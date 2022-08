„Parní léto patří už neodmyslitelně k hodickému létu. Parní vlak bude Hodicemi podle jízdního řádu poprvé projíždět se zastávkou ve čtvrt na pět. Po šesté večer v Hodicích zastaví na delší dobu, lidé si budou moci mašinku se svými vozy pořádně prohlédnout. Zpět do depa v Telči odjede ve 21.45 hodin,“ uvedl za organizátory z hodického sboru dobrovolných hasičů Jiří Majdič.

Doprovodný program na hodickém nádraží začne v sobotu 6. srpna už ve čtyři hodiny odpoledne. K tanci a poslechu zahraje kapela Umí hovno. Pro děti bude připravený skákací hrad a další atrakce. Občerstvení bude zajištěno. Lidé si pochutnají na steacích, klobásách, hranolkách nebo párku v rohlíku.

O den později, v neděli 7. srpna, budou moci mašinku obdivovat na hlavním nádraží v Třešti, kde organizátoři připravili rovněž bohatý program. Léto s párou začíná v půl třetí odpoledne. Návštěvníci se tam mohou těšit na kapelu Country banda, dílničky pro děti nebo třeba malování na obličej. Akci pořádá Divadelní soubor Karla Čapka, Město Třešť a Společnost telčské místní dráhy.

Během Parního léta je v Telči otevřené depo s muzejní expozicí místní dráhy. Veřejnosti je přístupná v období od 1. do 14. srpna každý pracovní den od 13 do 16 hodin, v sobotu a v neděli pak od 9 do 12 a od 13 do 16 hodin. Po 14. srpnu sem mohou lidé dorazit vždy v pátek od 13 do 16 hodin a v sobotu a v neděli v časech od 9 do 16 hodin s pauzou na oběd mezi dvanáctou a třináctou hodinou. A to až do 15. září.

DALŠÍ TIPY NA VYSOČINĚ

Jihlavsko

J.A.R a Mňága na scéně

KDY: pátek až neděle

KDE: Telč, Panský dvůr

Letní scéna Prázdnin v Telči nabídne v Panském dvoře legendární kapely i nové hudební vlny. V pátek od sedmi večer zahraje Funkin Your Soul, poté vystoupí J.A.R. a závěr obstará Funky Ship. Sobota bude patřit Slovensku. Dorazí Korben Dallas, Billy Barman a Bad Karma Boy. V neděli 7. srpna zahraje Koťátko zkázy, po nich vystoupí Mňága a Žďorp a na závěr Spaziergang. Na čepu bude pivo z Panského dvora i z kamenického Madcatu a dobroty obstarají Amigo grill a další.

Dej si FOOD v Lukách

KDY: sobota od 10.00 do 23.00

KDE: Luka nad Jihlavou, náměstí 9. května

Street food festival Dej si FOOD kombinuje klasický street food z celé republiky, ale i regionální producenty. V Lukách organizátoři připravili celodenní tematický program. Se zábavným animačním programem přijede Milan Řezníček z Hitrádia Vysočina, dorazí Majda a Petr z Kouzelné školy pro nejmenší, předvede se zpěvák Frenciz akustik, dorazí Na Stojáka, zábavná stand up comedy, vystoupí kapely Vědomí nebo Argema. Letní osvěžení nabídne pěnová show, aquazorbing a mnoho dalšího.

Queenie Universum Tour

KDY: sobota do 20.00

KDE: Jihlava, amfiteátr

Jedna z nejuznávanějších Queen tribute kapel na světě a suverénně nejúspěšnější Queen tribute kapela v České republice, která se svou show Queen Relived v září 2021 vyprodala třikrát po sobě pražskou O2 arenu, vystoupila na oficiální narozeninové oslavě královny Alžběty II., zavítá v průběhu letní open air tour do čtrnácti českých měst. Nyní přišla řada i na Jihlavu.

Po stopách politických procesů

KDY: neděle od 10.00

KDE: Jihlava, hlavní vchod do VŠPJ

Procházka po místech spojených s politickými procesy 50. let se uskuteční v budově Vysoké školy polytechnické, kde v minulosti sídlil okresní soud. Následně procházka pokračuje na Ústřední hřbitov k hrobům popravených a pomníku Zaváté šlépěje. Dále kolem Dělnického domu, Šlezingerovy vily a kostela v ulici Matky Boží. Konec je u sochy T. G. Masaryka před budovou jihlavského gymnázia. Procházkou povede Marie Bohuňovská. Vstupné je sto korun, snížené sedmdesát korun, délka hodina a půl. Náročnost procházky je lehká.

Běh městem šťastných lásek

KDY: až do 6. srpna

KDE: Telč, náměstí Zachariáše z Hradce

Benefiční sportovní happening na podporu domácího hospice Sdílení v Telči. Nezávodní běh je vhodný pro všechny generace a koná se ve dnech 31. července až 6. srpna. Na zdolání trasy mají zájemci sedm dní, start a cíl je na náměstí. Sportovní brána a stánek budou celý týden od 10 do 17 hodin (v sobotu do 14 hodin) na náměstí. Trasy jsou dvě. Jedna měří tři kilometry a vede kolem historického centra a druhá měří přesně polovinu. Startovným a koupením oblečení lidé přispějí na provoz domácí hospicové péče.

I nám jednou bylo 17

KDY: až do 31. srpna

KDE: Polná, městské muzeum

Dospívání v období ve čtyřicátých až šedesátých letech 20. století. Jaké bylo? Příběhy ze života doplňují v expozici v Městském muzeu v Polné dobové předměty. Akci pořádá muzeum ve spolupráci s Klubem seniorů Polná.

Třebíčsko

Zahajovací galakoncert MHF P. Dvorského 2022

KDY: sobota od 20.00

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou, nádvoří zámku

Hudební festival Petra Dvorského se věnuje především lidskému hlasu. V mnoha žánrech od klasiky všech období přes pop, jazz i folklor se na něm představují špičkoví umělci čeští i zahraniční. Kromě svého patrona Petra Dvorského festival hostil například Jelenu Obrazcovou, Kiri Te Kanawu, Montserrat Caballé, Karla Gotta, Lucii Bílou, Mira Žbirku nebo Ewu Farnou. Letošní čtyřiadvacátý ročník festivalu zahájí galakoncert nazvaný Písně milostné v sobotu 6. srpna na nádvoří jaroměřického zámku od osmi hodin večer. Vystoupí Slávka Zámečníková (Slovensko) - soprán, Peter Kellner (Slovensko) – bas, Moravská filharmonie Olomouc a dirigent Christian Knüsel (Švýcarsko).

Hrotovická pouť

KDY: pátek až neděle

KDE: Hrotovice, různá místa

V pátek od osmi hodin večer se koná pouťová zábava se skupinou A4 a Reflexy u Horního rybníka. V sobotu a neděli čeká na návštěvníky výstava květin zahrádkářů z Vladislavi a výrobky klientů z Barevného světa, výstava historie Sokola v Hrotovicích. V sobotu v osm hodin ráno je možné nakoupit na pouťovém jarmarku na náměstí 8. května. Během dopoledne si zájemci poslechnou hudební vystoupení Vladimíra Pecháčka. Od dvou odpoledne začne Železný Zekon u Dolního rybníka. Od pěti zazpívá Anna K. s kapelou, vstupné je 250 korun. Sobotní večer zakončí pouťová zábava se skupinou Lazaret u Horního rybníka. Poslední den v neděli po mši svaté v kostele sv. Vavřince bude na programu tradiční pouťové zavádění s dechovou hudbou Horanka od devíti ráno. Odpoledne od tří hodin se mohou těšit děti na divadelní představení O Smolíčkovi na nádvoří zámku. O půl páté začne fotbalové utkání ve sportovním areálu a od sedmi večer se uskuteční pouťová veselice s dechovou hudbou Vlčnovjanka na nádvoří zámku.

Moravskobudějovické léto

KDY: pátek od 20.00

KDE: Moravské Budějovice, areál letního kina

V rámci Moravskobudějovického léta se uskuteční v pátek taneční zábava pod širým nebem s kapelou The Feet. Vstupné je 140 korun.

17. výstava mečíků a jiřin

KDY: sobota a neděle

KDE: Jinošov, obecní úřad

V sobotu a neděli se koná v Jinošově sedmnáctý ročník výstavy mečíků a jiřin v prostorách obecního úřadu v čase od devíti ráno do šesti hodin večer. Budou vystavovány naše i zahraniční odrůdy a další doplňující a prodejní expozice (zahrádkářské výpěstky, cibuloviny, keramika, kaktusy, řezbářské výrobky, perníčky a jiné). Výstava mladých aranžérů. Vstupné je dobrovolné.

Pelhřimovsko

Den vína

KDY: sobota od 13.00

KDE: Pelhřimov, venkovní scéna u KD Máj

Pro milovníky vína připravili v Pelhřimově první ročník nazvaný Den vína, na kterém budou moci ochutnat víno od mnoha vinařů z Čech a Moravy. Chybět nebude ani cimbálová kapela. Vstupenka bude tentokrát jinačí než v tištěné podobě, bude totiž v podobě sklenky, kterou si na památku budou moci odnést návštěvníci domů.

Komentované prohlídky hradního parku

KDY: sobota a neděle

KDE: hrad Kámen

Působivý park hradu Kámen nabízí pozoruhodná zákoutí a průhledy v každé roční době. Pozornost nejvíce upoutá okrasné jezírko s rybičkami a lekníny, monumentální skalisko nebo dvě stě let staré památné stromy. Při komentovaných prohlídkách, které se budou konat celý víkend vždy v jedenáct, v jednu a ve tři hodiny odpoledne, se zaměří na historii parku, nedávnou revitalizaci i na zajímavé rostliny a živočichy, které je v aktuální roční době možné pozorovat. Návštěvníci tak proniknou do tajů historie romantického parku. Vstupné je zdarma.

Kapela Legenda – promenádní koncert

KDY: neděle od 10.00

KDE: Pelhřimov, Masarykovo náměstí

V neděli na Masarykově náměstí v Pelhřimově se uskuteční další promenádní kocert. Vystoupí Kapela Legenda. Je kapelou mnoha chutí. O tom se mohou posluchači přesvědčit sami. Hrají skladby z repertoáru mnoha interpresů, a to od lidovky přes country a folk po rock, pop. Vstup je zdarma.

Počátky Race

KDY: sobota od 9.00

KDE: Počátky, louka u hřbitova

Workout Počátky pořádá v sobotu třetí ročník překážkového závodu nazvaný Počátky Race na pět kilometrů minimálně s dvaceti překážkami v kategorii děti, junioři, dospělí a čtyřčlenné týmy. Dětské závody startují o půl desáté dopoledne, junioři o hodinu později. Hlavní závod dospělých začíná v jedenáct hodin. Vyhlášení výsledků je naplánované mezi třetí až čtvrtou hodinou odpoledne. V cíli čeká účastníky originální medaile závodu. Trofeje a hodnotné cenyjsou pripravené pro tři nejlepší v každé soutěžní kategorii.

Letní Pelhřimovská tančírna

KDY: pátek od 19.00

KDE: Pelhřimov, letní scéna u Máje

Zábava, tanec, dobré pití, míchané nápoje, chutné občerstvení, soutěže. To vše čeká zájemce v pátek na letní tančírně v Pelhřimově. Začátek je od sedmi hodin večer. Kdo ještě netančil pod širákem, může si to přijít zkusit. Celá akce se uskuteční na venkovní scéně u kulturního domu Máj, kde bude připraveno mnoho stolů na sezení, k dispozici bude bar s alkoholickými i nealkoholickými nápoji, dobrou kávou a protože k létu patří míchané drinky, budou tam také. K pivku bodne něco dobrého, a proto budou k dispozici nějaké specialitky z grilu.

Havlíčkobrodsko

Lipské letní slavnosti

KDY: sobota od 14.00

KDE: Lípa

Lipské letní slavnosti se konají tuto sobotu od dvou hodin. Vystoupí Božejáci a Děda Mládek Illegal Band. Od šesti hodin vypukne letní mejdan s kapelou The Papper Jack. V rámci doprovodnédného programu vystoupí klaun Pupa, dále nabídne dílny pro děti, výstavu, jarmark, žonglérské a bubenické kurzy, skákací hrad, lezecká stěna, jízda na koni a mnoho dalšího.

Dětská kouzelnická noc

KDY: pátek od 17.30 a 18.30

KDE: Zámek Světlá nad Sázavou

Během dětské kouzelnické noci na zámku ve Světlé budou mít možnost malí návštěvníci vyzkoušet si příjímací zkoušky do školy čar a kouzel v Bradavicích. Pro děti jsou na cestě zámkem připravené úkoly, kde budou muset prokázat svou odvahu a schopnosti. Pro šikovné a odvážné děti bude připravená odměna. Nutná rezervace na telefonu 778 075 588 nebo na info@zameksvetla.cz. Další kouzelnická noc se uskuteční 12. srpna od půl šesté a od půl sedmé večer.

Prázdninové promítání

KDY: pátek a sobota, po 21.00 hodině

KDE: Přibyslav, nádvoří KD

Pořadatelé zvou na tradiční prázdninové promítání v Přibyslavi. Konat se bude opět v areálu za kulturním domem a to první srpnový týden. Při nepřízni počasí se film bude promítat uvnitř v kulturním domě. Kdo přijde na promítání v tematickém kostýmu, získá nápoj zdarma. Na programu v pátek Vyšehrad: Fylm, vstupné sto dvacet korun. V sobotu budou promítat Limonádový Joe aneb Koňská opera, vstupné je šedesát korun.

Nedělní koncert

KDY: neděle od 18.00

KDE: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Jsou tu prázdniny a s nimi pravidelné prázdninové nedělní koncerty na náměstí v Havlíčkově Brodě, které začínají vždy od šesti hodin večer. Vstupné je zdarma. Tuto neděli vystoupí Hudba Praha revival.

Pochod Havlíčkovy mládeže

KDY: sobota od 10.00

KDE: Havlíčkův Brod, Havlíčkovo náměstí

Pochod Havlíčkovy mládeže do Havlíčkovy Borové se koná tuto sobotu. Sraz všech účastníků je u Havlíčkova domu v deset hodin dopoledne.

Žďársko

V kraji řeky Sázavy

KDY: sobota od 9.00 do 17.00

KDE: Hamry nad Sázavou, Šlakhamr

Technické muzeum v Brně pořádá v sobotu zajímavou akci pro milovníky techniky i historie. Zájemci se v Šlakhamru u Hamrů nad Sázavou seznámí se samotným hamrem a jeho okolí, nahlédnou do historie, pověstí i přírody. Kromě jiného se dozví tipy na výlety po okolí a ožijí také původní technologie, nebudou chybět ukázky kování na hamru i na ručních kovadlinách. Akce začíná v devět hodin ráno a potrvá do šesté hodiny odpolední.

XIV Chlumecký festbál – Bluegrass music

KDY: sobota od 19.00

KDE: Chlumek, kulturné sportovní areál

Čtyři kapely zahrají na XIV. Chlumeckém festbálu Bluegrass music. Koná se v sobotu 6. srpna od sedmi hodin večer v kulturně sportovním areálu v Chlumku u Velkého Meziříčí. Na pódiu se vystřídají Fámy a Petr Kůs, Sakrapes, Hazard a The Log.

Start Film Fest

KDY: od pátku 5. srpna do 12. srpna

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, amfiteátr na náměstí a kulturní dům

Start Film Fest, letní festival studentské audiovizuální tvorby, se bude opět konat v Bystřici nad Pernštejnem. Potrvá od pátku 5. do pátku 12. sprna. Lidé se mohou těšit na promítání filmů, semináře, koncerty i workshopy. Program se odehraje v amfiteátru na náměstí i v kulturním domě. Na náměstí se bude například v pátek 5. srpna promítat Prvok, Šampón, Tečka a Karel, v sobotu Vyšehrad: Fylm či v neděli Mimořádná událost. Začátek projekce je vždy o půl desáté večer. Víkendovou nabídku doplní Příšerákovi 2 a Myši patří do nebe v kulturním domě, vždy od šesti hodin večer. Kromě filmů program během týdne nabídne i koncert Čechomoru v pondělí v sedm večer na náměstí či seminář režiséra Jiřího Svobody v úterý od šesti hodin večer v kulturním domě. Vstupné je dobrovolné.

Velkomeziříčské kulturní léto

KDY: pátek sobota, vždy od 19.00

KDE: Velké Meziříčí, Náměstí

Velkomeziříčské kulturní léto pokračuje i tento víkend. V pátek bude hrát frontman kapely Carmen se svojí novou skupinou Zahrada. V sobotu bude pódiu kralovat skupina hrající klasický rock, Expáni. Obě vystoupení začínají v sedm hodin večer na Náměstí ve Velkém Meziříčí.

Heřmanická dechovka

KDY: sobota od 13.00

KDE: Dolní Heřmanice

Milovníci dechovky zamíří v sobotu do Dolních Heřmanic. Koná se tam čtrnáctý ročník Heřmanické dechovky. Od jedné hodiny odpoledne až do půl deváté bude hrát Jásalka Band, Muzikanti z Jižních Čech, Šardičanka, Muzikanti Ladislava Prudíka a také Stříbrňanka. Pořadem provází Karel Hegner. Občerstvení zajištěno a areál je zastřešený, akce se tedy koná za každého počasí. Vstupné je dvě stě korun.

Country odpoledne

KDY: sobota od 14.00

KDE: Velká Bíteš, prostranství u kulturního domu

Starý fóry, Stetson, Jan Vančura a Plavci.Všichni tito muzikanti zahrají a zazpívají při Country odpoledni ve Velké Bíteši. Poslechnout je a třeba si i zatančit budou moci zájemci v sobotu od dvou hodin odpoledne na prostranství u kulturního domu. Vstupné je 120 korun.