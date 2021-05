Vysočina - Turisté a milovníci památek mohou začít slavit. V uplynulém týdnu se postupně otevřely některé hrady a zámky. Výletníci se mohou vydat do Žďáru nad Sázavou nebo třeba na hrady Roštejn, Kámen a Pernštejn.

Zámek Žďár nad Sázavou | Foto: Deník/VLP Externista

Návštěvníky přivítá hrad Roštejn poblíž Telče na Jihlavsku. O víkendu, pokud bude pěkné počasí, ho zřejmě v hojné míře navštíví cyklisté. „Přístupná je po zakoupení vstupenky průchozí trasa B bez průvodce a hradní věž s miniexpozicí o historii hradu. Zcela volně potom bude možné zavítat na hradní nádvoří a do kaple svatého Eustacha,“ uvedla kastelánka Kateřina Rozinková. Roštejn se po několikaměsíční přestávce otevřel poprvé toto úterý 11. května. Davy lidí sice před branami nestály, ale několik desítek turistů si sem přeci jenom cestu našlo. Do konce května bude otevřeno denně mimo pondělí vždy od deseti do pěti hodin s polední pauzou od dvanácti do jedné.