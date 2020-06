Putovní výstava v Muzeu ve Velkém Meziříčí návštěvníky přenese zpět v čase a ocitnou se uvnitř historické cukrárny, ale také výrobny a obchodu. Odhaluje zapomenuté cukrářské nástroje, jako jsou formy na bonbony či tvořítka dříve oblíbených sněhových koulí.

Zapomenuté cukrářské nástroje na výrobu dortů nebo bonboniery uvidí příchozí na výstavě nazvané Historické cukrárny. | Foto: archiv Deníku

Chybět nebude ani výroba zmrzliny. Na výstavě se návštěvníci seznámí také s příběhem prvorepublikového cukráře Novotného. Výstava je zapůjčená z Letohrádku Mittrovských v Brně. Vydat se do světa sladké historie mohou návštěvníci ještě do 28. června. Otevřeno je denně mimo pondělí od devíti do čtyř s hodinovou polední pauzou.