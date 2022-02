ROKŠTEJN – JIHLAVA. Muzeum Vysočiny Jihlava připravila na sobotu 19. února k výročí přepadení Jihlavy turistický pochod na trase Rokštejn – Jihlava aneb Přepadneme Jihlavu! „Jeden z hlavních strůjců přepadu Zikmund z Křižanova pocházel z Rokštejna, proto i my zde zahájíme naši trasu. Cílem cesty bude stejně jako tehdy dosáhnout jihlavských hradeb,“ uvedla Dana Oberreiterová z Muzea Vysočiny Jihlava. Účastníci startují mezi desátou až jedenáctou hodinou dopoledne od hradu Rokštejn. „Celá trasa měří dvaadvacet kilometrů, ale postupně se můžete připojit v Lukách nad Jihlavou nebo pak v Malém Beranově,“ dodala Dana Oberreiterová. V prvním případě výletníci urazí patnáct kilometrů, v tom druhém sedm kilometrů. S sebou si turisté vezmou svačinu a baterky. V cíli Parkánu u Brány Matky Boží v Jihlavě čeká na turisty občerstvení. Děti do patnácti let se mohou zapojit pouze v doprovodu účastníků starších osmnácti let. K historické události, kterou pochod připomíná, došlo 19. 2. 1402.

HUMPOLEC. Putování za masopustním koblížkem pořádá humpolecké středisko volného času. Při procházce městem na jednotlivých stanovištích získají účastníci informace o tradičních masopustních zvycích a také jedno písmeno potřebné k vyluštění tajenky. Mapku i tajenku získají zájemci v budově humpoleckého střediska, vchod A. Vyluštěnou tajenku je možné přinést ke kontrole 1. března od půl třetí do půl čtvrté – odměnou jim bude s láskou upečený, studenty oboru kuchař-číšník, nazdobený masopustní koblížek. Celá akce je vzhledem k epidemické situaci samoobslužná.

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. Městskou hledačku si mohou užít děti i dospělí ještě do neděle 20. února. Pořádá ji Active - středisko volného času ve Žďáře nad Sázavou. Hrací kartu za padesát korun si lze vyzvednout v Active clubu. Podle instrukcí na kartě projde účastník devět stanovišť rozmístěných blízko středu města. Na každém stanovišti vyřeší úkol a řešení zaznamená do karty. Jakmile bude mít kartu plnou, odhalí tajenku a tu půjde nahlásit na místo výdeje, tedy zpět na recepci Active clubu. Každý účastník obdrží odměnu, všechny karty pak postupují do slosování. Hlavní cena je powerbanka, další ceny vstupenky do Kina Vysočina. Losování se uskuteční v pondělí 21. února v pět hodin v Active clubu.

Jihlavsko

Jarní prázdniny v zoo

KDY: pátek od 8.00

KDE: Jihlava, zoo

Po stopách zvířat se mohou vydat všechny děti, které hledají zábavný i poučný program poslední den jarních prázdnin, v pátek 18. února. Od osmé hodiny čekají na účastníky hry, soutěže, výtvarné tvoření a dokonce i prohlídka zoo s průvodcem. O děti bude postaráno do půl čtvrté odpoledne. Cena je dvě stě padesát korun a více informací získají zájemci na e-mailové adrese jarosova@zoojihlava.cz. Místa lze rezervovat prostřednictvím webu zoo, kde je také kompletní přehled všech chystaných akcí.

Smejko a Tanculienka v DKO

KDY: pátek od 17.00

KDE: Jihlava, DKO

ZA KOLIK: 300 korun



Tancuj, tancuj! Tak se jmenuje pořad oblíbeného dětského dua Smejko a Tanculienka, který se uskuteční v pátek 18. února v jihlavském DKO. Zazní nové i známé hity. Děti zažijí krásný den, budou honit mouchu, hrát hru Kámen, papír, nůžky, přijde i Kukino a mnoho dalšího. Pořad trvá hodinu.

Dílna pro děti

KDY: pátek od 8.30

KDE: Jihlava, OGV, Masarykovo náměstí 24

ZA KOLIK: zdarma



Hravé, kreativní odpoledne pro děti v jihlavské oblastní galerii, které bude inspirované umělci, jejichž díla jsou pilířem stále expozice galerie. Povídaní o jejich dětství, hrách a snech bude zároveň inspirací pro tvoření v ateliéru. Délka dílny je tři hodiny, svačinu s sebou, určena pro děti, které už nepotřebují doprovod rodičů. Nutné přihlásit se předem přes ogv.cz.

Hadrárna Jihlava

KDY: sobota od 14.00

KDE: Jihlava, DIOD

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Jednodenní prodej použitého oblečení a doplňků, do kterého se může zapojit každý. Prodej a nákup módních kousků z šatníku prodávajících. After party potom bude v Café Bar Sokolovna od osmi večer. Vstupné je dobrovolné.

Knihotrh pro Leontýnku

KDY: sobota od 10.00 do 18.00

KDE: Jihlava, Citypark

V prostorách jihlavského City Parku se uskuteční první letošní knihotrh. Ten podpoří desetiletou Leontýnku Rampírovou, která trpí vzácnou genetickou vadou, kvůli níž musí používat invalidní vozík. Součástí akce bude autogramiáda jihlavské básnířky Evy Svěrákové, která v prosinci vydala svou prvotinu.

Setkání sběratelů

KDY: neděle od 9 do 13 hodin

KDE: Třešť, restaurace U Kapra

ZA KOLIK: 10 korun



Známky, mince, pohlednice, odznaky, medaile a podobné další věci. Zájemci se setkají v neděli v restauraci U Kapra v prostorách Sport baru. Budou si mezi sebou moci nakupovat a podávat. Vstupné je deset korun, prodejci dvacet korun.

Žďársko

Technická herna aneb Fyzika hrou

KDY: do 31. března

KDE: Žďár nad Sázavou, Tvrz – Regionální muzeum

ZA KOLIK: 50 a 30 korun



Zažít fyziku na vlastní kůži a ještě si u toho pohrát a pobavit se mohou děti po celé prázdniny (a nejen o nich) v Regionálním muzeu na Tvrzi ve Žďáře nad Sázavou. Technická herna na cestách – interaktivní výstava Technického muzea v Brně – seznamuje se základními fyzikálními jevy, jako je například magnetismus, elektromagnetická indukce, mechanika či jevy optické, nechává vyzkoušet si výrobu elektřiny taháním či točením. Příchozí zjistí, jak funguje transformátor, magnetická levitace, polní telefon, plazmová koule, skládání barev a mnoho dalšího.

Tvořivý zámek: Masopustní tradice II

KDY: sobota od 14.00 do 17.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: 160 korun



Na žďárském zámku pokračují v tematických sobotních odpoledních, i tentokrát se budou moci děti kreativně seznámit s činnostmi a tradicemi týkajícími se období masopustu. Zábavně-vzdělávací program je určený pro děti ve věku od čtyř do dvanácti let, doprovod má vstup zdarma. Dítě je třeba přihlásit na e-mailu sobotkova@zamekzdar.cz.

Jenda Novák u piana

KDY: pátek od 20.00

KDE: Žďár nad Sázavou

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Oblíbený muzikant v pátek večer opět usedne k pianu v Jazzmine clubu ve Žďáře nad Sázavou. Hosté se budou moci zaposlouchat do známých melodií a jazzových standardů, dát si něco dobrého k pití užívat si příjemné společnosti.

Autorské čtení

KDY: pátek od 19.00

KDE: Nové Město na Moravě



Literatura a osobitý hudební projev se snoubí, aby vytvořily harmonický program pro páteční večer. Igor Malijevský bude v K klubu číst ze své knihy Otevřený prostor, v níž poodkrývá podivuhodnosti korporátního světa. Kontinuita parku Petra Šestáka je zase vyprávěním o boji mladého středoškolského profesora s větrnými mlýny maloměsta. Přednes dvojice autorů hudební produkcí dokreslí An-na, která kombinuje housle, looper a svůj hlas.

Duo Řehák & Vocetková

KDY: úterý 22. února

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům

ZA KOLIK: 80 až 130 korun



Kruh přátel hudby a Kulturní dům v Bystřici nad Pernštejnem zvou na úterní koncert. Zahrají Milan Řehák na akordeon a Kristina Vocetková na violoncello. Oba muzikanti patří k tuzemským špičkám, co se hry na jejich nástroje týče. Oba jsou laureáty mnoha hudebních mezinárodních soutěží. Spolu vystupují od roku 2020.

The Backwards – Beatles revival

KDY: pondělí 21. února od 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Městské divadlo

ZA KOLIK: 390 a 360 korun



Nový projekt skupiny, Beatles-Solo years se zaměřuje na období po rozpadu slavné kapely. Kromě nejslavnějších hitů tak zazní právě i písně, které vznikly poté, co se jednotliví členové The Beatles vydali na sólovou dráhu.

Farmářský trh

KDY: sobota od 8.00 do 11.00

KDE: Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí

ZA KOLIK: zdarma



V sobotu 19. února se koná letošní druhý farmářský trh v Novém Městě na Moravě. Je to již dvanáctý ročník novoměstských farmářských trhů s bohatou nabídkou kvalitních potravin a produktů s jasným původem. Zájemci zde nakoupí masné výrobky a speciality, vejce a drůbež, křupavé pečivo, mléčné výrobky, med a medové produkty, slovenské sýry, sušené houby, rakytníkové výrobky a spoustu dalších dobrot.

Bítešské trhy

KDY: úterý 22. února od 8.00

KDE: Velká Bíteš

ZA KOLIK: zdarma



S povedeným datem 22. 2. 2022 startují letošní trhy ve středové části Masarykova náměstí ve Velké Bíteši. Trhovci budou nabízet své zboží od osmi hodin ráno.

Třebíčsko

Masopustní veselí

KDY: sobota od 11.00

KDE: Stařeč

Masopustní průvod masek obcí se uskuteční v sobotu 19. února ve Starči od jedenácti hodin dopoledne.

Velké lásky v malém hotelu

KDY: pondělí 21. února od 19.00

KDE: Třebíč, divadlo Pasáž

ZA KOLIK: 360 a 390 korun



Divadelní společnost Háta Praha zavítá do Třebíče s představením Velké lásky v malém hotelu. Bláznivá komedie Raye Cooneyho vypráví o tom, že ani člen vlády by si neměl něco začínat s vdanou sekretářkou. A pokud si vybere k záletům hotel, kde je i jeho manželka a čínská obsluha mu moc nerozumí, je to přímo katastrofa. Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová nebo Olga Želenská, Adéla Gondíková nebo Betka Stanková, Filip Tomsa, Marcel Vašinka, Ivana Andrlová, Juraj Bernáth nebo Martin Sobotka a další herci.

Ondřej Zmeškal – nevidomý sportovec

KDY: úterý 22. února od 18.00

KDE: Moravské Budějovice, MKS Beseda – sál Budivoj

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Přednáška Ondřeje Zmeškala, rodáka z Nového Telečkova nedaleko Třebíče, se koná v Budějovicích. Zmeškal ztratil zrak, ale neztratil chuť do života. Dokazuje to sportovními úspěchy i nezdolným optimismem. Diváci uslyší zpověď sportovce, kterému ztráta zraku pomohla najít smysl života. Jako první nevidomý na světě s trasérem úspěšně dokončil v roce 2021 celou trať cyklistického závodu Tour de France.

Pelhřimovsko

Masopustní pečení buřtíků u rybníka

KDY: sobota od 14.00

KDE: Červená Řečice, Horní rybník



V sobotu v Červené Řečici připravili pro malé i velké masopustní pečení buřtíků v maskách.

Masopust

KDY: sobota od 9.30

KDE: Nová Cerekev

V Nové Cerekvi pořádají v sobotu masopust. Sraz je o půl desáté na obecném úřadě. Poté bude následovat průvod masek obcí se zakončením na sále.

Chlap na zabití

KDY: pondělí 21. února od 19.00

KDE: Pelhřimov, divadlo Lubomíra Lipského

ZA KOLIK: 450 a 490 korun



Když se setká nekompromisní nájemný zabiják s nesmělým životním ztroskotancem, který se snaží spáchat sebevraždu, může to na první pohled vypadat, jako snadná práce. Opak je však pravdou. Chlap na zabití je komedie doslova nabitá slovním a situačním humorem výrazně francouzského stylu, která se aktuálně hraje na mnoha světových jevištích, a která se dočkala i tří filmových zpracování. Představení Chlap na zabití mohou lidé vidět v divadle Lubomíra Lipského v Pelhřimově v pondělí 21. února od sedmi hodin večer. Hrají Miroslav Vladyka, Filip Blažek a Alžběta Stanková.

Do Pelhřimova-města rekordů

KDY: do pátku 18. února

KDE: Pelhřimov

S novinkou přichází pelhřimovské Muzeum rekordů a kuriozit i další turistické cíle ve městě. Do konce týdne, pátku 18. února, fungují v režimu 1+1. Tedy jeden návštěvník platí, druhý jde zdarma. Takto lze navštívit nejen expozice českých NEJ…, ale i Muzeum strašidel, Pelhřimovské peklo, Muzeum Vysočiny s městskou šatlavou a Síň filmové slávy bratří Lipských.

I. Počátkova zimní olympiáda

KDY: sobota od 14.00

KDE: Počátky, fotbalové hřiště



Kulturní zařízení města Počátky zve malé i velké na na I. Počátkovu zimní olympiádu v sobotu 19. února od dvou hodin na fotbalovém hřišti. S sebou lyže, sáně, boby, prostě něco, na čem je možné sjet z kopce dolů. Vhodné pro školkové děti a prvního stupně. K občerstvení bude teplý čaj. Akce se uskuteční pouze za dobrých sněhových podmínek.

Havlíčkobrodsko

Začarovaný les

KDY: sobota od 14.00 a 15.30

KDE: Přibyslav, kulturní dům

ZA KOLIK: 20 korun



Přibyslavská pimprlata zvou na loutkovou pohádku s názvem Začarovaný les v sobotu 19. února od dvou a od půl čtvrté do kulturního domu. Vstupné je dvacet korun.

Zahájení výstavy: O lese

KDY: pátek od 16.00

KDE: Přibyslav, Kurfürstův dům



Výstavu Hany Sommerové s názvem O lese zahájí vernisáž v pátek 18. února od čtyř hodin odpoledne. Výstava ze souborů linorytů.

Život, sex a smrt u indiánů

KDY: středa 23. února od 19.00

KDE: Havlíčkův Brod, Městské divadlo

ZA KOLIK:

S představením Život, sex a smrt u indiánů zavítá Jaroslav Dušek a Mnislav Zelený Atapana do Havlíčkova Brodu. Akce se uskuteční v Městském divadle ve středu 23. února 2022 od sedmi hodin večer. Jaroslav Dušek se svými spirituálními znalostmi z kultur celého světa komentuje s jeho typickým humorem a nadsázkou osobní zkušenosti Mnislava Zeleného Atapany z jeho spolužití s amazonskými indiány. Přiblíží tak divákům. tajemné schopnosti šamanů, jejich způsob výchovy dětí, spirituální a fyzické zkoušky dospělosti i veselé pohřby, kdy život a smrt jedno jest a to vše v kontrastu s naší sebedestruktivní, úřednickou, zpohodlnělou civilizací. Vstupenky v předprodeji je možné zakoupit na www.mdko.cz.

NA JIŽNÍ MORAVĚ

Pozvali nás do vesmíru

KDY: neděle od 11.00 a 15.00

KDE: Brno, Technické muzeum



Svou sbírku téměř šesti stovek podpisů kosmonautů a astronautů představí v neděli při komentované prohlídce v brněnském Technickém muzeu kurátor oboru letectví a kosmonautiky Tomáš Přibyl. Prohlídky mají omezenou kapacitu, zájemci si musí místo rezervovat na mailu akce@tmbrno.cz.

Olympijský festival

KDY: denně od 9.00, ještě do neděle 20. února

KDE: Brno, Nová Zbrojovka

Zájemci si mohou vyzkoušet až dvacet nejrůznějších sportů a užít si olympijskou atmosféru u přenosů z her. Nebude chybět curling, snowpark, skokanský můstek, nebo běžkařská dráha a kluziště. Vstup na Olympijský festival je 50 korun. Otevřeno je vždy od devíti ráno, vstupenky je vhodné rezervovat na webu festivalu. Součástí areálu bude stejně jako v létě Olympijská zóna EDA.

Den průvodců

KDY: sobota a neděle od 10.00

KDE: Brno

ZA KOLIK: 30 korun



Zájemci mohou poznávat Brno s profesionálními průvodci, něco se dozvědět a užít si hezkou procházku. Připraveno je devatenáct prohlídek. Lidé poznají například Černá Pole, brněnské kavárny, kostely nebo Brno před sto lety. Vstupné je třicet korun. Lístky lidé koupí na vstupenky.ticbrno.cz. Kapacita je omezená.

Vinyl burza

KDY: 26. února od 10.00

KDE: Znojmo

Kdo má zájem prodat nebo koupit staré desky, může zavítat na Vinyl burzu do Domu umění na Masarykově náměstí ve Znojmě. Akce se koná 26. února od deseti hodin ráno. Vstupné je třicet korun, prodejci zaplatí padesátikorunu za stůl. V případě zájmu o prodejní místo na burze mají prodejci kontaktovat Renatu Hurníkovou na e-mailu propagace@ muzeumznojmo.cz.

