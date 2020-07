Oblíbené zábavné prohlídky žďárského zámku se zámeckými lektory se o letošních prázdninách nesou v duchu poznávání barokních řemesel a každodennosti tehdejšího života. Letní program pro rodiny s dětmi připravili pořadatelé na každé prázdninové pondělí, středu a pátek.

Na zámek ve Ždáru lákají i dětské prohlídky. | Foto: archiv správy zámku

Návštěvníci se vydají zpět do období baroka, poznají tehdejší řemesla a to, jak tehdy lidé žili, jak se oblékali, co jedli a spoustu dalšího.