skupiny Losers Cirque Company.

V srpnu je pak čeká představení Amerikánka Viktora Tauše s Terezou Ramba 8. srpna, které se uskuteční v Kině Humpolec od osmi hodin večer. V literárním klubu knihovny pak 29. srpna uvidí diváci představení divadla Vosto5 Pérák v režii Jiřího Havelky, jehož otec je zároveň humpoleckým ochotníkem.

Projekt Film Naživo pak vyvrcholí 22. září představením s názvem Agent Divadla na zábradlí.

„Jsme rádi, že se nám tento unikátní divadelně filmový projekt podařilo přivést i k nám do Humpolce. Osobně se na představení moc těším a zvu na něj všechny diváky,"doplnila za organizátory Marcela Kubíčková z humpoleckého infocentra.

Tipy ze Žďárska

Prohlídka věže bude s komentářem

KDY: sobota 18. července, od 13.00

KDE: Žďár nad Sázavou, věž sv. Prokopa

ZA KOLIK: vstup volný



Věž kostela svatého Prokopa ve Žďáře nad Sázavou mohou zájemci navštívit kdykoli od 1. 6. do 31. 10., ovšem jen v sobotu 18. července budou od jedné hodiny odpolední připraveni pracovníci regionálního muzea se zajímavým výkladem. Navíc bude otevírací doba pouze v tento den prodloužena až do západu slunce. Prohlídka je navíc zdarma.

Sraz retrokol bude v Balinách

KDY: sobota 18. července, od 9.00

KDE: Baliny, Dolní mlýn

ZA KOLIK: vstup volný

Milovníci a nadšenci historických bicyklů se sejdou 18. července v Balinách na Žďársku. Dolní mlýn bude hostit sraz retro kol. Prezentace je v devět hodin a start je naplánovaný na jedenáctou hodinu. Projížďka povede letním Balinským údolím a Velkým Meziříčím, zakončí ji spanilá jízda kolem náměstí. Chybět nebude ani občerstvením.

Vojnův Městec ovládne pouť

KDY: pátek 17. července až neděle 19. července

KDE: Vojnův Městec

ZA KOLIK: vstup volný



Pouťový víkend má před sebou Vojnův Městec na Žďársku. Na programu je v pátek pouťový fotbálek, který začne v šest hodin. V sobotu od dvou hodin následuje v hasičské zbrojnici vystoupení Bohuslava Šilera a v šest hodin ho vystřídá big beat Zakopanej pes. Na radnici bude k vidění výstava loutek s tvořivou dílničkou pro děti a výstava snímků Poutního kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře fotografa Milana Šustra. V neděli po mši svaté je posezení u kostela.

Sobotní farmářské trhy

KDY: sobota 18. července, od 8.00 do 12.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

ZA KOLIK: vstup volný

Novoměstské farmářské trhy se uskuteční v sobotu 18. července na Vratislavově náměstí v parku od osmi do dvanácti hodin. Návštěvníci si mohou přijít nakoupit výrobky od svých oblíbených farmářů. Najdou zde masné výrobky, výrobky z kozího mléka, perníčky a pralinky, ovocná vína, džemy, med a medové produkty, bylinné čaje, ovoce a zeleninu. K dostání budou i vejce a masné produkty.

Tipy z Pelhřimovska

Na Kámeni možná straší aneb Večerní prohlídky hradu Kámen pro malé i velké

KDY: sobota 18. července, od 19.00

KDE: hrad Kámen

ZA KOLIK: od 120 korun



V sobotu 18. července se na hradě Kámen odehrají další netradiční večerní prohlídky. Prohlídky jsou koncipované tak, aby poučily a pobavily jak děti, tak i dospělé a budou začínat v časech 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00 a 21.30 hodin. Vstupné na večerní prohlídky je 120 korun, snížené 90 korun a rodinné (2 dospělí + 2 až 3 děti) 330 korun. Z důvodu omezené kapacity je nutné si večerní prohlídku rezervovat na tel. čísle 565 426 609 nebo 721 846 931.

Tipy z Havlíčkobrodska

Eliška Mlatečková rozezpívá Panský dům v Chotěboři

KDY: pátek 17. července, od 19.00

KDE: Chotěboř, panský dvůr



Chotěbořský Panský dům opět ožije hudbou a zpěvem. V pátek 17. července zde poprvé od karantény vystoupí Eliška Mlatečková se swingovými a filmovými skladbami. Restaurace a Tančírna jednoho z nejstarších domů v Chotěboři byla v uplynulých týdnech kvůli pandemii koronaviru zavřená. I proto chtějí majitelé nabídnout hudební produkci na začátku prázdnin. Eliška Mlatečková, která má kořeny v Chotěboři, ale v současnosti žije ve Francii, se sem pravidelně vrací. „Publikum je tady velmi vstřícné a lidé srdeční. Moc se na vystoupení těším,“ vzkázala. Koncert Elišky Mlatečkové začíná v sedm hodin. Místa si lze i v předstihu rezervovat na čísle 569 624 229.

Tipy z Třebíčska





Výstava ukazuje budoucnost jádra

KDY: pátek 8.00 - 16.00, sobota 10.00 - 17.00, neděle 10.00 - 14.30

KDE: Třebíč, Alternátor

ZA KOLIK: zdarma

V Alternátoru v Třebíči představí, jak je český jaderný průmysl připravený na budoucnost. Na informačních tabulích se lidí dozví i o historii jádra v Česku. Ta u nás začala v roce 1955 a o dva roky později se Československo stalo devátou zemí na světě, která uskutečnila řízenou řetězovou štěpnou reakci. Vstupné je zdarma, výstava je otevřená do 5. srpna. Otevřeno je denně, ve všední dny od osmi do čtyř.



Náměšť nad Oslavou přivítá účastníky Zámeckého vrchu

KDY: sobota 18. a neděle 19. července

KDE: Náměšť nad Oslavou, Zámecký vrch

ZA KOLIK: 100 korun na den

Odložené závody v Náměšti nad Oslavou se uskuteční o tomto víkendu. Ve dnech osmnáctého a devatenáctého července se v okolí náměšťského zámky pojede MANN-FILTER Zámecký vrch 2020. Na dvoukilometrové trati se pojede druhý podnik letošního seriálu Mistrovství ČR závodů automobilů do vrchu a současně i mezinárodní pohárový závod Maverick Rescue Euro Cup 2020. Pořadatelé si pro návštěvníky připravili doprovodný program. I letos bude trať závodu zahalena do kouře od pneumatik, když se během soboty znovu představí se svojí Drift show Michal Reichert na v oze BMW. V sobotu je naplánovaný trénink od osmi hodin, jízdy od jedné hodiny. V neděli bude trénink od osmi hodin, slavnostní zahájení v jednu hodinu, jízdy o půl hodiny později.

DALŠÍ TIP

S párou za horníky

KDY: sobota 18. července

KDE: Mikroregion Kahan, trasa Zastávka - Babice - Zbýšov



Mikroregion Kahan, který v sobě sdružuje čtrnáct měst, městysů a obcí, jež dobývání uhlí zasáhlo více než jakékoliv jiné dějinné zvraty, připravil na léto speciální projekt S párou za horníky. Odehraje se ve dvou prázdninových sobotách – 18. července a 15. srpna. Kam se mohou zájemci podívat a co je čeká a jak se na to připravit? Základem výletu S párou za horníky je trasa Zastávka – Babice – Zbýšov. Návštěvníci se nechají převést o století zpět a zjistí, jaké to bylo rubat uhlí. Projedou se důlními vláčky a parní lokomotivou Muzea průmyslových železnic, vylezou si na babickou a zbýšovskou haldu a navštíví exkluzivně otevřenou těžní věž Simson ve Zbýšově. Mohou se vydat také na cihelnu, v níž se za první republiky pálily cihly mimo jiné na stavbu hornických kolonií, a jde o středoevropský unikát. K jednotlivým místům navede výletníky speciální značení. Prostě přijedou s párou za horníky. Na jízdu vláčkem je doporučená rezervace na: rezervace@mpz.cz. Vstupné úzkorozchodná železnice podle ceníku na www.mpz.cz, na Simsonu je otevřeno od desíti do šesti.