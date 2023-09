Na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou vypukne ve sváteční den Lidová krojová pouť, bude spjatá s oslavami architekta Santiniho. Do Nového Veselí přijede pouť a milovníci rychlých aut pod značkou BMW se sjedou do Raděšína u Svratky.

Žďárská krojová pouť 8. května 2019. | Video: Deník / Lenka Mašová

ŽĎÁRSKO

Krojová pouť na Zelené hoře

Kdy: čtvrtek 28. září od 9.00 do 15.00

Kde: Žďár nad Sázavou, poutní kostel svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Na Zelené hoře se na svátek svatého Václava uskuteční Lidová krojová pouť ke svatému Janu Nepomuckému. Akce je uspořádaná u příležitosti 300. výročí úmrtí autora poutního kostela, geniálního architekta Jana Blažeje Santiniho Aichela. Od devíti hodin se krojovaní účastníci budou scházet v areálu Zámku Kinských. V deset vyjde průvod z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Zelenou horu za doprovodu dechové hudby. V jedenáct se koná poutní mše svatá, zazní svatojánské písně za doprovodu Horácké muziky a od dvanácti do půl třetí se v ambitech poutního kostela představí folklorní soubory z Horácka a dalších regionů.

Pouť v Novém Veselí

Kdy: sobota 30. září až neděle 1. října

Kde: Nové Veselí, různá místa

Proč přijít: O víkendu se koná v Novém Veselí pouť, děti se už od pátku 29. září mohou těšit na atrakce, dospělí se pak v sobotu večer v sokolovně pobaví na taneční zábavě s kapelou Beat Band. Vstupné do devíti večer je 130 korun, poté 150 korun. Hlavní program pořadatelé nachystali na neděli. Od deseti ráno do pěti odpoledne bude v areálu SDH pod pergolou tradiční veselský jarmark a o kousek dál také občerstvení. Lidé se mohou od dvou do čtyř odpoledne podívat na výstavu v kostele s prohlídkou věže a zvonů kostela. Výstava zahrádkářů v moštárně bude od jedné do pěti odpoledne, součástí jsou také nedělní Svatováclavské slavnosti v mateřské škole, a to v čase od jedné do čtyř odpoledne. Odpoledne od dvou do čtyř bude hrát v parku dechová kapela Veseláci.

Zdroj: Deník / Lenka Mašová

Traktoriáda v Losenici

Kdy: sobota 30. září od 10.00

Kde: Velká Losenice, místní část obce Olšiny, areál bývalé bramborárny

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Ve Velké Losenici, v místní části Olšiny, se uskuteční druhý ročník traktoriády. Setkají se příznivci, majitelé a fanoušci továrních traktorů i strojů vlastní výroby. Sraz mají mezi desátou a jedenáctou dopoledne, vyhodnocení přijde na řadu ve čtyři odpoledne. Hodnotí se i patřičné ustrojení. Doprovodný program obstará odpolední hudba, soutěž zručnosti, program pro děti a bohaté občerstvení.

Setkání milovníků BMW

Kdy: neděle 1. října od 11.00

Kde: Raděšín u Svratky

Za kolik: vstupné pro diváky zdarma

Proč přijít: Do Balonového zámku v Raděšíně u Svratky přijedou majitelé se svými vozy BMW a budou požehnány u příležitosti svátku svatých Andělů strážných. Auta budou najíždět mezi jedenáctou a jednou hodinou odpoledne. Pro zájemce je připravený oběd a prohlídky balonového zámku. Ve tři hodiny odpoledne vypukne žehnání vozů a o půl hodiny později bude vzletová plocha opuštěna. Ve čtyři hodiny budou pro zájemce, kteří si let objednají, vypuštěny balóny do vzduchu.

JIHLAVSKO

Den pro starou Brtnici

Kdy: čtvrtek 28. září od 9.00 do 17.00

Kde: Brtnice, náměstí a další místa

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Sváteční den zasvětí v Brtnici akci Den pro starou Brtnici, do města zavítá král Karel VI. Součástí bude řemeslný jarmark, farmářské trhy a bohatý doprovodný program. Před Hoffmannovým domem budou ukázky uměleckého kování, zájemci se projedou koňským povozem a v Hoffmanově stodole budou dílničky pro děti, dravci a kavárnička. Bude pohádka, vystoupí kapela Umí Hovno, součástí bude dobová módní přehlídka, taneční vystoupení i šermíři. V pět večer dorazí do Brtnice Karel VI. Ve městě bude možné nahlédnout také do otevřených památek.

Pístovské mokřady

Kdy: od čtvrtka 28. září do neděle 1. října

Kde: Jihlava, areál Pístovských mokřadů

Za kolik: vstupné na dva dny (sobota a neděle) 390 korun

Proč přijít: Největší offroad akce v Česku bude letos čtyřdenní včetně nočních soutěží. Hlavním lákadlem je show trucků, dále budou bahenní lázně, přetahovaná s terénními auty i diváky, horolezecká stěna a dvě stě metrová zip-line. Hlavní náplní jsou čtyřdenní mezinárodní závody v offroad trialu. Vše vypukne ve čtvrtek večer noční soutěží Slepec. V pátek budou soutěže pro pobavení a večer noční trial. Hlavní závod se jede o víkendu. K vidění budou špičkové stroje, diváky čeká oblíbený Jožin z Bažin a další.

Zdroj: Adéla Dvořáková

Vepřové hody

Kdy: sobota 30. září od 9.30

Kde: Hodice, náves pod obřími stany

Za kolik: vstupné na celý den 100 korun

Proč přijít: Šestnáctý ročník Vepřových hodů v Hodicích začíná v sobotu v půl desáté dopoledne. Návštěvníci se mohou těšit na vepřové dobroty. V nabídce budou jitrnice, jelita, ovar, tlačenka, zabijačkový guláš, prejt, polévka, maso a další. K tanci a poslechu budou hrát postupně kapely Náhodou band, dechovka Poličanka a večer rockové kapely Pod Tlakem a Terestial. Součástí budou soutěže pro děti i dospělé, přijede pouť a také losování tomboly o hodnotné ceny.

Václavské hody na Roštejně

Kdy: sobota 30. září od 12.00

Kde: hrad Roštejn

Proč přijít: Václavské hody se uskuteční v sobotu 30. září na hradě Roštejn. Zájemci mohou ochutnat speciality z ryb, které dodá rodinné rybářství pana Nechvátala z Horní Cerekve. V nabídce bude smažený kapr, kapr na česneku, kapří škvarky a rybí tatarák, uzený pstruh a další. K poslechu a dobré náladě bude hrát Ccellos, hudba různých žánrů v podání dvou violoncell. Budou hrát Příhodovi z Telče.

Zdroj: Youtube

HAVLÍČKOBRODSKO

Čokoládový festival

Kdy: od 28. do 30. září

Kde: Havlíčkův Brod, kulturní dům Ostrov

Za kolik: dospělí 90 korun, děti od šesti let, senioři a studenti 60 korun, děti do šesti let a ZTP zdarma, rodinné vstupné 260 korun

Proč přijít: Ve čtvrtek v jedenáct dopoledne se otevře v kulturním domě Ostrov největší sladká událost v České republice. Koná se tu Čokoládový festival. Všechny tři dny bude otevřeno do šesti večer, v pátek a v sobotu se brány otevírají v deset dopoledne. Zájemci se mohou těšit na stánkový prodej, workshopy, koncerty a soutěže. O kulinářskou show se postará šéfkuchař Marek Váňa, který připraví hovězí po burgundsku s čokoládou nebo polévku z červené řepy s malinami a bílou čokoládou. Lidé budou také hledat poklad. Pro nejmenší je nachystané malování na obličej a show s nejlepším balonkářem v republice Tomášem Okurkem.

Zdroj: Michal Žampach

Probuzení čertů v Ledči

Kdy: sobota 30. září od 16.00 a od 19.30

Kde: Ledeč nad Sázavou, hrad

Za kolik: základní vstupné 180 korun, snížené 120 korun

Proč přijít: Probuzení čertí chátry na hradě Ledeč nad Sázavou se koná v sobotu odpoledne. Obě vystoupení s pekelnou show začínají ve čtyři a v půl osmé večer. Návštěvníci se mohou těšit na ohnivou show, spoustu čertů a bezva zábavu. Kapacita je omezena a akce je bez občerstvení. Prodej vstupenek je vždy hodinu před začátkem u horní brány, pouze na místě a bez možnosti rezervace. Akce není vhodná pro děti do šesti let, kočárky a pejsky.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Světelská zahrádka

Kdy: pátek 29. září až neděle 1. října

Kde: Světlá nad Sázavou, společenský sál

Proč přijít: Zahrádkáři ve Světlé nad Sázavou zvou návštěvníky do společenského sálu na akci Světelská zahrádka. Pro návštěvníky je zajištěn prodej pokojových a okrasných rostlin, jehličnanů, cibulovin, včelích produktů a jiných produktů. Otevírací doba v pátek a v sobotu je od devíti dopoledne do pěti odpoledne a v neděli se potom lidé mohou přijít podívat od devíti do tří odpoledne.

PELHŘIMOVSKO

Svatováclavské vinobraní a pivobraní

Kdy: čtvrtek 28. září od 11.30 do 18.30

Kde: Želiv, klášterní resort

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: V želivském klášteře se koná třetí ročník Vinobraní a Pivobraní. Zájemci se mohou těšit na vína z Čech a Moravy, na burčák, stánkový prodej, degustaci vín a piva, žehnání vína a piva a mši svatou. Představí se zpívající hasič Juřič Pařil, Blackhorn de Gen a lidé budou moci také naposledy zhlédnout hranou prohlídku Santiniho zázrak. Ta se dočká už sté reprízy a zároveň velkolepé derniéry. Na prohlídku je dobré se předem rezervovat, hraje se v časech 13.00, 15.15, 17.30 a 20.45. Plné vstupné stojí 240 korun.

Katapult v Pelhřimově

Kdy: sobota 30. září od 20.00

Kde: Pelhřimov, KD Máj

Za kolik: vstupné 590 korun

Proč přijít: Kapela Katapult má o důvod více koncertovat. Její frontman Olda Říha slaví 75. narozeniny a šedesát let na scéně. Katapult proto připravil výroční turné Nostalgia s novinkovým stejnojmenným albem. S Oldou Říhou jedou na koncertní turné také dva bouráci: Vašek Zima a Bigman Kódl. Každý fanoušek zná hity kapely jako Hlupák váhá, Stovky Hotelů, Až nebo Někdy příště. Velkou část hudby napsal právě Říha a k některým písním dodal také texty. V Pelhřimově to kapela rozbalí v od osmi večer.

Zdroj: Zuzana Musilová

Pacovská pouť

Kdy: sobota 30. září a neděle 1. října

Kde: Pacov, náměstí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: O víkendu čeká Pacov tradiční pouť. Zájemci se mohou těšit na stánkový prodej s řemeslnými výrobky a domácími pochutinami, výrobky ze dřeva, skla, proutí či textilu. Někteří řemeslníci na místě svůj um i předvedou. Část středu města zaberou atrakce pro děti. V areálu skateparku bude v neděli od 9 do 16 hodin pouťový trh s lokálními výrobky a farmářskými dobrotami. A po oba dva dny bude Městské muzeum Antonína Sovy a informační centrum v budově zámku otevřeno od 10 do 16 hodin.

TŘEBÍČSKO

Svatováclavský den

Kdy: čtvrtek 28. září od 8.00

Kde: Třebíč, různá místa

Za kolik: vstupné různé

Proč přijít: Svatováclavský den čeká na návštěvníky Třebíče. Akce začíná v bazilice svatého Prokopa už v osm hodin ráno mší svatou. Na Karlově náměstí se koná od devíti do tří odpoledne tradiční jarmark. V bazilice jsou potom v deset, jedenáct, v jednu a ve dvě připravené kostýmované prohlídky. Plné vstupné stojí 250 korun, nutná je rezervace předem. Vše vyvrcholí v sedm večer v bazilice Svatováclavským koncertem s Virtuosi Trebicenses, plné vstupné vyjde na 180 korun.

Bramborobraní v Okříškách

Kdy: sobota 30. září od 10.00 do 16.00

Kde: Osada koupaliště Okříšky

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: V Okříškách čeká na návštěvníky den plný soutěží a specialit z brambor. Bramborobraní nabídne bramboračku, bramboráky, spirálky, placky i bramborový guláš. Součástí programu budou jízdy na poníkovi a koni, psí agility, stříkání z hasičského děla, aquazorbing, malování na obličej, ukázka poštovních holubů, výstava plazů, výstava ryb, jízda na lanové dráze a skákací hrad s divokou dráhou. Na děti čeká na konci dne odměna.

Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Výročí opravy kostela

Kdy: sobota 30. září od 18.00

Kde: Jaroměřice nad Rokytnou, kostel svaté Markéty

Za kolik: vstupné 200 korun a 100 korun

Proč přijít: Je to přesně rok, co farnost v Jaroměřicích nad Rokytnou přivítala kostel svaté Markéty v novém kabátě. A výročí se musí oslavit koncerty. V sobotu v šest večer vystoupí smíšený pěvecký sbor Musica animata a Malý smyčcový orchestr Třebíč s Harmonia Laudes od Norwella. Základní vstupné stojí 200 korun. V neděli je v 9.30 slavnostní mše svatá a od tří hodin se uskuteční duchovní koncert Jany Matějů a Karolíny Coufalové. Zazní Ave Maria od Gomeze a biblické písně od Antonína Dvořáka a dalších. Základní vstupné vyjde na 100 korun. Během obou akcí bude otevřená terasa s možností občerstvení.