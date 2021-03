Místo sezení počítačů se o víkendu děti mohou pustit třeba do plnění soutěžních zadání. Ve Žďáře nad Sázavou čeká na děti nová venkovní hra. S bohatou nabídkou přišly i jihomoravské instituce. Rodiče i tuto neděli pobaví divadelní reality show AktrŠéf.

Velikonoce na zámku | Foto: Archiv / Zámek Žďár nad Sázavou

Soutěže pro děti

V době, kdy jsou lidé při výletech odkázaní na hranice obce, je někdy těžké motivovat děti k procházkám. Potřebují často nejen poutavý cíl, ale i zábavu či poučení při jeho dosažení. Lektorky programů na zámku ve Žďáře nad Sázavou připravily zábavnou rodinnou Velikonoční hru a tvořivou soutěž. Větší děti se mohou těšit na Santiniho hvězdu – příběh plný úkolů s mobilní aplikací Skryté příběhy.

Hra nazvaná Velikonoční dobrodružství zajíčka Kuličky účastníkům přiblíží pohádkový příběh zajíce, který se narodil na kraji lesa pod Zelenou horu a vyráží poznávat svět. „Návštěvníkům letos bohužel nemůžeme nabídnout velký velikonoční program s workshopy a jarním jarmarkem, ale věříme, že je hrou v zámeckém areálu potěšíme. Procházku se zábavnými úkoly jsme vytvořili pro děti od dvou do osmi let. Stačí si ve výdejním okénku zámecké kavárny vyzvednou mapku a vyrazit,“ vysvětluje autorka hry Markéta Sobotková.

Hru si mohou zájemci zahrát od dnešního dne až do 5. dubna vždy v době otevření výdejního okénka zámecké kavárny. Zavítat sem mohou od pátku do neděle od deseti dopoledne do pěti odpoledne a navíc také na Zelený čtvrtek a Velikonoční pondělí. Na konci cesty čeká úspěšné účastníky malá odměna.