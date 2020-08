KDY: sobota a neděle od 10.00 do 17.00

KDE: sklárna Tasice

ZA KOLIK: plné vstupné 80 korun

Fortel, umění i fantazii sklářů budou moci o tomto víkendu obdivovat návštěvníci huti Jakub v Tasicích na Havlíčkobrodsku. Příchozím totiž skláři předvedou výrobu skla. Huť otevřou v sobotu i neděli od deseti dopoledne do pěti hodin odpoledne.

Pozvání přijali i mistři svého oboru z Liberecka. „U pece vyrobené sklářským a kovářským výtvarníkem Miroslavem Liederhausem budou pracovat nejen místní, ale i novoborští skláři i sklářky. Na programu bude výroba historického skla, půllitr Jakuba skláře, ale i skleněná zvířata či květiny,“ uvedli organizátoři akce Vlastislav Tvrdík a Marie Milichovská st. Sklárna je významným dokladem sklářského řemesla, které mělo na Havlíčkobrodsku slavnou tradici. V osmdesátých letech se tu natáčel dokonce i známý televizní seriál Synové a dcery Jakuba skláře. Příchozí budou moci nahlédnout nejen do tajů sklářského řemesla, ale vydají se i na cestu do minulosti. Prohlídky s průvodcem začínají ve čtvrt na jedenáct a končí ve čtyři hodiny odpoledne a jsou naplánované zhruba po hodině. „Návštěvníci budou moci projít s průvodcem jedinečnou památku, která je přes dvě stě dvacet let stará. Zachovaly se zde unikátní sklářské technologie. Před pěti lety se navíc do těchto míst podařilo navrátit po třináctileté pauze výrobu skla. Dokázala to sestra majitele Marie Milichovská ml.," dodali organizátoři.

Sklárna neslouží pouze jako dílna, ale proměnila se i v galeii. Její prostory využila výtvarnice Michaela Bartoňová. Vystavuje zde akryly, loutky, objekty i digitální umění a také jemné akvarely dokreslené směšnými nebo absurdními postavami, které rozpitým skvrnám dodávají příběhy. Ty si ovšem musí divák sám domyslet. Tématem mnohých obrazů jsou stromy o nichž autorka vytvořila divadelní představení Jak spolu stromy mluví. Na scéně živě maluje na iPadu a vznikají stále nové a nové pomíjivé obrazy. Některé jsou dokonce k vidění na výstavě. Pro zájemce připravila také výtvarnou dílnu se stejným názvem - Jak spolu stromy mluví. Je určená především pro rodiče a děti a těšit se mohou na malbu s příběhem o stromech. Začátek je v sobotu ve tři hodiny odpoledne. Další podobná akce je naplánovaná na 30. srpna ve stejný čas. Je to také termín, do kterého mohou zájemci výstavu navštívit.

Příchozí si mohou v prodejně sklárny zakoupit sklářské výrobky z místní sklárny stejně jako výrobky dalších českých skláren a sklářských výtvarníků či drobné suvenýry.

TIPY ZE ŽĎÁRSKA

Burgery v Šiklově mlýně

KDY: sobota od 10.00

KDE: Zvole nad Pernštejnem, Šiklův mlýn

ZA KOLIK: dospělí 310 korun, děti 155 korun



Dokonalý rodinný výlet čeká na všechny milovníky dobrého jídla v sobotu od deseti hodin v Šiklově mlýně. Každý si přijde na své. K ochutnání budou burgery z předních burger trucků, chybět nebude ani celodenní program na náměstí a v přírodním amfiteátru. Návštěvníci se mohou těšit i na jedinečnou noční ohňovou show zakončenou ohňostrojem.

Motání dožínkových věnců v Křižanově

KDY: sobota od 14.00 do 17.00

KDE: Křižanov, za sokolovnou

V sobotu si mohou zájemci přijít za křižanovskou sokolovnu užít zcela odpočinkové odpoledne strávené tvořivou prací. Motat se budou raně dožínkové či pozdně letní věnce.

Horácká výstava drobného zvířectva

KDY: sobota a neděle

KDE: Nové Město na Moravě



Další ročník tradiční Horácké výstavy drobného zvířectva se uskuteční v chovatelském areálu za železničním nádražím v Novém Městě na Moravě. Návštěvníci uvidí výstavu špičkových chovných zvířat – holubů, králíků a drůbeže z celého okresu, výstavu exotického ptactva, velká část vystavovaných zvířat bude prodejných.Výstava bude přístupná v sobotu od 8 do 17 hodin a v neděli od 8 do 15 hodin.

Farmářský trh

KDY: sobota od 8.00

KDE: Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: zdarma



Novoměstské farmářské trhy se uskuteční v sobotu na Vratislavově náměstí v parku od osmi do dvanácti hodin. Návštěvníci si mohou přijít nakoupit výrobky od svých oblíbených farmářů. Součástí doprovodného programu je workshop výroba píšťalky od 9 do 12 hodin.

DALŠÍ TIPY

Havlíčkobrodsko



Svět hraček na zámku

KDY: sobota od 10.00

KDE: zámek Světlá nad Sázavou

ZA KOLIK: dopělí 65 korun, děti 40 korun

Sedmý ročník celodenního festivalu pro rodiny s dětmi s bohatým programem se uskuteční v sobotu od deseti hodin v zámeckém areálu ve Světlé nad Sázavou. Děti se mohou těšit na divadlo, klauny, dětské hry a soutěže, tvůrčí dílničky, kolotoč, nafukovací hrady a pohádkový okruh s překvapením. Pořadatelé slibují také jarmark a občerstvení.

Rodinné putování v Lípě

KDY: sobota od 8.00

KDE: Lípa

ZA KOLIK: neuvedeno



V sobotu se uskuteční již třináctý ročník akce nazvané Lipské putování aneb Vyšlápni si s rodinou krásnou lipskou krajinou. Pro pěší jsou připravené trasy o délce pět až osmnáct kilometrů. Svoje trasy mají i cyklisté. Nejkratší má dvanáct kilometrů, nejdelší osmdesát kilometrů. Na nejkratší trase budou děti plnit různé úkoly. Tuto cestu mohou děti jet na kole a zdatnější rodiče projekt i s kočárkem. Start je mezi osmou a jedenáctou ráno na zahradě Pohostinství Na Růžku v Lípě. Pro účastníky je připraveno drobné občerstvení.

Letní kino pod hvězdami

KDY: pátek a sobota od 20.45

KDE: Letní kino, Havlíčkův Brod

ZA KOLIK: 100 korun



Letní kino Pod hvězdami, prostranství za budovou MDKO v Havlíčkově Brodě, promítá o víkendu hned dva snímky, které připomenou hvězdy hudebního nebe. V pátek lidé uvidí dokument s názvem Meky a v sobotu slavný snímek Bohemian Rhapsody. Začátek promítání je vždy po setmění. První film odhalí život zpěváka Mekyho Žbirky, Bohemian Rhapsody připomenou vznik i slávu kapely Queen.

Pelhřimovsko



Mirai v Pelhřimově

KDY: sobota od 20.00

KDE: Pelhřimov

ZA KOLIK: 500 korun

Další hudební zážitek čeká na obyvatele Pelhřimova v sobotu večer. Na prostranství před kulturním domem Máj vystoupí kapela Mirai. Koncert je součástí projektu Léto u Máje a začne od osmi hodin večer. Vstupné na místě je 500 korun.

Třebíčsko

Večerní prohlídky zámku

KDY: pátek a sobota od 18.00

KDE: zámek Náměšť nad Oslavou



Dva večery netradičních prohlídek zámku v Náměšti nad Oslavou připravovaných spolu s Divadlem historie v pohybu Exulis v režii Jaroslava Vaculíka a nazvaných Frankenstein čekají na návštěvníky v pátek a v sobotu. Těšit se mohou na tajuplný příběh o snaze člověka ovládnout sílu přírody. Začátky jednotlivých prohlídek v pátek i v sobotu jsou mezi šestou a desátou večer, pořadatelé je naplánovali v hodinových intervalech. Zájemci si mají místa rezervovat na telefonním čísle 568 62 319.

Jihlavsko

Mrkvancobraní v Polné

KDY: sobota od 15.00

KDE: Polná

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Pátý ročník oblíbeného zábavného odpoledne se soutěží O nejchutnější mrkvanec se koná v sobotu na Husově náměstí v Polné. Kulturní program zahájí od tří hodin folková a country kapela Wobčas , ve čtyři hodiny přivítá děti sokolník, následovat bude vyhlášení soutěže O nejlepší mrkvanec. Na závěr akce vystoupí Václav Noid Bárta se svou kapelou Bek Bek.