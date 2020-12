Poslední adventní víkend bude ve znamení předvánočního rozjímání. Slavnostní náladu při koncertech si zájemci mohou užít online z pohodlí domova. Při koncertě ve Žďáře nad Sázavou si zazpívají vánoční melodie společně s Horáckou muzikou. Filharmonie Gustava Mahlera připravila tradiční koncert, na kterém zazní skladby slavných hudebních skladatelů inspirované adventním a vánočním časem, nebo si lidé poslechnou čtvrtý adventní koncert na webu moravskobudějovické Besedy.

O společný zpěv vánočních melodií lidé ve Žďáře nepřijdou. Horácká muzika totiž vystoupí ve vánočně vyzdobené kapli svaté Barbory. Prostřednictvím televize Vysočina se pak koncert dostane do žďárských i mimožďárských domácností. „Díky technickému zabezpečení a podpoře správy žďárské farnosti svatého Prokopa se v pátek večer uskuteční přímý přenos živého koncertu Horácké muziky přímo z kaple svaté Barbory,“ potvrdil Stanislav Růžička z Horácké muziky. Začátek je v sedm hodin večer.

Lidé se pak doma mohou k hudbě připojit svým zpěvem. Na webových stránkách Horácké muziky bude pro tuto příležitost připravený zpěvník všech uváděných písní. „ Příznivci lidové muziky se tak budou moci připojit k živému koncert přímo ve svých domácnostech,“ vzkázal Růžička.

Zazní výběr lidových písní, které doplní několik dalších skladeb z letošního premiérového pořadu kapely s názvem Pocta svatému Janu Nepomuckému. „Pořadem bude provázet Jana Rosecká, vedoucí folklorního souboru Kamínek. Diváky provede adventním časem a představí tradiční adventní zvyky,“ doplnil Růžička.

FILHARMONIE GUSTAVA MAHLERA

Tradiční Vánoční koncert Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava se uskuteční v neděli prostřednictvím živého přenosu na internetu z jeviště jihlavského Domu kultury. Koncert budou moci diváci sledovat zdarma na webových stránkách filharmonie www.f-gm.cz.

„Filharmonie se svým šéfdirigentem Jiřím Jakešem nabídne divákům bohatý program sestavený z děl Händela, Haydna, Piazzolly nebo Verdiho. Zazní také oblíbené vánoční písně a výběr známých koled. Jako hudební hosté se představí přední evropský violoncellista Petr Nouzovský a barytonista Bohdan Petrovič,“ pozval posluchače Vladimír Holeš. Akci podpoří statutární město Jihlava a Kraj Vysočina.

Koncert uvidí ve čtyři hodiny odpoledne obyvatelé Golčova Jeníkova, které potěší zdravicí starosta Pavel Kopecký. Od sedmi hodin večer mohou koncert sledovat obyvatelé Jihlavy a okolí s vánoční přímluvou primátorky Karolíny Koubové a hejtmana Vítězslava Schreka.

KONCERT V BUDĚJOVICÍCH

Na neděli připravila Beseda v Moravských Budějovicích čtvrtý adventní koncert online. Lidé se mohou těšit na řadu zajímavých interpretů, potěší je Kytarová škola Drahy Urbánkové, Milan Machát, Pavel Szabó, Lubomír Honek a Karel Nechvátal. Koncert si mohou zájemci pustit od pěti hodin odpoledne na webové stránce Besedy. Kdo nestihl minulý týden třetí adventní koncert, nevadí. Základní umělecká škola Moravské Budějovice ho připravila formou videoprezentace. Je k vidění do 31. prosince na stránkách školy www.zus-mb.cz a na kabelové televizi od 21. do 27. prosince vždy od šesti hodin odpoledne.

Žďár nad Sázavou

Ostrov pohody

KDY: sobota a neděle od 13.00

KDE: Žďár nad Sázavou



Každým rokem zvou pořadatelé diváky do žďárského Městského divadla na akci Ostrov pohody, kde po celý víkend nabízí dětem pohádky, programy, písničky a koledy. Letošní ročník nabídnou online. Začíná v sobotu a v neděli vždy od jedné hodiny odpoledne.

Vánoční trhy

KDY: sobota a neděle od 8.00 do 12.00

KDE: náměstí Republiky, Žďár nad Sázavou



Tradiční vánoční trhy ve Žďáře nad Sázavou patří k adventu a jsou velmi oblíbené. Vzhledem k současné situaci se město rozhodlo trhy uspořádat a lidé se na ně mohou těšit opět tento víkend na náměstí Republiky v čase od osmi do dvanácti hodin. Adventní trhy budou bohaté na tradiční řemeslné výrobky, lokální potraviny nebo vánoční výzdobu.

Rozhlasový Betlém

KDY: pátek 25. prosince od 17.00

KDE: Rozhlas, Radostín



Již několik let se v Radostíně na Boží hod vánoční schází stovky lidí z okolí, aby shlédly kouzelný vánoční příběh o narození Ježíška. V letošním roce museli Radostínští bohužel tradici živého Betlému přerušit. Rozhodli se však přinést svým věrným divákům kousek vánoční atmosféry alespoň prostřednictvím rozhlasu. Autorskou rozhlasovou hru odvysílají 25. prosince v pět hodin v Radostíně i okolních obcích z obecních rozhlasů. Poslechnout si ji budou moci také obyvatelé domů s pečovatelskou službou.

DALŠÍ TIPY

Třebíčsko

Muzejní okýnko

KDY: denně od 9.00 do 19.00

KDE: zámek, Třebíč



Muzeum je sice nyní zavřené, ale kdo má zájem o umění nejen on-line, může přijít nahlédnout do muzejního výdejního okénka. Čtvrtým autorem v okýnku je nyní Josef Kremláček. V pátek lidé najdou na místě již nového autora a mohou obdivovat dílo Viktora Nikodéma.

Štědrovečerní troubení z kostela

KDY: čtvrtek 24. prosince od 22.30

KDE: kostel sv. Jiljí, Moravské Budějovice



Jako každý rok, tak i letos uslyší lidé v Moravských Budějovicích tradiční vánoční troubení z věže kostela svatého Jiljí. Znít bude na Štědrý večer v podání kvintetu MK. Začátek je hned po skončení mše svaté -asi o půl jedenácté večer.

Jihlavsko

Vánoční trhy

KDY: neděle, od 8.00

KDE: Polná



V neděli od osmi hodin ráno mohou lidé navštívit tradiční vánoční trhy v Polné, které přesunuli ze Sezimova náměstí do parku Husova náměstí. Opět zde nakoupí drobné dárkové a dekorační předměty. Kapři budou v prodeji 22. a 23. prosince na Husově náměstí.

Výstava Hele… Helenín

KDY: online do 31. ledna 2021

KDE: na webu školy



Výstava představuje vybrané práce studentů SUPŠ Jihlava-Helenín. On-line prezentaci výstavy najdou zájemci na webu školy nebo facebooku školy.

Kluziště v Polné

KDY: bez omezení

KDE: Polná



Od neděle 13. prosince otevřeli v Polné kluziště v parku Husova. Jeho provoz se bude řídit dle aktuálních vládních nařízení.

Pelhřimovsko

Zlatá neděle v Pelhřimově

KDY: neděle od 16.00

KDE: Pelhřimov



Pelhřimovští museli sice omezit kulturní program, chtějí ale zprostředkovaně dopřát místním lidem atmosféru Vánoc. A proto se rozhodli do ulic poslat hlásného, jehož trubka vnese do ticha ulic vánoční atmosféru. Zároveň budou vysílat vstupy z nejkrásnějších interiérů města online na facebookové stránce Pelhřimák, a to díky spolupráci se Základní uměleckou školu Pelhřimov. Začátek je od čtyř hodin odpoledne. Lidé uslyší kvartet fléten, zpěv, klavírní recitál ZUŠ, duo housle, duo klarinety a varhanní a houslový koncert. Harmonogram lidé najdou na stránce Pelhřimáku.

Výstava školy

KDY: neděle od 9.00 do 17.00

KDE: Masarykovo náměstí, Pelhřimov



Na nedělním vánočním trhu na Masarykově náměstí v Pelhřimově si lidé budou moci zakoupit během dne jmelí, keramiku, svíčky, vánoční ozdoby a další zboží.