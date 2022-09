PÍSTOVSKÉ MOKŘADY. Na jubilejní ročník Pístovských mokřadů, které budou nabitými těmi nejlepšími offroad speciály, dorazí hned tři hvězdy českého motorsportu. Už v pátek večer budou najíždět závodní posádky a s nimi i dakarský jezdec Tomáš Ouředníček. S návštěvníky bude besedovat v pátek v devět večer.

Samotné soutěže začínají v sobotu v deset dopoledne a budou trvat až do šesti hodin večer. Veřejnost se může těšit na bohatý doprovodný program. Čeká na ně třeba dvousetmetrová zipline, což je jízda na laně nad areálem mokřadů. Dále budou projížďky na obojživelném pásáku, závody na mamaboardu nebo půjčovna segway. V sobotu dorazí Petr „pilník“ Pilát, světový rekordman se svou freestyle motokrosovou show. „V sobotu od půl druhé do půl páté se bude Petr Pilát zájemcům podepisovat. Beseda s ním je potom na programu od osmi večer. V neděli se potom pokusí o nový světový rekord, a to sice skok přes největší tůň na motorce,“ popsal jeden z taháků hlavní organizátor Tomáš Kratochvíl.

V neděli se v doprovodném programu objeví třetí hvězdný host. A nebude to nikdo jiný, než jediný Čech ze zkušeností z Formule 1. Tomáš Enge bude na akci v jedenáct a ve dvě odpoledne jezdit v závodním voze Toyota Yaris GR, v pravé poledne se zájemcům bude podepisovat. V neděli od tří hodin odpoledne bude oblibený skok do největší tůně nazvaný Jožin z Bažin a právě při té příležitosti se Petr Pilát pokusí o světový rekord.

Na své si přijdou také děti, ty se budou moci vyblbnout na terénních motorkách, zabagrují si nebo si zajezdí na šlapacích autíčkách. Offroad akce Pístovské mokřady chce pomoci přírodě. Kola terénních aut totiž suplují stáda zubrů, kteří v dávných dobách chodívali pít k potokům a udržovali v okolí podmáčenou a bahnitou struktur povrchu. V ní pak žili vzácní a chránění živočichové jako listonoh, žábronožka, kuňka a podobně.

TRUCK SRAZ PÁVOV. Silná auta se sjedou do pávovského kempu. Najíždět začnou už v pátek podvečer a hlavní program začne v sobotu ve čtvrt na deset ráno. Přijede obrovská kolona, která bude čítat bezmála devadesát nablýskaných tahačů. Jak dlouho bude trvat, než všichni zaparkují a vejdou se vůbec? Ptají se v nadsázce organizátoři. Letos se koná už druhý ročník a myšlenka je jednoduchá. „Je to takové rodinné setkání řidičů kamionů a jejich rodin. Jde o příležitost vydechnout po náročných dnech za volanty našich pojízdných domovů, popovídat s přáteli a kamarády nejen po vysílačkách a telefonech, poznat se s kolegy, které známe jen ze silnic. Zároveň chceme náš život přiblížit široké veřejnosti,“ uvedl k akci organizátor Vladimír Roubal.

Návštěvníci se mohou těšit i na historická vozidla, RC modely, přijedou také dobrovolní hasiči a budou ukazovat, jak pracují v terénu. Pro děti bude připravený pěnový bazén. V pravé poledne začne dřevařský Speed maraton. „Borec bude mít hodinu na to, aby vytvořil umělecké dílo ze dřeva. To se potom bude v jednu odpoledne dražit,“ dodal Roubal. Dále vystoupí žáci Základní umělecké školy Jihlava, od pěti hodin zahraje kapela Faeton a v půl desáté vypukne ohňostroj. Ukončení programu je v plánu v deset večer. Občerstvení zajištěno.

DALŠÍ TIPY

Jihlavsko

Dožínky v Jihlavě

KDY: sobota 3. září od 10.00

KDE: Jihlava, Masarykovo náměstí

Jihlava se chystá na Dožínky. Den zemědělců, potravinářů a venkova Kraje Vysočina se uskuteční už tuto sobotu. Součástí zahájení bude i předání ocenění Regionální potravina Kraje Vysočina 2022. Na programu bude přehlídka dechových hudeb. Od 10.45 do 16.30 se na náměstí vystřídají tři kapely – cimbálová muzika Jožky Šmukaře, Krajanka a Žadovjáci. Na závěr zahraje Shobull band.

Fotbalové století v Třešti

KDY: sobota od 9.00

KDE: Třešť, fotbalový areál

Třešťský fotbal slaví sto let a tak si pro návštěvníky připravil pestrý den. Zábavu pro celou rodinu obstará hvězdný Arabela tým a hráči třešťského oddílu různých věkových kategorií. Děti si užijí s Michalem Nesvadbou, zájemce o dobrou hudbu potěší Vojtaano a Robin Mood. Ve sportovním areálu bude také k dispozici skákací hrad, živý fotbálek nebo malování na obličej. Dále se lidé zabaví se Ztřeštěnou keramikou, x-bocem nebo na několika stolních fotbálcích. Občerstvení zajištěno. Celý den plný zábavy a sportu zakončí ohňostroj a zábava s kapelou Terestial.

Pístovská pouť

KDY: sobota od 15.00

KDE: Jihlava, Pístov

Kdo chce, může se přijít pobavit, občerstvit a zatančit si na Pístovskou pouť. Vystoupí Kašpar Kuba se svými kejklemi, obřími bublinami, soutěžit se bude s mysliveckým spolkem, vystoupí Nard Dance School, dále je na programu taneční zábava s kapelou Trnová růže a další. Pro děti bude připravený velký skákací hrad.

Telčský Oktoberfest

KDY: pátek a sobota od 14.00

KDE: Telč, Pivovar Trojan

Telčský Oktoberfest v Pivovaru Trojan v Telči nabídne slavnostní naražení piva, pivní soutěže, hudební produkce kapel The Feet, Gde Gdo, bohaté občerstvení a celou řadu zajímavých doprovodných aktivit. Vstupné na jeden den stojí 150 korun, na dva dny 200 korun. Vstup v dirndlu či lederhosen, tradičnímu oblečení mnichovského velkého festu, znamená vstupné zdarma.

Jihlavská sportovní neděle

KDY: neděle od 9.00 do 13.00

KDE: Jihlava, venkovní areál Vodního ráje

Pokud hledáte vhodný sport pro sebe nebo děti, tak se můžete přijít inspirovat na akci v areálu Vodního ráje. Zájemci si budou moci vyzkoušet nejrůznější sporty, získat informace o nich a možnost zapojit se do jednotlivých klubů. Vstupné zdarma.

Koncert na pomoc

KDY: sobota od 13.30 do 24.00

KDE: Jihlava, letní kino

Zájemci mohou přijít na koncert, který pomůže potřebným. Letos tato myšlenka slaví dvacet let. Výtěžek bude věnovaný organizaci Mokřady, z.s., které se zabývají realizací vhodných opatření ke zlepšení zadržování vody v krajině. Vystoupí čtrnáct kapel, mezi nimi například Lady Kate, Autobus, Major Major či Straight, děti z taneční skupiny Juni Team a profesionální skupina Nart Dance School. Vstupné je 150 korun.

Havlíčkobrodsko

Havlíčkobrodská padesátka

KDY: sobota, start od 6.00 do 10.00

KDE: Havlíčkův Brod, v zasedací místnost MÚ, V Rámech

Dvaapadesátý ročník turistické akce Klubu českých turistů nazvané Havlíčkobrodská padesátka se koná tuto sobotu. Jsou připravené trasy pro pěší na třináct, patnáct, sedmadvacet a sedmačtyřicet kilometrů, cyklo trasy v délce jednatřicet a dvaapadesát kilometrů, běžecká sedm a půl kilometru a dětská Toulavý kočárek v délce šesti kilometrů. Trasy povedou přes Naučnou stezku Bohuslava Reynka, Knyk, Horní Krupou, Rozsochatec a Břevnici. Cíl je do šesti večer.

Podoubravský víceboj

KDY: sobota od 13.00

KDE: Nová Ves u Chotěboře, hřiště

Obec Nová Ves u Chotěboře a Svazek obcí Podoubraví pořádají patnáctý ročník Podoubravského víceboje v sobotu. Víceboj zahájí v jednu hodinu odpoledne. Netradiční a záludné úkoly si připavily pro závodníky místní spolky a organizace. Po skončení víceboje je připravená taneční zábava se skupinou E.M.I.L.

Sraz auto moto veteránů

KDY: sobota od 9.00 do 18.00

KDE: Sobíňov, fotbalové hřiště

V sobotu v Sobíňově se sjedou všichni příznivci veteránů na třetí sraz auto moto veteránů. Akce se koná na fotbalovém hřišti a potrvá od devíti ráno do šesti hodin večer.

Pochod prokletým údolím

KDY: sobota od 8.00

KDE: Hněvkovice, u obecního úřadu

Turistický oddíl Pohodář Hněvkovice pořádá v sobotu devátý ročník Pochodu prokletým údolím. Délka tras: Hněvkovská 10 km, Želivská 14 km, Sázavská 14 km, Želivsko-sázavská 23 km. Startovné od čtrnácti let čtyřicet korun. Na startu lidé obdrží mapu s popisem trasy a nezakázaný doping. V cíli je pro každého připraven diplom a odměna.

Trampský širák

KDY: do soboty 3. září

KDE: Štoky u Havlíčkova Brodu

Pro příznivce pohodové muziky ve dnech 31. srpna až 3. září odstartoval u Hanesova mlýna u Štoků další ročník festivalu trampské hudby Trampský širák. Mezi účinkujícími se jako vždy objeví stálice české folkové a country scény. Na páteční podvečer od pěti hodin se mohou návštěvníci těšit na kapely: Poutníci, VeHiBa, Hop Trop, Pavel Dobeš, Patrola Šlapeto, Zenkl & Kozák Band. V sobotu zahájí festival v pravé poledne vystoupením skupiny Druhá Tráva a Robert Křesťan, dále vystoupí Fešáci, Taxmeni, Pacifik, Zkusmeto, Bokomara, Roman Horký, Ivo Jahelka, Hop a Šavani, Samson a jeho parta, Loes & The Acoustic Engineers. Během festivalu jsou připravené pro děti různé soutěže a hry, pro zájemce jízdy na koních, degustace vína a bohaté občerstvení. V sobotu po skončení koncertů bude slavnostně zapálen tradiční velký táborák.

Koncert populární skupiny DIXIE 377

KDY: pátek od 19.00

KDE: Havlíčkův Brod, Kavárna Ve Vile

Koncert populární skupiny DIXIE 377 proběhne na venkovním pódiu, v zahradě Kavárny Ve Vile. Pro případ deště máme připraven stan. Pro diváky bude připraven zahradní výčep nápojů, občerstvení a grilování. Budou i oblíbené smažené obalované krevety a kalamárové stripsy.

Výroční koncert

KDY: sobota od 19.00

KDE: Chotěboř, kostel sv. Jakuba Staršího

Výroční koncert pěveckého sboru Doubravan se uskuteční v sobotu 3. září od sedmi hodin večer v kostele svatého Jakuba Staršího v Chotěboři. Vystoupí pěvecký sbor Doubravan Chotěboř se sbormistrem Jakubem Piklou, pěvecký sbor Vlastislav Heřmanův Městec se sbormistrem Ondřejem Mejsnarem, Jindřichohradecký symfonický orchestr, sólisté Nikola Uramová, Michaela Králová, Ondřej Holub, Martin Vodrážka. Vstupné na místě 200 korun, děti od šesti let 100 korun.

Pohádkový les v Kohoutově

KDY: sobota od 14.00 do 18.00

KDE: Ždírec nad Doubravou, Kohoutov

Sbor dobrovolných hasičů Kohoutov zve malé i velké na procházku kouzelným lesem plným pohádkových bytostí, soutěží a odměn v sobotu od dvou hodin odpoledne.

Třebíčsko

IV. Lazácká traktoriáda

KDY: sobota od 13.00

KDE: Láz u Moravských Budějovic

Sbor dobrovolných hasičů Láz a obec Láz zve všechny zájemce na IV. Lazáckou traktoriádu v sobotu 3. září na louce u čistící stanice. Sraz traktorů v jednu odpoledne, o hodinu později zahájení traktoriády spanilou jízdou. Od tří hodin jsou připravené soutěže pro děti a dospělé, k poslechu zahraje skupina Notace až do půl osmé večer. Ve čtyři hodiny bude následovat orba traktorem, soutěžící v orbě – pluh maximálně tříradličný s sebou (každý soutěžící bude oceněn). V pět hodin vyhlášení výsledků a bohaté tomboly. Občerstvení zajištěno.

Máme rádi víno

KDY: sobota od 14.00

KDE: Jemnice, areál zámku

Pro milovníky vína připravil Spolek za rozvoj Jemnice akci nazvanou Máme rádi víno na sobotní odpoledne v areálu zámku v Jemnici. Na návštěvníky čeká široký výběr vín včetně burčáku, bohaté občerstvení. Hrát bude cimbálová muzika Rathan. Začátek je od dvou hodin odpoledne. Vstupné sto korun zahrnuje degustační skleničku.

Veletrh volného času

KDY: sobota od 14.00

KDE: Třebíč, Podzámecká niva

V září je v Třebíči a dalších městech na Vysočině připraven veletrh volného času. Jedná se o největší přehlídku dětských organizací ve všech pěti okresních městech Vysočiny. Účelem akce je, aby si děti našly zábavnou a smysluplnou aktivitu pro vyplnění volného času. Připraveny budou zábavné hry, soutěže, různé aktivity pro děti, široká nabídka kroužků a oddílů. V Třebíči se mohou těšit zájemci na sobotu 3. září. Veletrh volného času se uskuteční na Podzámecké nivě v čase od dvou do pěti hodin odpoledne. Celou akci bude moderovat Milan Řezníček. Vstupné je na veletrh zdarma.

Loučení s prázdninami

KDY: sobota od 13.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, louka pod Penny

Jednadvacátý ročník akce pořádané pro děti plná soutěží a ukázka moderní i historické hasičské techniky. Hudba a občerstvení zajištěno.

Festival ve znamení piva

KDY: pátek od 15.00

KDE: Moravské Budějovice, zámecké nádvoří

Moravskobudějovický Mikroregion pořádá třetí ročník akce Festival ve znamení piva v pátek od tří hodin odpoledne na zámeckém nádvoří v Moravských Budějovicích. Návštěvníci budou moci ochutnat pivo z pěti pivovarů, občerstvení. Na děti čeká skákací hrad. Od šesti večer zahraje skupina Rookies. Vstupné osmdesát korun, děti do deseti let mají vstup zdarma.

Večer toulavých bot

KDY: sobota od 17.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, restaurace Na statku

Setkání s trampskou a country muzikou se koná v sobotu v restauraci Na statku v Náměšti nad Oslavou. Hrají Kdo má čas, Meandr, Stetson a Padej! Součástí doprovodného programu bude prezentace výrobků z volnočasových aktivit z Domova bez zámku Velká Bíteš, filmová produkce z historie trampingu, vystoupení stepařek Sokol Náměšť, výstava dobových fotografií trampského hnutí a zatopeného údolí řeky Jihlavky. Vstupné sto korun.

Hudba pro Pohodičku 2022

KDY: sobota od 19.00

KDE: Náměšť nad Oslavou, kavárna Pohodička

Tradiční kavárenské narozeniny oslaví akustickým koncertem. V parku před kavárnou vystoupí v sobotu 3. září od sedmi hodin večer Petr Bende, Anežka Binková a pěvecký sbor Allegro při ZUŠ Náměšť nad Oslavou pod vedením Julie Kocábové. Vstupné v předprodeji za 299 korun, na místě za 350 korun, děti do deseti let a ZTP 150 korun.

Pohádkové loučení s prázdninami

KDY: sobota od 14.00

KDE: Želetava, Sokolská zahrada

Tělovýchovná jednota Želetava a Sbor dobrovolných hasičů Želetava pořádají v sobotu pohádkové loučení s prázdninami od dvou hodin odpoledne na Sokolské zahradě. Vstup padesát korun.

Letní kino

KDY: neděle od 20.00

KDE: Moravské Budějovice, letní kino

V pátek v areálu letního kina v Moravských Budějovicích budou promítat film Promlčeno od osmi hodin večer. Návštěvníci se mohou těšit na filmový thriller, ve kterém Karel Roden v hlavní roli odkrývá dávný a téměř zapomenutý zločin. Vstupné je 120 korun.

Žďársko

Historické slavnosti Lacka z Kravař

KDY: sobota a neděle

KDE: Velké Meziříčí, zámek

Na zámek ve Velkém Meziříčí o víkendu dorazí šlechtic Lacek z Kravař s družinou. Program bude rozdělený do zámeckého parku, na nádvoří a na pódium. Historické slavnosti začínají v sobotu jednu hodinu odpoledne představením zúčastněných vojenských jednotek a příjezdem historické osobnosti. K vidění bude například také dobová módní přehlídka, dobová hudba a tanec i ukázky šermířského umění. Sobotní program končí v pět hodin večer. V neděli se začíná v poledne nástupem vojenských jednotek, na programu je opět dobová módní přehlídka, tanec, šermířské umění, zahraje kapela Benedictus.V parku bude možné prohlédnout si vojenské ležení, zbraně, vidět dobovou bitvu a vyzkoušet si dokonce i dobový turnaj. Nádvoří nabídne historický jarmark s předváděním řemesel, historický kolotoč i dobové taverny s občerstvením. V neděli se bude konat i vyhlášení vítězů lukostřeleckého turnaje a dekorování vítězů dobové bitvy, na závěr dne Lacek z Kravař ze zámku se svou družinou zase odjede.

Alotria na Farských

KDY: neděle od 13.00 do 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, Farská humna

Děti i dospělí se v neděli odpoledne vydají na Alotria na Farských. Na Farských humnech ve Žďáře nad Sázavou se budou moci od jedné hodiny odpoledne uchýlit k dětským hrám z dob dávno minulých. Budou se cvrnkat kuličky, skákat panák i guma, točit káča, tlouct špačky, honit obru i střílet z praku. Kulturní program zajistí folklorní soubor Studánka, orchestr RICHBAND i Jan Hrubec a jeho divadlo. Děti potrápí i hlavotoč nebo kotrmelčák.

Koloběžkiáda

KDY: sobota od 14.00 do 17.00

KDE: Nové Město na Moravě, dopravní hřiště

Na koloběžkách a odrážedlech vyrazí děti na vyjížďku v sobotu v Novém Městě na Moravě. Akce se koná na dopravním hřišti u Klečkovského rybníku, pro děti i rodiče jsou naplánované soutěže, občerstvení i odměny. Pořadatelé připraví i airbrushové tetování, jízdu zručnosti nebo program od zdravotní pojišťovny. Registrace na místě bude od dvou hodin do půl čtvrté, s sebou odrážedlo nebo koloběžku. V případě špatného počasí bude akce zrušená.

Velký závod malých kaček

KDY: neděle od 17.00

KDE: Žďár nad Sázavou, od mola na Farských humnech

Malé kačky vyplují na svůj velký závod v neděli ve Žďáře nad Sázavou. Výtěžek z této benefičné recesistické akce podpoří činnost neziskové organizace Dlouhá cesta, která pomáhá rodičům a rodinám po ztrátě dítěte. Zájemci si mohou zakoupit za sto „kaček“ startovní číslo, pod kterým bude právě jeho plastová kačka závodit. Počet zakoupených kaček není omezen a je možné přispět i vyšší částkou. Hlavní cenou závodu je Barokní pas do Zámku Žďár nad Sázavou. Prezence je od čtyř hodin odpoledne, závod začíná o hodinu později. Vstupné sto korun jako startovné pro jednu kačku.

Den pro zdraví

KDY: úterý 6. září od 9.00

KDE: Velké Meziříčí

Zdravé Město Velké Meziříčí pořádá Den pro zdraví. Na Náměstí se koná v úterý šestého září od devíti hodin ráno do čtyř hodin odpoledne. Hlavní program nabídne hudebně zábavné vystoupení pro děti, kuchařskou show Ondřeje Slaniny a Karla Jonáka i přednášku. Doprovodný program zahrnuje výtvarné dílny pro děti i rodiče, kvízy, měření krevního tlaku, cholesterolu a hladiny cukru v krvi, stánky s nabídkou regionálních produktů, ochutnávku dobrot a další aktivity.

Pelhřimovsko

Dožínky v Pelhřimově

KDY: sobota od 13.00

KDE: Pelhřimov, Masarykovo náměstí

Zájemci se mohou přijít podívat na Masarykovo náměstí v sobotu 3. září. Budou se tu konat tradiční Pelhřimovské dožínky, letos již patnáctý ročník. Akce začne od jedné hodiny odpoledne. Oslava konce sklizně na Pelhřimovsku nabídne bohatý kulturní a doprovodný program. Návštěvníci se mohou těšit na slavnostní příjezd kočárů s koňmi, předání dožínkového věnce, dechovou hudbu, jízdu historických traktorů, výstavky partnerských společností, výstavu techniky, program pro děti – soutěže, skákací hrad a mnoho dalšího.

Prodejní trhy

KDY: pátek od 8.00 do 16.00

KDE: Humpolec, Horní náměstí

Město Humpolec zve na tradiční prodejní trhy na Horním náměstí v pátek od čase od osmi ráno do čtyř hodin odpoledne. Další termíny: 7.října, 4.listopadu, 2.prosince.

Vystrkovská 250

KDY: sobota od 14.00

KDE: Vystrkov u Humpolce

Závod Vystrkovská 250 pořádá občanské sdružení Extrem team Vystrkov v sobotu. Jedná se o štafetový MTB závod dvojic na horském kole, který je součástí poháru Triatlet Humpolecka. Registrace závodníku je od dvanácti do půl druhé, závod ostartuje ve dvě hodiny odpoledne. Každoročně se vypisují kategorie muži, ženy, smíšené dvojice a děti. Úkolem závodníků je ujet za stanovený čas co nejvíce okruhů po vyznačené přibližně šest kilometrů dlouhé trati. Závodníci jsou při prezentaci registrováni po dvojicích a v rámci této dvojice se musí po dobu závodu pravidelně střídat vždy po jednom kole.

1935 - výstava obrazů Petra Šedy

KDY: 3. září - 30. září

KDE: Humpolec

Muzeum dr. Aleše Hrdličky v Humpolci zve na výstavu obrazů Petra Šedy, která bude k vidění do 30. září.

Hraná prohlídka Želivským klášterem

KDY: sobota od 13.00, 15.15, 17.30, 20.45

KDE: Klášter Želiv

To, co zapomenuto bylo ožívá, aby připomnělo hodnoty důležité jenž stavbu chrámu provázeli. Emoce, napětí, tajemství i nenávist. Příběh začíná rokem 1714, kdy Santini přichází do rozvalin zdejšího chrámu. V jeho okolí však nejsou jen jeho přátelé. Zábavné i dramatické, tak lze vystihnout letošní hrané prohlídky. Prohlídka je vhodná pro všechny věkové kategorie, neboť hlavní myšlenkou prohlídek je přiblížit historii tak, aby se každý bavil. Vstupné je 240 a 180 korun.