Dobré víno, muzika a pohodově strávené sobotní odpoledne. V takovém duchu se ponese dvanáctý ročník Festivalu vína v Jihlavě. Ten je přehlídkou především českých a moravských producentů vín. Návštěvníci budou moci ochutnat vzorky od třiceti vinařů a vinařství. Součástí odpoledního programu, který startuje v jednu hodinu odpoledne v jihlavském DKO, bude také bohatý doprovodný program.

„Akce se koná po dvou letech a jsme rádi, že můžeme návštěvníky opět pozvat do vnitřních prostor DKO. Celou slavnost doprovodí cimbálová muzika Palouček a cimbálová muzika Tekuté noty, kterou k večer vystřídá Be Band Přemka Hrubého. Řízené degustace povede zkušený sommeliér Pavel Chrást,“ popsala program celého odpoledne s vínem Leona Bauerová z produkce DKO.

K jídlu mohou návštěvníci ochutnat klobásy, guláš, pečené prase před budovou kulturního stánku, dále se budou podávat slovenské lokše od Zuzany Horové, káva a zákusky jihlavské kavárny Art Coffee.

Vstupné na místě stojí 210 korun, ke každé vstupence dostane návštěvník zdarma koštovací skleničku na víno. „Sběratele může potěšit nová barva loga skleniček. A nebude chybět tombola a tanec,“ dodala Bauerová. Konec pořadatelé naplánovali na osmou hodinu večerní.



Nejen pro budoucí novomanžele nachystala restaurace Pohoda v Náramči u Třebíče na pátek a sobotu první ročník Svatební inspirace. Kuchaři z restaurace připravili ochutnávku rautu, slavnostního obědu a venkovního grilování. Podávat se bude maso z bedny. Nebude chybět degustace vín, ukázka svatební výzdoby, hudební kulisa a moderovat bude celou akci Martin Vaverka. Oblíbenou záležitostí svateb jsou ochutnávky sladkého baru. Ochutnávat se budou i alkoholické a nealkoholické nápoje a odborník ukáže také baristickou práci s kávou Lamborgini. V pátek mohou lidé přijít od tří do sedmi večer, v sobotu od deseti do čtyř odpoledne. Vstupné je 900 korun.

Jihlavsko

Pietní setkání v Ořechově

KDY: sobota od 9.30

KDE: Ořechov u Telče

V sobotu si u pomníku v Ořechově u Telče připomenou osmdesát let výročí, kdy byla v brzkých ranních hodinách vysazená paraskupina Out Distance. Velitelem skupiny byl nadporučík Adolf Opálka a členové výsadku desátník aspirant Ivan Kolařík a rotný Karel Čurda. Dva zemřeli jako hrdinové a jeden se bohužel zapsal do historie jako zrádce. Pietní akt se koná o půl desáté dopoledne, následovat bude pěší přesun dvanáct kilometrů do nedalekého Otína, kde se uskuteční přednáška historika a badatele Vlastislava Janíka.

Monkey Business v DIODu

KDY: pátek od 20.00

KDE: Jihlava, DIOD

ZA KOLIK: 460 korun



Oblíbená česká kapela Monkey Business s frontmanem Matějem Ruppertem objíždí republiku se svým turné Dobytek nádhernej Tour 2022. Do Jihlavy zavítá tento pátek. Vystoupí od osmi hodin večer v DIODu. Po koncertě se koná afterparty v Sokolovně. Vstupenky stojí 460 korun.

Novoroční koncert

KDY: neděle od 19.00

KDE: Jihlava, DKO

ZA KOLIK: 200 a 250 korun



Přeložený novoroční koncert Filharmonie Gustava Mahlera se koná v neděli od sedm večer v divadelním sále Domu kultury v Jihlavě. Původně se měl odehrát už v lednu, ale kvůli pandemii ho organizátoři přeložili. Účinkují Filharmonie Gustava Mahlera Jihlava s dirigentem Jiřím Jakešem a průvodního slova se ujme Vladimír Holeš.

Bye, bye bird

KDY: neděle od 15.00

KDE: Horácké divadlo Jihlava, malá scéna

ZA KOLIK: 80 korun



Horácké divadlo v Jihlavě si pro malé diváky připravilo speciální klaunské představení. Začíná ve tři hodiny odpoledne na malé scéně a vstupenka stojí osmdesát korun.

Závěrečný večer

KDY: sobota od 19.30

KDE: Třešť, kulturní dům

ZA KOLIK: 80 korun



Závěrečný sobotní večer Třešťského divadelního jara v podání Divadelního souboru Karla Čapka Třešť se uskuteční v kulturním domě od půl osmé večer. Na programu bude předání čestných uznání, cen, vyhlášení doporučení a nominací na postupové divadelní přehlídky. Poté zahraje k tanci a poslechu kapela Matouše Hamerníka s názvem Spaziergang. Vstupné stojí osmdesát korun.

Sbírka potravin pro Ukrajinu

KDY: sobota 26. března od 16.00 do 18.00

KDE: Luka nad Jihlavou, fara – kaplanka



Oblastní charita Jihlava shání pro ukrajinské uprchlíky potraviny. Sbírka trvanlivých potravin se proto uskuteční také ve farnosti v Lukách nad Jihlavou. Lidé mohou nosit do kaplanky nejrůznější druhy trvanlivých potravin, především masové konzervy, paštiky, oleje, luštěniny, rýži, těstoviny, marmelády, sůl, cukr, káva, čaj a další potraviny pro děti jako kapsičky, Brumíky a třeba sušenky.

Bigbítová retrozábava

KDY: sobota od 19.00

KDE: Luka nad Jihlavou, hasičská zbrojnice

ZA KOLIK: 100 korun



V Lukách nad Jihlavou chystají bigbítovou retrozábavu, koná se už tuto sobotu od sedmi hodin večer. K tanci a poslechu bude hrát kapela ExPáni a hosté. Akci pořádá místní kulturní středisko a vstupné stojí sto korun.

Třebíčsko

Festival Jeden svět 2022

KDY: pátek 25. až pondělí 28. března

KDE: Třebíč, Městská knihovna



Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět se letos v březnu v Třebíči ohlásí svým jedenáctým ročníkem. Pořadatelé připravili dva české dokumenty Opouštět Počátky a Každá minuta života i řadu zahraničních snímků. Letošní téma festivalu je Cesty svobody.

Třebíčské loutkářské jaro

KDY: sobota a neděle

KDE: Třebíč, Národní dům

ZA KOLIK: 30 korun za představení



O víkendu se uskuteční již čtyřiapadesátý ročník krajské soutěžní přehlídky amatérských divadelních souborů Třebíčské loutkářské jaro. O postup do celostátní soutěže Loutkářská Chrudim se bude v malém a velkém sále Národního domu ucházet pět souborů ze tří krajů. Pohádky jsou určeny dětem od tří let a pro mnoho malých návštěvníků je festival prvním setkáním s loutkovým divadlem. Svoje loutkářské umění předvedou třebíčskému publiku spolky známé z předchozích ročníků. První představení s názvem Začarovaný Kašpárek začíná v sobotu od dvou hodin odpoledne. Vstupné je třicet korun na představení.

Komentovka k výstavě Cesty

KDY: neděle od 15.00

KDE: Třebíč, zámecké konírny

ZA KOLIK: zdarma



Muzeum Vysočiny Třebíč zve na komentovanou prohlídku výstavy Cesty s autorem Petrem Vlachem v neděli od tří hodin odpoledne. Doménou autora jsou projekty, ve kterých pracuje s rozmanitým, neotřelým, často odpadovým materiálem. Výstava však nekončí, muzeum ji prodlužuje do 18. dubna. Vstup na komentovanou prohlídku je zdarma.

Šmoulí karneval

KDY: neděle od 14.00

KDE: Nárameč, kulturní dům

Na nedělní odpoledne připravili v kulturním domě v Náramči Šmoulí karneval. Děti si užijí soutěže, hry a bohatou tombolu. Občerstvení je zajištěno.

Běžecký závod

KDY: neděle od 8.30

KDE: Třebíč, Základní škola Na Kopcích



Běžecký terénní závod, který je součástí druhého závodu Třebíčského běžeckého poháru 2022, se koná v neděli u Základní školy Na Kopcích v Třebíči v kategoriích od dětí po veterány. Hlavní závod startuje v 10.20 dopoledne.

Žďársko

Festival Pódium NMNM

KDY: sobota od 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, Horácká galerie

ZA KOLIK: 400 korun



Festival Pódium NMNM zahájí sobotní koncert v novoměstské Horácké galerii. Hrát bude Julie Braná na barokní a příčnou flétnu a zobcovou flétnu, Edita Keglerová na cembalo a Mélusine Srovnal na violu da gamba. Jedná se o první ze čtyř plánovaných letošních koncertů. Zazní díla francouzského baroka z dob králů Ludvíka XIV. a Ludvíka XV. Koncert začne v pět hodin odpoledne, vstupné je čtyři sta korun.

Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob

KDY: neděle od 18.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek

ZA KOLIK: 400 a 300 korun



Varhany se rozezní v neděli od šesti hodin večer v prelatuře zámku ve Žďáře nad Sázavou. Ondřej Horňas, absolvent Hudební akademie múzických umění, bude interpretovat Allegro z Vivaldiho houslových koncertů Čtvero ročních dob. Vstupné na místě je čtyři sta korun, pro důchodce a studenty tři sta korun.

Neobvyklé pokusy

KDY: neděle od 14.00 do 17.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Regionální muzeum

ZA KOLIK: 80, 50, 200 korun



Fyzikální předváděcí akci Technického muzea v Brně budou moci navštívit zájemci v neděli od dvou do pěti hodin odpoledne v Regionálním muzeu na tvrzi ve Žďáře nad Sázavou. Zjistí například, co je to Bernoulliho efekt, Jákobův žebřík či jak se dá z lidí vyrobit elektřina. Program se bude opakovat zhruba každou hodinu. Základní vstupné je osmdesát korun, důchodci a studenti zaplatí padesát korun, rodinné vstupné činí dvě stě korun.

Karneval v Bohdalově

KDY: neděle od 14.00

KDE: Bohdalov, kulturní dům



Pohádkáři a městys Bohdalov pro všechny děti chystají Karneval s Milanem Řezníčkem. Odpoledne plné masek a hlavně pořádné zábavy a legrace se uskuteční v neděli od dvou hodin odpoledne v kulturním domě v Bohdalově.

Kašpárek u krále větrů

KDY: sobota od 15.00

KDE: Velké Meziříčí, Jupiter club

ZA KOLIK: 40 a 20 korun



Loutkový soubor z Velkého Meziříčí zve velké i malé diváky na novou pohádku. Příběh o Kašpárkovi se odehraje v sobotu na malé scéně Jupiter clubu. Vstupné je čtyřicet korun a pro děti bez nároku na vlastní sedadlo dvacet korun.

Ochotníci z Novoměstska: Světáci

KDY: sobota od 18.00, neděle od 14.00 a 18.00

KDE: Nové Město na Moravě, kulturní dům

ZA KOLIK: 120 korun



Jak to dopadne, když se skupinka tří vesnických fasádníků vydá do Prahy zažít velkoměsto a rozhodne se stát lvy salonů, uvidí diváci o víkendu v novoměstském kulturním domě. Divadelní hru Světáci uvedou Ochotníci z Novoměstska, vstupné je sto dvacet korun. Podle pořadatelů je představení vhodné raději až od dvanácti let.

Havlíčkobrodsko

Vojta K. Tomáško

KDY: sobota od 19.00

KDE: Přibyslav, kulturní dům

Písničkář a folková legenda ze západních Čech Vojta K. Tomáško vystoupí a potěší svými písničkami posluchače v sobotu v kulturním domě v Přibyslavi.

Karneval pro děti

KDY: sobota od 13.30

KDE: Přibyslav, sokolovna



Tělovýchovná jednota Přibyslav pořádá karneval pro děti. Na masky se budou těšit od půl druhé odpoledne v místní sokolovně.

Jarní Vysočinou

KDY: pátek až neděle

KDE: Havlíčkův Brod, start a cíl, Městské divadlo a kino Ostrov

Klub českých turistů Havlíček v Havlíčkově Brodě pořádá tento víkend čtyřicátý ročník turistického pochodu Jarní Vysočinou. Noční pochod o délce padesát kilometrů startuje v pátek v šest hodin večer. Na další trasy od dvanácti do padesáti kilometrů zájemci vyrazí v sobotu mezi šestou ranní až desátou dopoledne. V neděli jsou připravené výšlapy dlouhé deset, dvacet a třicet kilometrů se startem mezi osmou až půl jedenáctou dopoledne. Startovné je třicet korun, členové KČT pětadvacet korun a děti do patnácti let deset korun, za padesát plus padesát kilometrů je startovné šedesát korun.

Tatíček Zůstavitel

KDY: pátek, sobota a čtvrtek 31. března, od 19.00

KDE: Vilémovice, obecní dům

ZA KOLIK: 120 korun



Divadelní spolek Lucerna Vilémovice zve na divadelní představení hry, kterou napsala Adéla Pellarová (Popelářová) v roce 2020 Tatíček Zůstavitel. Představení se hraje v pátek, v sobotu a ve čtvrtek 31. března ve Vilémovicích od sedmi hodin večer. Vstupenky lze zakoupit v Hospodě U Čerta ve Vilémovicích nebo v Salonu Freestyle Ledeč. Vstupné je sto dvacet korun.

Pro Ukrajinu

KDY: pátek od 19.00

KDE: Chotěboř, Panský dům

Město Chotěboř připravilo benefici Pro Ukrajinu. V pátek si mohou lidé užít příjemný večer a podpořit tak dobrou věc. Místní kapely ve složení Family TRIO, The Cycle a Liquid Face vystoupí v Panském domě od sedmi hodin večer. Minimální vstupné je dvě stě korun. Příští týden ve středu 30. března od pěti hodin odpoledne mohou zájemci přijít na besedu s českým novinářem, komentátorem, publicistou ruského původu Alexandrem Mitrofanovem. Akce nazvaná Rusko očima Alexandra Mitrofanova se uskuteční v podkroví Knihovny Ignáta Herrmanna. Minimální vstupné je sto korun. Výtěžek ze vstupného poputuje na konto SOS Ukrajina organizace Člověk v tísni.

Pelhřimovsko

Hrad Kámen otevírá

KDY: sobota od 10.00

KDE: hrad Kámen

ZA KOLIK: jednotné vstupné 50 korun



Hrad Kámen zahájí turistickou sezónu tento víkend. V sobotu na návštěvníky čekají prohlídky celého hradu s průvodcem, a to za snížené jednotné vstupné padesát korun. Zájemci se mohou těšit na oba základní okruhy, tedy na Expozici bydlení a Muzeum jednostopých vozidel. Prohlídky jsou v plánu od deseti do čtyř odpoledne, vždy po hodině. V neděli se prohlídky uskuteční dle platného návštěvního řádu a za obvyklé vstupné.

Honzlův Humpolec 2022

KDY: pátek od 19.30

KDE: Humpolec, divadelní scéna kina

ZA KOLIK:

V pátek se mohou diváci těšit na Divadlo Exil Pardubice se hrou Do zdi, která je součástí sedmnáctého ročníku festivalu amatérských divadelních představení Honzlův Humpolec 2022. Detektivní lovestory lidé uvidí na divadelní scéně kina v Humpolci od půl osmé večer. Vstupné je sto korun. Přeložené a zároveň poslední představení festivalu s názvem Oskar se koná v pátek 1. dubna.

Expediční kamera 2022

KDY: sobota od 18.00

KDE: Humpolec, Malá Scéna, Mikádo

ZA KOLIK: 100 korun



Objevujme. Poznávejme. Žijme! Kam až můžeme na lodi doplout? Kam až můžeme vylézt? Kde jsou naše hranice? Přemýšlet o tom mohou diváci na Expediční kameře 2022. Expediční kamera je filmový festival, který lidem již od roku 2009 přináší nejlepší cestovatelské a dobrodružné filmy z mezinárodní i domácí produkce. Promítání mohou zájemci navštívit na dvoustovce míst v Česku i na Slovensku v kinosálech, kulturních domech, klubech i kavárnách. Dvanáctý ročník po covidové pauze diváci oslaví expedicí k nejvyšším vodopádům světa, nahlédnou pod pokličku hendikepovaných bikerů, se zatajeným dechem budou sledovat vodáky na peřejích řeky Keve a Kwanza, zavzpomínají na poslední květnový den roku 1970, kdy se kvůli zemětřesení odtrhla značná část severní části šestitisícovky Huascarán Norte a v podobě laviny ledu a kamení pohřbila v základním táboře všechny členy české Expedice Peru 1970 a další. Vstupné je sto korun.

Míša Růžičková – Pohádkové království

KDY: neděle od 15.00

KDE: Pelhřimov, kulturní dům Máj

Míša Růžičková přiveze do Pelhřimova zábavu pro nejmenší diváky. Přijít mohou v neděli do kulturního domu Máj. Tentokrát se děti přenesou přímo do pohádky. Procvičí si hlas u rozcvičky v pohádkových kulisách krásného zámku. V písničkách Tanec princezen a Začíná bál je Míša pozve do královského paláce mezi prince a princezny a pořádně to s dětmi roztočí. Představení je vhodné pro děti od dvou let. Vstupné je dvě stě padesát korun.

Vrátila se jednou v noci

KDY: pátek a sobota, úterý 29. března, od 19.00

KDE: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského



I letos si ochotníci z Riegeru nacvičili hru. Na pořadu je známá komedie s názvem Vrátila se jednou v noci. Vstupné na představení je sto padesát korun.