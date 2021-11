Na lišku. Hubertova jízda, která má svůj původ ve štvanicích na zvěř, bude ústředním tématem soboty v centru Eden v Bystřici nad Pernštejnem. „Celý den se v areálu a kolem něj budou pohybovat nastrojení jezdci na koních a vozatajské kočáry. Zvěř ale lovit nebudeme, jezdci projedou městem, v terénu překonají překážky a jízdu zakončí honem na lišku, kterou bude představovat jeden z jezdců na koních,“ přiblížil akci David Hájek z Edenu. Součástí bude i bohatý doprovodný program. „Na návštěvníky čeká například soutěž jedlíků, do kterých se bude přihlašovat přímo na místě,“ dodal Hájek. Dále se děti mohou těšit na vožení na koních, skákací hrad a na jízdu v kočáře a v bryčce, vystoupí pop-rocková kapela Pohledy a lidé se budou moci podívat do všech expozicí v Edenu. Začátek je v deset dopoledne.



Štěpnický rybník. Na příznivce rybářské tradice čeká v sobotu od brzkých ranních hodin výlov Štěpnického rybníka v těsné blízkosti historického centra Telče. Zajímavostí je, že zde mají lidé výlov jako na talíři. Rybářství Nechvátal připravilo bohatý doprovodný program. „Budeme tu prodávat ryby, nejen kapry, ale i amury, pstruhy a další druhy. Lidé si je budou moci nechat na místě opracovat a domů si ponesou čistou rybu,“ uvedl za organizátory Pavel Nechvátal. Kdo se nebude moci dočkat, bude si už na místě moci vybrat z bohatého menu. V nabídce je smažený a uzený kapr a pstruh, rybí škvarky, rybí polévka a teplé či studené nápoje. K tomu všemu zahraje živá muzika.



Nostalgie. Kavárna Kovářova kobyla v Jimramově se vrátí do dvacátých a třicátých let minulého století. Připomene vznik Československého státu. Samozřejmostí bude dobové oblečení, projížďka automobilem Tatra z roku 1937 a káva Lamborghini a dobové dezerty. V pátek se bude od tří hodin odpoledne číst z děl dobových autorů, v sobotu vystoupí od pěti hodin odpoledne dámský kvartet Zevl z Nového Města na Moravě. Zazní hity jako Bloudění v rytmu či Klobouk ve křoví. V neděli odpoledne akci zakončí dobové koupání a pouštění lodiček v řece Svratka pod skálou Kotkovice.

Jihlavsko

Farmářský trh

KDY: sobota od 9.00 do 15.00

KDE: Telč, Náměstí Zachariáše z Hradce

ZA KOLIK: zdarma



Poslední farmářský a řemeslný trh v historickém centru Telče mohou zájemci navštívit tuto sobotu. Od devíti hodin ráno si mohou nakoupit nejrůznější domácí výrobky, produkty a potraviny.

Podzimní jarmark

KDY: neděle od 10.00 do 18.00

KDE: Dobronín, kulturní dům



V Dobroníně připravili na neděli jarmark. Na návštěvníky budou čekat stánky s bohatým sortimentem zboží od rukodělných výrobků, přes občerstvení, sladkosti, dárkové zboží až po průmyslově vyráběné zboží. Děti se mohou vydovádět na kolotočích nebo se projet na koních. Celou akci zpestří vystoupení polenské skupiny Novus Origo s ohňovou show.

Jistě, pane premiére!

KDY: neděle od 19.00

KDE: Třešť, kulturní dům

ZA KOLIK: 380 a 430 korun



Kdyby to nebylo tak k smíchu, bylo by to spíš k pláči. Komedie o tom, jak se dělá velká politika. Do Třeště přijede v neděli Divadlo Bez zábradlí s břitkou komedií v hlavních rolích s Karlem Heřmánkem, Danou Morávkovou či Josefem Cardou.

Zpívající právník

KDY: sobota od 19.00

KDE: Mysliboř, kulturní dům

ZA KOLIK: vstupné 150 korun



Zpívající právník Ivo Jahelka dorazí v sobotu do kulturního domu v Mysliboři u Telče. Advokát a písničkář pochází z nedalekých Dačic a proslavily ho především originální písně inspirované zajímavými soudními případy. Koncert začíná v sedm hodin.

Barvy podzimu v zoo

KDY: sobota od 17.00

KDE: Jihlava, zoologická zahrada

ZA KOLIK: v rámci vstupného



I na podzim hraje zoo všemi barvami. Lidé se mohou přijít přesvědčit na speciální večerní prohlídky, které se konají v sobotu. Celkem ve třech časech, od pěti, půl šesté a od šesti se lidé mohou pobavit zábavným programem pro celé rodiny.

Dýňování v Tempu

KDY: neděle od 16.00 do 19.00

KDE: Polná, středisko volného času Tempo



Blíží se Halloween a Dušičky, proto si volnočasové středisko nachystalo pro děti a celé rodiny výrobu strašidel z dýní. Na programu bude dušičkové tajemno, horký mošt, keltská hudba a opékání špekáčků.

Houbařská vycházka

KDY: sobota od 9.00

KDE: Řásná, parkoviště za obcí

Poslední vycházka za houbařskými úlovky s členy Mykologického klubu Jihlava se koná tuto sobotu. Tentokrát se nadšenci vydají do lesů kolem Velkého pařezitého rybníka až k Míchově skále. Návrat je naplánovaný na jednu hodinu odpoledne, zdolají trasu dlouhou pět kilometrů, proto je nutné vzít s sebou vhodnou turistickou obuv.

Třebíčsko

Africké trhy

KDY: neděle od 10.00 do 15.00

KDE: Třebíč, zámek

ZA KOLIK: zdarma



Do Třebíče se v neděli vypraví to nejlepší přímo ze srdce Afriky. Zájemci mohou navštívit Africké trhy na zámku a ochutnat skvělé tropické ovoce, v době mezi desátou až třetí hodinou odpoledne. Všechno je tak akorát zralé, zaručeně čerstvé a bez jakékoli chemie. Lidé si budou moci nakoupit i sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, kvalitní čaj, džemy a mnoho dalšího zboží.

Kudla s kapelou

KDY: sobota od 20.00

KDE: Třebíč, Honky Ponk Cafe

Brněnský písničkář Kudla, moravský atašé rádia BEAT, autor textů na desce Tulák po hvězdách brněnské legendy Progres 2, zakládající člen brněnských skupin Lidopop a Zadáci – se vrací do Honky Ponk Cafe v Třebíči s novou deskou Adios Panama. Lidé si užijí večer autorských songů se skvělými českými texty a historkami.

Lampionový průvod

KDY: pátek od 17.00

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou



Na pátek je naplánovaný Lampionový průvod za strašidly do začarovaného Špitálu v Jaroměřicích. Sraz zájemců je v pět hodin odpoledne na náměstí Míru, odkud půjde průvod naplánovanou trasou do Špitálu. Tam bude pro děti připravený čaj a následně se pokusí zdolat strašidelnou zkoušku odvahy. Na bezpečnost dětí během lampionového průvodu bude dohlížet policie.

Městská věž a Větrný mlýn

KDY: do neděle, od 10.00 do 17.00

KDE: Třebíč, Městská věž a Větrný mlýn

Do neděle mohou zájemci vystoupat na Městskou věž nebo si prohlédnout Větrný mlýn. Vstupné na věž je 30 a 15 korun, vstupné na větrník 40 a 20 korun.

Dobré dílo

KDY: sobota od 15.00

KDE: Jaroměřice nad Rokytnou, Špitál



V sobotu bude ve tři hodiny odpoledne představená výstava nazvaná Dobré dílo z dílny J. Floriana v budově Špitálu. Pan Ivo Binder, kurátor výstavy, bude osobně komentovat promítané snímky exponátů.

Žďársko

Den dýní

KDY: sobota od 9.00 do 19.00

KDE: Žďár nad Sázavou, zámek a kino Vysočina

Dýňový den letos slaví již pátý ročník. Zájemci se mohou těšit na žďárském zámku na kreativní dýňové dílny, dýňové pochoutky a inspirativní podzimní výzdobu. Mohou si nakoupit na jarmarku s dýňovými produkty, nebudou chybět dýňové hry a spoustu dalšího. Po setmění čeká na děti světýlková cesta. Akce se koná od deseti do pěti hodin. Zároveň se v tento den koná Huhufilmfest s projekcí čtyř filmů, u kterých se budou rádi bát malí i velcí. První film Freonový duch začíná o půl jedenácté, druhý film Valerie a týden divů od tří hodin, Upír z Feratu od pěti a poslední snímek Krvavý román uvidí lidé od semi večer. Filmy promítají ve žďárském kině Vysočina. Vstupné na všechny prmítání včetně občerstvení je 350 korun, jednorázové vstupné na jeden film 120 korun, děti do 12 let 60 korun.

Tematické prohlídky

KDY: sobota a neděle

KDE: Velké Meziříčí, muzeum

ZA KOLIK: 80 a 40 korun



Návštěvníci velkomeziříčského muzea se mohou těšit na speciální prohlídky, během kterých se dozví, co vše bylo třeba v období podzimu na zámku nachystat, jak se topilo či jakým kratochvílím se šlechta v minulosti věnovala. Opomenutá nezůstane ani tematika lovů, stolování či módy. Zpestřením pak bude výlet do minulosti v podobě historických fotografií. Prohlídky se uskuteční v sobotu a v neděli odpoledne, vždy v každou celou hodinu od jedné do pěti hodin. Dospělí návštěvníci zaplatí osmdesát korun, děti čtyřicet korun. Nutná je rezervace předem na telefonním čísle 566 522 206, o víkendu je možné volat také do pokladny na telefon 778 777 169.

Večer s kapelou Punc

KDY: pátek od 17.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, Centrum Eden

ZA KOLIK: zdarma



Neformální posezení s hudebním doprovodem v prostorách restaurace na Edenu se uskuteční v pátek od pěti hodin odpoledne. Na návštěvníky čekají grilované speciality a další občerstvení. Pořadatelé slibují točené pivo a limonádu a pro milovníky opečených laskomin bude možnost opéct si špekáček na ohni.

Japonská kamenná zahrada

KDY: do neděle

KDE: Sněžné 130

Pro bonsajistické nadšence se koná patnáctý ročník Bonsajového kochání v Japonské kamenné zahradě ve Sněžném u Šimonových. Zájemci mohou zahradu navštívit ještě do neděle. Otvírají v devět hodin ráno a zavírají se soumrakem. Nabízí bonsaje k pokoukání i prodeji, komentář k zahradě, bonsajové misky, keramiku. Nově pak je možné za třicet korun zakoupit sběratelskou kartu Klubu českých turistů. Parkování je možné na náměstí nebo poblíž zahrady.

Ochutnávka vín

KDY: pátek od 19.00

KDE: Bystřice nad Pernštejnem, kulturní dům



Milovníci vína se mohou těšit v pátek na ochutnávku vín z rodinného vinařství Libora Průdka. Koná se od sedmi hodin večer v kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem. Ochutnávku vín bude doprovázet Cimbálová muzika Krepina. Cena vstupného je dvě stě korun. V ceně je deset vzorků vín a drobné občerstvení.

Promítání dokumentu

KDY: úterý 2. listopadu

KDE: Nové Město na Moravě

ZA KOLIK: 100 korun



Lékaři Ondřej a Kateřina se při své práci často dotýkají nedotknutelného. Průkopníci české nemocniční paliativní péče otevírají v celovečerním dokumentu témata, která z našich životů v podstatě zmizela. Domácí hospic Vysočina si připravil na úterý 2. listopadu promítání filmu s besedou od sedmi hodin v kulturním domě v Novém Městě na Moravě. Účast přislíbila ředitelka Nemocnice v Novém Městě na Moravě Věra Palečková, evangelický farář Ondřej Ruml a horolezec Radek Jaroš. Vstupné sto korun.

Havlíčkobrodsko

Folková Lípa 2021

KDY: sobota od 16.00

KDE: Lípa, sokolovna



Třetí ročník Folkové Lípy se uskuteční v sobotu v Lípě u Havlíčkova Brodu v místní sokolovně. Festival zahájí ve čtyři hodiny kapela, která letos získala dva Anděly. Bude to Robert Křesťan a Druhá tráva. Dále vystoupí písničkář Pavel Čadek. Doprovází se na violoncello a tím vytvořil specifický podruh písničkářství, takzvaný cellofolk. Po něm přijde na řadu Rendez-fou, kapela z Jihlavska, kterou hudební kritici často přirovnávají k Zuzaně Navarové a kapele Nerez. Poté zahraje kapela Choroši a závěr festivalu bude patřit Nezmarům a Epydemyi.

Halloween party

KDY: neděle od 14.00

KDE: Golčův Jeníkov, sokolovna

ZA KOLIK: vstupné dobrovolné



Město Golčův Jeníkov společně s Mysliveckým spolkem a 10. oddílem Smršť Golčův Jeníkov pořádají v neděli od dvou odpoledne v sokolovně Halloweenskou kostýmovanou party. Návštěvníci se mohou těšit na klání o nejlepší masku, zábavné disciplíny, vyřezávání dýní, malování na obličej, dětskou diskotéku nebo ochutnávku dýňové polévky.

Pelhřimovsko

Tři operní divy

KDY: neděle od 19.30

KDE: Humpolec, divadelní sál kina

ZA KOLIK: 400 korun



Pro všechny příznivce opery připravili na nedělní večer od půl osmé na divadelní scéně kina v Humpolci galakoncert Tři operní divy. Vystoupí Filharmonie Mahlera Jihlava s dirigentem Jiřím Jakešem, Miroslava Časarová, Soňa Godarská, Petra Vondrová. Průvodní slovo pronese Vladimír Holeš. Vstupné je čtyři sta korun.

Jakub Smolík s kapelou

KDY: pondělí 1. listopadu od 19.00

KDE: Pelhřimov, Divadlo Lubomíra Lipského

ZA KOLIK: od 399 korun



Do Divadla Lubomíra Lipského přijede v pondělí 1. listopadu zpěvák Jakub Smolík. Doposud Jakub dokázal téměř pokaždé vyprodat divadlo do posledního místa a pořadatelé doufají, že tomu tak bude i v letošním roce. Na koncertě nebudou chybět takové hity jako Ave Maria, Až se ti jednou bude zdát, Prý chlapi nebrečí a spousta dalších. Vstupné v předprodeji 399 korun a na místě 450 korun.

Prohlídky hradu Kámen

KDY: sobota a neděle

KDE: Hrad Kámen



Na hradě Kámen připravili poslední letošní speciální prohlídky určené dětem. Konají s ev sobotu a neděli. Děti se zábavnou a nenáročnou formou aktivně zapojí do prohlídky a dozvědí se několik informací o historii hradu a životě v dávných dobách. Během této prohlídky jsou rodiče jako doprovod, výklad obsahuje pouze kusé informace o historii hradu a jeho majitelích. Prohlídky budou začínat vždy o půl jedenácté, o půl jedné a o půl třetí odpoledne. Jsou určeny především pro děti od čtyř do dvanácti let. Z důvodu omezené kapacity je nutné si prohlídku předem zarezervovat na telefonním čísle 565 426 609 nebo 721 846 931.